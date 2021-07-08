На следующей неделе Рада проведет два внеочередных заседания: Рассмотрят законопроекты об экологии и цифровизации

На следующей пленарной неделе (13-16 июля) планируется проведение внеочередных заседаний во вторник и четверг для рассмотрения законопроектов по экологии и цифровизации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"На следующей неделе мы планируем два внеочередных заседания - во вторник и четверг. Будут законопроекты экологического направления, целый пакет, в том числе, направленных против промышленного загрязнения. И пакет законопроектов цифрового комитета - в частности, Дія.City, который касается налогов", - отметила парламентарий.

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