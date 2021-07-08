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Это позор, а не реформа. Справки об оценке недвижимости от Фонда госимущества в десятки, а иногда и сотни раз отличаются от реальных цен, - нардеп Качура

Это позор, а не реформа. Справки об оценке недвижимости от Фонда госимущества в десятки, а иногда и сотни раз отличаются от реальных цен, - нардеп Качура

Запущенный с 1 июля модуль автоматической оценки недвижимости, разработанный Фондом госимущества, выдает гражданам Украины справки с оценкой, заниженной или завышенной в десятки раз. Цифры, на основании которых продавец должен платить налоги, не соответствуют рыночной стоимости активов.

Об этом в своем телеграм-канале пишет народный депутаты Украины от партии Слуга народа Александр Качура, информирует Цензор.НЕТ.

"1 июля в Украине заработал многострадальный модуль автоматической оценки недвижимости.Он должен был начать работу год назад, из-за чего граждане переплатили оценщикам примерно 5-6 млрд грн вместо того, чтобы получать эту услугу бесплатно.Но 5-6 млрд убытков граждан – это, как оказалось, только начало.Теперь модуль заработал – и выдает справки с ценами, которые вообще не имеют отношения к реальной стоимости недвижимости", - написал Качура.

Нардеп опубликовал справки об оценке, сгенерированные модулем Фонда госимущества, суммы в которых в десятки, а иногда и сотни раз отличаются от реальных.

"Например:

  1. Закарпатская область, село Минай. Оценка участка земли в 3,36 сотки от Фонда госимущества – 3 тыс. 100 грн, реальная цена продажи - $2500-3000 за сотку, то есть около $8-9 тыс. за участок.
  2. Днепропетровская область, Никопольский район, оценка дома в глухом селе. Реальная стоимость - в районе $2500-3000. Фонд госимущества оценил в $24 000.
  3. Боярка, Киевская область, 1,3 сотки, по версии Фонда госимущества, – $23 000.
  4. Ивано-Франковская область, Вовчинец (село фактически примыкает к Ивано-Франковску), 5,2 сотки земли - 3 разных оценки из автоматического модуля, разбег цен – от 281 до 513 тыс. грн.
  5. Земля возле г. Яремче, село Поляниця (фактически это Буковель). Реальная цена продажи - $5000 за сотку. Фонд госимущества оценил сотку в 500 грн.
  6. Тернопольская область, Чертков. Фонд оценил квадратный метр квартиры в $950 (26 тыс. грн), реальная цена – около $300 за квадрат (7-8 тыс. грн).
  7. Тернопольская область, село Гутиско, там живет 100 человек. Фонд выдал справку об оценке дома по 11 тыс. грн за квадратный метр. Реально – 3-4 тыс. грн за кв м.
  8. Ивано-Франковская область, Тисменицкий район, село Езупиль. Рыночная цена дома - $15 тыс., Фонд госимущества оценил в $150 тысяч.

И таких примеров еще много", - написал Качура.

По словам нардепа Качуры, модуль автоматической оценки заработал с 1 июля, и с 29 июня все справки, подготовленные оценщиками, невозможно использовать для совершения сделки, так как их старая база отключена. По закону срок действия справки – полгода, то есть все то, что оценено до 1 июля еще можно было бы продавать по справкам от оценщиков до конца 2021-го. Но теперь все нужно переделывать, и это тоже не совсем законное требование.

"Но самое ужасное, что эта эпопея похоже, затевалась для построения новой коррупционной схемы. Смотрите внимательно: если владелец недвижимости не согласен (а таких будет 99,9%) с автоматической оценкой, он может обратиться к оценщику (платно, как и раньше), сделать оценку, и эта оценка поможет снизить цену на 25%(от этой суммы напомню оплачивается налог). Затем нужно направить справку от оценщика на рецензию в Фонд госимущества. В Фонде сейчас есть только 1 (один!) сотрудник, который имеет право принимать решения по рецензиям. Очевидно, что на этого сотрудника сейчас навалились сотни документов, которые нужно рассматривать и принимать решения единолично, в ручном режиме.Этот человек, естественно, перегружен, и у него возникают колоссальные коррупционные соблазны", - пишет Качура.

По его данным, из-за огромного вала обращений от граждан и оценщиков Фонд госимущества предлагает передать вопросы рассмотрения рецензий саморегулирующимся организациям (СРО, это ассоциации и общественные организации на рынке оценки), "которые будут делать это, конечно же не за спасибо. Хотя раньше фонд был категорически против саморегуляции этой сферы", - написал нардеп.

В результате "реформа" от Фонда госимущества привела к тому, что продавцы недвижимости вынуждены будут еще больше, чем раньше, переплачивать оценщикам и платить или значительно завышенные, или существенно заниженные суммы налогов.

"Итого: вы берете бесплатную кривую справку в государственном модуле, платите за услуги оценщика и платите за рассмотрение рецензии в СРО.Если за прошлый год граждане переплатили 5-6 млрд оценщикам, то теперь будут платить минимум в 5 раз больше. Чтобы добиться права заплатить налог при продаже своего имущества, теперь дополнительно нужно потратить от 5 до 10 тысяч гривен и уйму времени", - написал Качура.

"Это просто позор, а не реформа. В принципе все случилось так как я и предупреждал", - пишет народный депутат Александр Качура.

Это позор, а не реформа. Справки об оценке недвижимости от Фонда госимущества в десятки, а иногда и сотни раз отличаются от реальных цен, - нардеп Качура 01
Это позор, а не реформа. Справки об оценке недвижимости от Фонда госимущества в десятки, а иногда и сотни раз отличаются от реальных цен, - нардеп Качура 02
Это позор, а не реформа. Справки об оценке недвижимости от Фонда госимущества в десятки, а иногда и сотни раз отличаются от реальных цен, - нардеп Качура 03
Это позор, а не реформа. Справки об оценке недвижимости от Фонда госимущества в десятки, а иногда и сотни раз отличаются от реальных цен, - нардеп Качура 04
Это позор, а не реформа. Справки об оценке недвижимости от Фонда госимущества в десятки, а иногда и сотни раз отличаются от реальных цен, - нардеп Качура 05
Это позор, а не реформа. Справки об оценке недвижимости от Фонда госимущества в десятки, а иногда и сотни раз отличаются от реальных цен, - нардеп Качура 06
Это позор, а не реформа. Справки об оценке недвижимости от Фонда госимущества в десятки, а иногда и сотни раз отличаются от реальных цен, - нардеп Качура 07
Это позор, а не реформа. Справки об оценке недвижимости от Фонда госимущества в десятки, а иногда и сотни раз отличаются от реальных цен, - нардеп Качура 08
Это позор, а не реформа. Справки об оценке недвижимости от Фонда госимущества в десятки, а иногда и сотни раз отличаются от реальных цен, - нардеп Качура 09
Это позор, а не реформа. Справки об оценке недвижимости от Фонда госимущества в десятки, а иногда и сотни раз отличаются от реальных цен, - нардеп Качура 10
Это позор, а не реформа. Справки об оценке недвижимости от Фонда госимущества в десятки, а иногда и сотни раз отличаются от реальных цен, - нардеп Качура 11
Это позор, а не реформа. Справки об оценке недвижимости от Фонда госимущества в десятки, а иногда и сотни раз отличаются от реальных цен, - нардеп Качура 12

Автор: 

оценка (62) ФГИУ (664) Качура Александр (170)


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Топ комментарии
+24
Я б взагалі "слугам народу" забороняв щось чіпати чи чимось займатися. Для народу дешевше буде, коли вони нічого не робитимуть, а тільки жратимуть, сратимуть і спатимуть.
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08.07.2021 18:44
+10
Страна не в смартфоне, в ж... с 2019 (((
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08.07.2021 18:47
+9
А какую зелёную реформу можно назвать прорывом, а не позором ?
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08.07.2021 18:49
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Правила форума Совет форумчан
Ну да,позор...но и ты само такое у_щное...
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08.07.2021 18:43 Ответить
Компанію яка розробляла цю програму потрібно примусити повернути всі гроші сплачені за роботу і виплатити збитки державі у розмірі 5-6 млрд. грн.
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08.07.2021 18:53 Ответить
Игорцю, а як тебе змусити не писати дурниць?
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08.07.2021 21:48 Ответить
Я б взагалі "слугам народу" забороняв щось чіпати чи чимось займатися. Для народу дешевше буде, коли вони нічого не робитимуть, а тільки жратимуть, сратимуть і спатимуть.
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08.07.2021 18:44 Ответить
В принципе верно, если бы не одно НО. А украинцы тем временем будут вмирати, вмирати и вмирати? На фронте, от ковида, от роста цен при "опупенном" росте доходов и заоблачных добавок к пенсии?
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08.07.2021 19:05 Ответить
а кого ці українці обрали??? Мову, армію, віру? Чи зелене гівно?
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08.07.2021 19:11 Ответить
Картонку из афиш всего-навсего одного сериала любительского жанра. И теперь думают, какого сорта масло надо мазать на велосипед. Я видел в чате споры об оливковом, подсолнечном и сливочном.
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08.07.2021 19:20 Ответить
велосипед им уже поздно смазывать, им уже анус смазывать надо
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08.07.2021 22:34 Ответить
Це ганьба, а не реформа. Довідки про оцінку нерухомості від Фонду держмайна в десятки, а іноді й сотні разів відрізняються від реальних цін, - нардеп Качура - Цензор.НЕТ 2572
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08.07.2021 20:06 Ответить
Цю псевдо-реформу провернули ще рошенівські реформатори
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09.07.2021 00:30 Ответить
Страна не в смартфоне, в ж... с 2019 (((
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08.07.2021 18:47 Ответить
Это фишка зеленых, они же не сказали в каком именно месте лежит их смартфон.
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08.07.2021 19:06 Ответить
зебилоиды оплатят. ну и автомат в оп надо чем-то заполнять. сдается мне, автомат постоянно проигрывает тем, кто на нем играет
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08.07.2021 18:48 Ответить
Ну не одному ж шЛюшко гроши вигравати !!!))
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08.07.2021 18:51 Ответить
Зе!Рехформа.
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08.07.2021 18:49 Ответить
а с чего это продающий должен платить? Всегда платили покупатели.
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08.07.2021 18:49 Ответить
Теперь будут все платить
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08.07.2021 18:49 Ответить
А какую зелёную реформу можно назвать прорывом, а не позором ?
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08.07.2021 18:49 Ответить
Зелена пліснява,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація !!! Будь-які іх дії ,це імітація державної діяльності !!!)))
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08.07.2021 18:50 Ответить
Ой,шо зараз тут буде!
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08.07.2021 18:51 Ответить
система саботирует
пардон
чинуши реформируют
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08.07.2021 18:55 Ответить
Олег за всё берётся смело
всё превращается в говно
а если за говно берётся
то просто тратит меньше сил
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08.07.2021 18:56 Ответить
Похоже нам не реформы, а внешнее управление нужно, ибо местные кадры исковеркают все... Это так, начиная с предилушего президента, пять лет имитации реформ и этот тоже продолжает... Менталитет у нас в коррупции, скорее чем коррупция в менталитете, чтоли это не понятно.
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08.07.2021 19:00 Ответить
Непойму,а что кто то от зеленых выродков ждал что у них что то будет работать?Наивные
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08.07.2021 19:02 Ответить
Статья ни о чём. И коменты под ней тоже.
Качура этот врёт и манипулирует цифрами, которые он тут же сам и придумал. Складывается впечатление, что лоббирует чьи-то интересы. Скорее всего тех же паразитов-оценщиков над доходами которых зависла очевидная угроза.
Система оценки скорее всего сыровата и нуждается в доработке. Обычный рабочий процесс.
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08.07.2021 19:04 Ответить
Слово оценка к рандомному процессу выдачи неких цифр никакого отношения не имеет. На эту хрень уже распилили не один лям, и ещё только начало. Существует закон об оценке и стандарты оценки. Ничему этому хрень фондовская не соответствует. Нигде не обнародованы алгоритмы обработки данных. Данные берутся абсолютно с потолка. Собственно, какие заказчики, така и "оценка". Хорошо уже квартиру купил, херню эту пусть на себе нарид испытывает.
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08.07.2021 19:57 Ответить
щойно дивився його на рижемразівській уркаїні.. Народ, знаєте що він сказав, заперечуючи арахамієвське "ми слуга урода, хочемо бути схожими на компартію китаю"?
Ніколи не вгадаєте, якщо не бачили...
Він сказав, що їхня слуга урода - правоцентриська консервативна політсила... он як!
Сміятись? чи погодитись, що вони кожного разу брешуть - сцуть мочою в глаза кожному...
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08.07.2021 19:07 Ответить
Слуґі такі: "Ми лібертаріанці!"
Українці: "От бачите? Бачите! Ура! Нарешті конєц епохі і Діснейленд!"

Слугі (вкрали бюджет і пограбували держпідприємства): "Тепер щось середнє між лібералізмом та соціалізмом!"
Українці: "Ура! Давно пора! Ще 100 днєй і прорив!"

Слугі (розікрали антиковідний фонд, згорнули реформи, підняли тарифи): "Ми радикальні центристи!!"
Українці: "Ну ладно.. Ура!!! Главноє бєз бариґ! І скоро лавіна з Омана!"

Слугі (збільшують податки, відміняють тендери, скасовують субсидії): "А знаєтє! У нас много общєго с коммуністамі!"
Українці: "... урааа...оні ж одінаковиє, да? ... тяжоолиє гоодиии пріхооодяят!.."

Підручник з Історії України з 2019 року стане посібником з психіатрії.

https://emiliozk.livejournal.com/3426854.html Валерій Прозапас, "Ураїнці та їхні Слугі"
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08.07.2021 19:14 Ответить
В Италии такого бреда нет, так как базой налогообложения недвижимости является кадастровая стоимость объекта. Как результат, в этом вопросе коррупция в Италии равна нулю.
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08.07.2021 19:14 Ответить
Кадастровая это хорошо. Но это средняя по палате, и если собственник согласен что у него недвижимость +/-соответствует среднему, то ок, а если убитое помещение, или неудачное расположение? Тогда заказывают оценку индивидуальную.
Не говоря уже о том, что кадастр разрабатывается для налогообложения владения, а не купли-продажи недвижимости.
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08.07.2021 19:52 Ответить
Разнонаправленный и равномерный ****** идёт по всем направлениям
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08.07.2021 19:24 Ответить
Умиляют сказки чинуш про оценщиков, которым переплатили миллиарды. Какие миллиарды и почему переплатили. Люди более менее профессионально выполняли свою работу и за это получали оплату. Весьма не большую. В несколько сотен. Что то я не слышу об миллиардах, переплачиваемых риелтором, нотариусам, или регистраторам. Или миллиардов, переплаченых парикмахерам, стоматологам и бухгалтерам.
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08.07.2021 19:48 Ответить
А чого ця Качура дивується, у Фонді ж засідають його "брати по зеленій крові"

Осел у прірву лізе.
Погонич - за хвоста!
- Куди ж ото ти прешся? -
Упертого пита.
Осел зі шкури пнеться,
Над прірвою повис.
Погонич не пускає:
- Назад, бодай ти скис!
А потім спересердя
Штовхнув осла того:
- По-твоєму хай буде! -
І відпустив його.
Між добрими і злими
Подібні типи є:
Хоч бий його по лобі,
Він гнутиме своє.

Глазовий
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08.07.2021 19:54 Ответить
Це ганьба, а не реформа. Довідки про оцінку нерухомості від Фонду держмайна в десятки, а іноді й сотні разів відрізняються від реальних цін, - нардеп Качура - Цензор.НЕТ 1522
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08.07.2021 20:00 Ответить
А где там подевался главный реформист, который Карлсон с крыши. Отгреб свою зарплату и вылизывает дальше ЗЕ.
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08.07.2021 20:29 Ответить
Ни хрена вы не понимаете. Это ж диджитализация! Аналоговнет, единственные в мире и дальше по тексту.
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08.07.2021 21:45 Ответить
 
 