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Новости Агрессия России против Украины Обмен пленными
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Россия не реагирует на призывы Украины об ускорении обмена пленными, - Гармаш

Россия не реагирует на призывы Украины об ускорении обмена пленными, - Гармаш

Россия относится безразлично к призыву Украины ускорить подготовку к обмену пленными, россиян интересует только вопрос субъективизации ОРДЛО в переговорах по Донбассу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

"Мы уже знаем, что Россия не признает себя стороной конфликта и называет посредником в переговорах. Поэтому ей безразличны такие призывы Украины. Представители ОРДЛО от России игнорируют такие призывы, поскольку у них другие мотивации для проведения… Мы сейчас пытаемся не использовать термин "обмен", поскольку мы не меняем своих граждан на своих же граждан, а проведение взаимного освобождения удерживаемых лиц. У них все направлено только на субъективизацию ОРДЛО как стороны конфликта", - сказал представитель ТКГ.

По словам Гармаша, Грызлов сделал заявление, что Украина якобы пытается разорвать все отношения с Донбассом.

"Их это волнует. Их не волнуют ни пленные, ни разминирование, а только субъективизация ОРДЛО как стороны конфликта, чтобы, первое, вывести себя из-под ответственности и, второе, чтобы представить этот конфликт в мире как гражданский конфликт в Украине", - подытожил он.

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Автор: 

обмен (1377) россия (95687) пленные (2143) Трехсторонняя контактная группа (842) Гармаш Сергей (134)


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Россия не реагирует на призывы Украины об ускорении обмена пленными, - Гармаш - Цензор.НЕТ 8421Россия не реагирует на призывы Украины об ускорении обмена пленными, - Гармаш - Цензор.НЕТ 6174
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09.07.2021 09:16 Ответить
гармаш какой-то дурачек. Найвеличніший домовився про обмін "всіх на всіх", ще в 2019 році.
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09.07.2021 09:16 Ответить
Дурачок это тот, кто сказал про забор с ОРДЛО. Он сейчас Президентом работает. А рабссиянам это только на руку. И они используют любой повод унизить нашу страну.
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09.07.2021 09:28 Ответить
Зато на проход иностранных кораблей у берегов захваченного Крыма некоторые части тела у кацапов реагируют очень громко и горячо.
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09.07.2021 09:22 Ответить
Тебя бы,пресловутый андрюша,на подвал законопатить,то совсем иную песню бы пел!!!
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09.07.2021 09:26 Ответить
говорил ещё в 14 нафиг брать пленных мороки потом не оберёся еще и корми обувай охраняй теперь торгуйся требуй! свинец закатал и в шахту
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09.07.2021 09:31 Ответить
Если бы Сырежа Гармаш небыл бы назначенцем-жополизом, то он бы честно сказал, что т.к. у нас "перемирие" с врагом, то активность наших диверсионных и разведывательных подразделений снижена практически до нуля и наш обменный фонд не пополняется. Менять попросту некого. То что у нас есть - оркам не интересно.
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09.07.2021 10:06 Ответить
Так зачем войска отводили?
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09.07.2021 10:13 Ответить
Не ті люди займаються,мабудь,цим питанням,у Медведчука виходило домовитись.Цікаво,щось не чути,тих чотирьох жінок ,котрих просто віддавали кляті московити,хоч влада дозволили забрати...,чи так бідолахи влади,так і сидять в підвалах.
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09.07.2021 17:46 Ответить
 
 