Один украинский воин погиб, еще один ранен в результате вражеского огня на Донбассе. За сутки войска РФ 11 раз срывали "тишину"
За прошедшие сутки, 8 июля, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные пресс-центра ОС.
Так, вблизи населенного пункта Опытное враг обстреливал позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов.
Возле Новозвановки российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку от Невельского и Причепиловкиа враг применял минометы 120-мм калибра.
В направлении населенного пункта Пески российские наемники трижды обстреливали позиции украинских защитников из минометов 120-мм калибра, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи Марьинки противник вел огонь из стрелкового оружия.
В районе Крымского российские оккупанты обстреляли позиции ВСУ из минометов 120- и 82-мм калибров.
Неподалеку от Водяного, что на Приазовье, враг дважды осуществлял обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью.
Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.
Кроме того, один украинский военнослужащий получил пулевое ранение. Состояние здоровья воина - удовлетворительное", - сказано в сообщении.
Вместе с тем сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 9 июля, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.
Вблизи населенного пункта Зайцево противник обстрелял позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Возле Невельского враг открыл огонь из артиллерии калибра 122 мм.
Неподалеку от Новотошковского российские оккупанты вели огонь из минометов 120- и 82-мм калибров. А в направлении населенного пункта Пески противник совершил обстрелы из минометов 120-мм калибра.
"На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открывали огонь.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в Минобороны.
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Найшвидшого одужання пораненому.
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Олександр Сидоренко (Фоззі)
Эфир 5 канала
https://www.youtube.com/watch?v=fGQNmFe9e7c
Пораненому хлопцю швидкого та повного одужання.
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
...ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !
(допоки ми їх пам"ятаємо)
І, в принципі, за Зе - вона і не здатна до зменшення...
І їх, як і наших снайперів, заборонили за умовами "перемірія". Наших - заборонили, рашистських - якось забули((((!!!!