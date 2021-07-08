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У Украины будет принципиальный разговор с Германией по "Северному потоку - 2", - Кулеба

У Украины будет принципиальный разговор с Германией по

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Германию 12 июля Украина будет отстаивать принципиальную позицию относительно газопровода "Северный поток - 2".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Президент едет на встречу с принципиальной позицией. Это будет разговор партнеров. Там, где ценим поддержку Германии, мы будем благодарить за это. Там, где у нас позиции с Германией не сходятся в вопросе "Северного потока - 2", там будет принципиальный разговор", - подчеркнул глава МИД Украины.

Кулеба добавил, что Украина не отступит от позиции о том, что "Северный поток - 2" - это угроза, прежде всего, характера сферы безопасности.

"Интересы Украины именно в сфере безопасности должны быть учтены", - добавил министр.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что слухи о завершении строительства "Северного потока-2" беспочвенны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина сделала достаточно и заслуживает честного ответа по срокам вступления в НАТО. Если причина отсрочки РФ - не говорите о недостатке реформ, - Кулеба

Автор: 

Германия (6987) Северный поток (1452) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+8
срані клоуни
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08.07.2021 17:55
+5
Цікаво,що принципового може сказати лялька з ганчір"я !!!)))
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08.07.2021 18:16
+3
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08.07.2021 18:03
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https://mobile.twitter.com/GreyWraith Alex Pavloshchuk @GreyWraith

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А взагалі те, що ці були змушені знюхатися з Китаєм, - насправді добра ознака того, що Захід їх остаточно злив. Як Януковича свого часу.
Недаремно і той, і ці тих лихварів уникали до останнього.
Так що з певною ймовірністю можна чекати на осінь цікаві події.
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08.07.2021 17:53 Ответить
срані клоуни
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08.07.2021 17:55 Ответить
будет принципиальный разговор с Германией,,,
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08.07.2021 17:56 Ответить
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08.07.2021 18:03 Ответить
Цікаво,що принципового може сказати лялька з ганчір"я !!!)))
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08.07.2021 18:16 Ответить
"принципиальный разговор" не может извергнуться из зели . Не несите чушь .
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08.07.2021 17:56 Ответить
ну так- зЄля це ж найвеличнішший лідЄр світу ....- а ми - Україна, сьогодні наймогутнішша країна Світу..., можем собі позволити
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08.07.2021 17:59 Ответить
"В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Германию 12 июля Украина будет отстаивать принципиальную позицию относительно газопровода "Северный поток - 2"
----------
Гундосик поедет "проявлять субъектность".
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08.07.2021 18:05 Ответить
благодарность на убытуи Германии.. чет сомнительная стратегия...
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08.07.2021 18:12 Ответить
Вчера были:вован(ну который нелох и величайший реформатор)),арахамия(ну который в экстазе от китайцев),таран(ну который в авангарде НАТО уже шагает);сегодня-кулеба со своими перлами А ведь я вчера говорил,что там или бухают(без меры),или курят что-то не то
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08.07.2021 18:14 Ответить
"Страшно,аж жуть!" (с)
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08.07.2021 18:15 Ответить
Меркель уже вся дрожит от страха.
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08.07.2021 18:16 Ответить
Гномик топнет ножкой и нахмурит бровки, а Хламидия пригрозит "дружбой" с китаем? Да, вот так и про#рали международную дипломатическую поддержку зеленые кретины...
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08.07.2021 18:18 Ответить
А вона була? Коли? Яка?
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08.07.2021 23:50 Ответить
А.Меркель персонально Зе: "ачинепіщлибивинакуй"
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08.07.2021 18:23 Ответить
На рояли, пианино, или фортепиано? В какой позе клоун будет принимать со всех сторон план Мааса - Дмитриева? Просто любопытно...
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08.07.2021 18:24 Ответить
Угу,два года зекретины меж собой струёй мерились -кто больше зебилов обосцит,а теперь ,когда уже как то поздновато,им поговорить приспичило ...Сами все специально сливают,зедегенераты вонючие...
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08.07.2021 18:40 Ответить
Прынцыпиальный разгавор: - Фрау Меркель, вас денкен Зи юбер Норд Стрим-цвай? - Хер Фоффка, рояль уже заждался! Шпиль "Цу Елизе" битте шнель! - Яволь, фрау Меркель! Айн момент!
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08.07.2021 18:52 Ответить
Що несе цей Кулєба? Позвикали паразити годуватись з труби (транзиту) і ні хрєна не робити у власній економіці. І тепер шантажують німців - "я обідєлась!" і так ніжкою "шарк"... Дебіли! Забудьте про кацапську трубу - джерело залежності і корупції! "Нам своє робить!"
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08.07.2021 19:02 Ответить
"Ну, Заяц, погоди"! "Трясись и трепещи" Меркель! "Ах Моська, знать она сильна, что лает на Слона"!
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08.07.2021 19:43 Ответить
І вкотре принципово Германія пошле......
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08.07.2021 20:19 Ответить
розгами iх розгами
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08.07.2021 20:58 Ответить
От мені цікаво як вони то скажуть ? Ви в нас забираєте 2 лярда зелених щорічно , то віддавайте назад бо вам вони не потрібні (?) )
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08.07.2021 21:24 Ответить
«забиратимите»
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08.07.2021 21:25 Ответить
Это ж в какую позу должны стать Кулеба и ЗЕлюпа, шоб выглядело принципиально перед Германией?

Или как всегда - поговорят, не выходя из своего кабинета сами с собой и с зебилами?
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08.07.2021 22:12 Ответить
В ШмарклІ принципи? Не смішіть мої бейці.
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09.07.2021 20:34 Ответить
 
 