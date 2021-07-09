США в ОБСЕ: Россия не является и никогда не была посредником в конфликте на востоке Украины

Россия не является и никогда не была посредником в конфликте на востоке Украины, который она же и начала и подпитывает.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил и.о. временно поверенный в делах США в ОБСЕ Джеймс Донеган во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 8 июля.

"Одно очень ясно. Россия не является и никогда не была посредником в этом конфликте. Соединенные Штаты призывают Россию отказаться от своего непродуктивного и вредного подхода к конфликту, который она разожгла, и вывести свои войска и технику с востока Украины", - заявил он .

По словам американского дипломата, вместо добросовестного подхода и принятия конкретных мер по улучшению жизни гражданского населения, проживающего на временно подконтрольных России районах, "РФ использует Трехстороннюю контактную группу для предотвращения прогресса".

"Мы все видим русскую хитрость, которая заключается в том, чтобы заставить Украину к прямым переговорам с марионетками Москвы. Обструкционистский подход России к мирным переговорам разоблачает ее истинный мотив в разжигании насилия на востоке Украины - бессмысленные попытки помешать свободно избранному пути Украины к полной интеграции с евроатлантическим сообществом", - заявил Донеган.

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Отдельно он призвал Россию прекратить оккупацию Крыма и прекратить жестокое обращение с крымскими татарами, этническими украинском и другими жителями полуострова.

"Пришло время России прекратить свою авантюру в Украине, вернуться к обязательствам, которые она взяла на себя в рамках ОБСЕ, и выполнить свои обязательства по минским договоренностям и в рамках других соглашений", - добавил американский дипломат.

Как сообщалось, во время заседания миссия Европейского Союза также заявила, что вооруженный конфликт на востоке Украины вызван агрессией Российской Федерации, которая отнюдь не является его посредником.