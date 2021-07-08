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Новости Агрессия России против Украины Взяточники
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Замвоенкома одного из районов Ривненщины попался на взятке 1,5 тыс. долл. за освобождение от призыва, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке заместителя военного комиссара - начальника отделения комплектования и призыва одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Ривненской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Замвоенкома одного из районов Ривненщины попался на взятке 1,5 тыс. долл. за освобождение от призыва, - Нацполиция 01

Замвоенкома паполся на взятке 1,5 тыс. долл. за освобождение от призыва на срочную службу. Военнослужащего задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении взяточнику подозрения по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды, а также превышения военным служебным лицом власти (ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины).

Также смотрите: Заместитель военкома вымогал $1,5 тыс. у призывника за отсрочку от воинской службы на Тернопольщине, - ГБР. ФОТО

Автор: 

взятка (6166) Нацполиция (16498) военкомат (458) Тернопольская область (730)


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та не може такого бути...
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08.07.2021 17:31 Ответить
Что еще раз доказывает: взяточники есть во всех силовых структурах. Но никто здесь не будет писать о том, что необходимо снять министра обороны и люстрировать офицеров.
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08.07.2021 20:02 Ответить
 
 