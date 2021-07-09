РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11763 посетителя онлайн
Новости
6 799 59

Минэкономики о штрафе 326 млн грн "Новой почте": Это не способствует развитию частного бизнеса в Украине, будет проведена служебная проверка

Минэкономики о штрафе 326 млн грн

Министерство экономики Украины считает, что применение к ООО "Новая почта" максимальных санкций нарушает требования Закона Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", а именно принцип пропорциональности нарушения и наказания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Министерство осуждает такой подход к расчету штрафов, поскольку он является субъективным, и считает его недопустимым. Указанная ситуация будет тщательно изучена и проведена служебная проверка. Регулирующие государственные органы должны защищать права потребителей, но штраф должен быть пропорциональным нарушению. Уверены, что такие действия не будут способствовать развитию частного бизнеса в Украине и улучшению ее инвестиционной привлекательности", - говорится в сообщении.

В Минэкономики добавили, что с целью устранения субъективной составляющей при определении уровня штрафов за аналогичные нарушения уже разработан проект Закона Украины, который предусматривает установление фиксированной суммы таких штрафов.

Ранее сообщалось, что Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области наложило два штрафа на общую сумму 326 млн грн - по 10% объема реализованной продукции компании за февраль и март 2021 года - по заявлениям граждан о повреждении посылки и о том, что в отделении клиента обсчитали.

"Новая почта" подала в суд на Государственную потребительскую службу в Харьковской области за наложение необоснованно большого штрафа после проведения проверки по жалобе клиента из-за повреждения посылки на 500 грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина не ощутит никаких потрясений без очередного транша МВФ, - первый вице-премьер Любченко

Автор: 

Минэкономразвития (652) Новая почта (62)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+15
99% уверен в таком диалоге:
- тут на вас две жалобы, мы проверку проведем.. давайте договоримся по-хорошему?
- у нас все честно и прозрачно, проверяйте сколько хотите!
показать весь комментарий
09.07.2021 10:32
+12
Псц уроди, хочуть щоб тільки укрпошта була. Як в кацапів, щоб кожна друга посилка не доходила.
показать весь комментарий
09.07.2021 10:34
+8
Так начхальник НП вроде ж за зелю топил, аж усерался?!
показать весь комментарий
09.07.2021 10:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
99% уверен в таком диалоге:
- тут на вас две жалобы, мы проверку проведем.. давайте договоримся по-хорошему?
- у нас все честно и прозрачно, проверяйте сколько хотите!
показать весь комментарий
09.07.2021 10:32 Ответить
Как то был свидетелем диалога бабульки с сотрудником НП. Та требовала, чтобы они признали, что посылка пришла с повреждением, те не соглашались и не соглашались по той причине, что она получила посылку и ушла, а потом пришла и предъявила претензию что товар с трещиной. Они не соглашались и были правы, нет никакой гарантии, что бабка не уронила посылку пару раз пока несла, а потом решила перевалить ответственность...И бабка пошла жаловаться!!!
Поэтому на НП есть правило, по которому перед тем как получить, ты можешь осмотреть товар и если он поврежден отказаться от получения, потребовать возмещения...И никаких проблем! (у Укрпочты кстати такие же требования и даже похлеще - их ответственность заканчивается после того как ты расписался в получении, а посылку тебе на дадут пока ты не распишешься)
показать весь комментарий
09.07.2021 11:11 Ответить
таки да. укрпочта не отдаст тебе в руки посылку, пока ты не распишешься в ее получении. все претензии к её содержимому, которые могут быть выявлены после вскрытия и предъявлены отправителю или перевозчику, будут рассмотрены почтой только в случае вашего отказа в подписи о получении. выкусите, доктор стрендж и доктор кто!
показать весь комментарий
09.07.2021 11:33 Ответить
Там есть небольшая лазейка, но когда ты расписываешься, то должен предупредить, что намереваешься вскрыть посылку...расписываешься и в присутствии сотрудника Укрпочты (по моему нужен начальник отделения) ее вскрываешь и составляешь акт....Во тогда....может быть.... удастся выбить компенсацию из Укрпочты. Но не факт, что они ее выплатят.
И понятно, что из за посылки за 5-10 баксов, ты не будешь проделывать всю эту тягомотину. Все сделано таким образом, чтобы снять ответственность с Укрпочты. Кстати максимум, что ты можешь потребовать от них, пока не расписался это взвесить посылку!
показать весь комментарий
09.07.2021 12:02 Ответить
Кстати, пока ты не расписался, по правилам Укрпочты посылка принадлежит не тебе, а отправителю и ты, не вправе выставлять претензии!!!
показать весь комментарий
09.07.2021 12:05 Ответить
Псц уроди, хочуть щоб тільки укрпошта була. Як в кацапів, щоб кожна друга посилка не доходила.
показать весь комментарий
09.07.2021 10:34 Ответить
Знаете, что самое смешное- что все руководство Новой Почты- за зеленожопых!!!!)))) И на выборах их поддерживали, немного поскавчали, когда ФОПов стали прижимать в 2020 году, но и недолго. А вот давеча прочитал поток мыслей их хозяина Поперешнюка В. по поводу закона об олигархах- понял, что там снюхались с зеленью по полной программе! И вот непонятно- то ли им такая "благодарочка" от зелени, то ли это театр, чтобы показать- что это не НП слилась в оргазме со служками урода, а вот власть их типа не щадит.
https://www.facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk/posts/349228153225832
показать весь комментарий
09.07.2021 11:18 Ответить
Ласий шматок. Рейдерський наїзд.
показать весь комментарий
09.07.2021 12:09 Ответить
Заказуха укрпошти
показать весь комментарий
09.07.2021 10:36 Ответить
Опять дилетать
показать весь комментарий
09.07.2021 10:36 Ответить
Так начхальник НП вроде ж за зелю топил, аж усерался?!
показать весь комментарий
09.07.2021 10:37 Ответить
ну він же думав, що будуть олігархів розкуркулювати, а виявилось, що його.
показать весь комментарий
09.07.2021 10:40 Ответить
Ссилку в студію!
показать весь комментарий
09.07.2021 10:51 Ответить
Сам шукай. Я тобі нє слуга з криворогатого квартал-наріду!)))
показать весь комментарий
09.07.2021 11:02 Ответить
Ну перднути в калюжу зі словом 'вродє' це ти прям як бабка біля під'їзду.
показать весь комментарий
09.07.2021 11:05 Ответить
Ну так пердони в калюжу і спростуй те,що я ,бабця біля під'їзду звізданула!)
показать весь комментарий
09.07.2021 11:09 Ответить
З бабцями зачіпатись - себе не поважати
показать весь комментарий
09.07.2021 11:11 Ответить
Ну і правільно, внучок. В нас всі прастітуткі,алкаші та наркоші на учьотє!)))
показать весь комментарий
09.07.2021 11:15 Ответить
Почему то такие уроды, как ты, не просили подтверждение всякой херни про страшного и ужасного Порошенко, сразу верили на 100% всей брехне безоглядно,а тут подавай пруфы ему! Зайди на фейсбук к руководству и читай там все. Задрали зеленодрочеры
показать весь комментарий
09.07.2021 11:21 Ответить
Ти *******? Я порохобот.
показать весь комментарий
20.07.2021 19:36 Ответить
А ты лишь бы перднуть. При твоем Порохе кстати на Новую Почту тоже постоянно наезды и штрафы были. Так что бандиты и методы у власти одни и те же остались.
показать весь комментарий
09.07.2021 11:07 Ответить
Давай доказательства!!!!! Вы же требуете, без доказательств, что их ШТРАФОВАЛИ все время- твой высер очередная херня. Да,там был конфликт, но руководство его решило быстро при встрече с генпрокурором. На этом все.
показать весь комментарий
09.07.2021 11:24 Ответить
Ключевые слова,* руководство его решило быстро при встрече с генпрокурором*. После етого у самого Гениального Пгокугога с судимостью и без образования появился новый дом, а Новая Почта повысила тарифы на 5%
https://censor.net/ru/comments/locate/3276065/0192143f-c265-7319-9b63-76b17f6bdcdb
показать весь комментарий
09.07.2021 11:29 Ответить
Опять берешешь, кремледрочерская дрянь! Жена Луценко - совладелец КиевСтара и другого бизнеса, причем давно, еще до их похода в политику. Отличительный признак всех кремледрочерно- зеленогнойной мрази- это брехня и брехня постоянная и безбожная, и вера в то,что их тупой лохторат не будет ничего проверять!
Руководство НП само попросилось на встречу к Ген.прокурору. Ты,падаль, там присутствовал, участвовал в даче взятки? Если да- почему не насявал твой бянидиктовой, был бы повод еще пощипать НП. Какие вы задроты конченные, зеленоуе...ни. Почему к генпрокурору? Потому что по ЗАКОНУ они осуществляют надзор за действиями всех гос органов и следствий. А про повышение тарифов- пойди опять к бянидиктовой- еще один повод набрехать и насявать для такой падали, как ты))))))
показать весь комментарий
09.07.2021 12:40 Ответить
В этой стране уже давно наказание несуразны с нарушениями... особенно, когда закрома родины в таком состоянии, что мыши сбрасываются на благотворительность и несут туда остатки зерна...
показать весь комментарий
09.07.2021 10:39 Ответить
спеціально такий штраф наклали, щоб власники занесли в ОП, а там усе "порішають".
показать весь комментарий
09.07.2021 10:39 Ответить
Може Нову пошту " трусонули" і занадто, але тарифи у неї всеж завищені.
Декілька днів по тому отримав АМДшний "камінь" у коробочці величиною в 2/3 пачки цигарок (Київ-Запоріжжя).... заплатив 47 грн.
Доречі у Німеччині цеб було б безкоштовно.
показать весь комментарий
09.07.2021 10:42 Ответить
Замовляй укрпоштою, в чому проблема? Зеконом 17 грн і отримай незабутні враження.
показать весь комментарий
09.07.2021 10:48 Ответить
В тому і річ що, або совкова "Укрпошта", або Нова зі своїми тарифами... вибір не великий...
показать весь комментарий
09.07.2021 10:59 Ответить
Нормальні тарифи за хорошу роботу.
Націнка в 2-3 рази від оптових цін в епіцентрі, наприклад, не турбує?
показать весь комментарий
09.07.2021 11:02 Ответить
Мені пофіг на герегівсбкі "Епіцентри".
А от коли місяц потому я відправляв другові гітару Gibson вартістю більше 2000 дол. то мені на Новій Пошті запропонували її застрахувати... Це як *******?!!! Я з багатьох країн Європи відправляв посилки за такою вартістю і більше, але такої дурної пропозиції ніколи не чув!
Хочете милуватися Новою поштою... ну це ваші справи.
показать весь комментарий
09.07.2021 11:13 Ответить
А дело было так.посмотрели крохоборы при власти кого можно трухануть на бабло?ага,новая почта!работает исправно по всей Украине,бабло есть,вот и срубили.
показать весь комментарий
09.07.2021 11:17 Ответить
Безкоштовно за рахунок магазину, а не перевізника)))
показать весь комментарий
09.07.2021 10:50 Ответить
то їдь в Німеччину отримувати безкоштовно. Нормальні в них і ціни, і терміни доставки, і сервіс за такі гроші.
показать весь комментарий
09.07.2021 10:51 Ответить
Без Вас шановний визначусь куди мені їхати а куди ні. Нее Вам мені вказувати... а ви так і живіть між інь і янь.
показать весь комментарий
09.07.2021 11:22 Ответить
ти ж любитель халяви, от тебе і послали подалі на халяву.
показать весь комментарий
09.07.2021 11:34 Ответить
Бескоштовно в Німеччині це може бути тільки за умови, що доставку оплатить магазин. В Україні так теж буває - але ви замовили не у тому магазині, що оплачує доставку.
показать весь комментарий
09.07.2021 11:02 Ответить
Нафтогаз каждый месяц берет 250грн за доставку газа по государственным трубам, а ты захотел чтобы тебе посылки бесплатно возила частная фирма которая платит налоги, содержит тысячи отделений, перевозчиков и людей? Возьми с Епицентра который у тебя под боком бесплатную доставку попробуй.
показать весь комментарий
09.07.2021 11:16 Ответить
- Повреждения посылки на 500 грн.? - Штраф "Новой почте" 326 млн грн. ! - А к Укрпочте та же шкала!? Наверное, это было ПРЕДЛОЖЕНИЕ к решить вопрос по хорошему, которое плавно перешло в ПРИНУЖДЕНИЮ. Чем больше героев и исполнителей вовлечено в спектакль ПРИНУЖДЕНИЕ, тем сумма штрафа больше - вышли уже на гос. уровень. Такое не прощают... А могли же с девочками на месте порешать...
показать весь комментарий
09.07.2021 10:43 Ответить
Стара схема, на якій ще даїшники людей розкучували. На пустому місці тобі погрожують штрафом неадекватної величини і, ти, хочеш не хочеш, а починаєш сам домовлятися.
показать весь комментарий
09.07.2021 10:49 Ответить
вообще окуели проверяющие, на ровном месте решили сбрить.. и сто пудов наказали так т.к. НП отказалась давать взятку! ироды.. узаконенный рэкет!
показать весь комментарий
09.07.2021 10:46 Ответить
невже ти думаєш, що виписування штрафа на таку суму не було погоджене "зверху"? чи оті хлопці і дівчата, що працють у звичайних відділеннях могли дати взятку, що б зацікавила перевіряючих?
показать весь комментарий
09.07.2021 10:54 Ответить
При чому тут хлопці і дівчата, якщо про перевірку знає керівництво?
показать весь комментарий
09.07.2021 11:04 Ответить
нужно всем обществаом накатать на укрпочту и за обслуживание, как курицы сонные, и за отношение к клиенту - как будто мы низшее сословье ото них, и за посылки поврекжденные.. может проверяющие обонкротят укрпочту тогда!?
показать весь комментарий
09.07.2021 10:48 Ответить
На укрпочте постоянно пропадали письма в том числе заказные. При етом работники почты тупо разводили руками мол ничего не знаем и ничего поделать не можем. Поетому укрпочтой отправлять посылку да еще дорогую ето глупо.
показать весь комментарий
09.07.2021 11:04 Ответить
Зараз з'явиться сєкта свідєтєлєй Укрпошти, яка заявить, що там хороший сервіс і кращі тарифи))
показать весь комментарий
09.07.2021 10:49 Ответить
Я так и не понял за что на ,,Новую Почту,, наложили штраф.Действия украинского правительства больше похожи на государственный рекет.Если штраф наложили за монополизм так это выбор пользователей.Меня к примеру никто не сможет заставить принудительно пользоваться другими отделениями поставок пока я сам этого не захочу так причем здесь ,,Новая Почта,, и какая их вина в том что я выбираю их услуги?
показать весь комментарий
09.07.2021 10:52 Ответить
Не хотят давать откаты. Наезды на нее под просто смешными предлогами. Мол пожаловался кто то что ему коробку помяли. Просто Новая Почта ето единственная почта в Украине вне конкуренции по качеству обслуживания, быстрой доставке и сети отделений.
показать весь комментарий
09.07.2021 10:57 Ответить
...и эту единственность определяют люди.А нам насильственно хотят впихнуть третьесортные предприятия которые организовали люди при власти и хотят конкурентов просто уничтожить.
показать весь комментарий
09.07.2021 11:01 Ответить
Інвестиційна няня працює 😅
показать весь комментарий
09.07.2021 11:00 Ответить
Скажите, а когда наложат миллиардные штрафы на Нафтогаз, который каждый месяц обсчитывает своих клиентов. И месяца не бывает чтобы не приходилось ехать в Киевгаз и разбираться за неадекватные суммы в платежках несмотря на то что регулярно проверяются данные счетчика. И каждый месяц 800-1500грн пытаются впихнуть лишних.
показать весь комментарий
09.07.2021 11:01 Ответить
Так Нафтогаз чи Київгаз? То різні організації
показать весь комментарий
09.07.2021 11:16 Ответить
Х*** их там поймешь. Тот что в Вишневом я езжу. Киевоблгазсбыт или что то такое. Не принципиально. Потому что из рассказов знакомых такое везде и в Киеве и в других городах.
показать весь комментарий
09.07.2021 11:22 Ответить
Цікаво, цій зелені абсолютно пофіг на такі поняття як інвестиційний клімат, умови ведення бізнесу, привабливість країни для реальних інвесторів?

І чи хтось порахував на скільки мільярдів інвестицій зірвались, просто тому що нормальні люди не ******* коли їх розводять на касу ?

Те що від фейкового наїзду не змогла відбитись навіть кантора, яка давно на ринку і має один з найкращих в країні стартапів це дуже серйозний індикатор для всіх.
показать весь комментарий
09.07.2021 11:47 Ответить
"Нова пошта" вже зовсім не та, що була спочатку! Сервіс все гірший, ціни все вище.Бикує мерзота! Особливо в тих населених пунктах, де вони монополісти.
показать весь комментарий
09.07.2021 11:54 Ответить
Укрпошта в кожному селі, які монополісти?
показать весь комментарий
09.07.2021 15:56 Ответить
Если так будут относиться к наиболее успешным бизнесам в Украине, то таких бизнесов больше не будет, а будет то совковый дерьмосервис, о котором не хочется вспоминать.
показать весь комментарий
09.07.2021 21:20 Ответить
 
 