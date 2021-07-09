Минэкономики о штрафе 326 млн грн "Новой почте": Это не способствует развитию частного бизнеса в Украине, будет проведена служебная проверка
Министерство экономики Украины считает, что применение к ООО "Новая почта" максимальных санкций нарушает требования Закона Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", а именно принцип пропорциональности нарушения и наказания.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.
"Министерство осуждает такой подход к расчету штрафов, поскольку он является субъективным, и считает его недопустимым. Указанная ситуация будет тщательно изучена и проведена служебная проверка. Регулирующие государственные органы должны защищать права потребителей, но штраф должен быть пропорциональным нарушению. Уверены, что такие действия не будут способствовать развитию частного бизнеса в Украине и улучшению ее инвестиционной привлекательности", - говорится в сообщении.
В Минэкономики добавили, что с целью устранения субъективной составляющей при определении уровня штрафов за аналогичные нарушения уже разработан проект Закона Украины, который предусматривает установление фиксированной суммы таких штрафов.
Ранее сообщалось, что Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области наложило два штрафа на общую сумму 326 млн грн - по 10% объема реализованной продукции компании за февраль и март 2021 года - по заявлениям граждан о повреждении посылки и о том, что в отделении клиента обсчитали.
"Новая почта" подала в суд на Государственную потребительскую службу в Харьковской области за наложение необоснованно большого штрафа после проведения проверки по жалобе клиента из-за повреждения посылки на 500 грн.
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- тут на вас две жалобы, мы проверку проведем.. давайте договоримся по-хорошему?
- у нас все честно и прозрачно, проверяйте сколько хотите!
Поэтому на НП есть правило, по которому перед тем как получить, ты можешь осмотреть товар и если он поврежден отказаться от получения, потребовать возмещения...И никаких проблем! (у Укрпочты кстати такие же требования и даже похлеще - их ответственность заканчивается после того как ты расписался в получении, а посылку тебе на дадут пока ты не распишешься)
И понятно, что из за посылки за 5-10 баксов, ты не будешь проделывать всю эту тягомотину. Все сделано таким образом, чтобы снять ответственность с Укрпочты. Кстати максимум, что ты можешь потребовать от них, пока не расписался это взвесить посылку!
https://www.facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk/posts/349228153225832
https://censor.net/ru/comments/locate/3276065/0192143f-c265-7319-9b63-76b17f6bdcdb
Руководство НП само попросилось на встречу к Ген.прокурору. Ты,падаль, там присутствовал, участвовал в даче взятки? Если да- почему не насявал твой бянидиктовой, был бы повод еще пощипать НП. Какие вы задроты конченные, зеленоуе...ни. Почему к генпрокурору? Потому что по ЗАКОНУ они осуществляют надзор за действиями всех гос органов и следствий. А про повышение тарифов- пойди опять к бянидиктовой- еще один повод набрехать и насявать для такой падали, как ты))))))
Декілька днів по тому отримав АМДшний "камінь" у коробочці величиною в 2/3 пачки цигарок (Київ-Запоріжжя).... заплатив 47 грн.
Доречі у Німеччині цеб було б безкоштовно.
Націнка в 2-3 рази від оптових цін в епіцентрі, наприклад, не турбує?
А от коли місяц потому я відправляв другові гітару Gibson вартістю більше 2000 дол. то мені на Новій Пошті запропонували її застрахувати... Це як *******?!!! Я з багатьох країн Європи відправляв посилки за такою вартістю і більше, але такої дурної пропозиції ніколи не чув!
Хочете милуватися Новою поштою... ну це ваші справи.
І чи хтось порахував на скільки мільярдів інвестицій зірвались, просто тому що нормальні люди не ******* коли їх розводять на касу ?
Те що від фейкового наїзду не змогла відбитись навіть кантора, яка давно на ринку і має один з найкращих в країні стартапів це дуже серйозний індикатор для всіх.