Шмыгаль: Цель Украины - членство в ЕС и НАТО в течение 5-10 лет

Украина стремится получить членство в Европейском Союзе и НАТО в течение 5-10 лет.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью литовскому изданию LRT, перевод которого опубликован на Правительственном портале, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украина стремится вступить в ЕС и НАТО в ближайшей перспективе, мы нацелены получить членство в течение 5-10 лет. Важным вопросом европейского будущего Украины является последовательная реализация реформ, над чем мы продолжаем работать и имеем существенные результаты. Конечно, вопрос о вступлении Украины в ЕС зависит не только от нас, но и от 27 других стран", - сказал Шмыгаль.

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Премьер отметил, что европейские партнеры отмечают, что даже в сложных условиях прошлого года, несмотря на конфликт на Востоке и вспышку пандемии коронавируса, Украина демонстрирует прогресс на пути к реформам.

"То есть, наше движение к членству Украины в ЕС не останавливается. Сейчас для нас одной из главных целей является постепенная интеграция во внутренний рынок ЕС", - отметил Шмыгаль.

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Он добавил, что ЕС уже стал главным торговым партнером Украины, за пять лет экспорт украинских товаров в Евросоюз вырос на 60% и в этом году ожидается, что он достигнет 20 млрд евро.