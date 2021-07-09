В Украине за сутки от COVID-19 умерли 12 человек, зафиксированы 655 новых случаев заражения, 885 человек выздоровели
В Украине зафиксированы 655 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 9 июля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 8 июля 2021 в Украине зафиксированы 655 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 31, медработников - 37).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 396 человек;
летальных случаев - 12;
выздоровели - 885 человек;
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 18 341 человек,
методом ИФА - 7 954 человека,
экспресс-тестами - 15 312 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 240 246 человек;
выздоровели - 2 176 110 человек;
летальных случаев - 52 572;
проведено ПЦР-тестов - 11 001 742.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (203), Одесской (62), Донецкой (46), Киевской (42) и Львовской (39) областях", - рассказали в Минздраве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль