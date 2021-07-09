За полгода в Украине заблокировано 1,1 млн атак на госинформресурсы, - глава Госспецсвязи Щиголь

За первое полугодие специалистами Госспецсвязи заблокировано свыше 1,1 млн атак различных видов на государственные информационные ресурсы и более 250 DDoS-атак.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госспецсвязи, об этом в интервью ЛИГА.Tech сказал Председатель Держспецзвяьзку Юрий Щиголь.

"Ежемесячно общее количество киберинцидентов растет на 5-10%, почти все они направлены либо на получение финансовой выгоды, или на ослабление государства", - отметил руководитель Службы.

Он подчеркнул, что наиболее агрессивно в киберпространстве ведут себя Россия, Китай и Северная Корея.

"Активизация в киберпространстве происходит одновременно с активизацией в реальной жизни, поэтому когда стягивали войска в апреле к границе, мы также видели всплеск атак. Каждая такая провокация сопровождается повышением напряжения в киберсекторе", - добавил Щиголь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю было заблокировано более 60 тыс. атак на госинформресурсы, - Госспецсвязь. ИНФОГРАФИКА