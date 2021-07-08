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Шмыгаль: Цель Украины - членство в ЕС и НАТО в течение 5-10 лет

Шмыгаль: Цель Украины - членство в ЕС и НАТО в течение 5-10 лет

Украина стремится получить членство в Европейском Союзе и НАТО в течение 5-10 лет.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью литовскому изданию LRT, перевод которого опубликован на Правительственном портале, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украина стремится вступить в ЕС и НАТО в ближайшей перспективе, мы нацелены получить членство в течение 5-10 лет. Важным вопросом европейского будущего Украины является последовательная реализация реформ, над чем мы продолжаем работать и имеем существенные результаты. Конечно, вопрос о вступлении Украины в ЕС зависит не только от нас, но и от 27 других стран", - сказал Шмыгаль.

Читайте: Украина сделала достаточно и заслуживает честного ответа по срокам вступления в НАТО. Если причина отсрочки РФ - не говорите о недостатке реформ, - Кулеба

Премьер отметил, что европейские партнеры отмечают, что даже в сложных условиях прошлого года, несмотря на конфликт на Востоке и вспышку пандемии коронавируса, Украина демонстрирует прогресс на пути к реформам.

"То есть, наше движение к членству Украины в ЕС не останавливается. Сейчас для нас одной из главных целей является постепенная интеграция во внутренний рынок ЕС", - отметил Шмыгаль.

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Он добавил, что ЕС уже стал главным торговым партнером Украины, за пять лет экспорт украинских товаров в Евросоюз вырос на 60% и в этом году ожидается, что он достигнет 20 млрд евро.

Автор: 

НАТО (10002) членство в НАТО (1515) Евросоюз (17151) Шмыгаль Денис (2708)


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Топ комментарии
+16
пока имеем членство на рояле
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08.07.2021 17:32
+7
Бред несут, то один,то другой. Неужели кокаин?
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08.07.2021 17:35
+5
Не при зеленом стаде у власти...и не при осле презеденте...
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08.07.2021 17:56
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пока имеем членство на рояле
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08.07.2021 17:32 Ответить
пока имеют на рояле : на 1+1 "сваты" каждый день .
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08.07.2021 17:37 Ответить
Бред несут, то один,то другой. Неужели кокаин?
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08.07.2021 17:35 Ответить
Как раз очень даже не бред. Через 5 лет они не планируют быть у власти, а значит можно на этот срок планировать хоть полёт на Солнце... Отвечать не им.
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08.07.2021 21:13 Ответить
А нам бы уже своё членство . И не важно куда (не в рашу) . Как в Израиле . Мощно и завидно .
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08.07.2021 17:35 Ответить
Поетому нада брать прімєр с Кітая?
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08.07.2021 17:36 Ответить
Они с другой планеты . Но чай у них вкусный
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08.07.2021 17:39 Ответить
ну якщо наш мудрий народ не обере ще раз зелене гівно, то через 5-10 років після вашого "правління", може, щось і буде.
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08.07.2021 17:36 Ответить
Шмыгаль: Цель Украины - членство в ЕС и НАТО в течение 5-10 лет - Цензор.НЕТ 3591
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08.07.2021 17:36 Ответить
Ну настільки ж треба бути ницою аморальною твариною, щоб верзти щось подібне і при цьому докладати максимум зусиль для повної руйнації України.
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08.07.2021 17:40 Ответить
в ближайшей перспективе........в течение 5-10 лет.
Я планов наших люблю громадьё, размаха шаги саженьи.

Я радуюсь маршу, которым идем в работу и в сраженья. (с)
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08.07.2021 17:41 Ответить
Реальная цель.
Европейская пресса именно последний год пишет об Украине всё лучше и позитивнее, причём пишет не абстрактно, а абсолютно конкретно. И даже нередко ставит в пример своим правительствам. Это не какая-то компания, это реальные впечатления.
Не могу не сказать, что всё больше пишут об острых заявлениях Зеленского и его критике европейских лидеров в контексте российской агрессивной политики. Практически вся пресса его поддерживает и отмечает, что президент Украины, "непрофессиональный политик", говорит и действует намного более правильнее и логичнее, чем политики опытные и профессиональные.
Короче, плюсы у Украины есть, и их в глазах европейцев всё больше.
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08.07.2021 17:47 Ответить
зебіл, ти би ссилі навів би, щоб ми посміялись...
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08.07.2021 18:25 Ответить
Не при зеленом стаде у власти...и не при осле презеденте...
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08.07.2021 17:56 Ответить
Шмигаль: Мета України - членство в ЄС і НАТО впродовж 5-10 років - Цензор.НЕТ 1204 Олигархи это бизнесмены, которые владеют серьезными активами, которые являются столпом украинской экономики, платят налоги, У нас есть духовная связь с РПЦ, Украинская православная Церковь входит в состав РПЦ - это факт Важным вопросом европейского будущего Украины является последовательная реализация реформ, над чем мы продолжаем работать У нас почему-то считают, что крупный бизнес - это враги государства и враги украинского народа.....вот такой винегрет мы сейчас имеем во всей украинской власти и кому мы нужны в НАТО?
Источник: https://censor.net/ru/n3275956
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08.07.2021 17:56 Ответить
Олигархи являются не столпом экономики и всей страны, а её крестом и надгробной плитой. Страна не позволит себя похоронить ни за какие коврижки и чэколядки.
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08.07.2021 18:10 Ответить
Скорее пятидесяти лет.
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08.07.2021 18:10 Ответить
Мерзко, когда в слова высокие убеждения, а в действиях - низкие поступки....
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08.07.2021 18:12 Ответить
Та яке, нафіг, НАТО?! Для чого допомагати народу, котрому "какая разніца" па жызні і котрий обирає собі президентом то бандюка, то паяца? Яка мета допомагати державі, у котрої в керівництві сидять явні агенти ФСБ та україноненависники? Вдумайтесь! Державою керують люди, котрі ту державу ненавидять! Як допомагати народу, котрий відмовився від рідної мови, а молодь під час війни(!) масово косить від армії? Для чого американцям озброювати військо, де десятки тисяч зрадили Присязі і перекинулися на сторону ворога? Америка не знає, що завезений юга-васток спить і бачить, як Лівобережна відійшла до Росії? Хе-хе, уся братія Януковича легально повернулася в Україну і рже... А ви питаєте, чому Америка нам не допомагає? Ну дадуть вони нам ті "Патріоти", і що? Через двадцять хвилин усі секретні коди, паролі, та інші таємні штучки будуть знати у Москві. Американці про це не здогадуються? А ви кажете НАТО...
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08.07.2021 18:23 Ответить
А ЧТО ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ДУМАЮТ ТОВАРИЩИ АРАХАМИЯ И ЕРМАК?
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08.07.2021 18:28 Ответить
З такими керманичами ще сто років чекати будем,і то не факт...
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08.07.2021 18:28 Ответить
В НАТО и ЕС, это как 5 - 10 лет? Если зЕлох сейчас подаст в отставку - то 5 лет, если не подаст то - 10 лет? Так нужно понимать? Дай Бог Украине пережить оставшиеся 2 с хвостом года
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08.07.2021 18:45 Ответить
Да понятно. Там то тебя в премьерах уже не будет, поэтому можно сказануть и "5-10лет".
Из серии- "Какое самое главное событие в моей жизни? - Самое главное событие в вашей жизни у вас впереди!"..(с)
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08.07.2021 18:46 Ответить
А що був референдум?
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08.07.2021 20:20 Ответить
Референдум проводится непосредственно переде вступлением. Идиотов, которые не поддерживают вступление в НАТО не так и много осталось.
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08.07.2021 21:31 Ответить
Тут он Аронхамія нас до товарища Сі тягне мол це ж так чудово.А Шмугаль про ЕС і НАТО співає,дегенарати інакше важко слова підібрати!!!
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08.07.2021 20:50 Ответить
Заголовок трохи невірно написаний - не 5-10, а 510 років
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08.07.2021 22:24 Ответить
Вже при другій владі поспіль Україна прагне в ЄС і НАТО. А стати багатою, незалежною, правовою державою з передовою медициною, освітою і наукою чомусь не прагне зовсім...
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08.07.2021 23:48 Ответить
Коли Порох казав, що плануємо у 2021 році отримати ПДЧ то це звучало реалістична, а коли це каже зграю клоунів з якими ніхто здороватись не хоче
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09.07.2021 02:32 Ответить
 
 