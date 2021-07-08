Получившие 2 дозы CoronaVac украинцы могут посетить 10 стран
Украинцы, полностью привитые препаратом CoronaVac, могут отправиться в Испанию, Эстонию, Австрию, Нидерланды, Молдову, Венгрию, Турцию, Грецию, Болгарию и на португальский остров Мадейра.
Об этом сообщает сервис Helsi.me, информирует Цензор.НЕТ.
Для того, чтобы отправиться в эти страны, нужно иметь международное свидетельство о вакцинации на английском языке. Свидетельство нужно предъявить при въезде в распечатанном виде.
"Некоторые из этих стран просят заполнить специальные анкеты, поэтому перед въездом проверяйте информацию на сайтах их посольств", - сказано в сообщении.
В Helsi.me отмечают, что список стран, в которые можно путешествовать после прививки CoronaVac, постоянно растет.
Записаться на вакцинацию можно здесь.
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Єдине тішить, що коли таким засвербіло дружити з Китаєм - то їхній кінець зовсім недалеко.
Із залізницею до аеропорту занадто показовий приклад того, що таке дешеві китайські кредити.
Адін нарот?
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tZE inform
@tZEinform
07.07.2021 г. количество вакцинаций в Украине превысило общее количество закупленной\полученной вакцины. Общее количество вакцинаций 3 197 083, всего было закуплено\получено 3 155 000 доз вакцин всех типов.Мы с нетерпением ждали этого торжественного момента. Идиоты управляющие страной не помнят сегодня, что они врали позавчера Остальных по индийскому методу вакцинируют физраствором ?
Ги, будете з ГМО !