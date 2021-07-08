МИД Великобритании в ежегодном отчете о правах человека отметил нарушения в оккупированном Крыму

В МИД Великобритании 8 июля опубликовали доклад "О правах человека и демократии - 2020", в которой упоминаются нарушения прав человека в оккупированном Крыму.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

В докладе сообщается, что на территории аннексированного Крымского полуострова и соседней России продолжаются преследования религиозных и национальных меньшинств, а также диссидентов.

"Продолжались преследования религиозных меньшинств, в том числе задержания Свидетелей Иеговы, которые были названы "экстремистскими " и поэтому запрещены. В Крыму де-факто российская власть продолжила преследовать группы меньшинств и диссидентов, используя произвольные аресты, пытки и запугивания для ограничения основных свобод.

По меньшей мере 109 политических заключенных остались под стражей в России и Крыму, в том числе 72 крымских татарина, большинство которых держались в нечеловеческих условиях, подвергались пыткам и жестокому обращению или им было отказано в медицинской помощи ", - говорится в докладе.

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Кроме того, по информации, указанной в докладе британского МИДа, Россия продолжает игнорировать призывы разрешить международным мониторинговым организациям доступ в Крым.