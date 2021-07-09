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Команда Зеленского хочет выбрать карманного директора Бюро экономических расследований: можем получить еще один карательный орган, - Данилюк

Команда Зеленского хочет выбрать карманного директора Бюро экономических расследований: можем получить еще один карательный орган, - Данилюк

Команда Зеленского хочет выбрать карманного директора Бюро экономических расследований, который бы четко выполнял указания и расследовал только то, что нужно Банковой.

Об этом в Facebook сообщил экс-секретарь СНБО Александр Данилюк, подавший документы на конкурс на директора Бюро экономической безопасности (БЭБ), информирует Цензор.НЕТ.

"Не получит", а "может получить". В этом принципиальная разница. По моим ощущениям, сейчас с БЭБ происходит то, что я, будучи министром финансов, смог сбить при Порошенко, когда они взяли мою идею создания Службы финансовых расследований (сейчас БЭБ) и переписали как полностью подконтрольный президенту орган, который, кроме централизации коррупции, не имел бы никаких других результатов. То же самое я помешал сделать и команде Зеленского, когда они в 2019 г. решили, что мой законопроект о БЭБ плохой и надо написать свой, в котором есть прямое подчинение президенту. Это я тоже сбил. А теперь они хотят просто выбрать карманного директора, который бы четко выполнял указания и расследовал только то, что нужно Банковой. Помешать этому можно только через широкий общественный интерес к ходу конкурса и его результату. Это, без преувеличения, крайне важно для будущего всей страны!" - заявил Данилюк.

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Команда Зеленского хочет выбрать карманного директора Бюро экономических расследований: можем получить еще один карательный орган, - Данилюк 01
Команда Зеленского хочет выбрать карманного директора Бюро экономических расследований: можем получить еще один карательный орган, - Данилюк 02

Автор: 

конкурс (1143) Данилюк Александр (469) Бюро экономической безопасности (208)


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Топ комментарии
+11
Команда Зеленского хочет выбрать карманного директора Бюро экономических расследований: можем получить еще один карательный орган, - Данилюк - Цензор.НЕТ 2318
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09.07.2021 09:31
+9
Смотря кого карать.

Если Рифа, то 2 года СИЗО по липовым обвинениям.
Если Медведчука, то домашний арест за госизмену и махинации в особо крупных масштабах.
Если Коломойского, то все активы Медведчука ему, все госресурсы ему, все рычаги власти ему.
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09.07.2021 09:42
+8
Данилюк!
Так ти ж працював в цій "команді", ти ж один з тих, хто реально всучив їй в руки владу!

Ти хоча би покаявся, для початку, якщо нині вважаєш за потрібне на них, своїх колишніх "друзів" хвіст піднімати...
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09.07.2021 09:31
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Команда Зеленского хочет выбрать карманного директора Бюро экономических расследований: можем получить еще один карательный орган, - Данилюк - Цензор.НЕТ 2318
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09.07.2021 09:31 Ответить
Данилюк!
Так ти ж працював в цій "команді", ти ж один з тих, хто реально всучив їй в руки владу!

Ти хоча би покаявся, для початку, якщо нині вважаєш за потрібне на них, своїх колишніх "друзів" хвіст піднімати...
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09.07.2021 09:31 Ответить
Данилюк всього навсього був в Зєлі Секратарем РНБО. Це в Гройсмана він був міністром фінансів. Всі женуть Данилюка через його повну нікчемність. А от аппазіціонер з нього кльовий.
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09.07.2021 09:35 Ответить
перш за все в тій шоблі в 2019-му році він був другим за впливовістю (після Разумкова) політтехнологом, одним із чільних керівників їх виборчого штабу. Він навіть котирувався на посаду Прем'єра (але вибір Зе зупинився на нікчемі Гончаруку). І не плутай розумного Данилюка з недолугим Гончаруком.
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09.07.2021 09:39 Ответить
Один невдаха по житті,інший дебіл. Призвіща підставляй сам.
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09.07.2021 09:52 Ответить
Не сужу о нем как о специалисте, а вот человек он(на мой взгляд) с "душком".
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09.07.2021 09:50 Ответить
Вывод? Пусть говорит!
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09.07.2021 10:04 Ответить
С этого зеленого офисного планктона такие каратели как с Медведчука бандеровец.
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09.07.2021 09:31 Ответить
Смотря кого карать.

Если Рифа, то 2 года СИЗО по липовым обвинениям.
Если Медведчука, то домашний арест за госизмену и махинации в особо крупных масштабах.
Если Коломойского, то все активы Медведчука ему, все госресурсы ему, все рычаги власти ему.
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09.07.2021 09:42 Ответить
чергове, нівчом невінувате, біле пальто, облічающеє в фейсбук
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09.07.2021 09:35 Ответить
Как же уже достали эти всегда гавкающие и вечно обиженные данелюки и борухи ""березы".
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09.07.2021 09:36 Ответить
А что в замен 'гавкающим"можешь предложить -коммуналку нормальную ,цены или может арест вагнеровцев?забейся уже ,наркоманы грёбаные...
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09.07.2021 09:48 Ответить
Что вам дались эти "вагнеровцы"? Мы за 5 лет не смогли доказать вину стрелявших на Майдане и привлечь их к ответственности. А что имеем относительно "вагнеровцев"??? Тупо арестовать, возмутить весь мир своими выходками, получить всеобщее осуждение и... выпустить виновников провокации в виду отсуствия доказательств?. Ведь все наши"доказательства" на уровне: кто-то что-то сказал. Но удар по власти был бы сокрушительным. А этого так хочется деструктивным силам в Украине.!
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09.07.2021 10:02 Ответить
Да нет ,зебильо,вы за этих вагнеровцев вашу зелю за яйки подвесим)или оно уже доказало вину стрелявших на Майдане?))))
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09.07.2021 10:05 Ответить
Кто такое "оно"? И почему "он"о должно доказывать вину стрелявших? У
вас было 5 лет, по свежему следу, в горячем состоянии сделать ЭТО Сделали? Где виновники?
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09.07.2021 10:14 Ответить
Так,лять,твое оно обещало ,что наконец все узнают имена убийц Майдана)это то чмо зеля,которое во время Майдана требовало "дайте детям ёлку",это то ,твое чмо,которое ржало и предлагало бить майдановцев эбонитовыми палочками ..ты такое же чмо
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09.07.2021 10:21 Ответить
Узнают! Но сначала должны ответить те, кто 5 лет вешал лапшу на уши гражданам, которые отстояли свое достоинство. А то, что обещало "оно" мы спросим через пять лет! И, поверьте, отвечать придется и "ону", если не выполнит обещанного.
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09.07.2021 10:31 Ответить
Мы не собираемся ждать ещё пять лет!!!!от вашего оно никаких ответов)ваше оно сядет за госизмену ,максимум,через 2,5
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09.07.2021 10:46 Ответить
Вы так и не сказали: что помешало лучшей власти за 5 предыдущих лет довести хоть одного дело до логического конца?
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09.07.2021 10:50 Ответить
Так мы воевали ,а не обворовали граждан)мы добивались безвиза и строили антикацапскую коалицию)что вашему зекретину мешает?ах да,оно ворует ,что аж Гай шумит...
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09.07.2021 10:54 Ответить
Воевали и вы и мы ... А власть должна была делать свое дело. К тому же, и сегодня идет война, и сегодня мы в состоянии войны. Тогда какие у вас претензии к нынешней команде? А относительно воровства, то сейчас идет расследование, которое или подтвердит альтруизм бывшего руководства, или его алчность... Посмотрим далее.
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09.07.2021 11:01 Ответить
Так у нас и сегодня война -а мы просто уходим с освобождённых кровью территорий,вы просрали все -и войну ,и внешнюю политику...так какого вашему зестукачу на гиляке не повиснуть?)
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09.07.2021 11:17 Ответить
" Повисших" будем считать по-осени. А еще только июль.
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09.07.2021 12:53 Ответить
Та да)не устали считать?
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09.07.2021 13:34 Ответить
Я же сказал- осенью.
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09.07.2021 14:12 Ответить
А весной?))))ясно,нихрена вы не можете...а осенью может и
вас посчитают
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09.07.2021 16:44 Ответить
Нет! Не женское у вас лицо!
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09.07.2021 17:07 Ответить
ты ,вообще,мое лицо видел?или как я твое,бабушка?)
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09.07.2021 18:02 Ответить
Ну я же не подписываюся Клавой.
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09.07.2021 20:15 Ответить
Зря,честность это не порок
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09.07.2021 21:25 Ответить
И я вам толкую про следующие 2.5 года. В итоге будет 5. Вот тогда мы и спросим с "оно". А вы, если сможете, посадите его за госизмену. Вот и ладно.
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09.07.2021 10:55 Ответить
Да вашу зелю просто убьют...и жену его тоже ,наверно,как в Румынии...а вот если вспомнить,вами любимого,Ленина ,то и детей придется того)
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09.07.2021 10:58 Ответить
Вы теряете привлекательность своего фейса с такими оборотами речи.
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09.07.2021 10:33 Ответить
Знаете,когда я хочу быть привлекательной ,то все ок,не видела ваш фейс,но боюсь,что сексизм вас уже съел)
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09.07.2021 10:49 Ответить
Вы сами его пожираете. Я понимаю, когда нет аргументов люди переходят на мат, грубость, оскорбления... Не стоит это делать. Поверьте- люди все видят и понимают.
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09.07.2021 10:53 Ответить
))))сексизм это не мат...мат это то,что вы сделали с Украиной за два года
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09.07.2021 10:56 Ответить
Я понимаю, что такое сексизм. Вам это не грозит. Вас уже не отличить от среднестатистического гражданина. И это проявляется во всем, даже в свободе изложения мысли.
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09.07.2021 11:05 Ответить
Ясно,что такое элементарные вещи,тот же сексизм,зеголосилки тоже не понимают...
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09.07.2021 11:13 Ответить
Изучала я овоча-почему оно сдрыснуло на Ростов...все просто -оно было трусом и всю жизнь жило под "поцелуй меня удача" ,что его и похоронило...это же,зелёное паДло и трус ,и "поцелуй меня удача",но будет мочить намного хуже чем овощ ,т к бежать этой маарзоте некуда...
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09.07.2021 09:44 Ответить
Ще раз ..Чому всі *екси * стають такими зарозумними , коли отримують копняка !?
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09.07.2021 10:00 Ответить
Какая "принципиальная" позиция! А если бы Данилюк не подал документы на директора БЭБ, его волновали бы "карманные назначения Зеленского"? Причем далеко не только в БЭБ ...
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09.07.2021 10:02 Ответить
И, тем не менее, Данилюк хочет возглавить этот карательный орган.

В списке претендентов он под номером 48.

48. Данилюк Александр Александрович
Источник: https://censor.net/ru/n3276056
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09.07.2021 10:02 Ответить
каратели vs зебилы. Ставлю на карателей
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09.07.2021 10:03 Ответить
Весь прикол в том, что имея монобольниство в раде, свой кабмин, свое сбу, своего генпрокура и суды, криворожский рагуль использует безграничную власть с одной целью - личного обогащения и обогащения своих квартальных друганов. А лошары 73% за это платят.
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09.07.2021 10:04 Ответить
Будут кошмарить бизнес, который проголосовал за Зе, "час расплаты настал" ))))))
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09.07.2021 10:04 Ответить
Ще ніхто не сидить.... Вже три роки майже!!!!
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09.07.2021 10:09 Ответить
Это тот которого постоянно просят выйти из кабинета, причём и при пете и при зеле?!
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09.07.2021 10:39 Ответить
 
 