Россия не реагирует на призывы Украины об ускорении обмена пленными, - Гармаш

Россия относится безразлично к призыву Украины ускорить подготовку к обмену пленными, россиян интересует только вопрос субъективизации ОРДЛО в переговорах по Донбассу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

"Мы уже знаем, что Россия не признает себя стороной конфликта и называет посредником в переговорах. Поэтому ей безразличны такие призывы Украины. Представители ОРДЛО от России игнорируют такие призывы, поскольку у них другие мотивации для проведения… Мы сейчас пытаемся не использовать термин "обмен", поскольку мы не меняем своих граждан на своих же граждан, а проведение взаимного освобождения удерживаемых лиц. У них все направлено только на субъективизацию ОРДЛО как стороны конфликта", - сказал представитель ТКГ.

По словам Гармаша, Грызлов сделал заявление, что Украина якобы пытается разорвать все отношения с Донбассом.

"Их это волнует. Их не волнуют ни пленные, ни разминирование, а только субъективизация ОРДЛО как стороны конфликта, чтобы, первое, вывести себя из-под ответственности и, второе, чтобы представить этот конфликт в мире как гражданский конфликт в Украине", - подытожил он.

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