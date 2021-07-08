Мы готовимся как можно больше вакцинировать украинцев, - Ляшко о третьей волне коронавируса
Предыдущие волны коронавируса в Украине стали тяжелой нагрузкой на здравоохранение страны и украинцев. Избежать этих проблем позволит подготовка к новым вспышкам инфекции, включая вакцинацию и дооснащение больниц.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко.
Глава Минздрава подчеркнул, что не хочет повторения тех волн коронавируса, которые наблюдались в октябре - ноябре и марте - апреле. "Поскольку это тяжело для системы здравоохранения и для людей", - сказал он в эфире телеканала "1+1".
"Наша первая стратегическая задача - как можно больше вакцинировать украинский, чтобы при инфицировании предотвратить госпитализации", - добавил Ляшко.
Второй задачей министр назвал дооснащение больниц оборудованием, включая кислородные сети. "Плюс есть несколько инновационных решений, о которых мы скоро сообщим", - уточнил он.
Отвечая на вопрос о том, когда Минздрав прогнозирует новую волну, Ляшко сказал: "Я предлагаю не ждать (волны - ред.), а активно готовиться к ней. Идти в кабинеты прививки и вакцинироваться от коронавируса".
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Вот это, Шляшко и более всего настораживает. У нас дебилов 73%, нация может не выжить...
Несмотря на вакцинацию, от коронавируса умер главный исследовать китайской вакцины .
В Индонезии в результате коронавирусной инфекции COVID-19 умерла Новилия Сьяфри Бахтияра - главный специалист по проведению клинических испытаний китайской вакцины от коронавируса CoronaVac
"Она была ведущим ученым и руководителем десятков клинических испытаний, проведенных BioFarma, включая клинические испытания вакцины COVID-19 в сотрудничестве с Sinovac", - прокомментировал смерть ученого министр государственных предприятий Индонезии Эрик Тохир.
Успеешь вакцинировать 5 миллионов человек, как обещал?
Или надеешься, что мы забыли?
А тут - жалкие 5млн. штыркнуть, делов-то!)))
БАНДА при владі НЕ тільки витісняє Вас з України створивши НЕвиживаємі УМОВИ = податками , тарифами , поборами ...а зайнялася ФІЗИЧНИМ знищенням Людей - СМЕРТНІСТЬ вже майже в 2.5 рази ВИЩЕ народжуваності...
.. цих ЗЛОЧИНЦІВ степанова ляшко ..перетосовують ..тепер ще появився т.з гол.санітарний ..КУЗІН і вже горлопанить про СУЦІЛЬНУ вакцинацію …Люди схаменіться .. БУДЬТЕ ПИЛЬНИМИ .. ЗАХИСТІТЬ Дітей та Онуків від цих ІРОДІВ = політика+бізнес на ВБИВСТВІ …
Постанова No2361 (2021)
Вакцини від COVID-19: етичні, юридичні та практичні міркування7.3.1 забезпечити, щоб громадяни були проінформовані про те, що вакцинація НЕ є обов'язковою і що ніхто не має політичного, соціального або іншого тиску, щоб отримати щеплення, якщо вони не хочуть робити це самі;
7.3.2 забезпечити, щоб ніхто не зазнав дискримінації за те, що не був вакцинований, через можливі ризики для здоров'я або не бажаючи бути вакцинованим https://pace.coe.int/en/files/29004/html?fbclid=IwAR3bPQFCWzvZS2Unx5n1b3wkdUKrWUxhv7Ii9rDq6fomWTfIiek8virm8P4 https://pace.coe.int/en/files/29004/html ...
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націоналістка по гороскопу
@valerrrrrka
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Діалог у паспортному.
Жіночка з одного кабінету кричить жіночці в іншому:
- Не хоч у Київ поїхать?
- Куда?
- На вакцинацію, файзером
- Нєєє, по такій жарі...
Жара. У всьому винна жара.
За все время так званой пандемии кроме ограничений никаких сдвигов не вижу.Нет ни статистических данных сколько людей имеют врожденный иммунитет а сколько уже приобретенный.Как была одна лаборатория по определению вируса так и осталась одна из шестью рабочими местами на всю область хотя в каждом раенном центре есть что-то похожее на баклаборатории которые за деньги выдают справки о здоровье и допуску к общепиту.А вакцинация вообще провалена хотя вакцинироватся едут те кто хочет ехать за кордон и им неважно чем их вшпилят,главное бумажка.
Из этого всего делаю вывод что минздрав просто место для отмывания бюджетных денег при минимальных трудовых затратах и огромных выденных деньгах из бюджета страны то-есть наших с вами денег.