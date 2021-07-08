РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10764 посетителя онлайн
Новости Дело Медведчука
2 356 27

Суд в деле Медведчука ушел в совещательную комнату - решение будет утром 9 июля

Суд в деле Медведчука ушел в совещательную комнату - решение будет утром 9 июля

Следственный судья Печерского районного суда города Киева Сергей Вовк удалился в совещательную комнату во время заседания по избранию меры пресечения народному депутату от фракции "Оппозиционная платформа -" За жизнь" Виктору Медведчуку, которому инкриминируют государственную измену.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Суд идет в совещательную комнату. Оглашение решения будет примерно в 8:00 утра, 8.30", - сказал Волк.


Как сообщалось ранее, Печерский районный суд Киева 8 июля в 9 утра начал избирать меру пресечения нардепу Медведчуку.

Также смотрите: Суд по продлению меры пресечения Медведчуку: адвокаты нардепа заявили отвод прокурору. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова 11 мая подписала уведомление о подозрении депутатам от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука и Тарасу Козаку в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Следствие считает, что Медведчук, в частности, договаривался с государством-агрессором для перерегистрации месторождения "Глубокая" в Черном море в 75 км от Феодосии и добычи полезных ископаемых, которые являются национальным ресурсом Украины.

Также читайте: Сайты президента, СБУ, НАБУ и др. госорганов вчера не работали из-за атаки на провайдеров, - Госспецсвязи

Автор: 

Медведчук Виктор (1789) Псаки Джен (168) кибербезопасность (675)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
Заправки Медвейчука Glusco работают! Это говорить о том что Членограй с Медвейчуком друзья и сексуальные партнеры!
показать весь комментарий
08.07.2021 23:00
+7
Ушли в считальную комнату бабло подсчитывать
показать весь комментарий
08.07.2021 23:15
+6
https://www.dsnews.ua/politics/u-lvovi-nardep-pid-kayfom-na-vip-avto-sprovokuvav-dtp-i-napav-na-lyudinu-foto-video-08072021-430609 В Львове нардеп под "кайфом" на VIP-авто спровоцировал ДТП и напал на человека (ФОТО, ВИДЕО)
Во Львове народный депутат, бывший член фракции "Слуга народа" Александр Юрченко спровоцировал ДТП, находясь за рулем элитного авто Ford Mustang. Анализ якобы подтвердил состояние наркотического опьянения
показать весь комментарий
08.07.2021 22:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
15 лет украинское государство с любопытством наблюдало как российский резидент Вадим Малхасян (творческий псевдоним - Новинский) с помощью двух записных патриотов - Александра Садыкова и Геннадия Корбана - уничтожает крупнейшее судостроительное предприятие страны. Если бы был жив Виктор Черномырдин, он бы выхлопатал всей троице "героев России".25 июня Хозяйственный суд Николаевской области Украины поставил окончательную точку в судьбе Черноморского судостроительного завода.
показать весь комментарий
08.07.2021 22:51 Ответить
https://www.dsnews.ua/politics/u-lvovi-nardep-pid-kayfom-na-vip-avto-sprovokuvav-dtp-i-napav-na-lyudinu-foto-video-08072021-430609 В Львове нардеп под "кайфом" на VIP-авто спровоцировал ДТП и напал на человека (ФОТО, ВИДЕО)
Во Львове народный депутат, бывший член фракции "Слуга народа" Александр Юрченко спровоцировал ДТП, находясь за рулем элитного авто Ford Mustang. Анализ якобы подтвердил состояние наркотического опьянения
показать весь комментарий
08.07.2021 22:53 Ответить
Заправки Медвейчука Glusco работают! Это говорить о том что Членограй с Медвейчуком друзья и сексуальные партнеры!
показать весь комментарий
08.07.2021 23:00 Ответить
Та никто его не посадит, все судьи проплаченные.
показать весь комментарий
08.07.2021 23:01 Ответить
А зекретин его хочет посадить?)
показать весь комментарий
08.07.2021 23:07 Ответить
Кто ж его посадит, если он - памятник!
показать весь комментарий
08.07.2021 23:08 Ответить
кто из них сел - так это Вовк. Хоть не ненадолго, до утра
показать весь комментарий
08.07.2021 23:05 Ответить
Это же не патриот. Вангую, что максимум - это домашний арест или СИЗО с возможностью залога. Впрочем, хотел бы ошибиться и услышать, что назначен арест без альтернативы.
показать весь комментарий
08.07.2021 23:07 Ответить
ща так насудят что придется мертвячуку компенсацию выплатить и извиниться перед ним
показать весь комментарий
08.07.2021 23:10 Ответить
Зашкварене та завжди спливаюче "суддя" вовк пішов рішать за інше невмируще лайно. Паноптикум уродів.
показать весь комментарий
08.07.2021 23:10 Ответить
Даже не интересно наблюдать этот грёбаный вальс шмаркли с мертвечуком...вот с фирташем сразу канкан станцевали -"ничего мы закрывать не будем ,несмотря на санкции" и не тянули резину,чмошники...а тут нудное шоу
показать весь комментарий
08.07.2021 23:11 Ответить
Суд ушел на совещание,а есть ли там туалет,по решению о сумме компенсации Медведчуку за моральный ущерб.
показать весь комментарий
08.07.2021 23:14 Ответить
Ушли в считальную комнату бабло подсчитывать
показать весь комментарий
08.07.2021 23:15 Ответить
*...суд ушёл в совещательную комнату---но сегодня*. А станет известно завтра 9. Как папу римского выбирают, пока не выберут---хрен выходят. Тут проще скорее всего---как бабло поделят, так завтра и скажут что мол отложили ещё на август. Надо в отпуск сганять--бабло искупать в тёплых морях. Лет 20 такой процесс идёт. А мы 9 число ждём. А яхта то тю-тю---ушла под чужое имя и порт приписки. А красивая кстати---5 палуб, 150 лямов, и 10 лет назад так стоила. Гребите вёслами на плоскодонках или спагетями не вареными отталкивайтесь как шестами.
показать весь комментарий
08.07.2021 23:15 Ответить
Борису Дородному - респект за совершенно блистательную по сарказму фразу:

"Гребите вёслами на плоскодонках или спагетями не вареными отталкивайтесь как шестами."

Умри, а лучше не скажешь. Остается только завидовать белой завистью.
Борис, Вы, наверное, пишите какие-либо литературные вещи, печатаетесь в издательствах?
показать весь комментарий
08.07.2021 23:46 Ответить
*Батя---я стараюсь*.
показать весь комментарий
08.07.2021 23:55 Ответить
Добре, сынку. Добре.
показать весь комментарий
09.07.2021 00:00 Ответить
Лялькова вистава триває ,запвсаємось попкорном !!!)))
показать весь комментарий
08.07.2021 23:18 Ответить
Им занесли столько, что пересчитывать будут аж до утра ?
показать весь комментарий
08.07.2021 23:22 Ответить
в комнате бабло считать будут
показать весь комментарий
08.07.2021 23:23 Ответить
Расстреляйте вы уже этого " чахлика невмирущего"
показать весь комментарий
08.07.2021 23:25 Ответить
Суд у нарадчій кімнаті.
Радяться, про траєкторію, якою сцятимуть у очі суспільству.😬
показать весь комментарий
08.07.2021 23:25 Ответить
Яка нарадча кімната ??? В сценаріі все вже прописано ,лялькова вистава триває !!!)))
показать весь комментарий
08.07.2021 23:25 Ответить
Це піар кацаваротки і більше нічого. Кума ***** він не посадить. Просто хоче щоб ***** зустрілося з ним і пагаваріть.
показать весь комментарий
08.07.2021 23:53 Ответить
Не знайдуть складу злочину
показать весь комментарий
09.07.2021 02:26 Ответить
Миллиардера невозможно посадить в Украине реально, а лишь дистанционно(пример янык4 ) дав предварительно возможность сбежать , причём при любой власти так было ,это у нас аксиома к сожалению
показать весь комментарий
09.07.2021 02:33 Ответить
Но, кто-то первым должен быть? Правда, что Медведчук - весьма сомнительно!
показать весь комментарий
09.07.2021 05:30 Ответить
 
 