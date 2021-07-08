РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11728 посетителей онлайн
Новости
18 396 104

Кум Табачника Луцкий запретил студентам НАУ яркие рубашки, а студенткам - короткие юбки и декольте. ДОКУМЕНТ

Кум Табачника Луцкий запретил студентам НАУ яркие рубашки, а студенткам - короткие юбки и декольте. ДОКУМЕНТ

В Национальном авиационном университете ввели дресс-код для студентов и преподавателей. Под запретом - яркий макияж, короткие топы, шорты и неформальская атрибутика.

Фото документа за подписью ректора НАУ Максима Луцкого публикуют в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой".

Документ содержит 11 запретов и рекомендаций, регламентирующий вид студентов и преподавателей.

Также в нем есть упоминается макияж "у лиц женского пола" - он должен быть "сдержанным". Юбки должны быть не короче 10 см от колена.

Читайте: Новый ректор НАУ Луцкий оказался подозреваемым в воровстве денег из "Терра Банка"

Кроме этого, в вуз запрещено заходить в солнцезащитных очках и головных уборах.

"Одежда должна... выражать уважение хозяина к самому себе и обществу", - считают в НАУ.

Напомним, ранее на выборах ректора Национального авиационного университета победил Максим Луцкий. Луцкий - экс-нардеп двух созывов - от "БЮТ" и "Партии регионов", а также кум бывшего министра образования времен Януковича Дмитрия Табачника.

Также читайте: Победивший на выборах ректора НАУ "экс-регионал" и кум Табачника Луцкий не может занять эту должность, поскольку попадает под люстрацию, - НАПК

Кум Табачника Луцкий запретил студентам НАУ яркие рубашки, а студенткам - короткие юбки и декольте 01

Автор: 

вуз (906) дресс-код (28) Луцкий (74) высшее образование (182)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+26
Статья - повод для дебильных шуток?
Дегенерат устраивает Северную Корею в столичном вузе - уссаться от смеха можно.
показать весь комментарий
08.07.2021 20:03
+18


Просто цікаво, кого разом, по приколу, робили ці студенти?
показать весь комментарий
08.07.2021 19:38
+16
С одной стороны правильно, в ВУЗе надо учиться, а не перед друг дружкой выпендриваться и понтами раскидываться, с другой слышать всё это от месье Луцкого, которому сидеть бы в другом месте, весьма смешно
показать весь комментарий
08.07.2021 19:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
а чого про зачіски нічого! Безобразие!
показать весь комментарий
09.07.2021 10:30 Ответить
Якесь він непритомне...
показать весь комментарий
09.07.2021 17:58 Ответить
Довбню луцький забув , що Революція Гідності почалася саме зі студентав . До речі , вони зроблять все навпаки , таке може бути йоооой , но луцький точно вилетить !
показать весь комментарий
10.07.2021 12:28 Ответить
Ужосссс! Не дають студентам самовиражатись в ході навчального процесу! А що робити трансгендерам, небінарним особистостям, менструюючим чоловікам? Bеганам? Радикальним феміністкам? Екоактивістам, одяг і ґаджети яких мінімізують викиди вуглецю? Десь далеко заплакала Ґрета Тунберг і довбойоб Баріс Апрєль (воно ж під іменем Зіанжа)
показать весь комментарий
29.04.2023 13:42 Ответить
Страница 2 из 2
 
 