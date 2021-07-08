Получившие 2 дозы CoronaVac украинцы могут посетить 10 стран

Украинцы, полностью привитые препаратом CoronaVac, могут отправиться в Испанию, Эстонию, Австрию, Нидерланды, Молдову, Венгрию, Турцию, Грецию, Болгарию и на португальский остров Мадейра.

Об этом сообщает сервис Helsi.me, информирует Цензор.НЕТ.

Для того, чтобы отправиться в эти страны, нужно иметь международное свидетельство о вакцинации на английском языке. Свидетельство нужно предъявить при въезде в распечатанном виде.

"Некоторые из этих стран просят заполнить специальные анкеты, поэтому перед въездом проверяйте информацию на сайтах их посольств", - сказано в сообщении.

Читайте: В ЕС должны сказать "нет" вакцинам из России и Китая, - МИД Франции

В Helsi.me отмечают, что список стран, в которые можно путешествовать после прививки CoronaVac, постоянно растет.

Записаться на вакцинацию можно здесь.