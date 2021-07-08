Замвоенкома одного из районов Ривненщины попался на взятке 1,5 тыс. долл. за освобождение от призыва, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке заместителя военного комиссара - начальника отделения комплектования и призыва одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Ривненской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Замвоенкома паполся на взятке 1,5 тыс. долл. за освобождение от призыва на срочную службу. Военнослужащего задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении взяточнику подозрения по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды, а также превышения военным служебным лицом власти (ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины).

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