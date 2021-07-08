Один воин ранен, наемники РФ открывали огонь по позициям ВСУ возле Опытного, Новозвановки, Невельского, Песков и Марьинки, - пресс-центр ОС
С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины со стороны российских оккупантов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Вблизи населенного пункта Опытное враг обстрелял позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов. У Новозвановки российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку Невельского враг применил минометы 120 калибра. В направлении населенного пункта Пески российские наемники дважды вели огонь из минометов 120 калибра, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Марьинки противник вел огонь из стрелкового оружия.
"Вследствие вражеского огня один украинский военнослужащий получил пулевое ранение. Воин находится в лечебном учреждении, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.
На обстрелы вооруженных формирований РФ украинские воины открывали ответный огонь.
Отмечается, что о фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль