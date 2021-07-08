Бывший "слуга народа" Юрченко под наркотиками совершил ДТП во Львове, - СМИ. ВИДЕО

Депутат выезжал с парковки и повредил двигавшийся по главной дороге автомобиль, а после попытался сбежать с места происшествия.

Об этом пишет местное издание "Варта ", информирует Цензор.НЕТ.

СМИ ссылается на пользователя Фейсбука Всеволода Боровца, который якобы пострадал в ДТП и сообщил о нем на своей странице. В публичном доступе на странице Боровца сообщений о ДТП нет.

По данным "Варты", ДТП произошло на площади Мицкевича в центре Львова. Юрченко на автомобиле Mustang выезжал задним ходом и въехал в автомобиль Volkswagen Jetta. А когда его водитель попытался снять происходящее на видео - выбил у него из рук и отобрал смартфон.

"У народного избранника тестом подтверждено наркотическое опьянение", - утверждает "Варта".

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В YouTube опубликовано видео, на котором водитель выходит из автомобиля Mustang и выбивает из рук снимающего его мужчины телефон. Водитель в темных очках виден на съемке в течении 1 секунды.





