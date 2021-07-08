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Новости Коронавирус и карантин
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Мы готовимся как можно больше вакцинировать украинцев, - Ляшко о третьей волне коронавируса

Мы готовимся как можно больше вакцинировать украинцев, - Ляшко о третьей волне коронавируса

Предыдущие волны коронавируса в Украине стали тяжелой нагрузкой на здравоохранение страны и украинцев. Избежать этих проблем позволит подготовка к новым вспышкам инфекции, включая вакцинацию и дооснащение больниц.

Как  передает Цензор.НЕТ, об  этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Глава Минздрава подчеркнул, что не хочет повторения тех волн коронавируса, которые наблюдались в октябре - ноябре и марте - апреле. "Поскольку это тяжело для системы здравоохранения и для людей", - сказал он в эфире телеканала "1+1".

"Наша первая стратегическая задача - как можно больше вакцинировать украинский, чтобы при инфицировании предотвратить госпитализации", - добавил Ляшко.

Второй задачей министр назвал дооснащение больниц оборудованием, включая кислородные сети. "Плюс есть несколько инновационных решений, о которых мы скоро сообщим", - уточнил он.

Отвечая на вопрос о том, когда Минздрав прогнозирует новую волну, Ляшко сказал: "Я предлагаю не ждать (волны - ред.), а активно готовиться к ней. Идти в кабинеты прививки и вакцинироваться от коронавируса".

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Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
"Плюс есть несколько инновационных решений, о которых мы скоро сообщим", - уточнил он.

Вот это, Шляшко и более всего настораживает. У нас дебилов 73%, нация может не выжить...
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08.07.2021 22:05
+5
Тут очень важно не запутаться в статистике. А то когда в статистике пишется, что к-во вакцинированных больше, чем самих вакцин, выглядит это довольно глупо. И кстати, что там с самой современной и мирового уровня вакциной от зеленского? Помнится обещал, гаденыш. Но таки обманул
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08.07.2021 22:03
+4
зе-упыри вакцинировались сами и свои семьи - пфайзером, а лохам подсунули китайский шмурдяк.
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08.07.2021 22:06
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Правила форума Совет форумчан
Тут очень важно не запутаться в статистике. А то когда в статистике пишется, что к-во вакцинированных больше, чем самих вакцин, выглядит это довольно глупо. И кстати, что там с самой современной и мирового уровня вакциной от зеленского? Помнится обещал, гаденыш. Но таки обманул
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08.07.2021 22:03 Ответить
Неужели еврей обманул? Не может такого быть! Вы всеврети...
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09.07.2021 10:15 Ответить
Водою для ін`єкцій, з якою в жодну нормальну країну не пускають. Накупили Коронаваку в Китайців за откати 9 000 000 доз тепер, ******** його всім.
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08.07.2021 22:03 Ответить
"Плюс есть несколько инновационных решений, о которых мы скоро сообщим", - уточнил он.

Вот это, Шляшко и более всего настораживает. У нас дебилов 73%, нация может не выжить...
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08.07.2021 22:05 Ответить
///
Несмотря на вакцинацию, от коронавируса умер главный исследовать китайской вакцины .

В Индонезии в результате коронавирусной инфекции COVID-19 умерла Новилия Сьяфри Бахтияра - главный специалист по проведению клинических испытаний китайской вакцины от коронавируса CoronaVac
"Она была ведущим ученым и руководителем десятков клинических испытаний, проведенных BioFarma, включая клинические испытания вакцины COVID-19 в сотрудничестве с Sinovac", - прокомментировал смерть ученого министр государственных предприятий Индонезии Эрик Тохир.
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08.07.2021 22:05 Ответить
зе-упыри вакцинировались сами и свои семьи - пфайзером, а лохам подсунули китайский шмурдяк.
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08.07.2021 22:06 Ответить
мало вакцинуєтe пeршою дозою. значить i будe мало i другоi
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08.07.2021 22:06 Ответить
Физраствора на всех хоть хватит?
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08.07.2021 22:09 Ответить
Он же говорил что его главная задача это создание украинской вакцины. Уже забыл)
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08.07.2021 22:12 Ответить
До конца лета осталось 50 дней.
Успеешь вакцинировать 5 миллионов человек, как обещал?
Или надеешься, что мы забыли?
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08.07.2021 22:19 Ответить
Ишак обещает миллиард(!!!) деревьев закопать!
А тут - жалкие 5млн. штыркнуть, делов-то!)))
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09.07.2021 00:14 Ответить
Точно: закопать. У нас всі дерева, закопані вздовж траси Кропивницький - Миколаїв посохли. Щоб дерево виростити не просто його закопати і піти.
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09.07.2021 00:33 Ответить
Чим?
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08.07.2021 22:19 Ответить
Фуфломіцином.
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09.07.2021 00:16 Ответить
.. ШАНОВНІ і дорогі ...обдурені та пограбовані - ВАС лишили вже ВСІХ матеріальних благ ..фактично СвЗемлі ...Батьківщини.... ...Збережіть хоч ЗДОРОВ"Я Своє Дітей та Онуків .. БУДЬТЕ ВІДПОВІДАЛЬНО поміркованими при прийнятті рішення про вакцинування ...
БАНДА при владі НЕ тільки витісняє Вас з України створивши НЕвиживаємі УМОВИ = податками , тарифами , поборами ...а зайнялася ФІЗИЧНИМ знищенням Людей - СМЕРТНІСТЬ вже майже в 2.5 рази ВИЩЕ народжуваності...
.. цих ЗЛОЧИНЦІВ степанова ляшко ..перетосовують ..тепер ще появився т.з гол.санітарний ..КУЗІН і вже горлопанить про СУЦІЛЬНУ вакцинацію …Люди схаменіться .. БУДЬТЕ ПИЛЬНИМИ .. ЗАХИСТІТЬ Дітей та Онуків від цих ІРОДІВ = політика+бізнес на ВБИВСТВІ …
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08.07.2021 22:22 Ответить
Парламентська асамблея Ради Європи

Постанова No2361 (2021)
Вакцини від COVID-19: етичні, юридичні та практичні міркування7.3.1 забезпечити, щоб громадяни були проінформовані про те, що вакцинація НЕ є обов'язковою і що ніхто не має політичного, соціального або іншого тиску, щоб отримати щеплення, якщо вони не хочуть робити це самі;
7.3.2 забезпечити, щоб ніхто не зазнав дискримінації за те, що не був вакцинований, через можливі ризики для здоров'я або не бажаючи бути вакцинованим https://pace.coe.int/en/files/29004/html?fbclid=IwAR3bPQFCWzvZS2Unx5n1b3wkdUKrWUxhv7Ii9rDq6fomWTfIiek8virm8P4 https://pace.coe.int/en/files/29004/html ...
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08.07.2021 22:23 Ответить
-Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину.. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_334?fbclid=IwAR3lVClhX_-Yvnn_N_eWY20bcbrZIJ6PCP7VnWKaAd-GMt5wyMvaGIl_KT4 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_334 ...
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08.07.2021 22:24 Ответить
вакцинируй не вакцинируй а грядёт новый штамм Альфа - Центавра!
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08.07.2021 22:28 Ответить
Арифметика простая. До назначения Ляшко было сделано 1млн. вакцинаций. Он пообещал "за 100 дней сделать ещё 10млн.". Срок - с 20.05 до 31.08. Т.е., к 31.08 итог должен равняться 11млн.вакцинаций. Почти 50 дней прошло. На сегодня должно было быть 6млн. (1+5). Реально - чуть больше 3млн. Оставшиеся почти 8млн. нужно сделать за оставшиеся 50дней. Это мин. по 200тыс. в раб.дни (вых. и праздники у нас выпадают)...
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08.07.2021 22:33 Ответить
https://twitter.com/valerrrrrka
https://twitter.com/valerrrrrka

націоналістка по гороскопу

@valerrrrrka

·https://twitter.com/valerrrrrka/status/1413093314899980291 8 ч

Діалог у паспортному.
Жіночка з одного кабінету кричить жіночці в іншому:
- Не хоч у Київ поїхать?
- Куда?
- На вакцинацію, файзером
- Нєєє, по такій жарі...
Жара. У всьому винна жара.
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08.07.2021 22:38 Ответить
Раз хотят привлекать студентов к вакцинации населения, значит дела со штатом кепськи! А студенты , которые платят за обучение , тоже не хотят работать на халяву....
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08.07.2021 22:39 Ответить
Как можно больше вакцинировать или вакцинировать как можно больше? Или министру без разницы?
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08.07.2021 22:42 Ответить
Ваша скамья еще впереди.
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08.07.2021 23:17 Ответить
Такое впечатление, что появление новых штаммов - это оправдание неэффективности или вреда прежних вакцин. Я не прав?
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08.07.2021 23:19 Ответить
Неправ.
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09.07.2021 07:02 Ответить
Не знаю у кого как но я буду писать о своей Закарпатской области.
За все время так званой пандемии кроме ограничений никаких сдвигов не вижу.Нет ни статистических данных сколько людей имеют врожденный иммунитет а сколько уже приобретенный.Как была одна лаборатория по определению вируса так и осталась одна из шестью рабочими местами на всю область хотя в каждом раенном центре есть что-то похожее на баклаборатории которые за деньги выдают справки о здоровье и допуску к общепиту.А вакцинация вообще провалена хотя вакцинироватся едут те кто хочет ехать за кордон и им неважно чем их вшпилят,главное бумажка.
Из этого всего делаю вывод что минздрав просто место для отмывания бюджетных денег при минимальных трудовых затратах и огромных выденных деньгах из бюджета страны то-есть наших с вами денег.
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08.07.2021 23:36 Ответить
Готовятся, готовятся, готовятся и обещают готовиться...
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09.07.2021 10:19 Ответить
Шляшко, скрути у трубочку свою вакцину та запихни її собі у дупу.
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10.07.2021 11:19 Ответить
 
 