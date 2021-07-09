США в ОБСЕ: Россия не является и никогда не была посредником в конфликте на востоке Украины
Россия не является и никогда не была посредником в конфликте на востоке Украины, который она же и начала и подпитывает.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил и.о. временно поверенный в делах США в ОБСЕ Джеймс Донеган во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 8 июля.
"Одно очень ясно. Россия не является и никогда не была посредником в этом конфликте. Соединенные Штаты призывают Россию отказаться от своего непродуктивного и вредного подхода к конфликту, который она разожгла, и вывести свои войска и технику с востока Украины", - заявил он .
По словам американского дипломата, вместо добросовестного подхода и принятия конкретных мер по улучшению жизни гражданского населения, проживающего на временно подконтрольных России районах, "РФ использует Трехстороннюю контактную группу для предотвращения прогресса".
"Мы все видим русскую хитрость, которая заключается в том, чтобы заставить Украину к прямым переговорам с марионетками Москвы. Обструкционистский подход России к мирным переговорам разоблачает ее истинный мотив в разжигании насилия на востоке Украины - бессмысленные попытки помешать свободно избранному пути Украины к полной интеграции с евроатлантическим сообществом", - заявил Донеган.
Отдельно он призвал Россию прекратить оккупацию Крыма и прекратить жестокое обращение с крымскими татарами, этническими украинском и другими жителями полуострова.
"Пришло время России прекратить свою авантюру в Украине, вернуться к обязательствам, которые она взяла на себя в рамках ОБСЕ, и выполнить свои обязательства по минским договоренностям и в рамках других соглашений", - добавил американский дипломат.
Как сообщалось, во время заседания миссия Европейского Союза также заявила, что вооруженный конфликт на востоке Украины вызван агрессией Российской Федерации, которая отнюдь не является его посредником.
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Иосиф Сталин "С Китаем будет возня. Кстати, мне кажется, что пора нам перейти на точку зрения организации повстанческого революционного движения в Маньчжурии.Отдельные отряды, посылаемые нами в Маньчжурию для выполнения отдельных эпизодического характера заданий - дело, конечно, хорошее, но это не то. Теперь надо пойти на большее. Нам надо организовать две двухполковые бригады главным образом из китайцев, снабдить их всем необходимым (артиллерия, пулеметы и т. д.), поставить во главе бригад китайцев и пустить их в Маньчжурию, дав им задание: поднять восстание в маньчжурских войсках, присоединить к себе надежных солдат из этих войск (остальных распустить по домам, обезглавив предварительно ком[андный] состав), развернуться в дивизии, занять Харбин и, набравшись сил, объявить Чансуеляна [Чжан Сюэлян, сын генералиссимуса Чжан Цзолиня, правитель Маньчжурии в 1928-1931 гг. - В.В.] низложенным, установить революционную власть (погромить помещиков, привлечь крестьян, создать советы в городах и деревнях и т. п.). Это необходимо. Это мы можем и, по-моему, должны сделать. Никаким "международным правам" не противоречит это дело. Всем будет понятно,что мы против войны с Китаем, наши красноармейцы охраняют лишь наши границы и не имеют намерения перейти на кит[айскую] территорию, а если внутри Маньчжурии имеется восстание, то это вполне понятная штука в обстановке того режима,который установил Чансуелян. Подумай об этом. Дело важное".
(Письма И.В. Сталина В.М. Молотову.1925-1936 гг.Сборник документов. М.,"Россия молодая",1995,стр.167-168.)