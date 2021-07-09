На заседание ВСК по делу "вагнеровцев" мы не имеем права вызвать Зеленского, у него неприкосновенность, - "слуга народа" Безуглая

На заседание ВСК Рады по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины не смогут пригласить президента Владимира Зеленского, поскольку он является неприкосновенным лицом.

Об этом заявила глава ВСК, нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая, говорится в материале Цензор.НЕТ "Дело "вагнеровцев": Сможет ли ВСК назвать виновных в срыве спецоперации?".

"Я предложила членам ВСК, чтобы у нас заседание были максимально открытыми до момента, как мы получим первые документы, которые являются тайными или совершенно секретными. Возражений не было. Затем заседания будут закрыты. После их завершения мы будем устанавливать, подлежит ли информация, которая рассматривалась, к закону "О государственной тайне". Если нет, тоже будем публиковать", - отметила глава парламентской ВСК.

По словам Безуглой, члены ВСК приняли решение пригласить на заседание пятого президент Петра Порошенко.

"При этом у нас была дискуссия, как оформить приглашение (оно как раз дорабатывается) - указать открытый или закрытый формат заседания, или чтобы он сам выбирал. Члены ВСК решили выбрать закрытый, чтобы избежать политизации процесса, а то, что из предоставленной информации не будет гостайной, обнародовать. Хотя приглашение еще готовится, Порошенко уже публично поставил условие: придет, если будет рассматриваться вопрос "вагнеровцев". Его требования включить это дело в повестку дня комиссии, его как раз по нему и приглашают, вызывает у меня беспокойство относительно его логических связей. Как я сказала, рассмотрение происходит хронологически и обязательно дойдет до этапа возможного срыва операции, но сначала нам надо установить, такая операция вообще имела ли место, когда и при каких условиях", - рассказала нардеп.

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"К тому же Порошенко заявил, что придет, если на комиссии даст показания и Зеленский. Согласно действующему законодательству, мы не имеем права вызывать президента. Он является неприкосновенным лицом. Здесь дело не в фамилиях. Если бы президентом сейчас был Петр Алексеевич, мы тоже не могли бы его вызвать на ВСК. Простите, это же не "стадион, так стадион", не дебаты", - добавила она.

Безуглая заявила, что если Порошенко придет и подтвердит под протокол, что эта операция имела место, что он ее инициировал и поделится деталями, это уже станет отправной точкой. Если не придет, это будет отсрочка.

"Надо начать с 2018 года. Далее мы уже будем идти по хронологии. Заслушаем и Василия Бурбу, если он согласится, и тому подобное. Как двигаться вперед, если не получить ответ на вопрос, а была ли такая операция? При всем уважении, информация в СМИ - это не подтверждение. Должны быть соответствующие документы или заявление под протокол одного из высших должностных лиц, которое было уполномочено принимать решения и несло за это ответственность", - добавила парламентарий.

Подробнее о работе парламентской ВСК читайте в материале Цензор.НЕТ здесь.

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