Команда Зеленского хочет выбрать карманного директора Бюро экономических расследований: можем получить еще один карательный орган, - Данилюк

Команда Зеленского хочет выбрать карманного директора Бюро экономических расследований, который бы четко выполнял указания и расследовал только то, что нужно Банковой.

Об этом в Facebook сообщил экс-секретарь СНБО Александр Данилюк, подавший документы на конкурс на директора Бюро экономической безопасности (БЭБ), информирует Цензор.НЕТ.

"Не получит", а "может получить". В этом принципиальная разница. По моим ощущениям, сейчас с БЭБ происходит то, что я, будучи министром финансов, смог сбить при Порошенко, когда они взяли мою идею создания Службы финансовых расследований (сейчас БЭБ) и переписали как полностью подконтрольный президенту орган, который, кроме централизации коррупции, не имел бы никаких других результатов. То же самое я помешал сделать и команде Зеленского, когда они в 2019 г. решили, что мой законопроект о БЭБ плохой и надо написать свой, в котором есть прямое подчинение президенту. Это я тоже сбил. А теперь они хотят просто выбрать карманного директора, который бы четко выполнял указания и расследовал только то, что нужно Банковой. Помешать этому можно только через широкий общественный интерес к ходу конкурса и его результату. Это, без преувеличения, крайне важно для будущего всей страны!" - заявил Данилюк.

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