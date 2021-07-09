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На заседание ВСК по делу "вагнеровцев" мы не имеем права вызвать Зеленского, у него неприкосновенность, - "слуга народа" Безуглая

На заседание ВСК по делу

На заседание ВСК Рады по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины не смогут пригласить президента Владимира Зеленского, поскольку он является неприкосновенным лицом.

Об этом заявила глава ВСК, нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая, говорится в материале Цензор.НЕТ "Дело "вагнеровцев": Сможет ли ВСК назвать виновных в срыве спецоперации?".

"Я предложила членам ВСК, чтобы у нас заседание были максимально открытыми до момента, как мы получим первые документы, которые являются тайными или совершенно секретными. Возражений не было. Затем заседания будут закрыты. После их завершения мы будем устанавливать, подлежит ли информация, которая рассматривалась, к закону "О государственной тайне". Если нет, тоже будем публиковать", - отметила глава парламентской ВСК.

По словам Безуглой, члены ВСК приняли решение пригласить на заседание пятого президент Петра Порошенко.

"При этом у нас была дискуссия, как оформить приглашение (оно как раз дорабатывается) - указать открытый или закрытый формат заседания, или чтобы он сам выбирал. Члены ВСК решили выбрать закрытый, чтобы избежать политизации процесса, а то, что из предоставленной информации не будет гостайной, обнародовать. Хотя приглашение еще готовится, Порошенко уже публично поставил условие: придет, если будет рассматриваться вопрос "вагнеровцев". Его требования включить это дело в повестку дня комиссии, его как раз по нему и приглашают, вызывает у меня беспокойство относительно его логических связей. Как я сказала, рассмотрение происходит хронологически и обязательно дойдет до этапа возможного срыва операции, но сначала нам надо установить, такая операция вообще имела ли место, когда и при каких условиях", - рассказала нардеп.

Читайте также: ВСК Рады по "вагнеровцам" начала работу: Темой ЧВК будет заниматься в июле-августе

"К тому же Порошенко заявил, что придет, если на комиссии даст показания и Зеленский. Согласно действующему законодательству, мы не имеем права вызывать президента. Он является неприкосновенным лицом. Здесь дело не в фамилиях. Если бы президентом сейчас был Петр Алексеевич, мы тоже не могли бы его вызвать на ВСК. Простите, это же не "стадион, так стадион", не дебаты", - добавила она.

Безуглая заявила, что если Порошенко придет и подтвердит под протокол, что эта операция имела место, что он ее инициировал и поделится деталями, это уже станет отправной точкой. Если не придет, это будет отсрочка.

"Надо начать с 2018 года. Далее мы уже будем идти по хронологии. Заслушаем и Василия Бурбу, если он согласится, и тому подобное. Как двигаться вперед, если не получить ответ на вопрос, а была ли такая операция? При всем уважении, информация в СМИ - это не подтверждение. Должны быть соответствующие документы или заявление под протокол одного из высших должностных лиц, которое было уполномочено принимать решения и несло за это ответственность", - добавила парламентарий.

Подробнее о работе парламентской ВСК читайте в материале Цензор.НЕТ здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко призывает парламент официально включить "вагнергейт" в повестку дня ВСК и готов прийти на заседание вместе с Зеленским

Автор: 

ВР (29261) ВСК (458) Зеленский Владимир (20505) ЧВК Вагнер (1332) Безуглая Марьяна (291)


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Топ комментарии
+42
Ничего не мешает ему прийти добровольно и разъяснить ситуацию.
Кроме его НЕжелания делать это, скрыть правду.
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09.07.2021 10:50
+27
"Неприкасаемым" в индийском смысле...
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09.07.2021 10:49
+27
На заседание ВСК по делу "вагнеровцев" мы не имеем права вызвать Зеленского, он является неприкасаемым, - "слуга народа" Безуглая
На заседание ВСК по делу "вагнеровцев" мы не имеем права вызвать Зеленского, он является неприкасаемым, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 3861
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09.07.2021 10:50
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"Так что...нету у вас методов против Кости Сопрыкина"
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09.07.2021 11:14 Ответить
За предательство отвечать надо.
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09.07.2021 11:18 Ответить
И даже за брехню.
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09.07.2021 11:24 Ответить
-- Я всегда преклонялся перед вашей идеей перевода слона в испанской партии с b5 на c4! (с)
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09.07.2021 12:44 Ответить
Т е если президент начнёт расстреливать людей на улице то до конца срока он может резвиться и ничего не бояться?
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09.07.2021 11:22 Ответить
Естественно.В нашей стране лучше всего быть президентом,депутатом или Гидрометцентром:врешь что угодно и ничего тебе за это не будет)
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09.07.2021 11:33 Ответить
Хорошо Шмаркля пристроилась...никому ничего не должен, и делаю что хочу!
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09.07.2021 11:23 Ответить
?????.....то есть, на его месте некто Янукович, тоже был неприкосновенным лицом. А почему вы не допускаете ошибок и того и другого. И....умышленных тоже????
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09.07.2021 11:26 Ответить
Безугла покриває зрадника. Співучасть у державній зраді - це теж державна зрада. Мар'яно, не тіш себе. Сидітимеш у жіночій тюрмі, а не в сусідній камері з Зеленським.
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09.07.2021 11:28 Ответить
По стопам Тимошенкі?
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09.07.2021 11:57 Ответить
Что за бред?Вы МОЖЕТЕ его вызывать.Неприкосновенность лишь дает ему право отказаться от дачи показаний.И вот,если ОТКАЖЕТСЯ,тогда и можно будет делать выводы.Но чтоб он ОТКАЗАЛСЯ,его надо ВЫЗВАТЬ.А если вы не вызываете да еще и лепите тупые отмазки,то вопросы уже не только к нему,а и к ВАМ
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09.07.2021 11:29 Ответить
Чи безграмотна чи дюже хитроопа. Недоторканість відноситься до кримінального переслідування. А ось звітуватися президент повинен так само як і будь-який інший громадянин
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09.07.2021 11:30 Ответить
за шиворот скота и подсрачниками гнать на заседание...
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09.07.2021 11:35 Ответить
Зачем приглашать, Зеленский все обстоятельно рассказал в интервью, которое было показано по ТВ. Там все ясно и понятно кто передал информацию Лукашенко по вагнеровцам.
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09.07.2021 11:36 Ответить
да что вы говорите, то есть он может вообще по беспределу творить что угодно? нелох этот ваш зеленый
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09.07.2021 11:38 Ответить
Зеленное, вонючее, осклизлое, опущенное Беней, действительно неприкасаемое. Но для слуг урода - такое родное и облизываемое.
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09.07.2021 11:38 Ответить
А в Гаити убили президента Жовенеля Мойза который тоже "боролся" с олигархами и хотел переписать Конституцию под себя. Кстати Гаити тоже самая бедная и коррумпированная республика на той части планеты как и Украина в Европе. К сожалению его жена тоже была ранена тяжело. Жаль невинную женщину.
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09.07.2021 11:41 Ответить
А мне б ленку не было б жаль (мечтаю). Сепарша тупорылая должна страдать за своего наркошу!)
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09.07.2021 12:06 Ответить
прояв антисемізму:"публічні висловлювання, пов'язані із засудженням осіб єврейського походження як колективно відповідальних за реальні чи уявні правопорушення, скоєні однією особою або групою осіб незалежно від етнічного походження чи віросповідання" , "заперечення факту переслідування і масового знищення євреїв під час Другої світової війни (Голокост);" - витяг з проекту закона, а цікаво, Голодомор євреї признають. І нащо цей закон, переслідування людей любої нації це протизаконно, і який антисемізм в Україні коли при владі, мабуть, більшість євреїв, включаючи президента- не зрозуміло.....
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09.07.2021 11:43 Ответить
Блін, ну який антисемітизм в Україні?! Беня правіт, буба ісполняєт, мендельша, тіпо книжки тупорилі пише! Українці ДЕ?!
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09.07.2021 12:11 Ответить
А вы всех пздте вызывая на комиссию? Или только к Зе собирались поприкасаться? Вот потому он и взял все на себя, что он на всех ложил смычек от пианины.
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09.07.2021 11:43 Ответить
Кто бы сомневался. Но при чем здесь "неприкосновенность"? Ответить на вопросы это нарушение неприкосновенности? Или на комиссии стразу арестовывают и в СИЗО отправляют?
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09.07.2021 11:51 Ответить
Дєла ідуть, контора пише... Так що все ОК, пересічні...
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09.07.2021 11:53 Ответить
так инициируйте импичмент! безумная в своем безумном репертуаре.
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09.07.2021 11:54 Ответить
Закон про імпічмент то блеф.
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09.07.2021 12:23 Ответить
Если следить не за языком, а за руками, то мы имеем точно такого же имитатора реформ, как и шоколад, но Зе более опасный своей, с детства полученной комуняцкой преступной идеологией и уверенностью, шо своей хитростью он всех кинет и оставит в дураках, но если так получилось в 95 балагане, то это совсем не значит, шр он выйдет сухим из воды в этот раз.
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09.07.2021 12:10 Ответить
Марьянка, зроби щось хочаб зі своєю зовнішністю. Дивитися огидно. Бо я розумію, що з мізками нічого вже не вийде. Там повний звіздець!
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09.07.2021 12:18 Ответить
Клінтон прибігав коли його викликали в слідчу комісію по справі Моніки і трохи не отримав імпічмент, що збрехав під присягою. А тут шмаркля недоторкана.
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09.07.2021 12:20 Ответить
Тобто вона одразу погодилась ,що це ЗЕ злив операцію,але ви йому нічого не зробите ,бо в нього недоторканість ? Ну-ну ,один теж так вважав ,але зараз у Ростові сидить.
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09.07.2021 12:45 Ответить
Овца зеленая, неприкосновенность при выполнении наказаний, но не при заслушивании каких-либо вопросов
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09.07.2021 13:01 Ответить
Недовчили на трускавецьких курсах, або ж "перевчилася", не тільки юристів-науковців, а і практиків поставила в тупик своїми "перлами". Ох і "наслідить" ця слідча комісія!
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09.07.2021 13:21 Ответить
Дипломатическая, не криминальная.
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09.07.2021 14:22 Ответить
Значит сначала надо проводить импичмент, а потом уже в тюрьму.
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09.07.2021 14:38 Ответить
Безуглая !!Я знал , что ты тупая и dурная, по твоим речам на каналах ТВ !!Но не на столько же!!Неприкасаемых у нас по конституции нет и не может быть!! Раз презиdент виноват в утечке информации , значит наdо обявить ему ИМПИЧМЕНТ и выгнать его к херам!!
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09.07.2021 15:20 Ответить
На засідання ТСК у справі "вагнерівців" ми не маємо права викликати Зеленського, у нього недоторканність, - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 732
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09.07.2021 17:32 Ответить
В чому полягає недоторканість, у звільненні від відповідальності перед народом? Це шобло беззаконників трактує закони так , як це їм вигідно.
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09.07.2021 21:35 Ответить
БРЕХНЯ !!! ЗАПРОСИТИ МОЖУТЬ , ЙОГО ПРАВО ПРИЙТИ ТА ВИКЛАСТИ СВОЮ ПОЗИЦІЮ , АБО НІ.
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09.07.2021 21:51 Ответить
Как всегда зелень ВРЕТ!
Вызвать вы его можете.... А вот прийти бубочка может и отказаться!
Это как с петицией - бубочкина гниль вылезет наружу!
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12.07.2021 16:16 Ответить
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