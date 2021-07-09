Солисты ансамбля ВСУ покинули шоу канала "Украина" из-за Меладзе: "Поклонник кровавого российского рубля"
Солисты ансамбля ВСУ отказались от участия в развлекательном телешоу "Поют все" на канале "Украина" из-за появления в проекте российского певца Валерия Меладзе.
Об этом сообщает заслуженый артист Украины Алексей Шпортько на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"После появления в проекте на канале "Украина" "Поют все" господина Меладзе, который не знает ответа на вопрос "Чей Крым", мы отказываемся от участия в этом шоу! Мы считаем недопустимым и аморальным приглашать в Украину предателей и поклонников кровавого российского рубля", - заявил Шпортько.
Он подчеркнул, что ему больно от того, что таких людей во время войны с Россией пускают на территорию Украины. По словам солиста ВСУ, он и его жена не хотят быть причастными к этому "московитскому действу" и добавил, что с них хватило двух съемок, на которых Меладзе не было.
"Вы можете сказать, что мы остались без пиара и без эфиров на рейтинговом канале? Да, но мы остались с чистой совестью, а это намного дороже всяких там эфиров!" - подытожил Шпортько.
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Посмотрим, сумеешь ли убежать.😊
Просто сдрысни и не отсвечивай, русская свинья.
Олігархічне ТБ України це - помийка ,, з дебільними політичними вата-шоу для одурманення лохторату , ідіотськими передачками для людей з невисоким інтелектом ,тіпо- миняю жінку ,, та ще й з безкінечною рекламою . Якщо й включаю ящик , то для перегляду спортивних каналів , або Діскавері , і йому подібних . А в основному , все що мені треба , шукаю в інтернеті . Тут є все що потрібно ..