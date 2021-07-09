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Новости Агрессия России против Украины
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США в ОБСЕ: Россия не является и никогда не была посредником в конфликте на востоке Украины

Россия не является и никогда не была посредником в конфликте на востоке Украины, который она же и начала и подпитывает.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил и.о. временно поверенный в делах США в ОБСЕ Джеймс Донеган во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 8 июля.

"Одно очень ясно. Россия не является и никогда не была посредником в этом конфликте. Соединенные Штаты призывают Россию отказаться от своего непродуктивного и вредного подхода к конфликту, который она разожгла, и вывести свои войска и технику с востока Украины", - заявил он .

По словам американского дипломата, вместо добросовестного подхода и принятия конкретных мер по улучшению жизни гражданского населения, проживающего на временно подконтрольных России районах, "РФ использует Трехстороннюю контактную группу для предотвращения прогресса".

"Мы все видим русскую хитрость, которая заключается в том, чтобы заставить Украину к прямым переговорам с марионетками Москвы. Обструкционистский подход России к мирным переговорам разоблачает ее истинный мотив в разжигании насилия на востоке Украины - бессмысленные попытки помешать свободно избранному пути Украины к полной интеграции с евроатлантическим сообществом", - заявил Донеган.

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Отдельно он призвал Россию прекратить оккупацию Крыма и прекратить жестокое обращение с крымскими татарами, этническими украинском и другими жителями полуострова.

"Пришло время России прекратить свою авантюру в Украине, вернуться к обязательствам, которые она взяла на себя в рамках ОБСЕ, и выполнить свои обязательства по минским договоренностям и в рамках других соглашений", - добавил американский дипломат.

Как сообщалось, во время заседания миссия Европейского Союза также заявила, что вооруженный конфликт на востоке Украины вызван агрессией Российской Федерации, которая отнюдь не является его посредником.

ОБСЕ (4880) россия (95687) США (26860)


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Топ комментарии
+14
Америкосы называют вещи своими именами, а Хкйло пытается втюхать обман и своих марионеток. Это изначальный план паРаши всем уже известен.. только ватникам удобно так избегать ответственности. Сейчас рашисты вывели свои войска и управляют марионетками снабжая вооружением и указивками. Путин Х..йло!!!
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09.07.2021 08:28
+12
Про це, що касапи є окупантом, агресором (і стороною конфлікту) має кричати мінімум раз на день кожен наш дипломат, кожен учасник мінськоїТКГ, і кожен український чиновник, починаючи з Зе.
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09.07.2021 08:13
+8
Это так же очевидно, как ПТН ХЛО!
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09.07.2021 08:08
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Это так же очевидно, как ПТН ХЛО!
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09.07.2021 08:08 Ответить
США в ОБСЄ: Росія не є і ніколи не була посередником у конфлікті на сході України - Цензор.НЕТ 9724
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09.07.2021 11:26 Ответить
тут через сотні років буде кремль....
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09.07.2021 20:44 Ответить
Этарусафобия))
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09.07.2021 08:11 Ответить
Про це, що касапи є окупантом, агресором (і стороною конфлікту) має кричати мінімум раз на день кожен наш дипломат, кожен учасник мінськоїТКГ, і кожен український чиновник, починаючи з Зе.
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09.07.2021 08:13 Ответить
Позиція Зе є добре відомою: "А какая разніца?" ®™
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09.07.2021 08:40 Ответить
ще добавлю, і рахую що це дуже важливо - кожна шпальта укр. газет і новинних каналів, це як тест для ЗМІ на українськість, ватність і прокацапскість.
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09.07.2021 08:52 Ответить
Америкосы называют вещи своими именами, а Хкйло пытается втюхать обман и своих марионеток. Это изначальный план паРаши всем уже известен.. только ватникам удобно так избегать ответственности. Сейчас рашисты вывели свои войска и управляют марионетками снабжая вооружением и указивками. Путин Х..йло!!!
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09.07.2021 08:28 Ответить
кремлевский фашизм мимикрирует... прячется в овечих шкурах.
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09.07.2021 08:53 Ответить
Я в шоці від того, що рашистська пропаганда настільки потужна, що такі очевидні речі потрібно на Заході ще й доводити!
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09.07.2021 08:35 Ответить
Все чотко розклав чувак , але сєєєєр , із закликами до миру ви не до тих звертаєтесь , кацапня по перше не чує по друге якщо й почує то зробить навпаки . бо це така дурновата (недо)нація
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09.07.2021 08:36 Ответить
кацапи, це суміш генів монгольської кобили, ішака і тайожного медвідя... яка з них нація???? то злобний взброд.
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09.07.2021 08:58 Ответить
а чо тоди Нимечына снюхалась с цей недонацией
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09.07.2021 08:47 Ответить
синдром позора и виноватости после поражения во 2 Мировой...
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09.07.2021 08:56 Ответить
нее , Бизнес и ничего личного .
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09.07.2021 16:40 Ответить
цікаво, чи щойнозаряжений зажопний https://censor.net/ru/user/489703 буде знесений адмінами, чи лише забанений?..
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09.07.2021 08:58 Ответить
знесено. Туди й дорога.
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09.07.2021 09:24 Ответить
США в ОБСЄ: Росія не є і ніколи не була посередником у конфлікті на сході України - Цензор.НЕТ 7097
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09.07.2021 09:09 Ответить
7 октября 1929 года Сталин, пребывавший, как обычно, на многомесячном отдыхе в Сочи, отправил в Москву замещавшему его Молотову (члену Политбюро ЦК ВКП(б) и секретарю ЦК) весьма любопытное послание:
Иосиф Сталин "С Китаем будет возня. Кстати, мне кажется, что пора нам перейти на точку зрения организации повстанческого революционного движения в Маньчжурии.Отдельные отряды, посылаемые нами в Маньчжурию для выполнения отдельных эпизодического характера заданий - дело, конечно, хорошее, но это не то. Теперь надо пойти на большее. Нам надо организовать две двухполковые бригады главным образом из китайцев, снабдить их всем необходимым (артиллерия, пулеметы и т. д.), поставить во главе бригад китайцев и пустить их в Маньчжурию, дав им задание: поднять восстание в маньчжурских войсках, присоединить к себе надежных солдат из этих войск (остальных распустить по домам, обезглавив предварительно ком[андный] состав), развернуться в дивизии, занять Харбин и, набравшись сил, объявить Чансуеляна [Чжан Сюэлян, сын генералиссимуса Чжан Цзолиня, правитель Маньчжурии в 1928-1931 гг. - В.В.] низложенным, установить революционную власть (погромить помещиков, привлечь крестьян, создать советы в городах и деревнях и т. п.). Это необходимо. Это мы можем и, по-моему, должны сделать. Никаким "международным правам" не противоречит это дело. Всем будет понятно,что мы против войны с Китаем, наши красноармейцы охраняют лишь наши границы и не имеют намерения перейти на кит[айскую] территорию, а если внутри Маньчжурии имеется восстание, то это вполне понятная штука в обстановке того режима,который установил Чансуелян. Подумай об этом. Дело важное".
(Письма И.В. Сталина В.М. Молотову.1925-1936 гг.Сборник документов. М.,"Россия молодая",1995,стр.167-168.)
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09.07.2021 09:29 Ответить
пуйловско-кремлевская агрессия в Украину по кальке сталина...
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09.07.2021 09:54 Ответить
и их там нет...
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09.07.2021 09:55 Ответить
На международном уровне уже "дошло". А у нас ещё немало "обмоченых" трындят о какой-то "платформе прымырення" и о "гражданском конфликте". Один деятель даже предлагал "сойтись посередине".
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09.07.2021 13:13 Ответить
между его булками наверное...
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09.07.2021 13:25 Ответить
 
 