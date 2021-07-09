На границе с Албанией остановили туристический автобус, в котором находились 34 украинца. Водителя и его напарника задержали, – МИД

В Черногории задержали двух украинских водителей туристического автобуса по подозрению, что один из них перевозил фальшивые деньги.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Укринформу" сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Он рассказал, что черногорские пограничники задержали сегодня на границе с Албанией туристический автобус с 34 украинцами в связи с подозрением, что один из водителей перевозил фальшивые деньги.

По информации пресс-службы МИД, посольство Украины оперативно обратилось к руководству пограничной службы Черногории с просьбой об освобождении украинцев. Дипломаты также помогли организовать альтернативную логистику.

"Впоследствии 32 украинских туриста продолжили маршрут в Албанию на другом автобусе. Водитель и его напарник сейчас задержаны. Полиция проводит расследование ", - отметил Николенко.

Он заверил, что консулы оказывают задержанным необходимую консульскую помощь.

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