Шевченковский райсуд отказался отменить подозрение Байдале, которого ФСБ называет "организатором убийства" главаря "ДНР" Захарченко
Шевченковский районный суд Киева отказался отменить подозрение в незаконном хранении оружия, объявленное бывшему военнослужащему Андрею Байдале (позывной "Швед"). Федеральная служба безопасности России называет его якобы "организатором убийства" главаря так называемой "ДНР" Александра Захарченко.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина рассказал его адвокат Игорь Волошин.
По его словам, в июне суд рассмотрел жалобы защиты с просьбой отменить подозрение фигурантам дела о незаконном хранении оружия.
"Мы обратились в суд с просьбой отменить эти подозрения, так как они являются необоснованными. Еще не все жалобы рассмотрены, но уже есть первые негативные для нас решения суда об отказе в удовлетворении иска, в том числе и по Байдале", - отметил он.
Также адвокат подчеркнул, что дело против украинских военнослужащих, открытое год назад - 8 июля 2020 года - не закрыто, но приостановлено из-за болезни одного из подозреваемых. Всего в данном уголовном производстве, кроме Байдалы, проходят еще 7 бывших украинских военных. Все они находятся на свободе без меры пресечения.
Один из подозреваемых на условиях анонимности рассказал изданию, что их группа участников АТО действовала под кураторством Главного управления разведки Минобороны и готовилась провести спецоперацию по освобождению украинских пленных из тюрем оккупированного Донецка.
Сотрудники спецназа СБУ 8 июля 2020 года взяли штурмом их базу в Донецкой области и задержали семерых разведчиков. Лидера группы Андрея Байдалу задержали в Киеве 11 июля 2020 года. Он был арестован и находился за решеткой пару недель, пока не вышел под залог.
Всем задержанным предъявлены подозрения в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Также они уволены с военной службы.
Напомним, оккупационные власти так называемой "ДНР" и ФСБ России называли Байдалу якобы внештатным агентом департамента контрразведки СБУ и ГУР Минобороны, а также обвиняли его в "организации убийства" Александра Захарченко.
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Під таким гаслом відбуває свій термін дурний Блазень.
Ровно год назад, 8 июля 2020-го года, произошло чрезвычайное происшествие на Харьковском массиве - среди бела дня несколько человек обстреляли из пистолетов машину, выезжавшую с одного из дворов. В машину попало 9 пуль, в том числе по месту водителя, но дополнительный слой кевлара спас человека в машине от гибели.В тот же день выяснилось, что стреляли по человеку... сотрудники СБУ. А их целью был... один из самых разыскиваемых спецслужбами России украинских диверсантов с позывным "Швед". Российские СМИ неоднократно писали, что "Швед" якобы действует под именем Андрей Байдала: https://www.rbc.ua/.../sbu-zaderzhala-eks-sotrudnika...Российские СМИ неоднократно заявляли, что именно группа "Шведа", которая действовала в составе 5-го управления СБУ и затем ГУР МО, совершила самые громкие диверсионные акты по устранению российских террористов - Арсения Павлова "Моторола", Михаила Толстых "Гиви" и Александра Захарченко. Это официальные заключения "судов" на оккупированных территориях, противник приводит многие детали этих событий.Украина всегда официально опровергала данные обвинения. А неофициально могу сказать, что, по данным источников Цензор.Нет, "Швед" за время войны трижды представлялся к званию Герой Украины (но ни разу его не получил). И вот ровно год назад один из самых упоминаемых в России украинских диверсантов получил 9 пуль от сотрудников СБУ, и уцелел просто чудом. Одновременно были задержаны все участники его диверсионной группы, в результате одним ударом был сорван целый ряд боевых операций ГУР МО. 9 ноября 2020-го участник боевой группы "Шведа" подполковник ВСУ Михаил Николов, опасаясь реальной угрозы жизни в результате беззаконных действий украинской власти, был вынужден рассказать в интервью что работа группы на оккупированных территориях полностью остановлена, а против украинских диверсантов украинские власти возбудили уголовные дела по обвинению в незаконном хранении оружия:https://censor.net/.../podpolkovnik_vsu_mihail_nikolov... Что же произошло спустя год после такого резонанса?"Швед" и вся его группа - живы. Все на свободе. Никаких претензий к ним нет.Руководство ГУР МО представило доказательство, что вся деятельность группы осуществлялась законно, все вооружение предоставлено ГУР МО. Поэтому никаких следственных действий и никаких ограничительных мер относительно участников группы суд не принял. Но СБУ по-прежнему не закрывает дело, дело просто висит. Как символ позора: https://www.rbc.ua/.../delo-organizatora-ubiystva...По сути власти признали, что нападение на группу "Шведа" и ее "засвет" был намеренной акцией по приказу руководства Украины. Также как потом намеренно провалили операцию по "вагнеровцам", захват ряда террористов в России, поставки военных приборов из РФ, ряд операций в приграничных районах. Уверен, что нападение на "Шведа" и раскрытие его работы и состава группы, это составная часть действий российской агентуры - начальника комитета по разведке при президенте Руслана Демченко, замминистра иностранных дел при Януковиче, реального русофила и российского шпиона, который пользуется огромным влиянием при Владимире Зеленском, и главы Офиса президента Андрея Ермака, который получил от России личные возможности неформальной коммуникации с Кремлем в обмен на провал ключевых операций украинской разведки против России. Дело "вагнеровцев", которое также было провалено 24 июля 2020-го года - это звено той же цепи предательства. И президент Зеленский сейчас "крышует" российскую агентуру в украинских спецслужбах также как и коррупционера Татарова, и несет полную ответственность за эти события.Спустя год, по моей информации, перед бойцами группы "Шведа" никто не извинился, им даже не вернули украденные при задержании личные вещи. Офис президента сделал все, чтобы год назад при задержании был "случайно" убит украинский диверсант, чтобы рассекретить одно из самых опасных для России диверсионных подразделений Украины, и сейчас пытается молча сделать вид, будто ничего не было.Но эта история не закончена. Ничто не забыто, и сидельцы на Банковой не должны думать, что преступления будут забыты и сейчас и после неизбежной смены власти.
Когда нас возьмут в нато ?
С этой властью ни когда
Непонятно че стеснятся , выдумывать "незакорнное" хранение, если можна сразу посадить за убийство "партньора". Зебилы схавают.
Жорстко критикує Петра Порошенка і політтехнолог Михайло Подоляк, який звинувачує чинного президента у жадобі до влади.
"Страшно те, як цинічно він "вбивав" правила, червоні лінії. Навіть у дрібницях. Системно руйнував все підряд, водночас позбавляючи нас людяності і перетворюючи в нереально агресивне ... стадо", - зазначає він.
У команді Офісу президента поповнення: політтехнолог Михайло Подолякhttps://nv.ua/ukr/ukraine/politics/mihaylo-podolyak-stav-radnikom-glavi-op-andriya-yermaka-novini-ukrajini-50081344.html став антикризовим радником голови ОП Андрія Єрмака. Хто він такий і чим буде займатися на новій посаді?
Біографія
Народився 13 травня 1989 року в смт Березнегувате Миколаївської області, громадянин України, протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта загальна середня, політичний аналітик, Інститут проблем регіональної політики та ******** політології, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб'єкт висування - Радикальна Партія Олега Ляшка.
Балотування
2015
мажоритарка 38
Сумська обласна рада 7-го скликання: https://www.chesno.org/party/6/ РПЛ
Не обрано
2014
мажоритарка 160
Верховна Рада 8-го скликання, позачергові: https://www.chesno.org/party/6/ РПЛ . Округ 160
Не обрано
Політик, якого 20 січня партія "Сила людей" https://sylalyudey.org/news/dmytro-gnap-kandydat-v-prezydenty-********-vid-syly-lyudej/ висунула кандидатом у президенти, підтвердив, що кошти на допомогу армії витрачені не повністю, а близько 9 000 євро досі лежать у нього в банку.
Ці кошти він пообіцяв віддати "Слідству.Інфо".
"З різних причин люди, які злетіли у владу у 2014 році, не впоралися із завданням перетворення країни в успішний проект. Хтось через незнання, хтось через небажання, хтось через невміння. Непрофесіоналізм зашкалював. Відсутність довгострокового бачення і розуміння історичних процесів було повсюдним. Все це компенсувалося гучною балаканиною, яка поступово заповнила все", - зазначає він.Коля! Тепер коли у влады професыонали ти задоволений,
Пробелькочіть, що небудь!
Хочу лично в морду плюнуть!