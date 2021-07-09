Шевченковский райсуд отказался отменить подозрение Байдале, которого ФСБ называет "организатором убийства" главаря "ДНР" Захарченко

Шевченковский районный суд Киева отказался отменить подозрение в незаконном хранении оружия, объявленное бывшему военнослужащему Андрею Байдале (позывной "Швед"). Федеральная служба безопасности России называет его якобы "организатором убийства" главаря так называемой "ДНР" Александра Захарченко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина рассказал его адвокат Игорь Волошин.

По его словам, в июне суд рассмотрел жалобы защиты с просьбой отменить подозрение фигурантам дела о незаконном хранении оружия.

"Мы обратились в суд с просьбой отменить эти подозрения, так как они являются необоснованными. Еще не все жалобы рассмотрены, но уже есть первые негативные для нас решения суда об отказе в удовлетворении иска, в том числе и по Байдале", - отметил он.

Также адвокат подчеркнул, что дело против украинских военнослужащих, открытое год назад - 8 июля 2020 года - не закрыто, но приостановлено из-за болезни одного из подозреваемых. Всего в данном уголовном производстве, кроме Байдалы, проходят еще 7 бывших украинских военных. Все они находятся на свободе без меры пресечения.

Один из подозреваемых на условиях анонимности рассказал изданию, что их группа участников АТО действовала под кураторством Главного управления разведки Минобороны и готовилась провести спецоперацию по освобождению украинских пленных из тюрем оккупированного Донецка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ задержала Байдалу (позывной Швед), обвиняемого оккупантами в ликвидации главаря "ДНР" Захарченко. ДОКУМЕНТ

Сотрудники спецназа СБУ 8 июля 2020 года взяли штурмом их базу в Донецкой области и задержали семерых разведчиков. Лидера группы Андрея Байдалу задержали в Киеве 11 июля 2020 года. Он был арестован и находился за решеткой пару недель, пока не вышел под залог.

Всем задержанным предъявлены подозрения в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Также они уволены с военной службы.

Напомним, оккупационные власти так называемой "ДНР" и ФСБ России называли Байдалу якобы внештатным агентом департамента контрразведки СБУ и ГУР Минобороны, а также обвиняли его в "организации убийства" Александра Захарченко.