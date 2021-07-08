Депутаты из "ЕС" и участники войны против России заявили о готовности взять на поруки генерала Павловского. ФОТО

Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность", а также участники войны против российской агрессии заявили о готовности взять на поруки генерал-лейтенанта Игоря Павловского.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Очень тяжелых четыре года он руководил сектором, который отвечал за вооружение украинской армии. Хочу здесь подчеркнуть - Государственный оборонный заказ, когда этим занимался Павловский, выполнялось. Последние два года государственный оборонный заказ не выполняется ", - заявила народный депутат 8-го созыва Татьяна Черновол. "Я считаю, что на этом месте должен сидеть совсем другой человек и вы должны собирать совсем другие материалы и исследовать, почему Государственный оборонный заказ сейчас в стране не выполняется", - обратилась она к прокурорам.

"К сожалению, идет война, и любой шаг, который делается в отношении тех, кто защищал Украину, относительно тех, кто срывал план Путина по захвату Украины, очень плотно сейчас мониторится нашими врагом. Идет картинка, когда боевой генерал арестовывается. Все эти унизительные процедуры будут с огромным восторгом восприняты нашим врагом. И по моему убеждению мы не имеем права давать им такую ​​радость", - отметил народный депутат Ростислав Павленко.

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"Катера, о которой шла речь, уже выходят на государственные испытания. Та же первая партия 100 "Богданов" и сейчас выполняет свое предназначение, и сейчас эвакуируются ими раненые и решаются другие вопросы. На самом деле мы все понимаем - происходит просто грубая расправа, расправа над людьми, которые способны принимать решения в обстоятельствах, которые были в далеком уже 2014 году, когда нужно было решать сейчас и на месте", - заявил народный депутат, генерал-лейтенант Михаил Забродский.

"Я уверен, что взятие под стражу генерала Павловского - это достаточно сильная пощечина в сторону патриотов Украины. Генерал Павловский - человек чести, он офицер с большой буквы. Предыдущие попытки его обвинить и арестовать показали, что ничего не было и все это оказалось "пшиком", - отметил экс-заместитель секретаря СНБО, бывший первый замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос.

"Я хочу напомнить, что в сентябре 2014 года, когда Игорь Павловский возглавил Мариуполь, между Волновахой и Мариуполем было просто две роты Нацгвардии и одна рота ВСУ, и 65 километров пустоты - не было больше никого. Он за счет правильной и умелой организации своего маленького штаба смог не просто остановить, а разгромить не один танковый батальон вооруженных сил РФ на подступах к Мариуполю. Напомню, что на тот момент в Мариуполе было 435 тыс. населения и около 150 тыс. беженцев. Практически семисоттысячный город, был спасен ", - сказал Кривонос.

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"То, что происходит сейчас, это один из очередных этапов гибридной войны Российской Федерации по расшатыванию ситуации внутри страны, когда подрывается доверие к тем, кто защищает эту страну. Это первый этап дестабилизации ситуации в стране и это в дальнейшем может привести вообще к разрушению Украины ", - подчеркнул генерал Кривонос.