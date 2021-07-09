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Солисты ансамбля ВСУ покинули шоу канала "Украина" из-за Меладзе: "Поклонник кровавого российского рубля"

Солисты ансамбля ВСУ покинули шоу канала

Солисты ансамбля ВСУ отказались от участия в развлекательном телешоу "Поют все" на канале "Украина" из-за появления в проекте российского певца Валерия Меладзе.

Об этом сообщает заслуженый артист Украины Алексей Шпортько на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"После появления в проекте на канале "Украина" "Поют все" господина Меладзе, который не знает ответа на вопрос "Чей Крым", мы отказываемся от участия в этом шоу! Мы считаем недопустимым и аморальным приглашать в Украину предателей и поклонников кровавого российского рубля", - заявил Шпортько.

Он подчеркнул, что ему больно от того, что таких людей во время войны с Россией пускают на территорию Украины. По словам солиста ВСУ, он и его жена не хотят быть причастными к этому "московитскому действу" и добавил, что с них хватило двух съемок, на которых Меладзе не было.

"Вы можете сказать, что мы остались без пиара и без эфиров на рейтинговом канале? Да, но мы остались с чистой совестью, а это намного дороже всяких там эфиров!" - подытожил Шпортько.

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шоу (112) Меладзе (16) артисты (281) ВСУ (6626)


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Топ комментарии
+149
Что тут скажешь?! КРАСАВЦЫ!!!!!!! на таких людях держится Украина!
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09.07.2021 08:15
+102
Жизнь - Родине, честь - никому!
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09.07.2021 08:15
+80
кто их уволит, такие как ты????
Ансамблю респект, каналу Ахметова анафема, мало у него на Донбассе отжали!!!
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09.07.2021 08:18
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Приезжай, пидарок, со своим филей!
Посмотрим, сумеешь ли убежать.😊
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09.07.2021 16:08 Ответить
Ты кусок кацапского дерьма.
Просто сдрысни и не отсвечивай, русская свинья.
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09.07.2021 17:26 Ответить
І це правильно, нах таке лайно як ти потрібен в Україні
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09.07.2021 17:55 Ответить
Меладзе - Мармеладзе. На сдаче зачетов в НКИ: "Ню, слюшай! Ню поставь 3, что тибе жалька? Сколько нада?"
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09.07.2021 16:28 Ответить
НАДО БЫЛО МЕЛАДЗЕ ПО @БУЧКЕ ДАТЬ !!!
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09.07.2021 17:01 Ответить
бойкот каналу
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09.07.2021 17:31 Ответить
Хіба що як Інтер в 2016.
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10.07.2021 07:23 Ответить
Respect !
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09.07.2021 17:51 Ответить
респект и уважуха....
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09.07.2021 18:00 Ответить
Я этот канал убрал, вместе с интером.
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09.07.2021 18:08 Ответить
Я давно прибрав усі канали ..

Олігархічне ТБ України це - помийка ,, з дебільними політичними вата-шоу для одурманення лохторату , ідіотськими передачками для людей з невисоким інтелектом ,тіпо- миняю жінку ,, та ще й з безкінечною рекламою . Якщо й включаю ящик , то для перегляду спортивних каналів , або Діскавері , і йому подібних . А в основному , все що мені треба , шукаю в інтернеті . Тут є все що потрібно ..
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09.07.2021 18:40 Ответить
Дивлюсь 5 канал, де дуже багато про другу світову війну та інше, як на каналах діскавері, новини теж неупереджені, та і ******** вечірнього президента. Потім євроньюс, тв1000, тв1000 action, national geographic, К1 орел та решка, а також футбол 1. На СТБ теж нічого новини. Але жінка дивиться 1+1, турецький серіал і їхні новини, а я їх не дивлюсь.
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09.07.2021 18:52 Ответить
Виніс з будинку цей зомбо ящик ще 6 років тому. Ні разу не пошкодував.
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09.07.2021 19:57 Ответить
Так можно и зоби-интернет вынести з будинку.
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09.07.2021 20:15 Ответить
Сильный и честный поступок артистов с чувством гражданского и личного достоинства.
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09.07.2021 18:35 Ответить
Приємно , що є ще нормальні Люди , Українці . Дякую їм ! А цих жлобів кіркорових , міладзе треба не пускати , ще й тому що їхня "творчість" просто лайно . Їх вже давно не дивляться навіть в їхніх Сиктивкарах та Норільськах , так вони пруть сюди на ватних рагулях зароблять . А щодо аналу "україна" , то , якби не футбол , показ якого монополізував Ахмєтов , навіть і не подумав би вмикати - там один славік шухєр чого вартує !
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09.07.2021 18:37 Ответить
Мєладзе то відрижка радянського союзу
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09.07.2021 20:16 Ответить
Канал "Украина" надо переименовать на Канал "Украина без Крыма".
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09.07.2021 20:20 Ответить
ПОШАНА ЗА ПАТРІОТИЧНИЙ КРОК !! ВСІМ БИ ТАК !!
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09.07.2021 21:35 Ответить
Ну...хоть кто-то должен это делать вместо невменяемой власти...
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09.07.2021 21:42 Ответить
Мені жаль,що в Україні не хунта,а якийсь барижний шалман наволочі при владі вже 30 років.
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09.07.2021 22:25 Ответить
А до того?
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10.07.2021 01:01 Ответить
Ти рюзьгє?
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10.07.2021 01:01 Ответить
Молодці!
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09.07.2021 22:25 Ответить
Молодцы, настоящие патриоты и просто люди!
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09.07.2021 23:40 Ответить
Первый альбом Меладзе был очень хорош. Недаром из каждого утюга играл. Но сейчас обычный унылый середнячок. А по теме да, все эту пророссийскую шушеру, включая озабоченных Меладзе, надо гнать поганой метлой. Ибо нефиг.
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10.07.2021 08:11 Ответить
Этот канал никогда не включу, подстилка аквафреша, аннулировать надо название канала и лишить лецензии
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10.07.2021 10:36 Ответить
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