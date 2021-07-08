Суд в деле Медведчука ушел в совещательную комнату - решение будет утром 9 июля
Следственный судья Печерского районного суда города Киева Сергей Вовк удалился в совещательную комнату во время заседания по избранию меры пресечения народному депутату от фракции "Оппозиционная платформа -" За жизнь" Виктору Медведчуку, которому инкриминируют государственную измену.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Укринформа.
"Суд идет в совещательную комнату. Оглашение решения будет примерно в 8:00 утра, 8.30", - сказал Волк.
Как сообщалось ранее, Печерский районный суд Киева 8 июля в 9 утра начал избирать меру пресечения нардепу Медведчуку.
Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова 11 мая подписала уведомление о подозрении депутатам от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука и Тарасу Козаку в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.
Следствие считает, что Медведчук, в частности, договаривался с государством-агрессором для перерегистрации месторождения "Глубокая" в Черном море в 75 км от Феодосии и добычи полезных ископаемых, которые являются национальным ресурсом Украины.
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"Гребите вёслами на плоскодонках или спагетями не вареными отталкивайтесь как шестами."
Умри, а лучше не скажешь. Остается только завидовать белой завистью.
Борис, Вы, наверное, пишите какие-либо литературные вещи, печатаетесь в издательствах?
Радяться, про траєкторію, якою сцятимуть у очі суспільству.😬