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На границе с Албанией остановили туристический автобус, в котором находились 34 украинца. Водителя и его напарника задержали, – МИД

На границе с Албанией остановили туристический автобус, в котором находились 34 украинца. Водителя и его напарника задержали, – МИД

В Черногории задержали двух украинских водителей туристического автобуса по подозрению, что один из них перевозил фальшивые деньги.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Укринформу" сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Он рассказал, что черногорские пограничники задержали сегодня на границе с Албанией туристический автобус с 34 украинцами в связи с подозрением, что один из водителей перевозил фальшивые деньги.

По информации пресс-службы МИД, посольство Украины оперативно обратилось к руководству пограничной службы Черногории с просьбой об освобождении украинцев. Дипломаты также помогли организовать альтернативную логистику.

"Впоследствии 32 украинских туриста продолжили маршрут в Албанию на другом автобусе. Водитель и его напарник сейчас задержаны. Полиция проводит расследование ", - отметил Николенко.

Он заверил, что консулы оказывают задержанным необходимую консульскую помощь.

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задержание (6679) Черногория (198) Николенко Олег (301)


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Албанцы такие албанцы - задержали _обоих_ водителей.
Чего так слабо? Надо было сразу весь автобус с 32 пассажирами арестовывать.
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09.07.2021 09:51 Ответить
писатель не читатель? "..черногорские пограничники задержали..." Источник: https://censor.net/ru/n3276028
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09.07.2021 09:57 Ответить
А, виноват, ошибся.
Албанцам - извинения.
Черногорцам - позор.
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09.07.2021 10:06 Ответить
Когда встреча на Майдане с аристовичем? Сегодня в 17.00?
Хочу лично в морду плюнуть!
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09.07.2021 11:31 Ответить
У вас ус отклеился
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16.12.2021 22:59 Ответить
 
 