Солисты ансамбля ВСУ покинули шоу канала "Украина" из-за Меладзе: "Поклонник кровавого российского рубля"

Солисты ансамбля ВСУ отказались от участия в развлекательном телешоу "Поют все" на канале "Украина" из-за появления в проекте российского певца Валерия Меладзе.

Об этом сообщает заслуженый артист Украины Алексей Шпортько на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"После появления в проекте на канале "Украина" "Поют все" господина Меладзе, который не знает ответа на вопрос "Чей Крым", мы отказываемся от участия в этом шоу! Мы считаем недопустимым и аморальным приглашать в Украину предателей и поклонников кровавого российского рубля", - заявил Шпортько.

Он подчеркнул, что ему больно от того, что таких людей во время войны с Россией пускают на территорию Украины. По словам солиста ВСУ, он и его жена не хотят быть причастными к этому "московитскому действу" и добавил, что с них хватило двух съемок, на которых Меладзе не было.

"Вы можете сказать, что мы остались без пиара и без эфиров на рейтинговом канале? Да, но мы остались с чистой совестью, а это намного дороже всяких там эфиров!" - подытожил Шпортько.

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