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Байден призвал соседние страны добиться мира в Афганистане после вывода американских войск

Байден призвал соседние страны добиться мира в Афганистане после вывода американских войск
Фото: CNN

Президент США Джо Байден в четверг призвал страны ближневосточного региона помогать Вашингтону добиваться мирного урегулирования в Афганистане после вывода иностранных войск из этой страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина

"Страны региона играют существенную роль в поддержке мирного урегулирования (в Афганистане - ред). Мы будем работать с ними, и они должны также активизировать свои усилия", - заявил он, выступая с речью, посвященной выводу американских военных из Афганистана.

Также, как сообщалось, он заявил, что процесс вывода войск США из Афганистана завершится 31 августа 2021 года.

Изначально планировалось, что вывод сил США завершится к 11 сентября 2021 года. Затем выяснилось, что этот процесс проходит быстрее, чем ожидалось, и потому может завершиться в августе.

Также читайте: США достигли своих целей в Афганистане и выводят свои войска, - Псаки

Автор: 

Афганистан (605) Байден Джо (2790)


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Топ комментарии
+5
Таджики вже благають Рашу допомогти з охороною афганського прикордоння !!!)))
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09.07.2021 00:53
+4
В общем,свинособакам снова в Авган)
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09.07.2021 00:52
+2
)))))))какой молодец))))))
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09.07.2021 00:49
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)))))))какой молодец))))))
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09.07.2021 00:49 Ответить
В общем,свинособакам снова в Авган)
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09.07.2021 00:52 Ответить
А кто их туда пустит? Баграм турки занимают, а через Пандшер теперь кацам ходу нет.
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09.07.2021 06:01 Ответить
Видно, у них з росією почергово ротація в Афганістані... Бідний народ, війна ніколи не скінчиться.
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09.07.2021 10:34 Ответить
Таджики вже благають Рашу допомогти з охороною афганського прикордоння !!!)))
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09.07.2021 00:53 Ответить
без украинцев и белорусов нихрена у лаптеногих не выйдет
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09.07.2021 08:38 Ответить
так, але можна взяти хохлів і ябатьок.ОДКБ все згодиться,аби ходило.
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09.07.2021 09:06 Ответить
маю за плечима Хорогський прикордонний загін, 86-87
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09.07.2021 22:41 Ответить
Я давно для себе відділила українців від хохлів. Русских від кацапів. А віднедавна ще й з білорусами стало все чітко-ясно. Вірю Вашому досвіду.
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09.07.2021 23:06 Ответить
південні кордони совку тримались суцільно українцями, білорусами, молдованами
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09.07.2021 23:19 Ответить
Ага, це ж єдиний гість був на параді в москві -- таджикський президент. Там і домовились...
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09.07.2021 10:36 Ответить
Это он так "тонко" под...бнул кацапов ?
Нехило Байден переключил внимание кислобздящих с запада на юг.
Там теперь будет огромный головняк для них.
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09.07.2021 01:13 Ответить
Годину назад в твіттері був Афганістан в трендах.Так там було відео,як один таліб лупить дуже жорстоко жінку,якоюсь палкою жінку,бо вона вийшла з дому без чоловіка.Це релігійні фанати,нелюди і вбивці,але подібних вже напускали в Європу і США.Вони ж тільки бігають з кораном.
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09.07.2021 01:21 Ответить
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09.07.2021 04:03 Ответить
Це нормальний стан речей на їх рівні суспільно-економічного розвитку. Намагання перенести західні цінності 21го сторіччя в суспільство 14го сторіччя приречене на провал.
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09.07.2021 05:57 Ответить
У нас вже нормальний стан, коли жінка з оголеними ляжками курить в компанії чоловіків.
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09.07.2021 10:49 Ответить
Згоден, палити - це вже ненормально.
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09.07.2021 17:28 Ответить
Not our circus - not our monkeys.
Не наш цирк - не наши обезьяны.
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09.07.2021 05:54 Ответить
Bla bla bla..
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09.07.2021 06:38 Ответить
то исть всем готовиться к войне.....
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09.07.2021 06:49 Ответить
навіщо ж усім? лише ОДКБ. Особливо вітатимуть сепарню й москвороту вату з бойовим досвідом, здобутому у Чечні,у Грузї,на Донбасі. Ябатькам буде особлива пошана. Вусата бульба приперся в геополітику.
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09.07.2021 09:04 Ответить
многоходовочка? ру.талібан отримав картбланш(((
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09.07.2021 06:54 Ответить
Ну, канєшна, многоходовочка, а іще - план анаконда, анаконда, анаконда...Дєдушка жо - він такий!
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09.07.2021 08:55 Ответить
Добре, що там є турки (якщо є), бо інакше якось скидається на христові походи.
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09.07.2021 12:07 Ответить
А сусідні країни - суцільна стабільність: Іран, Пакистан, Точикистон, Узбекистон, Туркменистон.
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09.07.2021 12:17 Ответить
По большому счету смысл нахождения американцев в той жопе планеты потерялся еще в 2011 году, после того, как Бин Ладена на корм рыбам пустили.
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09.07.2021 12:40 Ответить
 
 