Это позор, а не реформа. Справки об оценке недвижимости от Фонда госимущества в десятки, а иногда и сотни раз отличаются от реальных цен, - нардеп Качура

Запущенный с 1 июля модуль автоматической оценки недвижимости, разработанный Фондом госимущества, выдает гражданам Украины справки с оценкой, заниженной или завышенной в десятки раз. Цифры, на основании которых продавец должен платить налоги, не соответствуют рыночной стоимости активов.

Об этом в своем телеграм-канале пишет народный депутаты Украины от партии Слуга народа Александр Качура, информирует Цензор.НЕТ.

"1 июля в Украине заработал многострадальный модуль автоматической оценки недвижимости.Он должен был начать работу год назад, из-за чего граждане переплатили оценщикам примерно 5-6 млрд грн вместо того, чтобы получать эту услугу бесплатно.Но 5-6 млрд убытков граждан – это, как оказалось, только начало.Теперь модуль заработал – и выдает справки с ценами, которые вообще не имеют отношения к реальной стоимости недвижимости", - написал Качура.

Нардеп опубликовал справки об оценке, сгенерированные модулем Фонда госимущества, суммы в которых в десятки, а иногда и сотни раз отличаются от реальных.

"Например:

Закарпатская область, село Минай. Оценка участка земли в 3,36 сотки от Фонда госимущества – 3 тыс. 100 грн, реальная цена продажи - $2500-3000 за сотку, то есть около $8-9 тыс. за участок. Днепропетровская область, Никопольский район, оценка дома в глухом селе. Реальная стоимость - в районе $2500-3000. Фонд госимущества оценил в $24 000. Боярка, Киевская область, 1,3 сотки, по версии Фонда госимущества, – $23 000. Ивано-Франковская область, Вовчинец (село фактически примыкает к Ивано-Франковску), 5,2 сотки земли - 3 разных оценки из автоматического модуля, разбег цен – от 281 до 513 тыс. грн. Земля возле г. Яремче, село Поляниця (фактически это Буковель). Реальная цена продажи - $5000 за сотку. Фонд госимущества оценил сотку в 500 грн. Тернопольская область, Чертков. Фонд оценил квадратный метр квартиры в $950 (26 тыс. грн), реальная цена – около $300 за квадрат (7-8 тыс. грн). Тернопольская область, село Гутиско, там живет 100 человек. Фонд выдал справку об оценке дома по 11 тыс. грн за квадратный метр. Реально – 3-4 тыс. грн за кв м. Ивано-Франковская область, Тисменицкий район, село Езупиль. Рыночная цена дома - $15 тыс., Фонд госимущества оценил в $150 тысяч.

И таких примеров еще много", - написал Качура.

По словам нардепа Качуры, модуль автоматической оценки заработал с 1 июля, и с 29 июня все справки, подготовленные оценщиками, невозможно использовать для совершения сделки, так как их старая база отключена. По закону срок действия справки – полгода, то есть все то, что оценено до 1 июля еще можно было бы продавать по справкам от оценщиков до конца 2021-го. Но теперь все нужно переделывать, и это тоже не совсем законное требование.

"Но самое ужасное, что эта эпопея похоже, затевалась для построения новой коррупционной схемы. Смотрите внимательно: если владелец недвижимости не согласен (а таких будет 99,9%) с автоматической оценкой, он может обратиться к оценщику (платно, как и раньше), сделать оценку, и эта оценка поможет снизить цену на 25%(от этой суммы напомню оплачивается налог). Затем нужно направить справку от оценщика на рецензию в Фонд госимущества. В Фонде сейчас есть только 1 (один!) сотрудник, который имеет право принимать решения по рецензиям. Очевидно, что на этого сотрудника сейчас навалились сотни документов, которые нужно рассматривать и принимать решения единолично, в ручном режиме.Этот человек, естественно, перегружен, и у него возникают колоссальные коррупционные соблазны", - пишет Качура.

По его данным, из-за огромного вала обращений от граждан и оценщиков Фонд госимущества предлагает передать вопросы рассмотрения рецензий саморегулирующимся организациям (СРО, это ассоциации и общественные организации на рынке оценки), "которые будут делать это, конечно же не за спасибо. Хотя раньше фонд был категорически против саморегуляции этой сферы", - написал нардеп.

В результате "реформа" от Фонда госимущества привела к тому, что продавцы недвижимости вынуждены будут еще больше, чем раньше, переплачивать оценщикам и платить или значительно завышенные, или существенно заниженные суммы налогов.

"Итого: вы берете бесплатную кривую справку в государственном модуле, платите за услуги оценщика и платите за рассмотрение рецензии в СРО.Если за прошлый год граждане переплатили 5-6 млрд оценщикам, то теперь будут платить минимум в 5 раз больше. Чтобы добиться права заплатить налог при продаже своего имущества, теперь дополнительно нужно потратить от 5 до 10 тысяч гривен и уйму времени", - написал Качура.

"Это просто позор, а не реформа. В принципе все случилось так как я и предупреждал", - пишет народный депутат Александр Качура.























