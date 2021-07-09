За полгода в Украине заблокировано 1,1 млн атак на госинформресурсы, - глава Госспецсвязи Щиголь
За первое полугодие специалистами Госспецсвязи заблокировано свыше 1,1 млн атак различных видов на государственные информационные ресурсы и более 250 DDoS-атак.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госспецсвязи, об этом в интервью ЛИГА.Tech сказал Председатель Держспецзвяьзку Юрий Щиголь.
"Ежемесячно общее количество киберинцидентов растет на 5-10%, почти все они направлены либо на получение финансовой выгоды, или на ослабление государства", - отметил руководитель Службы.
Он подчеркнул, что наиболее агрессивно в киберпространстве ведут себя Россия, Китай и Северная Корея.
"Активизация в киберпространстве происходит одновременно с активизацией в реальной жизни, поэтому когда стягивали войска в апреле к границе, мы также видели всплеск атак. Каждая такая провокация сопровождается повышением напряжения в киберсекторе", - добавил Щиголь.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Киберпобедители сраные...
за месяц - 30 киллограмов
за день - 1 килограмм
за последний час - вооооот такую кучку заблокировали