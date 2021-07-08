Бывший "слуга народа" Юрченко под наркотиками совершил ДТП во Львове, - СМИ. ВИДЕО
Депутат выезжал с парковки и повредил двигавшийся по главной дороге автомобиль, а после попытался сбежать с места происшествия.
Об этом пишет местное издание "Варта ", информирует Цензор.НЕТ.
СМИ ссылается на пользователя Фейсбука Всеволода Боровца, который якобы пострадал в ДТП и сообщил о нем на своей странице. В публичном доступе на странице Боровца сообщений о ДТП нет.
По данным "Варты", ДТП произошло на площади Мицкевича в центре Львова. Юрченко на автомобиле Mustang выезжал задним ходом и въехал в автомобиль Volkswagen Jetta. А когда его водитель попытался снять происходящее на видео - выбил у него из рук и отобрал смартфон.
"У народного избранника тестом подтверждено наркотическое опьянение", - утверждает "Варта".
В YouTube опубликовано видео, на котором водитель выходит из автомобиля Mustang и выбивает из рук снимающего его мужчины телефон. Водитель в темных очках виден на съемке в течении 1 секунды.
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Який цікавий ланцюжок: друг дитинства ЗЄлі, Ваня Бакланов, конфіскує в Одесі кокаїн - і тут же Вовочка зі скаженими очима ліпить х..йню - далі депутанів "слуг урода" ловлять в ДТП під кайфом...
Так їм в конвертах не тільки баксами доплачують, а ще й кокаїном?
Н.Вдовенко
І.Чернобаєв
Рік тому, ЗЕлена гнида клялася, що депутат «слуг урода» Юрченко сяде в тюрму.
Ага, щазз. Вовочка бреше частіше, ніж дихає.
Ніхто не сів у каталажку, звісно.
І ось - новий вихід того самого Юрченка.
Сьогодні у Львові це йохане бидло, нюхнувши наркоти, розбило машину іншій людині, ще й з кулаками накинувся.
https://1news.com.ua/ipol/u-lvovi-narodnyj-deputat-vid-slugy-narodu-skoyiv-dtp-u-stani-narkotychnogo-sp-yaninnya-video.html?fbclid=IwAR30QcE45Shx4sntZcEFyPFyQltzgKsOhsVnrB_aEMS5W71DH-eKM0PBAqs ПОСИЛАННЯ
«Новиє ліца», «несистемні політики», «просто порядочниє люді»…
Що ж, яка головка (ЗЄля) - такі у нього і депутати.
Я думаю, треба нагадати, що Юрченко - це те саме бидло, яке у 2009 році крало в магазинах пиво:
В яке рило з списку фракції "слуг урода" не тикни - потрапиш або в гвалтівника неповнолітніх Іванісова, крадія пива Юрченка, "продай собаку" Брагара (https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3623214.html який три дні назад ТЕЖ ПІД НАРКОТОЮ їздив на авто ), "корабельних сосен" Ара-ха-хамію і Корнієнка, "анал-табу" Яременка, і т.д, і т.п..
І вони ж не з Марса прилетіли, не з Мельмака, не з Менбара.
Цих гнид вибрав "простий нарід" - за своїм образом і подобою.
Не було б свиней при владному кориті, якби не барани при виборчих урнах...
неужели они верят что этот беспредел вечен? они уверены что бессмертны ???
https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1413220698047270913 13 ч
как оказалось в партии "Слуга народа" столько наркоманов, что если кто-то из них вляпается в очередной раз и объявят, что он выпил алкоголь, я не поверю.
Вовик их что, по спискам общих дилеров отбирал?
https://twitter.com/ganimed31
https://twitter.com/ganimed31 Гамількар Барка 25% https://twitter.com/ganimed31 @ganimed31
Нет. Там кастинг был по типу дури. Кто с драпом - долой. Меты и грыч - тоже. Только кокс.