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Законопроект №5600 вызовет падение строительной отрасли и экономики страны в целом, – Зубик

Законопроект №5600 вызовет падение строительной отрасли и экономики страны в целом, – Зубик

После принятия законопроекта №5600 цены на жилье в Украине поднимутся на 45%, и украинцам будет выгоднее вкладывать заработанное в квартиры в Болгарии или Словакии, а не в своей стране.

Об этом заявил президент Ассоциации предприятий-строителей "Интергал-Буд" Владимир Зубик в ходе пресс-конференции, организованной Конфедерацией строителей Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, это приведет к массовой эмиграции "заробитчан", усугублению демографического кризиса в Украине и бюджетному коллапсу.

"10-12 миллионов украинцев, которые выехали за рубеж — что у них в приоритете купить на заработанные деньги? Квартиры. То есть, строительная отрасль решает серьёзнейшую демографическую проблему, которая есть в Украине. Потому что у нас не шесть работающих на одного пенсионера, как должно быть, а полтора. У нас страшный дефицит Пенсионного фонда, который покрывается за счет налогоплательщиков. Но денег не хватает. Огромное количество молодых людей выезжает за рубеж. И если эта квартира будет дороже на 150 долларов за квадратный метр, то они, очевидно, будут оставаться там — в Словакии, Болгарии. Будут покупать квартиры там, где квартиры уже стоят почти столько же как в Украине", — отметил Владимир Зубик.

Президент Ассоциации предприятий-строителей "Интергал-Буд" назвал необоснованными претензии фискальных органов о том, что строительная отрасль имеет меньшую налоговую нагрузку, чем остальные. По словам Владимира Зубика, в Украине, в отличие от других стран, на плечи строителей ложится нагрузка по реконструкции и строительству инженерных сетей, подъездных дорог и объектов социальной инфраструктуры.

"Мы ждем каких-то внешних инвесторов, а в это время внутренние инвесторы получают произвол и обвинения в том, что мы мало платим налогов. Мы платим налоги. И, кроме домов, строим школы, детсады, детские и спортивные площадки, скверы, культурные учреждения. Сажаем деревья, делаем ремонт близлежащих парков. И этого почему-то никто не учитывает. Реконструкция еще советской инфраструктуры лежит на нас. Вода, газ, тепло, электроэнергия, канализация — мы капитально ремонтируем или строим с нуля инженерные сети и передаем их на баланс. Также вопрос земли, которую мы покупаем – операции с землей не предусматривают возмещения НДС. Таким образом, 20% НДС, которые предусматривает законопроект, превратятся в 45%. И все это ляжет на плечи покупателей", — отметил Владимир Зубик.

По его словам, принятие закона спровоцирует сокращение отрасли, но крупнейшие девелоперы выполнят обязательства перед инвесторами.

"Будет сокращение по отрасли и смежным предприятиям, производителям стройматериалов. Что касается нас — то мы все достроим. В 2008 и 2013 годах, когда был кризис, мы продемонстрировали, что даже там, где была одна покупка, две-три, чего, конечно, недостаточно, мы все обязательства выполнили. Построили все начатые объекты в пяти городах. Однако в случае принятия законопроекта мы будем вынуждены сокращать свои планы по застройке", — отметил Владимир Зубик.

В свою очередь президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе заявил, что в случае принятия законопроекта вместо ожидаемого увеличения налоговых сборов правительство получит падение поступлений и сокращение ВВП.

Напомним, Верховная Рада Украины в четверг, 1 июля, приняла в первом чтении проект закона №5600, предусматривающий введение налогообложения НДС на поставку жилья. Предложенные нормы были раскритикованы участниками рынка, по мнению которых дополнительная налоговая нагрузка приведет к подорожанию квартир, сокращению объемов рынка и банкротству значительного количества девелоперов. В свою очередь, заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская заявила, что законопроект не был согласован с профильными министрами и члены правительства не успели с ним ознакомиться.

Автор: 

Зубик Владимир (19) налоги (3239) строительство (1997)


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Топ комментарии
+25
Лять,почему все зебильо ,как и их през,у которого даже нормальной образовательной базы нет,думают,что они круто в чем то разбираются -уже сейчас страна дошла до ручки из за вас,тупых уродов
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08.07.2021 18:59
+17
Законопроект №5600 вызовет падение строительной отрасли и экономики страны в целом, – Зубик - Цензор.НЕТ 2620
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08.07.2021 18:50
+16
Послушай, Игореша, хватит держать всех людей за ЗЕленых идиотов... ваше шапито уже так нацаревалось так, что скоро нечем сдачу будет давать... для примера только в Харькове за последние 2 года обанкротили завод Электротяжмаш, все, теперь нет завода, работники пошли кто на улицу, кто на биржу труда... хотя еще в 2018 г. Электротяжмаш закупал новое металлообрабатывающее оборудование, набирали рабочих и управленцев, у предприятия были заказы на несколько лет вперед, теперь все это убито, за каких-то 2 годика "зеленой падали"... Другой пример - завод Малышева (оборонка, танки), месяц назад завод перешел на ОДНОДНЕВНУЮ РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ, людям по нескольку месяцев не платят зарплату, специалисты увольняются... за последние 2 года завод Малышева фактически сделали банкротом с многомиллиардной задолженностью, хотя с 2014 по весну 2019 г. завод работал на полную, нанимали специалистов, у завода была перспектива. Вот реальные "достижения" зеленой антиукраинской команды промосковских "членограев", наслаждайтесь... https://defence-ua.com/people_and_company/zavod_im_malisheva_dosjag_borgu_v_18_mlrd_grn_robitniki_zvinuvachujut_ukroboronprom_u_bezdijalnosti-3340.html завод Малышева банкротят
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08.07.2021 19:14
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Законопроект №5600 вызовет падение строительной отрасли и экономики страны в целом, – Зубик - Цензор.НЕТ 2620
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08.07.2021 18:50 Ответить
Лять,почему все зебильо ,как и их през,у которого даже нормальной образовательной базы нет,думают,что они круто в чем то разбираются -уже сейчас страна дошла до ручки из за вас,тупых уродов
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08.07.2021 18:59 Ответить
Вони будують, бо громадяни купують. Тепер ця вся нерухомість подорожчає на 20%.Забудовник свою маржу отримає, все оплатить інвестор.Це банально новий податок, який придумали щоб відкачати гроші в бюджет.
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08.07.2021 19:35 Ответить
Дурень думкою багатіє...
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08.07.2021 18:59 Ответить
Дурники від будівництва нарешті перестануть багатіти на куйовому будівництві.
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08.07.2021 19:14 Ответить
дурник, який ще бізнес? Економіка в Україні третій рік як здохла.
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08.07.2021 19:04 Ответить
строительная индустрия как рухнула в 2008 г, так и не вставала
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08.07.2021 19:08 Ответить
Будівельна індустрія рухнула бо це була не індустрія а кримінальна фінансова піраміда яка фінансувала корупцію чиновників на мільярди доларів на рік! Вона мала рухнути бо була побудована на кримінальних та корупційних відносинах!
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08.07.2021 19:13 Ответить
https://censor.net/ru/user/347491
Ну, ну, тов ЗеТроцкий
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08.07.2021 19:05 Ответить
Україна змучилась від 30-річного безвладдя, прийшов час наводити порядок.
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08.07.2021 19:16 Ответить
https://censor.net/ru/user/347491

Павло Глазовий
Документ

В зоопарку, просто серед дня,
На велику клітку бегемота
Почепив хтось вивіску: «Свиня».
Бегемот ображений закляк:
Як то можна жартувати так?
Стука-грюка мордою об грати,
Хоче кляту вивіску зірвати.
А осел, що швендяв навмання
Біля клітки, загорлав:
- Не грюкай!
В документі сказано: свиня,
То сиди тихенько там і хрюкай.
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08.07.2021 19:58 Ответить
Прекрасно! Вот такие дурачки как раз и смогут теперь купить наконец убитую однушку на Позняках. Цены ведь упадут "в рази"! Как дети. честное слово..
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08.07.2021 19:10 Ответить
Ціни на нерухомість штучно завищені в рази, це говножитло не коштує стільки грошей скільки за нього просять!
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08.07.2021 19:15 Ответить
Послушай, Игореша, хватит держать всех людей за ЗЕленых идиотов... ваше шапито уже так нацаревалось так, что скоро нечем сдачу будет давать... для примера только в Харькове за последние 2 года обанкротили завод Электротяжмаш, все, теперь нет завода, работники пошли кто на улицу, кто на биржу труда... хотя еще в 2018 г. Электротяжмаш закупал новое металлообрабатывающее оборудование, набирали рабочих и управленцев, у предприятия были заказы на несколько лет вперед, теперь все это убито, за каких-то 2 годика "зеленой падали"... Другой пример - завод Малышева (оборонка, танки), месяц назад завод перешел на ОДНОДНЕВНУЮ РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ, людям по нескольку месяцев не платят зарплату, специалисты увольняются... за последние 2 года завод Малышева фактически сделали банкротом с многомиллиардной задолженностью, хотя с 2014 по весну 2019 г. завод работал на полную, нанимали специалистов, у завода была перспектива. Вот реальные "достижения" зеленой антиукраинской команды промосковских "членограев", наслаждайтесь... https://defence-ua.com/people_and_company/zavod_im_malisheva_dosjag_borgu_v_18_mlrd_grn_robitniki_zvinuvachujut_ukroboronprom_u_bezdijalnosti-3340.html завод Малышева банкротят
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08.07.2021 19:14 Ответить
Заводи в Україні банкротять заради землі під забудову говнобудинків! Мафія банкротить заводи і продає землю, простий і зрозумілий бізнес, який давно потрібно припинити! В Одесі був завод ім.Кірова за який конкуренти давали 170 млн доларів, бо це був завод який виробляв унікальні верстати які були відомі по всьому світу! Але одеська мафія обанкротила унікальний завод через просту схему - заборгованість за комуналку на 1 млн. грн і знесла всі цехи а на їх місці одеська мафія побудувала двадцятиповерхові говнобудинки! Тому цю вакханалію в будівництві потрібно зупиняти і слава Богу що цей час прийшов!
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08.07.2021 19:19 Ответить
Почему завод Электротяжмаш и завод Малышева в Харькове начали банкротить только после прихода ЗЕленого антиукраинского шапито??? Почему с 2014 по 2019 эти заводы работали и развивались, а всего за 2 года видосиков зеленого быдла заводы стали банкротами, при чем завод Малышева это оборонный танковый завод!!!... Или вы, зеленые ржачники, так глубоко не задумываетесь? вам походу некогда между "кварталами" и "сКотами" думать или нечем???
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08.07.2021 19:29 Ответить
А ти наче не в курсі що ці зелені виборці'усталі от вайни ' лежачи на диванах,тому їм начхати на оборонні заводи та й всі інші
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08.07.2021 19:43 Ответить
Оприлюднена фінансова звітність ДП «Завод імені В. О. Малишева» (ЗІМ) за 2019 рік показує падіння чистого доходу від реалізації продукції (послуг) на 85 % - 385 млн грн поти 2,5 мільярдів у 2018 році. Падіння чистого прибутку за результатами 2019 року склало 185 % - 421 млн грн збитків проти 449 мільйонів прибутку попереднього рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92._%D0%9E._%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0#cite_note-ump.2020-10-30-9 [9] .


нагадую.
Вибори Президента України 2019 - чергові, сьомі за рахунком https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 вибори Президента України , перший тур яких відбувся https://uk.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 31 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 року, другий - https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 21 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 року.

а ще варто нагадати,що економічні наслідки зміни влади мають як мінімум піврічний "лаг"
тобто екноміка почала падати,коли Барига "зарвався"
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08.07.2021 21:58 Ответить
https://censor.net/ru/user/140746 Оприлюднена фінансова звітність ДП «Завод імені В. О. Малишева» (ЗІМ) за 2019 рік (це рік, коли країною вже цілих 7 місяців керувало ваше ЗЕлене шапіто) показує падіння чистого доходу від реалізації продукції (послуг) на 85 % - 385 млн грн поти 2,5 мільярдів у 2018 році. А тепер читаємо далі цей Звіт: Відстутність зростання обсягів виробництва в 2019 році, на підприємстві пояснюють завершенням виконання контракту з виготовлення танків БМ «Оплот» в інтересах Таїланда. За 2019 рік завод виконав роботи з відновлення ЛИШЕ ЧОТИРЬОХ танків БМ «Булат». Тож підкажи будьласка, чому ваша ЗЕлена антиукраїнська патороч не уклала ЖОДНОГО НОВОГО КОНТРАКТУ на виготовлення танків, за прикладом, як це робила попередня влада, котру ви, ЗЕлені недоумки називаєте "барижною"??? Тобто при "баригах" завод Малишева мав контракти на виготовлення танків, мав роботу, зарплатню, перспективи, а після приходу ЗЕленого блазня все кудись раптом зникло... за весь 2019 р. лише 4 танки відремонтували, а в 2021 р. завод Малишева взагалі став банкрутом, не платить місяцями зарплатню, звільняє спеціалістів-конструкторів, а з квітня 2021 р. взагалі перейшов на ОДНОДЕННИЙ РОБОЧИЙ ТИЖДЕНЬ... Що скажеш, ЗЕлене??? Тепер вам знов Порох "вінават" чи може вашому ЗЕ-танцору на лабутенах щось хронічно заважає танцювати???
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08.07.2021 23:23 Ответить
Клоун, если застройщик платит за строительство больше денег, то все это ложится на плечи покупателей квартир. А рост цены на рынке первичной недвижимости автоматически ведет к росту цены на вторичке и удорожает аренду не только жилья, но и коммерческой недвижимости. Т.е. косвенно удар по строителям вылезет боком бизнесу. Где таких дебилов Атолотий набирает?
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08.07.2021 21:12 Ответить
Так задумано ЗЕленым гавном.
А вообще то,во всем виноват Порошенко.
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08.07.2021 18:54 Ответить
Ну что же, мелкие бизнесмены, вам было в огромную падлу платить военный налог. Вы выбрали раздевание бизнеса (ну кроме друзей бабушки) своими же руками. Небольшой совет: идите к бабушке Бене напрямую и он вам решит как в 90-х. И не плакать, а отстегивать, отстегивать, отстегивать...
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08.07.2021 18:55 Ответить
За покупку жилья в Украине, нужно доплачивать. А не налоги увеличивать! Совсем уже рехнулись....
Вы существующие то собрать не можете- вся страна з.п. в конвертах получает.
Они ещё и увеличивают чего там...
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08.07.2021 18:55 Ответить
Может это для кого то будет шоковой информацией, но в россии при первой покупке квартиры в новостройке покупателю взвращали подоходный.
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08.07.2021 19:24 Ответить
Плювати що на росії,можеш купляти і неповертатися
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08.07.2021 19:55 Ответить
Т е вы считаете шо обдирание украинцев ( в сранении с россиянами) делает их патриотичнее? Или сообщая исключительно только негатив об путинском режиме мы приносим пользу Украине?
Я думаю шо правда какая бы она ни была всегда лучше пропагандистской лжи.
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08.07.2021 20:27 Ответить
Я вважаю що всіх росіянських агітаторів потрібно просто розстрілювати ,зараз такий час,і я дуже ще корректно до тебе звертаюся,оскільки інакше дуже не вітається на даному ресурсі
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08.07.2021 20:32 Ответить
Ну конечно. Легче скиздеть чем сделать лучше чем в россии. Для этого жопой шевелить не надо и сразу записывают в патриоты.
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08.07.2021 21:04 Ответить
Рад за вас.
Вы наверное поклонник арестовича. У вас общий слог.
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08.07.2021 21:29 Ответить
Может это для тебя новость, но в Украине тоже возвращают:
https://minfin.com.ua/ua/realty/articles/chi-mozhna-povernuti-pensiyniy-zbir-pri-kupivli-kvartiri/
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08.07.2021 23:08 Ответить
Спасибо, полезная информация, но мне его не начисляли, видимо потому что покупал первый раз. Ну и 1% и 13% разница всё таки существенная.
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09.07.2021 11:13 Ответить
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!)))
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08.07.2021 18:56 Ответить
Люди и так годами на жилье собирают, а они решили цены увеличить...дно. Само собой еще больше молодых людей уедет
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08.07.2021 18:58 Ответить
та Зеленському усе одно. Йому треба довести Україну до ручки і продати Китаю.
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08.07.2021 19:02 Ответить
З першим і другим згоден про Китай ні
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08.07.2021 19:50 Ответить
зато китайці набіжать, а потім нам їх виганяти. краще вже зедолбо...ів вигнати і то вже.
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08.07.2021 19:03 Ответить
даёшь доллар по 45!
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08.07.2021 19:10 Ответить
Сегодня по городу уже бегают куча проверок по всем магазинам ларечкакм по мелким всех фопов щимять заходят с наглыми лицами и и вместо здрасть мы Вас сейчас проверим как Вам весело а когда им говорят а вы проверти крупные сети так хари воротят пошла зеленая продразверстка последнее начинают с народа забирать в бюджет мало кеша для воровства
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08.07.2021 19:11 Ответить
Так само було і при кровосісі за часів чучми. І при кровосісі за часів євнуховоща. кровосіся-3 повернулось?
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08.07.2021 19:20 Ответить
Робота для спеціалістів будівельників в Польщі - будь ласка, звертайтесь і надалі!))) Польські будівельні фірми - спонсор закону 5600
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08.07.2021 19:18 Ответить
Та прям задихається Польща без наших будівельників
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08.07.2021 19:57 Ответить
Ну вот, зебуины уже наметили стяжать со строителей. Цыганва малограмотная, не созидать , имея с этого дивиденды, а обворовывать тех, кто созидает. Какие зебуины примитивные, а их электорат и того проще.
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08.07.2021 19:34 Ответить
словакия и болгария - самое хреновое место вложить деньги или свалить.
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08.07.2021 19:35 Ответить
як при середный зп в 11 000 грн - один метр в "чорновому" варіанті (без внутріньо-оздоблювальних...) новобудови може коштувати понад 600 зЭлены за 1 м.кв....
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08.07.2021 19:46 Ответить
Беруть отже може
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08.07.2021 19:52 Ответить
ну так - одні цілими сімями по 5-8 років горбатяться хто де ... на 2-ку в новобудові , а потім ще 2 роки на ремонт - а інші - цілими підїздами одразу викупають - находячись на офіційних держ ЗП в 15 000 грн ....- унікально , правда...
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08.07.2021 19:56 Ответить
Так то ж слуги народу😉
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08.07.2021 19:59 Ответить
і чого ж "господар " такий розумний та терплячо-хатосамокрайній...
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08.07.2021 20:04 Ответить
Якщо це найманий працівник і за шість років наскладав на двушку то це дуже достойний працівник,і роботодавець
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08.07.2021 20:13 Ответить
дійсно ...- куда там тій Норвегії...
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08.07.2021 20:43 Ответить
Щоб отримувати як в Норвегії треба працювати як в Норвегії,думати як норвежці,поводитись як норвежці і неодне покоління
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08.07.2021 20:54 Ответить
от тут згоден - і ще одна складова такого щастя: наші білякоритні так само повинні себе поводили , як і їх норвежські держ колеги ...
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08.07.2021 21:20 Ответить
За этот закон гетманцеву и прочим подобным вредителям прям на Майдане надо установить высоковольтные мошоночные клеммы и использовать флюгегехаймен.
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08.07.2021 19:52 Ответить
То, что в последние годы строится в Украине, на 90% жильём не является. "Курьи ножки" окно в окно, где слышно всё, что делается на 5 этажей вверх и вниз и на 2 подъезда в стороны- это не квартиры, а свинарники. Для машин там место вообще не предусмотрено, и ими на ночь заставляются все примыкающие улицы, что блокирует движение в "час пик".
Но это ещё не всё: через пенобетон между этими "квартирами" к соседям проникают даже запахи из кухни и туалета.
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08.07.2021 20:00 Ответить
Не всі розуміють реалії-надувається спекулятивна "бульбашка житла"..
Коли"лусне",втратять усі,-хто останні роки купує житло.. особливо у "висотках"..і не лише у "висотках"
питання лише -коли і на скільки впадуть ціни-на 30,50 чи більше відсотків..
звичайно,власники цих "інвестиційних пірамід" встигнуть з баблом "звалити" з України
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08.07.2021 21:49 Ответить
Я считаю, что лучше (кому надо) купить в кирпичных 9-этажках постройки 1980-х, чем в этом дерьме. Цены и на эти 9-этажки упадут, конечно, но мудрый нарiд просто не сможет продать "курьи ножки" ни за какие деньги- скоро их никто даже спрашивать не будет.
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08.07.2021 22:18 Ответить
Так в этом и есть смысл...
Зеленский чётко выполняет команду путина уничтожить Украину из нутри и создать управляемый хаос
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08.07.2021 20:02 Ответить
Рыганутый из трусов выпрыгивает.Как человек ,недалекий от стройки .должен сказать,что самые наглые шкуродеры в сфере девелопмента,стройки,фармации.
Самое главное-строителям и провизорам официально платят сущие копейки.Люди не зарабатывают стаж,не получают отпускных,не получают на оздоровление.Переработки и условия труда -адские.Многие уходят из жизни ,не дотянув до пенсии.Он снова затянул мокшанские песни о главном.Я считаю,что каждый сверхурочный час должен идти в стаж,и должен отражаться в пенсионном фонде.В США давно введена минимальная заработная плата за один час работы,а не за месяц.Лапшу народу Украины добросовестно вешают на уши ,как дельцы от власти,так и от лукавого бизнеса.Нужны общеукраинские стачки в защиту наемного труда!.А у нас -базарное стадо .
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08.07.2021 20:03 Ответить
Я помню случай, женщина продала квартиру в Киеве и купила остров. А по теме, стройте нормально, без откатов. Демографические траблы вы решаете? Вы сколько школ, детсадов, поликлиник строите? *********.
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08.07.2021 20:11 Ответить
С начала июля Зеленский трижды ударил украинский народ обухом по голове - экс-вице-премьер 8 июля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/07/%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%b8%d1%8e%d0%bb%d1%8f-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b6%d0%b4%d1%8b-%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bb.html#comments Комментарии: 1

Вслед за принятием скандального закона № 5600 о существенном увеличении налоговой нагрузки на сельхозпроизводителей и владельцев паев, Офис Президента взял курс на откровенный грабеж населения и крупного бизнеса.
К такому выводу https://www.unn.com.ua/ru/news/1935602-z-pochatku-lipnya-zelenskiy-trichi-vdariv-***********-narod-obukhom-po-golovi-pavlo-rozenko?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more пришел экономический эксперт, бывший вице-премьер-министр по вопросам социальной политики Павел Розенко, передает сегодня УНН.
"С начала июля украинская власть, с благословения Офиса Президента, трижды ударила свой народ обухом по голове.
1 июля Верховная рада приняла в первом чтении скандальный законопроект № 5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".
Документ грозит катастрофой для всей аграрной отрасли страны", - свидетельствует эксперт.

Законопроєкт №5600 спричинить падіння будівельної галузі та економіки країни в цілому, – Зубик - Цензор.НЕТ 5469

В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/06/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BA-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81.html Эксперт: «Поздравляю! Завтра к украинскому бизнесу придет писец»
Этим документом власть обязывает владельцев паев, площадью свыше 0,5 га, платить налог с арендных платежей, за счет которых селяне хоть как-то умудряются выживать.
Более того власть вводит налог на доходы физических лиц от продажи сельхозпродукции, выращенной на участках личного сельского хозяйства площадью свыше 0,5 га.
И еще одним законодательным пунктом производители мяса птицы и яиц лишаются единого налога, что приведет к массовому банкротству небольших ферм и птицефабрик.
Розенко отметил также, что 6 июля вступил в силу Приказ Министерства юстиции № 1203/5, устанавливающий новый порядок взыскания задолженностей физических лиц за коммунальные услуги, по неуплаченным в срок штрафам за нарушение ПДД, алиментам и прочим долгам. Отныне государственные и частные исполнители получили право направлять в банки постановления судов (которые штампуются тысячами в минуту без уведомления ответчика) об аресте средств на счетах должников через Автоматизированную систему исполнительного производства и без ограничений по категориям взысканий, а банки - автоматически списывать долги. Если средств на счетах окажется недостаточно суды будут арестовывать и пускать с молотка имущество людей - квартиры, машины и так далее.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%BB%D1%8F.html «Избрали Зеленского - получите!» Для украинцев настал час расплаты за их тупость
"Наконец, "вишенкой на торте" беспрецедентных, более чем сомнительных в правовом поле фискальных действий власти стал недавний инцидент с компанией "Новая Почта" - крупнейшим стратегическим почтовым оператором Украины. Госпродпотребслужба решила провести внеплановую проверку работы Харьковского отделения № 49. Поводом для проверки стала жалоба клиента о повреждении посылки на сумму 500 гривен. Проверяющие потребовали учредительную и финансовую документацию компании у руководителя отделения.
Не являясь уполномоченным лицом, руководитель отделения логично предложил ревизорам обратиться к руководству "Новой почты", как того и требует закон. Однако уполномоченные лица Госпродпотребслужбы расценили эти действия как создание препятствий для проведения проверки и выписали максимальный штраф в размере 10% от стоимости реализованных услуг почтового оператора за предыдущий календарный месяц.
Сумма штрафа составила 325 851 634, 8 грн! Теперь компания должна заплатить эти немыслимые деньги в течение 15 дней. В противном случае ее счета будут арестованы и вся сумма долга автоматически списана. Это чревато фактической остановкой деятельности стратегического оператора почтовой связи Украины", - свидетельствует Павел Розенко.
Ничем хорошим для населения, экономики и самой украинской власти, новая фискальная политика "Слуги народа" не закончится, полагает эксперт. "Новая почта", по его мнению, будет оспаривать столь одиозное решение в судах вплоть до международных инстанций. Однако сигнал, посылаемый Банковой, более чем тревожный.
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08.07.2021 20:43 Ответить
Неприкольно те що ці категорії які найбільше отримують в лоб аж із штанів виплигували за оте,воно як ото його,феее
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08.07.2021 20:59 Ответить
Зубик - это еще тот кадр. Но здесь он прав. Цены на стройматериалы уже космические, плюс добавили НДС. Естественно все это будут компенсировать покупатели (инвесторы). А в худшем случае застройщики просто выведут деньги, заморозят объекты и кинут инвесторов и рабочих.
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08.07.2021 21:27 Ответить
Законопроєкт №5600 спричинить падіння будівельної галузі та економіки країни в цілому, – Зубик - Цензор.НЕТ 4683
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08.07.2021 21:47 Ответить
Президент Асоціації підприємств-будівельників "Інтергал-Буд" назвав необґрунтованими претензії фіскальних органів про те, що будівельна галузь має менше податкове навантаження, ніж інші. За словами Володимира Зубика, в Україні, на відміну від інших країн, на плечі будівельників лягає навантаження з реконструкції та будівництва інженерних мереж, під'їзних доріг та об'єктів соціальної інфраструктури.
...здить як троцький


з нового року забудовникм ні копійки можуть не виділяти на інфраструктуру
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08.07.2021 21:46 Ответить
Может быть и могут, но детские сады как строили, так и строят застройщики. И коммуникации тянет тоже застройщик, и дороги тоже. У Зубика хватает мутных застроек, но инфраструктура действительно на нем. Если будешь ждать, пока государство построит тебе дороги и подведет коммуникации, то скорей всего объекты ты вообще не сдашь. А так скорее всего да - деньги можешь и не выделять, если не хочешь продавать квартиры и получать за это бабки.
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09.07.2021 07:21 Ответить
До чего вор Порошенко страну довел!)))))))
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08.07.2021 21:47 Ответить
цены на недвижимость очень далеки от прекрасного 2008 года.., но и в далёком 2008 покупали столичную недвижимость по цене выше чем в Европе - не прибедняйтесь 1-2 х комтантные квартиры в хороших новостроях раскуплены, элитное жилье в Киеве раскуплено на стадии строительства, так что цены можно смело повышать.
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09.07.2021 09:40 Ответить
 
 