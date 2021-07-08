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Новости
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Главные новости 8 июля: Зеленский ветировал запуск ВККС, основатель Blackwater хотел создать в Украине ЧВК за $10 млрд

Главные новости 8 июля: Зеленский ветировал запуск ВККС, основатель Blackwater хотел создать в Украине ЧВК за $10 млрд

Президент наложил вето на закон о запуске ВККС, основатель американской частной армии собирался вложить $10 млрд в украинскую ЧВК, в Киеве демонтируют знак дружбы с Москвой - главные события 8 июля.

Защитник Украины ранен на Донбассе

С начала суток на Донбассе - 6 обстрелов. Один защитник Украины ранен, он в госпитале.

В ОБСЕ отмечают, что ситуация с безопасностью на Донбассе ухудшается, число нарушений режима "тишины" растет последние 2 недели.

Основатель американской частной армии Blackwater хотел создать в Украине ЧВК

По данным издания Time, Эрик Принс в прошлом году задумал создать в Украине частную военную компанию и нанять ветеранов войны на Донбассе. Он собирался вложить в предприятие $10 млрд, построить завод по производству боеприпасов и создать авиаконсорциум, который мог бы конкурировать Boeing и Airbus, взяв под контроль "Мотор Січ". Планам не суждено было сбыться, так как в Киеве появились сомнения из-за сотрудничества Принса с экс-нардепом Андреем Артеменко и внефракционным нардепом Андреем Деркачом, которого США назвали российским агентом.

Реформы суда и СБУ

Зеленский ветировал законопроект о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей. Ранее спикер Рады Разумков говорил, что президент наложит вето из-за противоречивости статей закона о роли международных экспертов в запуске ВККС.

А вот у реформы СБУ появился шанс: комитет Рады наконец согласовал предусматривающий ее законопроект.

Медведчуку продлевают меру пресечения

Ходатайство прокуратуры о продлении домашнего ареста рассматривает Печерский райсуд. Адвокаты Медведчука пытаются затянуть заседание - в частности, они заявляли отвод прокурору, судье и секретарю суда. Если меру пресечения не продлят до полуночи, срок действия домашнего ареста для Медведчука истечет.

Тем временем журналисты выяснили, что куму Путина удалось спрятать от санкций яхту: роскошный борт Royal Romance переоформили на другой офшор.

Памятный знак дружбы с Москвой демонтируют в Киеве

Знак установлен на ул. Маршала Якубовского. За то, чтобы снести его, проголосовали 80 из 95 депутатов Киевсовета. Демонтированный знак передадут в будущий Музей тоталитаризма.

Автор: 

вето (362) Зеленский Владимир (20505) Медведчук Виктор (1789) СБУ (19934) реформы (3952) Донбасс (26956) ВККСУ (501) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+11
Главные новости 8 июля: Зеленский ветировал запуск ВККС, основатель Blackwater хотел создать в Украине ЧВК за $10 млрд - Цензор.НЕТ 8367
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08.07.2021 22:36
+9
Дожили...презвиздент -наркоман,монобольшинство в раде -наркоманы...да что бы теперь всей зесрани по наркоману в хате -марзота...
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08.07.2021 22:57
+5
Во Львове нардеп Юрченко под наркотиками на Mustang совершил аварию и напал на водителя - СМИ
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08.07.2021 22:45
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https://mobile.twitter.com/Vola08444204

https://mobile.twitter.com/Vola08444204 самі знаєте хто Плямиsтьій 07 https://mobile.twitter.com/Vola08444204 @Vola08444204 https://mobile.twitter.com/Vola08444204/status/1412832609701445644 7 июл.

Русня через довбойопів з т.зв. "ОПУ" пхає Україну у обійми Китаю, як стара шльондра здає свою молоденьку доньку старому розвратнику, намагаючись утриматись біля його харчів. ((

Главные новости 8 июля: Зеленский ветировал запуск ВККС, основатель Blackwater хотел создать в Украине ЧВК за $10 млрд - Цензор.НЕТ 4927
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08.07.2021 22:28 Ответить
Гібридна війна Росіі за Україну триває !!!)))
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08.07.2021 22:31 Ответить
скотство ...
ЗеСКОТСТВО
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08.07.2021 23:06 Ответить
Головні новини 8 липня: Зеленський ветував запуск ВККС, засновник Blackwater хотів створити в Україні ПВК за $10 млрд - Цензор.НЕТ 7055
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08.07.2021 23:13 Ответить
https://news.depo.ua/ukr/news/kolishniy-sluga-yurchenko-skoiv-dtp-u-lvovi-video-202107081342972 Народний депутат Олександр Юрченко, якого раніше виключили зі "Слуги народу", знаходячись під екстезі скоїв ДТП у Львові (відео)
Про це повідомляє https://www.depo.ua/ Depo.ua з посиланням на Telegram-канал https://t.me/pavlovskynews/10571 PavlovskyNews .
Зазначається, що Ford Mustang Юрченка, якого немає в декларації нардепа, під час руху заднім ходом вдарив автомобіль Volkswagen Jetta.
Після цього екс-"слуга" вийшов з машини і вибив з рук у водія телефон, на який той знімав відео.
Також зазначається, що потерпілий водій заявив про ознаки наркотичного сп'яніння у Юрченка.
Сам Юрченко ситуацію ще не коментував. Результат його тесту на наркотичні та алкогольні речовини також поки невідомий.
Нагадаємо, 4 липня https://kyiv.depo.ua/ukr/kyiv/buv-pid-kayfom-u-kievi-zatrimali-skandalnogo-slugu-bragara-foto-video-202107041341021 у Києві затримали скандального "слугу" Євгенія Брагара , який також мав ознаки наркотичного сп'яніння.
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08.07.2021 22:30 Ответить
Нічого дивного ,обдовбаний ,це нормальний стан зеленої плісняви !!!)))
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08.07.2021 22:33 Ответить
Главные новости 8 июля: Зеленский ветировал запуск ВККС, основатель Blackwater хотел создать в Украине ЧВК за $10 млрд - Цензор.НЕТ 8367
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08.07.2021 22:36 Ответить
Во Львове нардеп Юрченко под наркотиками на Mustang совершил аварию и напал на водителя - СМИ
показать весь комментарий
08.07.2021 22:45 Ответить
Главные новости 8 июля: Зеленский ветировал запуск ВККС, основатель Blackwater хотел создать в Украине ЧВК за $10 млрд - Цензор.НЕТ 4353
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08.07.2021 22:48 Ответить
Дожили...презвиздент -наркоман,монобольшинство в раде -наркоманы...да что бы теперь всей зесрани по наркоману в хате -марзота...
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08.07.2021 22:57 Ответить
А некоторые-алканы напару с супругой.Коль я решил,то выпью обязательно.Кортеж насмерть забил пенсионера.
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08.07.2021 23:21 Ответить
Головні новини 8 липня: Зеленський ветував запуск ВККС, засновник Blackwater хотів створити в Україні ПВК за $10 млрд - Цензор.НЕТ 6379
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09.07.2021 00:03 Ответить
Головні новини 8 липня: Зеленський ветував запуск ВККС, засновник Blackwater хотів створити в Україні ПВК за $10 млрд - Цензор.НЕТ 3621
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09.07.2021 06:39 Ответить
 
 