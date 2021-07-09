Минэкономики о штрафе 326 млн грн "Новой почте": Это не способствует развитию частного бизнеса в Украине, будет проведена служебная проверка

Министерство экономики Украины считает, что применение к ООО "Новая почта" максимальных санкций нарушает требования Закона Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", а именно принцип пропорциональности нарушения и наказания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Министерство осуждает такой подход к расчету штрафов, поскольку он является субъективным, и считает его недопустимым. Указанная ситуация будет тщательно изучена и проведена служебная проверка. Регулирующие государственные органы должны защищать права потребителей, но штраф должен быть пропорциональным нарушению. Уверены, что такие действия не будут способствовать развитию частного бизнеса в Украине и улучшению ее инвестиционной привлекательности", - говорится в сообщении.

В Минэкономики добавили, что с целью устранения субъективной составляющей при определении уровня штрафов за аналогичные нарушения уже разработан проект Закона Украины, который предусматривает установление фиксированной суммы таких штрафов.

Ранее сообщалось, что Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области наложило два штрафа на общую сумму 326 млн грн - по 10% объема реализованной продукции компании за февраль и март 2021 года - по заявлениям граждан о повреждении посылки и о том, что в отделении клиента обсчитали.

"Новая почта" подала в суд на Государственную потребительскую службу в Харьковской области за наложение необоснованно большого штрафа после проведения проверки по жалобе клиента из-за повреждения посылки на 500 грн.

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