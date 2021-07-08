"Гибрид расизма и неонацизма": МИД РФ ответил на призыв Франции отказаться от российской вакцины
В МИД России отреагировали на призыв Франции отказаться от российской вакцины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщила спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
"Это гибрид расизма, имперского гегемонизма и неонацизма: целым народам отказывают в равных правах и возможностях, делая это вопреки законам, этике и морали, толкая мир к конфронтации в тот момент, когда он проходит тяжелейшие испытания пандемией", - отметила она.
Захарова добавила, что люди, предложившие отказаться от российской вакцины, "не имеют отношения к той Франции, которая подарила человечеству идеалы свободы и равенства".
Напомним, ранее в МИД Франции призвали отказаться от российской и китайской вакцины.
Топ комментарии
+28 Перехватчик
показать весь комментарий08.07.2021 17:26
+22 дмитрий иванов #379098
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+13 Владислав Васильченко
показать весь комментарий08.07.2021 17:31
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Та да Курощуп с Киви не успели,,,
https://censor.net/ru/n3275954
рекомендую, это их исконно французское изобретение
-алкоголизма
-неоклассицизма
-волюнтаризма
-авторитаризма
-пан-германизма
-украинизма
зацените этот список маше с уралмаша, и ее бэд-трип-выступления заиграют новыми красками и смыслами
Обижаете- вакцину варим!
Тут ще з подібним шастає такий собі https://censor.net/user/461410 - графоман сволоти. Набридає, але не слухає... я таких в спам кидаю.
Не факт...😏
А вот Спутник - фуфломицин!
Доказано! 😂
Лучшую в мире российскую вакцину мы знаем!
А покажите мне лучший в мире российский телевизор, холодильник, утюг, сковородку не Тефаль, а Аленушку?