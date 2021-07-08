У Украины будет принципиальный разговор с Германией по "Северному потоку - 2", - Кулеба

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Германию 12 июля Украина будет отстаивать принципиальную позицию относительно газопровода "Северный поток - 2".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Президент едет на встречу с принципиальной позицией. Это будет разговор партнеров. Там, где ценим поддержку Германии, мы будем благодарить за это. Там, где у нас позиции с Германией не сходятся в вопросе "Северного потока - 2", там будет принципиальный разговор", - подчеркнул глава МИД Украины.

Кулеба добавил, что Украина не отступит от позиции о том, что "Северный поток - 2" - это угроза, прежде всего, характера сферы безопасности.

"Интересы Украины именно в сфере безопасности должны быть учтены", - добавил министр.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что слухи о завершении строительства "Северного потока-2" беспочвенны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина сделала достаточно и заслуживает честного ответа по срокам вступления в НАТО. Если причина отсрочки РФ - не говорите о недостатке реформ, - Кулеба