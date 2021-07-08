РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5586 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин Бюджет-2021
572 8

На борьбу с пандемией из Госбюджета уже потратили 26 млрд грн из предусмотренных на год 36 млрд грн, - Минфин. ИНФОГРАФИКА

На борьбу с пандемией из Госбюджета уже потратили 26 млрд грн из предусмотренных на год 36 млрд грн, - Минфин. ИНФОГРАФИКА

За 6 месяцев 2021 года на борьбу с COVID-19 использовано более 26 млрд гривен, всего на 2021 год бюджетом предусмотрено 36 млрд грн – правительство почти выполнило план по закупке вакцин.

Об этом сообщает Министерство финансов, передает Цензор.НЕТ.

Так, из общей суммы в июне потратили 6,8 млрд грн на борьбу с COVID-19.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Даже в Минфине удивлены, что только судьи требуют возместить им финансовые потери за время карантина, - ЦПК

Больше всего за полгода направлено на оплату учреждениям здравоохранения за предоставленную стационарную медпомощь и услуг по вакцинации в рамках программы медицинских гарантий - 9,8 млрд грн. Несколько меньше, 9,3 млрд грн, правительство потратило на закупку вакцин.

Всего на борьбу с COVID-19 в 2021 году предусмотрено более 36 млрд грн. Из них 17,5 млрд грн - на лечение больных в рамках программы медгарантий, 10,5 млрд грн средств - на закупку 38 млн доз вакцин.

По состоянию на конец июня заключены соглашения по поставке 37,3 млн доз вакцин за счет госбюджета. Больше, 20 млн доз вакцин, ожидается производства Pfizer, а также 10 млн доз вакцин производства Novavax.

Кроме того, 1,9 млн доз вакцин производства компании Sinovac Biotech было закуплено на средства бюджета 2020 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада одобрила в первом чтении выделение 1 млрд грн на "Большую реставрацию"

В целом в течение 6 месяцев 2021 года в Украину поставлено 5,1 млн доз вакцин от COVID-19: 1,9 млн доз вакцин Sinovac Biotech, 1,6 млн доз AstraZeneca, 1,6 млн доз Pfizer-BioNTech.

На борьбу с пандемией из Госбюджета уже потратили 26 млрд грн из предусмотренных на год 36 млрд грн, - Минфин 01

Автор: 

госбюджет (1186) карантин (16729) Минфин (1556) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну да, Юзик дом уже купил за пол ляма. Поборол ковид.
показать весь комментарий
08.07.2021 16:35 Ответить
...да и Зеле Корона не жмёт...*)
показать весь комментарий
08.07.2021 16:38 Ответить
Шмурдяка на 9 млрд накупили.
показать весь комментарий
08.07.2021 16:40 Ответить
дополнительные деньги ментам из этого фонда платили
показать весь комментарий
08.07.2021 16:46 Ответить
А основна пандемія ще й не почалась...
показать весь комментарий
08.07.2021 16:49 Ответить
Где то слышал, по статистике уже переболели 30% украинцев, причем за свои бабки. Куда пошли 26 млрд???
показать весь комментарий
08.07.2021 17:10 Ответить
Типа осенью когда начнется жопа, денег не будет?
показать весь комментарий
08.07.2021 17:05 Ответить
Ну шо? Хатынку в Италии сварганил?
показать весь комментарий
08.07.2021 23:33 Ответить
 
 