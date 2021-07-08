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Новости Борьба с коронавирусом
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Получившие 2 дозы CoronaVac украинцы могут посетить 10 стран

Получившие 2 дозы CoronaVac украинцы могут посетить 10 стран

Украинцы, полностью привитые препаратом CoronaVac, могут отправиться в Испанию, Эстонию, Австрию, Нидерланды, Молдову, Венгрию, Турцию, Грецию, Болгарию и на португальский остров Мадейра.

Об этом сообщает сервис Helsi.me, информирует Цензор.НЕТ.

Для того, чтобы отправиться в эти страны, нужно иметь международное свидетельство о вакцинации на английском языке. Свидетельство нужно предъявить при въезде в распечатанном виде.

"Некоторые из этих стран просят заполнить специальные анкеты, поэтому перед въездом проверяйте информацию на сайтах их посольств", - сказано в сообщении.

Читайте: В ЕС должны сказать "нет" вакцинам из России и Китая, - МИД Франции

В Helsi.me отмечают, что список стран, в которые можно путешествовать после прививки CoronaVac, постоянно растет.

Записаться на вакцинацию можно здесь.

Автор: 

вакцина (3815) COVID-19 (18608) Sinovac (28)


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Топ комментарии
+6
Куди б то поїхати? Блд,на зарплату в 7000 грн аж очі розбігаються...
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08.07.2021 18:12
+5
Зе!безвіз.
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08.07.2021 17:52
+4
https://mobile.twitter.com/GreyWraith Alex Pavloshchuk @GreyWraith

https://mobile.twitter.com/GreyWraith
https://mobile.twitter.com/GreyWraith
Єдине тішить, що коли таким засвербіло дружити з Китаєм - то їхній кінець зовсім недалеко.
Із залізницею до аеропорту занадто показовий приклад того, що таке дешеві китайські кредити.
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08.07.2021 17:42
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https://mobile.twitter.com/GreyWraith Alex Pavloshchuk @GreyWraith

https://mobile.twitter.com/GreyWraith
https://mobile.twitter.com/GreyWraith
Єдине тішить, що коли таким засвербіло дружити з Китаєм - то їхній кінець зовсім недалеко.
Із залізницею до аеропорту занадто показовий приклад того, що таке дешеві китайські кредити.
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08.07.2021 17:42 Ответить
Ну да . А в Турции вата со "спутником" .
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08.07.2021 17:45 Ответить
Так привиті ж - не страшно.
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08.07.2021 18:06 Ответить
Зе!безвіз.
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08.07.2021 17:52 Ответить
Безвіз від ЗЕ. Показово що Україна тепер з Китаєм. Як рашка.
Адін нарот?
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08.07.2021 17:55 Ответить
А получившие 4 дозы могут ващще везде бывать...
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08.07.2021 18:00 Ответить
Нє понял ... А де Китай ??
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08.07.2021 18:05 Ответить
А в Китай нельзя...это китайский шмурдяк для использования за пределами Китая..😀
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08.07.2021 18:09 Ответить
Куди б то поїхати? Блд,на зарплату в 7000 грн аж очі розбігаються...
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08.07.2021 18:12 Ответить
Это бесплатный бонус?
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08.07.2021 18:13 Ответить
а кто пфайзер прививку сделал ? тому как ?
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08.07.2021 18:18 Ответить
если стоит, то пускают!)))
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08.07.2021 18:31 Ответить
)))) от спутника вообще говорят отваливается.....
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08.07.2021 20:17 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform
07.07.2021 г. количество вакцинаций в Украине превысило общее количество закупленной\полученной вакцины. Общее количество вакцинаций 3 197 083, всего было закуплено\получено 3 155 000 доз вакцин всех типов.Мы с нетерпением ждали этого торжественного момента. Идиоты управляющие страной не помнят сегодня, что они врали позавчера Остальных по индийскому методу вакцинируют физраствором ?
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08.07.2021 18:25 Ответить
Є передані безкоштовно.
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08.07.2021 19:13 Ответить
Думаю , краще відкласти відпустку і привитися Пфайзер . ))
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08.07.2021 19:01 Ответить
Шо там пишуть - штучна ДНК ?
Ги, будете з ГМО !
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08.07.2021 19:12 Ответить
Франція та Німеччина заборонила рюзькі та китайські вакуни.
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08.07.2021 19:41 Ответить
 
 