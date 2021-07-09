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Новости Коронавирус и карантин
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Как только ЕС начнет признавать наши сертификаты, то желающих вакцинироваться от COVID-19 станет больше, - "слуга народа" Радуцкий

Как только ЕС начнет признавать наши сертификаты, то желающих вакцинироваться от COVID-19 станет больше, -

Количество украинцев, которые хотят вакцинироваться выросло по сравнению с 2020 годом. Поощрять к вакцинации может и Европейский Союз, разрешив въезд с украинскими сертификатами прививок.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом в "Перекрестном допросе" на 24 канале рассказал депутат "Слуги народа", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. Он отметил, что нет проблемы с возможностью получить вакцину. Необходимо лишь желание людей.

Радуцкий подчеркнул, что в конце 2020 года в Украине готовых прививаться было около 43%. В 2021 их количество выросло до более 50%.

"Это очень хорошие цифры, но хотелось бы 70% или 80%, как в цивилизованных странах. Растет доверие к Министерству здравоохранения", – сообщил политик.

"Евросоюз нас упрекал, что надо мощнее вести рекламную кампанию. Обсудили и сошлись во мнении, что как только ЕС начнет признавать сертификаты вакцинации (эти переговоры на финальной стадии), то желающих станет больше", – сказал Радуцкий.

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Михаил Радуцкий отметил, что медийно и в соцсетях антивакцинальная кампания мощнее, чем вакцинальная. Однако в Украине, по его словам, количество желающих получить иммунизацию, растет.

Радуцкий пояснил, что антивакцинальная кампания есть не только в Украине. Единственная разница с заграницей в том, что, например, в Бельгии не хотят вакцинироваться молодые люди, потому что услышали, что болезнь поражает пожилых людей. В Украине молодежь более осведомлена.

карантин (16729) сертификат (226) Евросоюз (17155) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Если бы Вы не химичили , ЕС бы признавало
А так , как цыгане , пытаетесь дурить всех и во всем
И думаете , что европейцы этого не видят
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09.07.2021 08:26
+5
Фсьо! Уже дерева не садимо. Срошна нужни гребці на криголам!
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09.07.2021 08:27
+4
Терміново потрібні кацманавти на кацмадром який збудував кацаваротка.
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09.07.2021 08:38
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Если бы Вы не химичили , ЕС бы признавало
А так , как цыгане , пытаетесь дурить всех и во всем
И думаете , что европейцы этого не видят
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09.07.2021 08:26 Ответить
Они не думают, что европейцы этого не видят.
Они думают, что европейцы на это будут закрывать глаза.
И европейцы в 90% случаев закрывают.
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09.07.2021 08:30 Ответить
Фсьо! Уже дерева не садимо. Срошна нужни гребці на криголам!
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09.07.2021 08:27 Ответить
Терміново потрібні кацманавти на кацмадром який збудував кацаваротка.
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09.07.2021 08:38 Ответить
Терміново потрібні льотчики на бамбардіровщікі
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09.07.2021 08:42 Ответить
Все зависит от обстаятельств В бухгалтерии все по честному система такая. Вот и к политиками тоже самое применить. Обещание кредит,выполнение дебит, отчетный период прошел пред'яви баланс. Чтоб брехня каждого видна была. А репутация она дороже денег.
Но считать мы еще не научились бо дурни
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09.07.2021 09:09 Ответить
Как маска нужна была для за защиты от штрафа, так и единственная польза от вакцинации - разрешение на въезд в Европу.
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09.07.2021 08:27 Ответить
Есть вид фарм-бизнеса есть вид государственого бизнеса,вот они обьединились и ничего личного. Чтоб их разьеденить не выбирайте продажных ковид-политиков и их партии.
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09.07.2021 08:38 Ответить
А есть непродажные?
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09.07.2021 08:41 Ответить
ЕС их не признает никогда, с тем уровнем коррупции , что мы имеем.
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09.07.2021 08:34 Ответить
Хакери намалюють тобі в телефоні який хош сертифікат за бабло.
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09.07.2021 08:41 Ответить
Они признают только свою коррупцию ))))))
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09.07.2021 09:13 Ответить
Евроинтеграция, евроинтеграция.... Да эти подлые европейцы сорвали нам всю вакцинацию... Чемпионские лавры у бубочки забрали... А если серьезно, то бляха-муха, граждане, эта желтая водичка от зеленых во время войны и пандемии выглядит как стеб от оккупантов срассейских.
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09.07.2021 08:56 Ответить
Проблема не в сертификате, а в препарате
Сказки рассказывают …
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09.07.2021 08:57 Ответить
Отдельные страны ЕС уже признают, все будет норм
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09.07.2021 09:11 Ответить
 
 