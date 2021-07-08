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Зеленский подписал закон об эффективном управлении учебными заведениями и госимуществом, которое за ними закреплено

Зеленский подписал закон об эффективном управлении учебными заведениями и госимуществом, которое за ними закреплено

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно эффективного управления имуществом высших учебных заведений государственной и коммунальной формы собственности" № 1557-IX, который Верховная Рада приняла 17 июня 2021.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Отмечается, что документ должен повысить эффективность управления учебными заведениями и государственным имуществом, которое за ними закреплено, а также усовершенствовать процедуру предоставления учреждениям высшего образования статуса национальных, а научным учреждениям - статуса национальных научных центров.

Так, закон предусматривает, что имущество государственного или коммунального вуза, в частности того, которое имеет статус национального, которое не используется по назначению, может бесплатно передаваться другому государственному или коммунальному учреждению высшего, профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического) образования, научному учреждению или организации государственной формы собственности.

Также, согласно закону, объекты и имущество государственных и коммунальных учебных заведений не подлежат приватизации или использованию не по назначению. Исключением может быть только предоставление в аренду для оказания образовательных услуг или обслуживания участников образовательного процесса.

Этот закон даст возможность эффективно управлять учебными заведениями и государственным имуществом, которое за ними закреплено, что является залогом устойчивого и должного развития их образовательного потенциала.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

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Автор: 

закон (3177) Зеленский Владимир (20500) имущество (350) образование (2271)


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Уже универы решили ограбить
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08.07.2021 16:25 Ответить
дєрібанбанбан

...Имущество государственного или коммунального вуза, в частности того, которое имеет статус национального, которое не используется по назначению, может бесплатно передаваться другому государственному или коммунальному учреждению высшего, профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического) образования, научному учреждению или организации государственной формы собственности.Источник: https://censor.net/ru/n3275930
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08.07.2021 16:25 Ответить
дєрібан вам, студікі, і вєчний зум...

а аудиторний фонд - Прєзєдєнскаму унівєру Трускафца
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08.07.2021 16:27 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=fYbQ_xJvyKk
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08.07.2021 16:29 Ответить
Ох и зачесались у кого то ручки шаловливые особо по части гос-имущества в виде земель у вузов сельхоз-направлений, ветеринарных академий с лугами для учебных коров с быками и трассам по гонках на грунте на комбайнах для старшекурсников что бы знали где чего включать, косить, бороновать и прочая вспашка по зяби. А земельки там багато есть---и вся *родючая*.
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08.07.2021 16:31 Ответить
Ледокол за кем закрепили?
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08.07.2021 16:37 Ответить
Влада Зеленського і ефективне управління це протилежні речі.
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08.07.2021 17:06 Ответить
 
 