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"Это хороший пример": Волкер о прохождении британского эсминца Defender возле оккупированного Крыма

Экс-спецпосланник США в Украине Курт Волкер назвал прохождение британского эсминца Defender рядом с Крымским полуостровом "хорошим примером".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом амеирканский дипломат заявил в интервью изданию "Новое Время".

"Британское судно, прошедшее в законных территориальных водах неподалеку от Крыма, поступило совершенно верно. Российская сторона уверяет, что открыла предупредительный огонь в его сторону, а британцы утверждают, что никакого предупреждения не было. В любом случае это хороший пример, когда Великобритания подчеркивает, что уважает и признает территориальные воды Украины и не признает аннексию Крыма", – сказал Волкер 

По его словам, другие европейские страны тоже должны более активно реагировать "на безрассудство России".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не лоббирую "Северный поток-2", это неправда, - Волкер

Ранее, замглавы МИД Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что Россия готова дипломатическими и военными методами отстаивать нерушимость своей границы. Таким образом он ответил на вопрос, что РФ будет делать для предотвращения повторения ситуации с британским эсминцем в Черном море.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "враньем в лицо" реакцию Лондона на ситуацию с британским эсминцем.

Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.

Автор: 

Великобритания (4984) Волкер Курт (627)


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Топ комментарии
+20
Командир есмінця Її Величності "Defender": "Нарешті я на власні очі побачив літак Су-24, про який мені розповідав дід"
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09.07.2021 03:58
+16
ШОК-ВИДЕО! Свинособачья русня берет на абордаж британский эсминец!!! Биндерам не ржать!

"Это хороший пример": Волкер о прохождении британского эсминца Defender возле оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 3308
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09.07.2021 05:19
+12
Затоплять свій флот по курсу американців.
Плаватимуть на рятувальних жилетах і скиглитимуть, що їх змусили.
Потім проситимуть жвачку і долари.
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09.07.2021 01:24
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Правила форума Совет форумчан
Цікаво,а якщо конвой з 5-10 суден пройде ,яка буде реакція московських параноїків ???)))
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09.07.2021 01:06 Ответить
В штанцi надриснуть
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09.07.2021 01:12 Ответить
Затримають, як Іран не раз вже це робив з американськими кораблями, та і все.
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09.07.2021 01:16 Ответить
А в чьих водах "Иран это не раз делал"? Сейчас угадаю - в иранских! Кроме того, что-то я не припомню случаев, кроме случая с двумя катерами.
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09.07.2021 03:07 Ответить
Командир есмінця Її Величності "Defender": "Нарешті я на власні очі побачив літак Су-24, про який мені розповідав дід"
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09.07.2021 03:58 Ответить
ШОК-ВИДЕО! Свинособачья русня берет на абордаж британский эсминец!!! Биндерам не ржать!

"Это хороший пример": Волкер о прохождении британского эсминца Defender возле оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 3308
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09.07.2021 05:19 Ответить
разве русня указывала в переговорах, что нарушена
граница ******** ? на видео слышно, как рузгие блеют
про опасный курс, знают, что лишнего говорить нельзя
и тявкают ....
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09.07.2021 07:28 Ответить
ну а письковы потом кацапью лапшу навешивают, мол
мы всех голой жопой напугали ...
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09.07.2021 07:29 Ответить
Затоплять свій флот по курсу американців.
Плаватимуть на рятувальних жилетах і скиглитимуть, що їх змусили.
Потім проситимуть жвачку і долари.
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09.07.2021 01:24 Ответить
не вспіють лягти на дрейф і відкрити кінгстони, як безкоровайний вже коровай потягне
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09.07.2021 04:37 Ответить
Курт Волкер - наш пацан. Всё понимает как надо.
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09.07.2021 01:22 Ответить
"Это хороший пример": Волкер о прохождении британского эсминца Defender возле оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 1563
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09.07.2021 03:55 Ответить
питання в чому ?
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09.07.2021 04:51 Ответить
так он и топит, тех на кого ***** укажет ...
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09.07.2021 07:23 Ответить
клован брат обосцаного Сцывохи
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09.07.2021 07:24 Ответить
не даром всіх цих братішек перевели до ФСБ. Як згадують очевидці, в 50 -х роках А.Сахаров "придумав" мудрену бомбу. Але не було носія для такого монстра. Тоді в "світлих головах" кандидатів з докторами виникла сумазбродна ідея зробити велику торпеду. Один з флотських начальників спитав, а на х.. ця х ..., куди її вистрілювати. Сахаров у відповідь - а от припливе човен до порту Нью Йорк і випустить торпеду і порту не має і міста не має. На що отримав, флот ніколи не буде знищувати міста і громадян і одночасно пройшлись по розумовим здібностям цих "світлих голів" Після цього Сахаров вроді став пацифістом. А тут коміки з фсб і стріляли і бомби кидали а брити як йшли своїм курсом так і пішли далі. Правда, щоб закотити їжака в штани братішкам на зупинці "залишили" карти, шоб фсб не парилось.
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09.07.2021 04:50 Ответить
Навчання RussianDrись
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09.07.2021 07:27 Ответить
В следующий раз сам Ааксенов на лодочке паплывет заадерживать корабли НАТО, а за ним боевые плаавцы-спасатели. Во время наводнения в Крыму праахадила саатветствующая тренировка
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09.07.2021 08:48 Ответить
 
 