Суд в деле Медведчука ушел в совещательную комнату - решение будет утром 9 июля

Следственный судья Печерского районного суда города Киева Сергей Вовк удалился в совещательную комнату во время заседания по избранию меры пресечения народному депутату от фракции "Оппозиционная платформа -" За жизнь" Виктору Медведчуку, которому инкриминируют государственную измену.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Суд идет в совещательную комнату. Оглашение решения будет примерно в 8:00 утра, 8.30", - сказал Волк.



Как сообщалось ранее, Печерский районный суд Киева 8 июля в 9 утра начал избирать меру пресечения нардепу Медведчуку.

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Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова 11 мая подписала уведомление о подозрении депутатам от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука и Тарасу Козаку в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Следствие считает, что Медведчук, в частности, договаривался с государством-агрессором для перерегистрации месторождения "Глубокая" в Черном море в 75 км от Феодосии и добычи полезных ископаемых, которые являются национальным ресурсом Украины.

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