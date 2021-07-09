Команда Зеленского хочет выбрать карманного директора Бюро экономических расследований: можем получить еще один карательный орган, - Данилюк
Команда Зеленского хочет выбрать карманного директора Бюро экономических расследований, который бы четко выполнял указания и расследовал только то, что нужно Банковой.
Об этом в Facebook сообщил экс-секретарь СНБО Александр Данилюк, подавший документы на конкурс на директора Бюро экономической безопасности (БЭБ), информирует Цензор.НЕТ.
"Не получит", а "может получить". В этом принципиальная разница. По моим ощущениям, сейчас с БЭБ происходит то, что я, будучи министром финансов, смог сбить при Порошенко, когда они взяли мою идею создания Службы финансовых расследований (сейчас БЭБ) и переписали как полностью подконтрольный президенту орган, который, кроме централизации коррупции, не имел бы никаких других результатов. То же самое я помешал сделать и команде Зеленского, когда они в 2019 г. решили, что мой законопроект о БЭБ плохой и надо написать свой, в котором есть прямое подчинение президенту. Это я тоже сбил. А теперь они хотят просто выбрать карманного директора, который бы четко выполнял указания и расследовал только то, что нужно Банковой. Помешать этому можно только через широкий общественный интерес к ходу конкурса и его результату. Это, без преувеличения, крайне важно для будущего всей страны!" - заявил Данилюк.
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Так ти ж працював в цій "команді", ти ж один з тих, хто реально всучив їй в руки владу!
Ти хоча би покаявся, для початку, якщо нині вважаєш за потрібне на них, своїх колишніх "друзів" хвіст піднімати...
Если Рифа, то 2 года СИЗО по липовым обвинениям.
Если Медведчука, то домашний арест за госизмену и махинации в особо крупных масштабах.
Если Коломойского, то все активы Медведчука ему, все госресурсы ему, все рычаги власти ему.
вас было 5 лет, по свежему следу, в горячем состоянии сделать ЭТО Сделали? Где виновники?
вас посчитают
В списке претендентов он под номером 48.
48. Данилюк Александр Александрович
Источник: https://censor.net/ru/n3276056