В Украине за сутки от COVID-19 умерли 12 человек, зафиксированы 655 новых случаев заражения, 885 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 655 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 9 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 8 июля 2021 в Украине зафиксированы 655 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 31, медработников - 37).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 396 человек;

летальных случаев - 12;

выздоровели - 885 человек;

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы готовимся как можно больше вакцинировать украинцев, - Ляшко о третьей волне коронавируса

За сутки протестированы:

методом ПЦР - 18 341 человек,

методом ИФА - 7 954 человека,

экспресс-тестами - 15 312 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 240 246 человек;

выздоровели - 2 176 110 человек;

летальных случаев - 52 572;

проведено ПЦР-тестов - 11 001 742.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (203), Одесской (62), Донецкой (46), Киевской (42) и Львовской (39) областях", - рассказали в Минздраве.







