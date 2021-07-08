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Новости
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Из зала суда в Харькове сбежал гражданин Турции - в городе объявлен план-перехват

В Харькове гражданин Турции Димерал Незаметтим, подозреваемый в мошенничестве, после оглашения определения об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей выбежал на улицу, где его ждал автомобиль и скрылся.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Сообщение о происшествии в суде, расположенном на площади Героев Небесной Сотни, поступило в полицию 8 июля в 17:58. По городу введена полицейская операция "Сирена"", - говорится в сообщении

На сайте ведомства опубликовано фото сбежавшего и его приметы: рост более 185 см, крепкого телосложения, волосы короткие. Был одет в черную футболку, синие джинсовые брюки, кроссовки.

Правоохранители просят тех, у кого есть информация о местонахождении разыскиваемого, сообщить в полицию удобным способом.

Из зала суда в Харькове сбежал гражданин Турции - в городе объявлен план-перехват 01

Автор: 

побег (380) суд (25112) Турция (3379) Харьков (7520)


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Топ комментарии
+8
Він Незаметтим,тому "незаметно" і втік !!!!))))
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08.07.2021 23:37
+6
P.S.Стыбзившого буханку хлеба в суде содержат в клетке и в наручниках а укравшего миллион приглашают и не раз на рассмотрение его дела в суде.
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08.07.2021 23:59
+5
конвой сказал - незаметтим и, не заметили.
получается как-то так?
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08.07.2021 23:40
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Він Незаметтим,тому "незаметно" і втік !!!!))))
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08.07.2021 23:37 Ответить
Или менты "незаметили")))
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09.07.2021 00:06 Ответить
100% организованный побег и охрана "в деле".
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09.07.2021 06:12 Ответить
А, у нас уже есть праздник героев конвойных войск ? Пора!
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08.07.2021 23:37 Ответить
скорее всего судья не вызвал конвой заранее до оглашения меры пресечения как положено . просто не представляю как можно при конвое выбежать с зала суда
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08.07.2021 23:43 Ответить
В житті все буває !!!)))
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08.07.2021 23:46 Ответить
Особливо коли життя таке зелене-преЗЕлене
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09.07.2021 00:27 Ответить
За совка теж тікали і з зала суду і з етапів,і з колоній !!!)))
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09.07.2021 00:35 Ответить
Я ще вчився в школі ,коли з пересильної 13 зеків втікло!! З зала суду тікав один ,то на вулиці вже конвойний пристрелив !! А в Новочеркаську з виконавчої ,з під ростріла, з етапа зек втік ,ото шухера було !!)))
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09.07.2021 02:07 Ответить
конвой сказал - незаметтим и, не заметили.
получается как-то так?
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08.07.2021 23:40 Ответить
Какой позор! Бабло побеждает всё. Один француз 200 лет назад 28 лет копал тонель чтоб сбежать, но мёртвым прикинулся как надоело рыть! А тут только на скамью посадили в зале суда---и *фрр-фрр*---как птичка в окошко. Та хоть посмеёмся!
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08.07.2021 23:40 Ответить
Молодец пацан,опустил ниже плинтуса как ментов так и украинское правосудие.
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08.07.2021 23:42 Ответить
P.S.Стыбзившого буханку хлеба в суде содержат в клетке и в наручниках а укравшего миллион приглашают и не раз на рассмотрение его дела в суде.
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08.07.2021 23:59 Ответить
тут за такие слова стосовно украинского правосудия могут забанить , мразей в погонах и в мантиях на этом форуме много
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09.07.2021 00:22 Ответить
А командуючему конвоєм генерала присвоїли??? Що ні !!! То хрєн вам а не конвой !!!))
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08.07.2021 23:45 Ответить
За «сколько» сбежал ?
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08.07.2021 23:58 Ответить
За незаметную сумму)))
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09.07.2021 00:08 Ответить
Зачем этот перехват? Вы рояль лучше перехватите, там найдёте виновного, застрявшего под крышкой.
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09.07.2021 00:16 Ответить
димедрол незаменим
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09.07.2021 00:20 Ответить
Побег из Шоушенка!
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09.07.2021 01:36 Ответить
всмысле суд? почему его просто не депортировали?
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09.07.2021 02:09 Ответить
Обещал жениться какой то харьковчанке на курорте в Турции, но обманул. Она написала заявление о мошенничестве. Но турок приговора дожидаться не стал
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09.07.2021 05:27 Ответить
Реинкарнация Котовского...
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09.07.2021 07:08 Ответить
волос много
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09.07.2021 12:22 Ответить
Може, він офіційно й турок, але турецького там нічого немає.
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09.07.2021 08:21 Ответить
 
 