На следующей неделе Рада проведет два внеочередных заседания: Рассмотрят законопроекты об экологии и цифровизации
На следующей пленарной неделе (13-16 июля) планируется проведение внеочередных заседаний во вторник и четверг для рассмотрения законопроектов по экологии и цифровизации.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
"На следующей неделе мы планируем два внеочередных заседания - во вторник и четверг. Будут законопроекты экологического направления, целый пакет, в том числе, направленных против промышленного загрязнения. И пакет законопроектов цифрового комитета - в частности, Дія.City, который касается налогов", - отметила парламентарий.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Диды Выпивали
показать весь комментарий08.07.2021 17:05 Ответить Мне нравится 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль