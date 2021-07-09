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Новости Агрессия России против Украины
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ЕС вновь призвал РФ обеспечить доступ наблюдателям ОБСЕ к оккупированным территориям Донбасса

ЕС вновь призвал РФ обеспечить доступ наблюдателям ОБСЕ к оккупированным территориям Донбасса

Европейский Союз вновь призвал Россию обеспечить беспрепятственное передвижение Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ) на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Об этом заявила миссия Европейского Союза в ОБСЕ во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 8 июля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы призываем Россию использовать свое большое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, чтобы обеспечить отмену всех ограничений свободы передвижения СММ", - говорится в отчете.

В Евросоюзе указали на то, что из-за постоянных ограничений свободы передвижения СММ пока вынуждена действовать как три отдельных подразделения. Кроме того, ЕС выразил сожаление по поводу того, что Миссия ОБСЕ не может получить доступ к районам вблизи российско-украинской государственной границы.

"Кроме того, требования поддерживаемых Россией вооруженных формирований по проверке прицепов СММ при пересечении линии соприкосновения противоречат мандату СММ, который гарантирует свободный доступ на всю территорию Украины", — отмечается в заявлении ЕС.

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Автор: 

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Призывалы долбаные.
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09.07.2021 10:08 Ответить
РФ не сторона конфликта, спрашивайте Пушилина с Пасечником, и вам ответят...
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09.07.2021 10:14 Ответить
Ни о чем.
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09.07.2021 10:29 Ответить
Это, как с тараканами бороться. Выйти на кухню и в стопицотвосемнадцатый раз крикнуть:"Уходите пожалуйста..."
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09.07.2021 10:33 Ответить
 
 