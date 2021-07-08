"Гибрид расизма и неонацизма": МИД РФ ответил на призыв Франции отказаться от российской вакцины

В МИД России отреагировали на призыв Франции отказаться от российской вакцины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщила спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Это гибрид расизма, имперского гегемонизма и неонацизма: целым народам отказывают в равных правах и возможностях, делая это вопреки законам, этике и морали, толкая мир к конфронтации в тот момент, когда он проходит тяжелейшие испытания пандемией", - отметила она.

Захарова добавила, что люди, предложившие отказаться от российской вакцины, "не имеют отношения к той Франции, которая подарила человечеству идеалы свободы и равенства".

Напомним, ранее в МИД Франции призвали отказаться от российской и китайской вакцины.

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