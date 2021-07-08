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Новости Агрессия России против Украины
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Украина сделала достаточно и заслуживает честного ответа по срокам вступления в НАТО. Если причина отсрочки РФ - не говорите о недостатке реформ, - Кулеба

Украина сделала достаточно и заслуживает честного ответа по срокам вступления в НАТО. Если причина отсрочки РФ - не говорите о недостатке реформ, - Кулеба

Украина сделала достаточно, чтобы заслужить следующий шаг на пути к евроатлантической интеграции и хотела бы услышать честный ответ на вопрос, когда она сможет стать членом НАТО.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе интервью в Центре восточноевропейских исследований в Вильнюсе в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Россия - это "слон в комнате". С одной стороны, мы слышим заявления, что Россия не имеет права голоса в отношениях между Украиной и НАТО, но в то же время мы слышим за закрытыми дверями и при выключенных микрофонах, что это не лучшее время для евроатлантической интеграции Украины, поскольку "мы должны учитывать Россию". Так функционирует политика, и мы понимаем это. Наша позиция проста: мы все реалисты, и если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", - сказал Кулеба. 

Глава МИД Украины указал, что Украина осуществила много реформ в секторе обороны и безопасности, а также привержена тому, чтобы делать больше реформ и полностью соответствовать стандартам НАТО и обеспечить совместимость, увеличить доверие между союзниками и Украиной.

"Мы готовы продолжить и мы продолжим, не только из-за НАТО, но и из-за наших личных интересов безопасности. Но мы хотим честного ответа взамен - ответа на вопрос "когда?" Мы понимаем: членство в НАТО - это не дата в календаре, которую можно выделить красным. Но мы сделали достаточно, чтобы заслужить следующего шага в нашей евроатлантической интеграции", - подчеркнул он.

Читайте также: В НАТО ответили Зеленскому: Выполнения перечня условий недостаточно, Альянс должен быть готов к расширению

Автор: 

НАТО (10002) членство в НАТО (1515) реформы (3951) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+49
Кулеба, не грай дурника. Блінкін назвав лише 5 причин, і це не весь перелік. Це тільки те, що бубочка сам пообіцяв Блінкіну під час рандеву; Блінкін просто нагадав.
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08.07.2021 17:10
+42
Причина - отсутствие реформ и кидалово со стороны ЗЕ.

Ну и слив кацапам операции "вагнеровцев" ЗЕзидентом тоже свою роль сыграл. НАТО не нужны предатели в их рядах.
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08.07.2021 17:14
+32
Кулеба, ты с дуба рухнул? Какое НАТО? Вы обосрались по полной программе по всем направлениям, это уже даже не смешно. Вон даже твой Пристайко ничего не смог ответить журналистке в Англии на оскорбление Украины. То, что Вовка сказал всем кричать на всех углах мы хотим в НАТО, НАТО ближе от этого не станет. Хоть что то сделайте!
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08.07.2021 17:13
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Страница 2 из 2
Вывод только один правильный. Народу следует отправить в отставку клоуна и парламент. Они прошли все красные линии. Но объявить основания не ЕС и НАТО, а дерибан земли. Поддержат все регионы, что очень важно. Далеко не все партии поддержат такое основание, но наплевать. Главное чтобы весь народ поддержал.
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08.07.2021 23:36 Ответить
Це порохоботський висновок. Поки не замінять основного кандидата від опозиції, дійти згоди буде неможливо.
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09.07.2021 01:09 Ответить
Ви не уважно прочитали мій текст. Я написав, що обоснова перевиборів має бути дерибан землі. Так який смисл потім обирати іншого, який також проголосував за дерибан землі. Він не опозиція, а конкурент. А кого обирати, це інше питання. Як на мене, то нікого з тих хто зараз в парламенті.
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09.07.2021 04:24 Ответить
І взагалі вибори мають пройти по зовсім іншій системі. За основу взяти Польську. Там самі виборці визначають прізвища в бюлетенях. По нашій же системі місця в бюлетенях скуповуються ставлениками олігархії й корупціонерами через дику багатомільйонну "виборчу" заставу.
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09.07.2021 04:40 Ответить
... тебе же, дураку, Запад объяснил, шо в твоей стране коррупция сжирает треть ВВП... Какая ната, какой евросоюз... Балабол-дзеленько конкретный...
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09.07.2021 02:38 Ответить
Ну где же эта зеленая слизь взялась на наши головы. Фу, гадость.
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09.07.2021 04:10 Ответить
Где-где... жалкая калька на ягелеядный стайл - жалкая стагнация постсовка. А каазлабаду - гаплык экстерном, от ковид-дельта.
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09.07.2021 04:36 Ответить
"Украина сделала достаточно... - Кулеба"



https://censor.net/ru/n3275606, - Блинкен
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09.07.2021 05:04 Ответить
так, кацапія має бути розвалена!
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09.07.2021 07:02 Ответить
1. Ни в НАТО ни в ЕС нас не возьмут в обозримом будущем. Собственно нашим олигархам, таким как ахметов и КАЛОмойша это не нужно. Требовать Украина НЕ может. Нет у нас такого аргумента и повода. Де юре США НИЧЕГО Украине не нужна по будапештскому меморандуму.
2. НИКОГО, НИКАК НЕ привлекли по статье "государственная измена" за будапештский меморандум. Более того ТУПОСТЬ ситуации в том что руцкие свиньи могут использовать даже свое ЯО. Не верите - прочитайте.

Тоесть Украина ТУПО отдала ВСЕ свое ЯО безплатно и без гарантий. А ведь можно было и продать. Никто не рассматривал такой вариант? Про ложь "не было специалистов" говорить не стоит.
3. Реформ НЕ было. Это бутафория
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09.07.2021 07:07 Ответить
Про які "реформи" воно бельмесить...? Все просрано, розкрадено і продано. У тому числі і Національна Гідність.
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09.07.2021 08:14 Ответить
Нам необхідно зміщати цю банду. Але не коктейлями молотова, а сугубо мирними, багатолюдними виходами на майдан. Лозунги, що хочемо в нато будуть виглядати абсурдом, бо нас не беруть. По цій причині і взагалі - має бути конкретика. Те що вони запустили дерибан землі, всупереч вкрай негативному відношенню до нього народу і те що вони не борються з олігархією і коррупцією це достатьо для того щоб вважати, що вони давно пройшли червону лінію. Оце має бути рушієм, який підтримають всі регіони. І на майдан вийде мільйон.
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09.07.2021 10:30 Ответить
А вибори, які будуть після зміщення банди мають бути демократичними, а не олігархічними. А в нас вибори завжди дикі олігарїічні. Тому в резултаті маємо цю зелену банду. Олігархічну систему виборів створив для нас ще Кучма, взявши її з тодішньої московської. Ото вона у нас і до сих пір. Вона є головною причиною, що навіть після майданів замість одних олігархів до влади приходять інші. Причина в дикій "виборчій" багатомільйонній заставі, небаченого в світі розміру. Через яку ставлениками олігархії скуповують місця в бюлетенях. Необхідно перейти на аналог демократичної польської системи, де самі виборці визначають прізвища в бюлетенях серед яких вони й обирають. Через підписи підтримки.
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09.07.2021 10:46 Ответить
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