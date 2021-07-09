Комиссия законности поддержала заявление Муниципальной охраны в ГБР о преступлении при проведении СБУ обысков, - Муниципальная варта Киева. ФОТОрепортаж

Комиссия законности поддержала заявление Муниципальной охраны в Государственное бюро расследований о совершении преступления сотрудниками СБУ во время незаконных обысков

Об этом говорится в заявлении "Муниципальной варты" в Киеве относительно проведенных у нее обысков, передает Цензор.НЕТ.

"Комиссия законности поддержала заявление Муниципальной Охраны в Государственное бюро расследований о совершении преступления сотрудниками СБУ во время незаконных обысков. Правоохранителям предоставлены доказательства, которые ставят под сомнение законность проведенных Службой безопасности Украины в Муниципальной охране следственных действий", - говорится в заявлении.

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"Правоохранительные органы должны стоять на страже законности и порядка, а не совершать противоправные действия", - заявил Кононенко.











Ранее СБУ провела обыски в "Муниципальной варте" по делу о незаконном обращении с оружием.