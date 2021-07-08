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Новости Агрессия России против Украины
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Один воин ранен, наемники РФ открывали огонь по позициям ВСУ возле Опытного, Новозвановки, Невельского, Песков и Марьинки, - пресс-центр ОС

Один воин ранен, наемники РФ открывали огонь по позициям ВСУ возле Опытного, Новозвановки, Невельского, Песков и Марьинки, - пресс-центр ОС

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины со стороны российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Вблизи населенного пункта Опытное враг обстрелял позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов. У Новозвановки российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Невельского враг применил минометы 120 калибра. В направлении населенного пункта Пески российские наемники дважды вели огонь из минометов 120 калибра, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Марьинки противник вел огонь из стрелкового оружия.

"Вследствие вражеского огня один украинский военнослужащий получил пулевое ранение. Воин находится в лечебном учреждении, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин получил пулевое ранение в результате вражеского обстрела на Донбассе, - ОТУ "Схід"

На обстрелы вооруженных формирований РФ украинские воины открывали ответный огонь.

Отмечается, что о фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Также смотрите: Украина в ОБСЕ сообщила, что российские военные обстреливали Водяное просроченными боеприпасами. ФОТО

Автор: 

обстрел (27366) ранение (3388) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Швидкого одужання нашому захиснику.
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08.07.2021 17:39 Ответить
Один воин ранен, наемники РФ открывали огонь по позициям ВСУ возле Опытного, Новозвановки, Невельского, Пе́сок и Марьинки, - пресс-центр ОС
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08.07.2021 17:48 Ответить
Пе́ски
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08.07.2021 17:48 Ответить
от какого слова? Что такое есть Пе́ски?
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08.07.2021 19:45 Ответить
Все, разобрался. Вопрос закрыт!
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08.07.2021 19:51 Ответить
Зеленский тупо молчит о ситуации на фронте. Или боится обидеть кремлёвскую крысу и получить в ответ угрозы от бородатой свиной жопы кабздыра....Или ему гораздо веселее, интереснее, безопаснее и выгоднее высаживать деревья миллиардами, строить университеты на миллиарды, обновлять резиденцию на Бирючьем....
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08.07.2021 17:59 Ответить
Всё , на что способен .
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08.07.2021 18:01 Ответить
А наказ Міноборони Таргана, про заборону стрільби Українцями на фронті, так і не відмінено...
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09.07.2021 06:52 Ответить
 
 