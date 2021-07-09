"Это хороший пример": Волкер о прохождении британского эсминца Defender возле оккупированного Крыма

Экс-спецпосланник США в Украине Курт Волкер назвал прохождение британского эсминца Defender рядом с Крымским полуостровом "хорошим примером".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом амеирканский дипломат заявил в интервью изданию "Новое Время".

"Британское судно, прошедшее в законных территориальных водах неподалеку от Крыма, поступило совершенно верно. Российская сторона уверяет, что открыла предупредительный огонь в его сторону, а британцы утверждают, что никакого предупреждения не было. В любом случае это хороший пример, когда Великобритания подчеркивает, что уважает и признает территориальные воды Украины и не признает аннексию Крыма", – сказал Волкер

По его словам, другие европейские страны тоже должны более активно реагировать "на безрассудство России".

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Ранее, замглавы МИД Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что Россия готова дипломатическими и военными методами отстаивать нерушимость своей границы. Таким образом он ответил на вопрос, что РФ будет делать для предотвращения повторения ситуации с британским эсминцем в Черном море.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "враньем в лицо" реакцию Лондона на ситуацию с британским эсминцем.

Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.