Главные новости 8 июля: Зеленский ветировал запуск ВККС, основатель Blackwater хотел создать в Украине ЧВК за $10 млрд

Президент наложил вето на закон о запуске ВККС, основатель американской частной армии собирался вложить $10 млрд в украинскую ЧВК, в Киеве демонтируют знак дружбы с Москвой - главные события 8 июля.

Защитник Украины ранен на Донбассе

С начала суток на Донбассе - 6 обстрелов. Один защитник Украины ранен, он в госпитале.

В ОБСЕ отмечают, что ситуация с безопасностью на Донбассе ухудшается, число нарушений режима "тишины" растет последние 2 недели.

Основатель американской частной армии Blackwater хотел создать в Украине ЧВК

По данным издания Time, Эрик Принс в прошлом году задумал создать в Украине частную военную компанию и нанять ветеранов войны на Донбассе. Он собирался вложить в предприятие $10 млрд, построить завод по производству боеприпасов и создать авиаконсорциум, который мог бы конкурировать Boeing и Airbus, взяв под контроль "Мотор Січ". Планам не суждено было сбыться, так как в Киеве появились сомнения из-за сотрудничества Принса с экс-нардепом Андреем Артеменко и внефракционным нардепом Андреем Деркачом, которого США назвали российским агентом.

Реформы суда и СБУ

Зеленский ветировал законопроект о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей. Ранее спикер Рады Разумков говорил, что президент наложит вето из-за противоречивости статей закона о роли международных экспертов в запуске ВККС.

А вот у реформы СБУ появился шанс: комитет Рады наконец согласовал предусматривающий ее законопроект.

Медведчуку продлевают меру пресечения

Ходатайство прокуратуры о продлении домашнего ареста рассматривает Печерский райсуд. Адвокаты Медведчука пытаются затянуть заседание - в частности, они заявляли отвод прокурору, судье и секретарю суда. Если меру пресечения не продлят до полуночи, срок действия домашнего ареста для Медведчука истечет.

Тем временем журналисты выяснили, что куму Путина удалось спрятать от санкций яхту: роскошный борт Royal Romance переоформили на другой офшор.

Памятный знак дружбы с Москвой демонтируют в Киеве

Знак установлен на ул. Маршала Якубовского. За то, чтобы снести его, проголосовали 80 из 95 депутатов Киевсовета. Демонтированный знак передадут в будущий Музей тоталитаризма.