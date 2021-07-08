Законопроект №5600 вызовет падение строительной отрасли и экономики страны в целом, – Зубик

После принятия законопроекта №5600 цены на жилье в Украине поднимутся на 45%, и украинцам будет выгоднее вкладывать заработанное в квартиры в Болгарии или Словакии, а не в своей стране.

Об этом заявил президент Ассоциации предприятий-строителей "Интергал-Буд" Владимир Зубик в ходе пресс-конференции, организованной Конфедерацией строителей Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, это приведет к массовой эмиграции "заробитчан", усугублению демографического кризиса в Украине и бюджетному коллапсу.

"10-12 миллионов украинцев, которые выехали за рубеж — что у них в приоритете купить на заработанные деньги? Квартиры. То есть, строительная отрасль решает серьёзнейшую демографическую проблему, которая есть в Украине. Потому что у нас не шесть работающих на одного пенсионера, как должно быть, а полтора. У нас страшный дефицит Пенсионного фонда, который покрывается за счет налогоплательщиков. Но денег не хватает. Огромное количество молодых людей выезжает за рубеж. И если эта квартира будет дороже на 150 долларов за квадратный метр, то они, очевидно, будут оставаться там — в Словакии, Болгарии. Будут покупать квартиры там, где квартиры уже стоят почти столько же как в Украине", — отметил Владимир Зубик.

Президент Ассоциации предприятий-строителей "Интергал-Буд" назвал необоснованными претензии фискальных органов о том, что строительная отрасль имеет меньшую налоговую нагрузку, чем остальные. По словам Владимира Зубика, в Украине, в отличие от других стран, на плечи строителей ложится нагрузка по реконструкции и строительству инженерных сетей, подъездных дорог и объектов социальной инфраструктуры.

"Мы ждем каких-то внешних инвесторов, а в это время внутренние инвесторы получают произвол и обвинения в том, что мы мало платим налогов. Мы платим налоги. И, кроме домов, строим школы, детсады, детские и спортивные площадки, скверы, культурные учреждения. Сажаем деревья, делаем ремонт близлежащих парков. И этого почему-то никто не учитывает. Реконструкция еще советской инфраструктуры лежит на нас. Вода, газ, тепло, электроэнергия, канализация — мы капитально ремонтируем или строим с нуля инженерные сети и передаем их на баланс. Также вопрос земли, которую мы покупаем – операции с землей не предусматривают возмещения НДС. Таким образом, 20% НДС, которые предусматривает законопроект, превратятся в 45%. И все это ляжет на плечи покупателей", — отметил Владимир Зубик.

По его словам, принятие закона спровоцирует сокращение отрасли, но крупнейшие девелоперы выполнят обязательства перед инвесторами.

"Будет сокращение по отрасли и смежным предприятиям, производителям стройматериалов. Что касается нас — то мы все достроим. В 2008 и 2013 годах, когда был кризис, мы продемонстрировали, что даже там, где была одна покупка, две-три, чего, конечно, недостаточно, мы все обязательства выполнили. Построили все начатые объекты в пяти городах. Однако в случае принятия законопроекта мы будем вынуждены сокращать свои планы по застройке", — отметил Владимир Зубик.

В свою очередь президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе заявил, что в случае принятия законопроекта вместо ожидаемого увеличения налоговых сборов правительство получит падение поступлений и сокращение ВВП.

Напомним, Верховная Рада Украины в четверг, 1 июля, приняла в первом чтении проект закона №5600, предусматривающий введение налогообложения НДС на поставку жилья. Предложенные нормы были раскритикованы участниками рынка, по мнению которых дополнительная налоговая нагрузка приведет к подорожанию квартир, сокращению объемов рынка и банкротству значительного количества девелоперов. В свою очередь, заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская заявила, что законопроект не был согласован с профильными министрами и члены правительства не успели с ним ознакомиться.