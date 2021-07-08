Украинская армия - одна из самых профессиональных и мощных в Европе. Мы можем дать достойный ответ любому проявлению агрессии, - Шмыгаль
Проведение совместных учений со стратегическими партнерами является важным для усиления обороноспособности Украины.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью литовскому изданию LRT, перевод которого опубликован на сайте Кабмина, информирует Цензор.НЕТ.
"С уверенностью можно сказать, что Украина способна дать достойный ответ любому проявлению агрессии против нашей страны. Украинская армия в настоящее время является одной из самых профессиональных и мощных на европейском континенте. Это не только заслуга Украины, это также результат сотрудничества со странами-членами НАТО. Яркий пример - учения наших бойцов на Яворивском полигоне. С 2015 года инструкторы Учебного центра подготовки подразделений совместно с инструкторами Объединенной многонациональной группы по стандартам НАТО подготовили свыше 19 тысяч военнослужащих. Колоссальная цифра, которая демонстрирует превосходный уровень нашего взаимодействия", - подчеркивает премьер.
По его словам, не менее важным для усиления обороноспособности Украины является проведение совместных учений со стратегическими партнерами Украины.
"Среди наиболее масштабных есть общие украино-американские учения Rapid Trident и Sea Breeze. Кстати, в этом году учения Sea Breeze-2021 являются самыми масштабными за всю историю их существования и я также хочу поблагодарить вашу страну (Литву. - Ред.) за участие в этих учениях", - уточнил Шмыгаль.
"Проведение таких мероприятий свидетельствует о чрезвычайной поддержке Украины. Учения не только усиливают наши вооруженные силы, но и улучшают совместимость по стандартам НАТО. Евроатлантическая интеграция - это не только геополитический, но и ценностный выбор Украины. Более того, это вектор, закрепленный в Конституции Украины", - добавил он.
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Самые мощные армии Мира обычно кормят помоями и не платят им зарплату.
Еще у самых мощных армий Мира нафиг просран оборонный бюджет и закупки.
Шо там еще ЗЕ и Шмыгаль для армии "хорошего" сделали...
О!!! Марширование на каблуках!!! Вот в чем теперь мощь украинской армии. Мощнее только Китай и КНДР.
А так да. Если ахметовский холуй Шмыгаль сказал, что самая мощная, то конечно так оно и есть.
И единственная в Европе -- созданная и существующая силами Волонтёрского Движения.
Это не государственная армия, а Народное Ополчение.
...у государства, ни ума, ни совести, ни денег нет на Армию...
Кто-то написал в инете про пост одного испанского футбольного болельщика после матча Днипро-1 с Севильей (мы проиграли 2:3), который написал, что "..я мало знаю об Украине, но если их солдаты воюют так же, как играют их футболисты - я не хотел бы воевать с такой страной..."
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Ты-то здесь причем, тварь зелёная?
всі несуть якусь неадекватну маячню
Да армия есть и будет драться но так как Вы ее вооружаете и и обкрадываете то хватит нести бред политологов зеленых вылупков
зекомандА - партія ЗЕдоболов, слова яких нічого не варті
Мимо нас глядят устало
Они вовсе не герои,
Но огромные как скалы
И холодные как льдины -
Не воюют, а скучают
Мы бы всех их победили,
Только нас не замечают