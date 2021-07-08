Украинская армия - одна из самых профессиональных и мощных в Европе. Мы можем дать достойный ответ любому проявлению агрессии, - Шмыгаль

Проведение совместных учений со стратегическими партнерами является важным для усиления обороноспособности Украины.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью литовскому изданию LRT, перевод которого опубликован на сайте Кабмина, информирует Цензор.НЕТ.

"С уверенностью можно сказать, что Украина способна дать достойный ответ любому проявлению агрессии против нашей страны. Украинская армия в настоящее время является одной из самых профессиональных и мощных на европейском континенте. Это не только заслуга Украины, это также результат сотрудничества со странами-членами НАТО. Яркий пример - учения наших бойцов на Яворивском полигоне. С 2015 года инструкторы Учебного центра подготовки подразделений совместно с инструкторами Объединенной многонациональной группы по стандартам НАТО подготовили свыше 19 тысяч военнослужащих. Колоссальная цифра, которая демонстрирует превосходный уровень нашего взаимодействия", - подчеркивает премьер.

По его словам, не менее важным для усиления обороноспособности Украины является проведение совместных учений со стратегическими партнерами Украины.

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"Среди наиболее масштабных есть общие украино-американские учения Rapid Trident и Sea Breeze. Кстати, в этом году учения Sea Breeze-2021 являются самыми масштабными за всю историю их существования и я также хочу поблагодарить вашу страну (Литву. - Ред.) за участие в этих учениях", - уточнил Шмыгаль.

"Проведение таких мероприятий свидетельствует о чрезвычайной поддержке Украины. Учения не только усиливают наши вооруженные силы, но и улучшают совместимость по стандартам НАТО. Евроатлантическая интеграция - это не только геополитический, но и ценностный выбор Украины. Более того, это вектор, закрепленный в Конституции Украины", - добавил он.