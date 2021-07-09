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Новости Агрессия России против Украины
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Один украинский воин погиб, еще один ранен в результате вражеского огня на Донбассе. За сутки войска РФ 11 раз срывали "тишину"

Один украинский воин погиб, еще один ранен в результате вражеского огня на Донбассе. За сутки войска РФ 11 раз срывали

За прошедшие сутки, 8 июля, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные пресс-центра ОС.

Так, вблизи населенного пункта Опытное враг обстреливал позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов.

Возле Новозвановки российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку от Невельского и Причепиловкиа враг применял минометы 120-мм калибра.

В направлении населенного пункта Пески российские наемники трижды обстреливали позиции украинских защитников из минометов 120-мм калибра, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Марьинки противник вел огонь из стрелкового оружия.

В районе Крымского российские оккупанты обстреляли позиции ВСУ из минометов 120- и 82-мм калибров.

Неподалеку от Водяного, что на Приазовье, враг дважды осуществлял обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В зоне ООС нашли повешенным сержанта 28-й бригады

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью.

Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Кроме того, один украинский военнослужащий получил пулевое ранение. Состояние здоровья воина - удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Вместе с тем сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 9 июля, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Вблизи населенного пункта Зайцево противник обстрелял позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Невельского враг открыл огонь из артиллерии калибра 122 мм.

Неподалеку от Новотошковского российские оккупанты вели огонь из минометов 120- и 82-мм калибров. А в направлении населенного пункта Пески противник совершил обстрелы из минометов 120-мм калибра.

"На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открывали огонь.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в Минобороны.

обстрел (27379) ранение (3388) Донбасс (26956) потери (4398) ВСУ (6626) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+30
На східному фронті сьогодні без змін
Все тихо, загинув лише один
А ми переходим до інших новин
Бо стільки цікавого в світі.

Чекайте, як це загинув один?
Скажіть тоді, чий він був син?
Добряче пожив чи був молодим?
Що бачив останньої миті?

Скажіть, не мовчіть: як звали його?
Того, для кого настало ніщо
Темрява впала на біле чоло
І більше не буде нічого.

Діти на плечі не сядуть йому
І жити родині зі словом «чому?»
Роками ховати у собі війну
І не розірвати це коло.

Одне лиш життя, один лише світ
Якого сьогодні закінчився звіт.
Добре хоча б, що йому не болить
Нас може він цьому навчити.

Але нам сказали: сьогодні - без змін.
На східному фронті загинув один.
Спробуйте жити серед цих новин
Коли стільки цікавого в світі…

Олександр Сидоренко (Фоззі)
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09.07.2021 07:53
+27
Царство небесне загиблому.
Найшвидшого одужання пораненому.
Горіть у пеклі москалі !!!
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09.07.2021 07:42
+14
Будь прокляты те, кто организовал позорное "перемирие" на востоке страны...
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.

Один український воїн загинув, ще одного поранено внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу війська РФ 11 разів зривали "тишу" - Цензор.НЕТ 5252
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09.07.2021 08:42
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Царство небесне загиблому.
Найшвидшого одужання пораненому.
Горіть у пеклі москалі !!!
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09.07.2021 07:42 Ответить
https://novynarnia.com/2021/07/09/zhenya-kursov/ 24 года воину....Земля пухом!!!
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09.07.2021 19:02 Ответить
Кто то мир на стадионе обещал аж из кологот выпрыгивал.
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09.07.2021 07:44 Ответить
А ви чекали капітуляції? Він обіцяв "мир любой ценой... хоть перед чертом на колени встану..." А воно не виходить чомусь, навіть не помогло заглядання в очі ворогові та зрада за зрадою української розвідки і нищення оборони і армії...
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10.07.2021 05:37 Ответить
На східному фронті сьогодні без змін
Все тихо, загинув лише один
А ми переходим до інших новин
Бо стільки цікавого в світі.

Чекайте, як це загинув один?
Скажіть тоді, чий він був син?
Добряче пожив чи був молодим?
Що бачив останньої миті?

Скажіть, не мовчіть: як звали його?
Того, для кого настало ніщо
Темрява впала на біле чоло
І більше не буде нічого.

Діти на плечі не сядуть йому
І жити родині зі словом «чому?»
Роками ховати у собі війну
І не розірвати це коло.

Одне лиш життя, один лише світ
Якого сьогодні закінчився звіт.
Добре хоча б, що йому не болить
Нас може він цьому навчити.

Але нам сказали: сьогодні - без змін.
На східному фронті загинув один.
Спробуйте жити серед цих новин
Коли стільки цікавого в світі…

Олександр Сидоренко (Фоззі)
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09.07.2021 07:53 Ответить
Чекалкин "учит" представителей ОПы
Эфир 5 канала

https://www.youtube.com/watch?v=fGQNmFe9e7c
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09.07.2021 10:37 Ответить
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09.07.2021 11:30 Ответить
сепари уроди
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09.07.2021 08:28 Ответить
Вічна пам'ять та вічна Слава загиблому воїну!
Пораненому хлопцю швидкого та повного одужання.Один український воїн загинув, ще одного поранено внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу війська РФ 11 разів зривали "тишу" - Цензор.НЕТ 2531
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09.07.2021 08:32 Ответить
Будь прокляты те, кто организовал позорное "перемирие" на востоке страны...
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.

Один український воїн загинув, ще одного поранено внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу війська РФ 11 разів зривали "тишу" - Цензор.НЕТ 5252
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09.07.2021 08:42 Ответить
пусть будут прокляты те кто выбрал этих КЛОУНОВ !!!!
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09.07.2021 18:04 Ответить
Так те, что выбирали, не в состоянии были понять последствия своего легкомыслия. Теперь вроде поддержка паяцам уменьшилась, но ничего, олигархи с помощью подлецов-политологов и в следующий раз обкрутят украинцев, как детей, наобещав булок на деревьях, мира во всём мире, вступления в Евросоюз и чего угодно, лишь бы выиграть.А потом, как всегда, украинцы грустно опустят головы и покорно пойдут выполнять волю подлецов, горько проклиная судьбу. А проклинать надо бы свою недальновидность и привычку к подчинению воле хитрецов. Никто победу не подарит, её надо завоевать, за независимость Украины надо биться во всех жизненых ситуациях. По- перше, привчатися розмовляти та писати укра1нською мовою, це для початку. По-друге, повторити чи вивчити 1стор1ю Укра1ни та л1тературу, щоб мати аргументи у суперечках. Та пам"ятати стар1 помилки, щоб не робити нових.
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09.07.2021 23:41 Ответить
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Один український воїн загинув, ще одного поранено внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу війська РФ 11 разів зривали "тишу" - Цензор.НЕТ 8923
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09.07.2021 08:43 Ответить
Це який день "зеленої тиші"?
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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09.07.2021 09:49 Ответить
Один український воїн загинув, ще одного поранено внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу війська РФ 11 разів зривали "тишу" - Цензор.НЕТ 5481

...ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !
(допоки ми їх пам"ятаємо)
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09.07.2021 10:23 Ответить
Героям Слава!
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09.07.2021 22:11 Ответить
смерть ворогам !!!!
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09.07.2021 22:12 Ответить
третій полеглий Герой з початку липня. Сумна статистика не зменшується.
І, в принципі, за Зе - вона і не здатна до зменшення...
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09.07.2021 10:30 Ответить
"Пєрєміріє" продовжується... Віяна пам'ять загиблому Захиснику України
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09.07.2021 10:47 Ответить
Вопрос у меня такой, неужели нельзя создать подразделение охотников на вражеских снайперов?
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09.07.2021 18:34 Ответить
Не треба нічого вигадувати. Такі вже давно є. Вони мають назву контрснайперські групи.
І їх, як і наших снайперів, заборонили за умовами "перемірія". Наших - заборонили, рашистських - якось забули((((!!!!
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09.07.2021 22:13 Ответить
Вічна память полеглому. Пораненим- найскорішого одужання . Слава Героям !!! А БЛАЗЕНЬ КАЖЕ : " Видим значительное уменьшение выстрелов. Почти ушел в прошлое снайперский прицельный огонь " - В. Зеленский І ТУТ НАВРОЧИВ !!!
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09.07.2021 21:43 Ответить
 
 