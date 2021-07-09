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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордные 109 160 человек, всего - 2 223 408, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордные 109 160 человек, всего - 2 223 408, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 1 082 602 человека.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"В Украине новый рекорд прививок в сутки! 109 160 человек вакцинированы против COVID-19 8 июля 2021. Первую дозу получили 44 816 человек, полностью иммунизированы - 64 344 человек.

В течение суток работали: 724 мобильные бригады, 1 525 пунктов вакцинации, 35 центров вакцинации.

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По состоянию на 8 июля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 786 299 человек.

С начала кампании по вакцинации привиты 2 223 408 человек, из них получили 1 дозу - 2 223 406 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 082 602 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 3 306 008 прививок", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордные 109 160 человек, всего - 2 223 408, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордные 109 160 человек, всего - 2 223 408, - Минздрав 02
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордные 109 160 человек, всего - 2 223 408, - Минздрав 03

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"В Украине новый рекорд прививок в сутки! 109 160 человек вакцинированы... всего - 2 223 408- Минздрав"

За весь час 2.2 млн.... Влада зепопулістів. Можливо в мінздраві забули скільки млн. людей в Україні?
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09.07.2021 08:51 Ответить
Ага, для словении или черногории, 100тыс - это был бы рекорд. А для 36млн страны, 2 млн прививок за полгода - это еперный трешак.
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09.07.2021 10:07 Ответить
 
 