Кум Табачника Луцкий запретил студентам НАУ яркие рубашки, а студенткам - короткие юбки и декольте. ДОКУМЕНТ

В Национальном авиационном университете ввели дресс-код для студентов и преподавателей. Под запретом - яркий макияж, короткие топы, шорты и неформальская атрибутика.

Фото документа за подписью ректора НАУ Максима Луцкого публикуют в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой".

Документ содержит 11 запретов и рекомендаций, регламентирующий вид студентов и преподавателей.

Также в нем есть упоминается макияж "у лиц женского пола" - он должен быть "сдержанным". Юбки должны быть не короче 10 см от колена.

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Кроме этого, в вуз запрещено заходить в солнцезащитных очках и головных уборах.

"Одежда должна... выражать уважение хозяина к самому себе и обществу", - считают в НАУ.

Напомним, ранее на выборах ректора Национального авиационного университета победил Максим Луцкий. Луцкий - экс-нардеп двух созывов - от "БЮТ" и "Партии регионов", а также кум бывшего министра образования времен Януковича Дмитрия Табачника.

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