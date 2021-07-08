У Украины будет принципиальный разговор с Германией по "Северному потоку - 2", - Кулеба
В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Германию 12 июля Украина будет отстаивать принципиальную позицию относительно газопровода "Северный поток - 2".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Президент едет на встречу с принципиальной позицией. Это будет разговор партнеров. Там, где ценим поддержку Германии, мы будем благодарить за это. Там, где у нас позиции с Германией не сходятся в вопросе "Северного потока - 2", там будет принципиальный разговор", - подчеркнул глава МИД Украины.
Кулеба добавил, что Украина не отступит от позиции о том, что "Северный поток - 2" - это угроза, прежде всего, характера сферы безопасности.
"Интересы Украины именно в сфере безопасности должны быть учтены", - добавил министр.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что слухи о завершении строительства "Северного потока-2" беспочвенны.
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https://mobile.twitter.com/GreyWraith Alex Pavloshchuk @GreyWraith
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А взагалі те, що ці були змушені знюхатися з Китаєм, - насправді добра ознака того, що Захід їх остаточно злив. Як Януковича свого часу.
Недаремно і той, і ці тих лихварів уникали до останнього.
Так що з певною ймовірністю можна чекати на осінь цікаві події.
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Гундосик поедет "проявлять субъектность".
Или как всегда - поговорят, не выходя из своего кабинета сами с собой и с зебилами?