Законопроект №5600 вызовет падение строительной отрасли и экономики страны в целом, – Зубик
После принятия законопроекта №5600 цены на жилье в Украине поднимутся на 45%, и украинцам будет выгоднее вкладывать заработанное в квартиры в Болгарии или Словакии, а не в своей стране.
Об этом заявил президент Ассоциации предприятий-строителей "Интергал-Буд" Владимир Зубик в ходе пресс-конференции, организованной Конфедерацией строителей Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По его словам, это приведет к массовой эмиграции "заробитчан", усугублению демографического кризиса в Украине и бюджетному коллапсу.
"10-12 миллионов украинцев, которые выехали за рубеж — что у них в приоритете купить на заработанные деньги? Квартиры. То есть, строительная отрасль решает серьёзнейшую демографическую проблему, которая есть в Украине. Потому что у нас не шесть работающих на одного пенсионера, как должно быть, а полтора. У нас страшный дефицит Пенсионного фонда, который покрывается за счет налогоплательщиков. Но денег не хватает. Огромное количество молодых людей выезжает за рубеж. И если эта квартира будет дороже на 150 долларов за квадратный метр, то они, очевидно, будут оставаться там — в Словакии, Болгарии. Будут покупать квартиры там, где квартиры уже стоят почти столько же как в Украине", — отметил Владимир Зубик.
Президент Ассоциации предприятий-строителей "Интергал-Буд" назвал необоснованными претензии фискальных органов о том, что строительная отрасль имеет меньшую налоговую нагрузку, чем остальные. По словам Владимира Зубика, в Украине, в отличие от других стран, на плечи строителей ложится нагрузка по реконструкции и строительству инженерных сетей, подъездных дорог и объектов социальной инфраструктуры.
"Мы ждем каких-то внешних инвесторов, а в это время внутренние инвесторы получают произвол и обвинения в том, что мы мало платим налогов. Мы платим налоги. И, кроме домов, строим школы, детсады, детские и спортивные площадки, скверы, культурные учреждения. Сажаем деревья, делаем ремонт близлежащих парков. И этого почему-то никто не учитывает. Реконструкция еще советской инфраструктуры лежит на нас. Вода, газ, тепло, электроэнергия, канализация — мы капитально ремонтируем или строим с нуля инженерные сети и передаем их на баланс. Также вопрос земли, которую мы покупаем – операции с землей не предусматривают возмещения НДС. Таким образом, 20% НДС, которые предусматривает законопроект, превратятся в 45%. И все это ляжет на плечи покупателей", — отметил Владимир Зубик.
По его словам, принятие закона спровоцирует сокращение отрасли, но крупнейшие девелоперы выполнят обязательства перед инвесторами.
"Будет сокращение по отрасли и смежным предприятиям, производителям стройматериалов. Что касается нас — то мы все достроим. В 2008 и 2013 годах, когда был кризис, мы продемонстрировали, что даже там, где была одна покупка, две-три, чего, конечно, недостаточно, мы все обязательства выполнили. Построили все начатые объекты в пяти городах. Однако в случае принятия законопроекта мы будем вынуждены сокращать свои планы по застройке", — отметил Владимир Зубик.
В свою очередь президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе заявил, что в случае принятия законопроекта вместо ожидаемого увеличения налоговых сборов правительство получит падение поступлений и сокращение ВВП.
Напомним, Верховная Рада Украины в четверг, 1 июля, приняла в первом чтении проект закона №5600, предусматривающий введение налогообложения НДС на поставку жилья. Предложенные нормы были раскритикованы участниками рынка, по мнению которых дополнительная налоговая нагрузка приведет к подорожанию квартир, сокращению объемов рынка и банкротству значительного количества девелоперов. В свою очередь, заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская заявила, что законопроект не был согласован с профильными министрами и члены правительства не успели с ним ознакомиться.
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Ну, ну, тов ЗеТроцкий
Павло Глазовий
Документ
В зоопарку, просто серед дня,
На велику клітку бегемота
Почепив хтось вивіску: «Свиня».
Бегемот ображений закляк:
Як то можна жартувати так?
Стука-грюка мордою об грати,
Хоче кляту вивіску зірвати.
А осел, що швендяв навмання
Біля клітки, загорлав:
- Не грюкай!
В документі сказано: свиня,
То сиди тихенько там і хрюкай.
нагадую.
Вибори Президента України 2019 - чергові, сьомі за рахунком https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 вибори Президента України , перший тур яких відбувся https://uk.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 31 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 року, другий - https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 21 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 року.
а ще варто нагадати,що економічні наслідки зміни влади мають як мінімум піврічний "лаг"
тобто екноміка почала падати,коли Барига "зарвався"
А вообще то,во всем виноват Порошенко.
Вы существующие то собрать не можете- вся страна з.п. в конвертах получает.
Они ещё и увеличивают чего там...
Я думаю шо правда какая бы она ни была всегда лучше пропагандистской лжи.
Вы наверное поклонник арестовича. У вас общий слог.
https://minfin.com.ua/ua/realty/articles/chi-mozhna-povernuti-pensiyniy-zbir-pri-kupivli-kvartiri/
Но это ещё не всё: через пенобетон между этими "квартирами" к соседям проникают даже запахи из кухни и туалета.
Коли"лусне",втратять усі,-хто останні роки купує житло.. особливо у "висотках"..і не лише у "висотках"
питання лише -коли і на скільки впадуть ціни-на 30,50 чи більше відсотків..
звичайно,власники цих "інвестиційних пірамід" встигнуть з баблом "звалити" з України
Зеленский чётко выполняет команду путина уничтожить Украину из нутри и создать управляемый хаос
Самое главное-строителям и провизорам официально платят сущие копейки.Люди не зарабатывают стаж,не получают отпускных,не получают на оздоровление.Переработки и условия труда -адские.Многие уходят из жизни ,не дотянув до пенсии.Он снова затянул мокшанские песни о главном.Я считаю,что каждый сверхурочный час должен идти в стаж,и должен отражаться в пенсионном фонде.В США давно введена минимальная заработная плата за один час работы,а не за месяц.Лапшу народу Украины добросовестно вешают на уши ,как дельцы от власти,так и от лукавого бизнеса.Нужны общеукраинские стачки в защиту наемного труда!.А у нас -базарное стадо .
Вслед за принятием скандального закона № 5600 о существенном увеличении налоговой нагрузки на сельхозпроизводителей и владельцев паев, Офис Президента взял курс на откровенный грабеж населения и крупного бизнеса.
К такому выводу https://www.unn.com.ua/ru/news/1935602-z-pochatku-lipnya-zelenskiy-trichi-vdariv-***********-narod-obukhom-po-golovi-pavlo-rozenko?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more пришел экономический эксперт, бывший вице-премьер-министр по вопросам социальной политики Павел Розенко, передает сегодня УНН.
"С начала июля украинская власть, с благословения Офиса Президента, трижды ударила свой народ обухом по голове.
1 июля Верховная рада приняла в первом чтении скандальный законопроект № 5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".
Документ грозит катастрофой для всей аграрной отрасли страны", - свидетельствует эксперт.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/06/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BA-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81.html Эксперт: «Поздравляю! Завтра к украинскому бизнесу придет писец»
Этим документом власть обязывает владельцев паев, площадью свыше 0,5 га, платить налог с арендных платежей, за счет которых селяне хоть как-то умудряются выживать.
Более того власть вводит налог на доходы физических лиц от продажи сельхозпродукции, выращенной на участках личного сельского хозяйства площадью свыше 0,5 га.
И еще одним законодательным пунктом производители мяса птицы и яиц лишаются единого налога, что приведет к массовому банкротству небольших ферм и птицефабрик.
Розенко отметил также, что 6 июля вступил в силу Приказ Министерства юстиции № 1203/5, устанавливающий новый порядок взыскания задолженностей физических лиц за коммунальные услуги, по неуплаченным в срок штрафам за нарушение ПДД, алиментам и прочим долгам. Отныне государственные и частные исполнители получили право направлять в банки постановления судов (которые штампуются тысячами в минуту без уведомления ответчика) об аресте средств на счетах должников через Автоматизированную систему исполнительного производства и без ограничений по категориям взысканий, а банки - автоматически списывать долги. Если средств на счетах окажется недостаточно суды будут арестовывать и пускать с молотка имущество людей - квартиры, машины и так далее.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%BB%D1%8F.html «Избрали Зеленского - получите!» Для украинцев настал час расплаты за их тупость
"Наконец, "вишенкой на торте" беспрецедентных, более чем сомнительных в правовом поле фискальных действий власти стал недавний инцидент с компанией "Новая Почта" - крупнейшим стратегическим почтовым оператором Украины. Госпродпотребслужба решила провести внеплановую проверку работы Харьковского отделения № 49. Поводом для проверки стала жалоба клиента о повреждении посылки на сумму 500 гривен. Проверяющие потребовали учредительную и финансовую документацию компании у руководителя отделения.
Не являясь уполномоченным лицом, руководитель отделения логично предложил ревизорам обратиться к руководству "Новой почты", как того и требует закон. Однако уполномоченные лица Госпродпотребслужбы расценили эти действия как создание препятствий для проведения проверки и выписали максимальный штраф в размере 10% от стоимости реализованных услуг почтового оператора за предыдущий календарный месяц.
Сумма штрафа составила 325 851 634, 8 грн! Теперь компания должна заплатить эти немыслимые деньги в течение 15 дней. В противном случае ее счета будут арестованы и вся сумма долга автоматически списана. Это чревато фактической остановкой деятельности стратегического оператора почтовой связи Украины", - свидетельствует Павел Розенко.
Ничем хорошим для населения, экономики и самой украинской власти, новая фискальная политика "Слуги народа" не закончится, полагает эксперт. "Новая почта", по его мнению, будет оспаривать столь одиозное решение в судах вплоть до международных инстанций. Однако сигнал, посылаемый Банковой, более чем тревожный.
...здить як троцький
з нового року забудовникм ні копійки можуть не виділяти на інфраструктуру