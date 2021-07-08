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Депутаты из "ЕС" и участники войны против России заявили о готовности взять на поруки генерала Павловского. ФОТО

Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность", а также участники войны против российской агрессии заявили о готовности взять на поруки генерал-лейтенанта Игоря Павловского.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Депутаты из ЕС и участники войны против России заявили о готовности взять на поруки генерала Павловского 01

"Очень тяжелых четыре года он руководил сектором, который отвечал за вооружение украинской армии. Хочу здесь подчеркнуть - Государственный оборонный заказ, когда этим занимался Павловский, выполнялось. Последние два года государственный оборонный заказ не выполняется ", - заявила народный депутат 8-го созыва Татьяна Черновол. "Я считаю, что на этом месте должен сидеть совсем другой человек и вы должны собирать совсем другие материалы и исследовать, почему Государственный оборонный заказ сейчас в стране не выполняется", - обратилась она к прокурорам.

Депутаты из ЕС и участники войны против России заявили о готовности взять на поруки генерала Павловского 02

"К сожалению, идет война, и любой шаг, который делается в отношении тех, кто защищал Украину, относительно тех, кто срывал план Путина по захвату Украины, очень плотно сейчас мониторится нашими врагом. Идет картинка, когда боевой генерал арестовывается. Все эти унизительные процедуры будут с огромным восторгом восприняты нашим врагом. И по моему убеждению мы не имеем права давать им такую ​​радость", - отметил народный депутат Ростислав Павленко.

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Депутаты из ЕС и участники войны против России заявили о готовности взять на поруки генерала Павловского 03

"Катера, о которой шла речь, уже выходят на государственные испытания. Та же первая партия 100 "Богданов" и сейчас выполняет свое предназначение, и сейчас эвакуируются ими раненые и решаются другие вопросы. На самом деле мы все понимаем - происходит просто грубая расправа, расправа над людьми, которые способны принимать решения в обстоятельствах, которые были в далеком уже 2014 году, когда нужно было решать сейчас и на месте", - заявил народный депутат, генерал-лейтенант Михаил Забродский.

"Я уверен, что взятие под стражу генерала Павловского - это достаточно сильная пощечина в сторону патриотов Украины. Генерал Павловский - человек чести, он офицер с большой буквы. Предыдущие попытки его обвинить и арестовать показали, что ничего не было и все это оказалось "пшиком", - отметил экс-заместитель секретаря СНБО, бывший первый замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос.

Депутаты из ЕС и участники войны против России заявили о готовности взять на поруки генерала Павловского 04

"Я хочу напомнить, что в сентябре 2014 года, когда Игорь Павловский возглавил Мариуполь, между Волновахой и Мариуполем было просто две роты Нацгвардии и одна рота ВСУ, и 65 километров пустоты - не было больше никого. Он за счет правильной и умелой организации своего маленького штаба смог не просто остановить, а разгромить не один танковый батальон вооруженных сил РФ на подступах к Мариуполю. Напомню, что на тот момент в Мариуполе было 435 тыс. населения и около 150 тыс. беженцев. Практически семисоттысячный город, был спасен ", - сказал Кривонос.

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"То, что происходит сейчас, это один из очередных этапов гибридной войны Российской Федерации по расшатыванию ситуации внутри страны, когда подрывается доверие к тем, кто защищает эту страну. Это первый этап дестабилизации ситуации в стране и это в дальнейшем может привести вообще к разрушению Украины ", - подчеркнул генерал Кривонос.

Автор: 

Павловский Игорь (115) Европейская Солидарность (1055)


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Топ комментарии
+27
зєбілам до ознайомлення


Когда только началось судилище над боевым генералом Павловским, я грешным делом подумала: а может, действительно виноват? Может, там реально есть состав преступления, ведь не может такого быть, чтобы уважаемого человека судили ни за что! А потом немного разобралась, ознакомилась с підозрой….
Бл@ть! Бл@ть! Бл@ть! Какие же они конченые су ки!
Чтоб вы понимали, нормальный рабочий процесс закупки военной техники, по мнению следователей ГБР, - это страшное преступление.
Підозра -- это тридцать девять страниц пустопорожних рассуждений и фантазий. Без внятного мотива и доказательств. Нет ни единого подтверждения, что деньги были использованы не по назначению. Следов "откатов" тоже нет.
Очевидно, вся эта бредятина писалась ради одного абзаца.
"В період каденції Порошенка П.О. на посаді Президента Украни набула поширення суспільна думка, підтримувана засобами масової інформації, про те, що він є фактичним власником ПАТ ЗЛК."
Еще раз! Обратите внимание на этот оборот НАБУЛА ПОШИРЕННЯ СУСПІЛЬНА ДУМКА.
Это написано в официальном юридическом документе, там, где должны быть только факты и железобетонные доказательства!
Скоро эти гении юридической мысли будут в своих підозрах ссылаться на анонимные телеграмм- помойки.
*****

Понятно, почему они все это творят. Не смогли посадить Пороха, хотят посадить хоть кого-то. Надо же показать на Банковой, что не зря хлеб едят. Но по факту, таки зря! Следствие не нашло каких-либо доказательств прямого контакта Павловского и Порошенко. Ни рабочих, ни персональных.
Очередная пустышка. Очередной позор для страна. Очередная деморализация армии!
Боевые генералы получают не ордена, а убогие підозри!Алёна Яхно
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08.07.2021 21:49
+23
Якого злочинця? Конкретно, будьте ласкаві.
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08.07.2021 21:45
+20
Ігор Павловський у 2014 році брав участь в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%83_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96_(2014) обороні Маріуполя , очолював https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C сектор «М» . За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] .

Не вдобно сталось, да зєбілоїде?
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08.07.2021 21:54
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Тобто не знайшли нічого. А ти просто брехун. Як несподівано.
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09.07.2021 00:25 Ответить
Еще одна лаптеногая мразь вылезла. Какие статки? съемная квартира? Какие вы твари, кацапские манкурты.
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08.07.2021 21:54 Ответить
То есть когда чел,прикрываясь статусом президента, названивает в кэгэбе соседней страны и спасает убийц своих граждан -это зесрань ни опасным,ни не допустимым не считает)
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08.07.2021 22:08 Ответить
спитайте в азовців, про ті відра з шурупами
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08.07.2021 21:49 Ответить
писал ещё с год назад если военные не остановят зебильё хотя бы из чувства самосохранения то сами в первую очередь попадут под кацапскозебильный каток .
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08.07.2021 21:50 Ответить
І навіщо "наступати на граблі". Вже ж на одному генералові "обпеклися" як і по Свинарчукам.
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08.07.2021 21:57 Ответить
Перед законом у нас вроде все равны, или как всегда кто=то ровнее. И кстати суд должен учитывать предыдущие заслуги человека, но наказывает за сегодняшние конкретные преступления. А брать на поруки это пережиток совка.
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08.07.2021 21:58 Ответить
Так пусть сядет шмаркля за госизмену,в которой он сам признался -у нас же перед законом все равны,вроде
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08.07.2021 22:02 Ответить
Шановний, а ви знаєте, що такі операції проводяться виключно з санкції Президента, головнокомандувача, людини, яка повністю несе відповідальність за зовнішню політику і оборону держави? Він і тільким він може дати "добро", або зупнити операцію. Він прйняв рішення!. Навіть, якщо воно хибне- воно правильне тому, що прийняте законно.
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08.07.2021 23:57 Ответить
А вы в курсе ,что президент за госизмену получает в разы больше срока в тюрьме?и никто ,тем более зебилов,не спросит их мнения
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09.07.2021 00:14 Ответить
Брехун, одне діло зупинити операцію, а зовсім інше повідомити про операцію третім особам!
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09.07.2021 00:29 Ответить
Краще випускати без застави пів домашній "арешт" в маєтку під Києвом, як мертвячука. Це більш *******.
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08.07.2021 22:02 Ответить
Як зрозуміло з біографії, військова майстерність цього бойового генерала формувалась на посадах, далеких від особового складу( або не все викладено). Довго навчався( до речі для дуже прискіпливих- ДВВКУ), потім тяжка служба у воєнкоматі, потім -штабна робота різних рівнів...Можливо, що самородок. Таке буває.
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08.07.2021 22:00 Ответить
Ви розумієте? Це оксюморон. Ви брешите, це об'єктивна реальність.

https://censor.net/ru/comments/locate/3276004/0192143f-e2cf-72d3-93f3-2fcb401c02f9
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08.07.2021 22:05 Ответить
І в чому ви побачили брехню?
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09.07.2021 08:33 Ответить
У тебе є військова освіта?Ти служив в армії ?
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08.07.2021 22:05 Ответить
Сейчас каждый первый служил в армии, и вторее третьего на самом передке ловя вражеские мины зубами...
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08.07.2021 22:08 Ответить
видно воно таки її не зловило.....
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08.07.2021 22:14 Ответить
Хватит искать в зебилах патриотизм! Его там нет и никогда небыло! Это галимые калаборанты, которые дорвались к власти, благодая кремлефашистской пропаганде, и теперь отрабатывают перед кремлем должок разваливая страну и уничтожая ее армию
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08.07.2021 22:00 Ответить
Генерал Марченко? Розкажи мені про роль Порошенка та зє сцикуна. я зараз твої глюбокіє вивади на нуль помножу.
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08.07.2021 22:07 Ответить
Ти не звизди, та не відволікайся, давай про генералів Павловського та Марченка продовжимо говорити.
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08.07.2021 22:25 Ответить
Бот ПНХ!!!!!!!!!!
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08.07.2021 22:15 Ответить
Почему бот?
Боты - это те кто мыслят однообразно
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08.07.2021 22:24 Ответить
Респект!
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08.07.2021 22:13 Ответить
Ещё одну свинью урода под наркотой во Львове словили -аварию устроил на не задекларированном мустанге...Так что там ,зесрань,про перед законом все равны?
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08.07.2021 22:20 Ответить
це не по темі, але нагорода знайшла свого героя.

Депутати з "ЄС" і учасники війни проти Росії заявили про готовність взяти на поруки генерала Павловського - Цензор.НЕТ 2993
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08.07.2021 22:23 Ответить
Кремлядский клоун, отрабатывает у фуйла, Зеля!
Ростов не резиновый!
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08.07.2021 22:26 Ответить
Все таки дуже хочеться послухати не представників захисту, не однопартійців, не генералів і полковників, а бійців, які служили , воювали і на смобі відчували: хто керує і як.
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09.07.2021 00:00 Ответить
Я уверенна вам есть что послушать,особенно после мора зелей бойца Журавля
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09.07.2021 00:31 Ответить
Я щось не замітив бійців у групі підтримки. Однопартійців бачив; підлеглих генералів та полковників бачив.
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09.07.2021 08:38 Ответить
Так глаза разуй те )
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09.07.2021 09:17 Ответить
А як ти можеш послухати реальних бійців, коли ти їх боїшся до всирачки? Вони ж, такому лайну як ти, обовязково рило розквасять.
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09.07.2021 00:34 Ответить
Не можу, тому, що вони скромно мовчать.
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09.07.2021 08:39 Ответить
Особенно их родители и дети)один отец и доченька Журавля чего стоят
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09.07.2021 09:19 Ответить
До речі, зараз виноситься рішення суду стосовно Медведчука. Він реагує на свою справу майже вашими словами. Цікаво: що вас обєднує?
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09.07.2021 08:41 Ответить
Сначала обоснуй те,что вас,зесрань,объединило с пуйлом
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09.07.2021 09:20 Ответить
А мені немає чого виправдовуватися і обгрунтовувати ваші хворі фантазії. А те, що я сказав- воно як на долоні. І всі це розуміють. Так, що не напружуйтесь, шановна пані, у словоблудстві і похабщині.
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09.07.2021 10:09 Ответить
Вже восени 2019го було добре зрозуміло, що російський шпигун Зєля з шоблою прийшли Україну ліквідувати, а не щось там розбудовувати. Нам вже давно треба було узгодити когось нормального з командою і йти на дострокові.
_____________
Зєлю геть. Дострокові.
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09.07.2021 10:56 Ответить
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