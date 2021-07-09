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За полгода в Украине заблокировано 1,1 млн атак на госинформресурсы, - глава Госспецсвязи Щиголь

За полгода в Украине заблокировано 1,1 млн атак на госинформресурсы, - глава Госспецсвязи Щиголь

За первое полугодие специалистами Госспецсвязи заблокировано свыше 1,1 млн атак различных видов на государственные информационные ресурсы и более 250 DDoS-атак.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госспецсвязи, об этом в интервью ЛИГА.Tech сказал Председатель Держспецзвяьзку Юрий Щиголь.

"Ежемесячно общее количество киберинцидентов растет на 5-10%, почти все они направлены либо на получение финансовой выгоды, или на ослабление государства", - отметил руководитель Службы.

Он подчеркнул, что наиболее агрессивно в киберпространстве ведут себя Россия, Китай и Северная Корея.

"Активизация в киберпространстве происходит одновременно с активизацией в реальной жизни, поэтому когда стягивали войска в апреле к границе, мы также видели всплеск атак. Каждая такая провокация сопровождается повышением напряжения в киберсекторе", - добавил Щиголь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю было заблокировано более 60 тыс. атак на госинформресурсы, - Госспецсвязь. ИНФОГРАФИКА

Госспецсвязь (177) кибербезопасность (675) Щиголь Юрий (14)


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Да буквально пару дней назад сайты ОП. ГПУ, СБУ и прочих госструктур лежали дохлыми тушкамию

Киберпобедители сраные...
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09.07.2021 09:24 Ответить
за год заблокирована тонна атак!
за месяц - 30 киллограмов
за день - 1 килограмм
за последний час - вооооот такую кучку заблокировали
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09.07.2021 10:05 Ответить
Кожне звернення чи запит до держструктур вважати кібератакою і тероризмой.Штрафувать екстримістів і зписувть з рахунків їх пенсії. Нова стратегія, ****.
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09.07.2021 10:08 Ответить
 
 