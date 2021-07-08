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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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МИД Великобритании в ежегодном отчете о правах человека отметил нарушения в оккупированном Крыму

МИД Великобритании в ежегодном отчете о правах человека отметил нарушения в оккупированном Крыму

В МИД Великобритании 8 июля опубликовали доклад "О правах человека и демократии - 2020", в которой упоминаются нарушения прав человека в оккупированном Крыму.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

В докладе сообщается, что на территории аннексированного Крымского полуострова и соседней России продолжаются преследования религиозных и национальных меньшинств, а также диссидентов.

"Продолжались преследования религиозных меньшинств, в том числе задержания Свидетелей Иеговы, которые были названы "экстремистскими " и поэтому запрещены. В Крыму де-факто российская власть продолжила преследовать группы меньшинств и диссидентов, используя произвольные аресты, пытки и запугивания для ограничения основных свобод.

По меньшей мере 109 политических заключенных остались под стражей в России и Крыму, в том числе 72 крымских татарина, большинство которых держались в нечеловеческих условиях, подвергались пыткам и жестокому обращению или им было отказано в медицинской помощи ", - говорится в докладе.

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Кроме того, по информации, указанной в докладе британского МИДа, Россия продолжает игнорировать призывы разрешить международным мониторинговым организациям доступ в Крым.

Автор: 

Великобритания (4984) Крым (26412) права человека (989)


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Иными словами МИД Великобритании признал окупированый Крым мокшанским и делает заявления об нарушении там мокшанами прав человека.А то что окупация само собой являеться нарушения прав окупированых жителей умалкивают.
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08.07.2021 23:40 Ответить
Ну и что? Так для статистики? Как в каком-то савецком фильме про индейцев, где индеец по прозвищу красноречивый сказал, "солнце вышло, людям тепло, тепло". И все племя кричало от восторга.
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08.07.2021 23:41 Ответить
Щоб танкісти не повтікали.
"Оснащенные самопальными решетками для защиты крыши башни танки Т-72Б3 танкового батальона126-й отдельной бригады береговой обороны 22-го армейского корпуса Черноморского флота в Крыму".

МЗС Великої Британії в щорічному звіті про права людини відзначив порушення в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 1223 МЗС Великої Британії в щорічному звіті про права людини відзначив порушення в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 5895
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08.07.2021 23:52 Ответить
Про нарушение Будапештского Меморандума - ни слова! Британское паскудство.
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08.07.2021 23:54 Ответить
Про це всім відомо.
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09.07.2021 00:22 Ответить
в Крыму в 2014 году (в начале 21 века )
были утеряны права человека ...
с тех пор - каждого их нашедшего
в Крыму - сочтут
за сумасшедшего
и ... в тюрьму !
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09.07.2021 00:24 Ответить
Вони їздили в Крим?
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09.07.2021 05:51 Ответить
 
 