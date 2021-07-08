Зеленский подписал закон об эффективном управлении учебными заведениями и госимуществом, которое за ними закреплено

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно эффективного управления имуществом высших учебных заведений государственной и коммунальной формы собственности" № 1557-IX, который Верховная Рада приняла 17 июня 2021.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Отмечается, что документ должен повысить эффективность управления учебными заведениями и государственным имуществом, которое за ними закреплено, а также усовершенствовать процедуру предоставления учреждениям высшего образования статуса национальных, а научным учреждениям - статуса национальных научных центров.

Так, закон предусматривает, что имущество государственного или коммунального вуза, в частности того, которое имеет статус национального, которое не используется по назначению, может бесплатно передаваться другому государственному или коммунальному учреждению высшего, профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического) образования, научному учреждению или организации государственной формы собственности.

Также, согласно закону, объекты и имущество государственных и коммунальных учебных заведений не подлежат приватизации или использованию не по назначению. Исключением может быть только предоставление в аренду для оказания образовательных услуг или обслуживания участников образовательного процесса.

Этот закон даст возможность эффективно управлять учебными заведениями и государственным имуществом, которое за ними закреплено, что является залогом устойчивого и должного развития их образовательного потенциала.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

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