Как только ЕС начнет признавать наши сертификаты, то желающих вакцинироваться от COVID-19 станет больше, - "слуга народа" Радуцкий
Количество украинцев, которые хотят вакцинироваться выросло по сравнению с 2020 годом. Поощрять к вакцинации может и Европейский Союз, разрешив въезд с украинскими сертификатами прививок.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом в "Перекрестном допросе" на 24 канале рассказал депутат "Слуги народа", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. Он отметил, что нет проблемы с возможностью получить вакцину. Необходимо лишь желание людей.
Радуцкий подчеркнул, что в конце 2020 года в Украине готовых прививаться было около 43%. В 2021 их количество выросло до более 50%.
"Это очень хорошие цифры, но хотелось бы 70% или 80%, как в цивилизованных странах. Растет доверие к Министерству здравоохранения", – сообщил политик.
"Евросоюз нас упрекал, что надо мощнее вести рекламную кампанию. Обсудили и сошлись во мнении, что как только ЕС начнет признавать сертификаты вакцинации (эти переговоры на финальной стадии), то желающих станет больше", – сказал Радуцкий.
Михаил Радуцкий отметил, что медийно и в соцсетях антивакцинальная кампания мощнее, чем вакцинальная. Однако в Украине, по его словам, количество желающих получить иммунизацию, растет.
Радуцкий пояснил, что антивакцинальная кампания есть не только в Украине. Единственная разница с заграницей в том, что, например, в Бельгии не хотят вакцинироваться молодые люди, потому что услышали, что болезнь поражает пожилых людей. В Украине молодежь более осведомлена.
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А так , как цыгане , пытаетесь дурить всех и во всем
И думаете , что европейцы этого не видят
Они думают, что европейцы на это будут закрывать глаза.
И европейцы в 90% случаев закрывают.
Но считать мы еще не научились бо дурни
Сказки рассказывают …