Шмыгаль: Цель Украины - членство в ЕС и НАТО в течение 5-10 лет
Украина стремится получить членство в Европейском Союзе и НАТО в течение 5-10 лет.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью литовскому изданию LRT, перевод которого опубликован на Правительственном портале, сообщает Цензор.НЕТ.
"Украина стремится вступить в ЕС и НАТО в ближайшей перспективе, мы нацелены получить членство в течение 5-10 лет. Важным вопросом европейского будущего Украины является последовательная реализация реформ, над чем мы продолжаем работать и имеем существенные результаты. Конечно, вопрос о вступлении Украины в ЕС зависит не только от нас, но и от 27 других стран", - сказал Шмыгаль.
Премьер отметил, что европейские партнеры отмечают, что даже в сложных условиях прошлого года, несмотря на конфликт на Востоке и вспышку пандемии коронавируса, Украина демонстрирует прогресс на пути к реформам.
"То есть, наше движение к членству Украины в ЕС не останавливается. Сейчас для нас одной из главных целей является постепенная интеграция во внутренний рынок ЕС", - отметил Шмыгаль.
Он добавил, что ЕС уже стал главным торговым партнером Украины, за пять лет экспорт украинских товаров в Евросоюз вырос на 60% и в этом году ожидается, что он достигнет 20 млрд евро.
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Я планов наших люблю громадьё, размаха шаги саженьи.
Я радуюсь маршу, которым идем в работу и в сраженья. (с)
Европейская пресса именно последний год пишет об Украине всё лучше и позитивнее, причём пишет не абстрактно, а абсолютно конкретно. И даже нередко ставит в пример своим правительствам. Это не какая-то компания, это реальные впечатления.
Не могу не сказать, что всё больше пишут об острых заявлениях Зеленского и его критике европейских лидеров в контексте российской агрессивной политики. Практически вся пресса его поддерживает и отмечает, что президент Украины, "непрофессиональный политик", говорит и действует намного более правильнее и логичнее, чем политики опытные и профессиональные.
Короче, плюсы у Украины есть, и их в глазах европейцев всё больше.
Источник: https://censor.net/ru/n3275956
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