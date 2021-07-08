Замвоенкома одного из районов Ривненщины попался на взятке 1,5 тыс. долл. за освобождение от призыва, - Нацполиция. ФОТО
Правоохранители задержали на взятке заместителя военного комиссара - начальника отделения комплектования и призыва одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Ривненской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Замвоенкома паполся на взятке 1,5 тыс. долл. за освобождение от призыва на срочную службу. Военнослужащего задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Решается вопрос о сообщении взяточнику подозрения по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды, а также превышения военным служебным лицом власти (ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины).
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Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий08.07.2021 17:31 Ответить Мне нравится 1
Віктор Терещенко #426934
показать весь комментарий08.07.2021 20:02 Ответить Мне нравится 0
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