Один воин ранен, наемники РФ открывали огонь по позициям ВСУ возле Опытного, Новозвановки, Невельского, Песков и Марьинки, - пресс-центр ОС

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины со стороны российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Вблизи населенного пункта Опытное враг обстрелял позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов. У Новозвановки российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Невельского враг применил минометы 120 калибра. В направлении населенного пункта Пески российские наемники дважды вели огонь из минометов 120 калибра, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Марьинки противник вел огонь из стрелкового оружия.

"Вследствие вражеского огня один украинский военнослужащий получил пулевое ранение. Воин находится в лечебном учреждении, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

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На обстрелы вооруженных формирований РФ украинские воины открывали ответный огонь.

Отмечается, что о фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

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