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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 12 человек, зафиксированы 655 новых случаев заражения, 885 человек выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 12 человек, зафиксированы 655 новых случаев заражения, 885 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 655 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 9 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 8 июля 2021 в Украине зафиксированы 655 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 31, медработников - 37).

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 12 человек, зафиксированы 655 новых случаев заражения, 885 человек выздоровели 02 госпитализированы - 396 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 12 человек, зафиксированы 655 новых случаев заражения, 885 человек выздоровели 02 летальных случаев - 12;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 12 человек, зафиксированы 655 новых случаев заражения, 885 человек выздоровели 02 выздоровели - 885 человек;

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За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 12 человек, зафиксированы 655 новых случаев заражения, 885 человек выздоровели 02 методом ПЦР - 18 341 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 12 человек, зафиксированы 655 новых случаев заражения, 885 человек выздоровели 02 методом ИФА - 7 954 человека,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 12 человек, зафиксированы 655 новых случаев заражения, 885 человек выздоровели 02 экспресс-тестами - 15 312 человек.

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 12 человек, зафиксированы 655 новых случаев заражения, 885 человек выздоровели 02 заболели - 2 240 246 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 12 человек, зафиксированы 655 новых случаев заражения, 885 человек выздоровели 02 выздоровели - 2 176 110 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 12 человек, зафиксированы 655 новых случаев заражения, 885 человек выздоровели 02 летальных случаев - 52 572;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 12 человек, зафиксированы 655 новых случаев заражения, 885 человек выздоровели 02 проведено ПЦР-тестов - 11 001 742.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (203), Одесской (62), Донецкой (46), Киевской (42) и Львовской (39) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 12 человек, зафиксированы 655 новых случаев заражения, 885 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 12 человек, зафиксированы 655 новых случаев заражения, 885 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 12 человек, зафиксированы 655 новых случаев заражения, 885 человек выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 12 человек, зафиксированы 655 новых случаев заражения, 885 человек выздоровели 14

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Не худшая статистика на фоне семисот улетевших на спутнике.
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09.07.2021 09:06 Ответить
 
 