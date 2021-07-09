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Трое детей на Ивано-Франковщине попали в реанимацию из-за укусов змей, все они в тяжелом состоянии, - ОГА

Трое детей на Ивано-Франковщине попали в реанимацию из-за укусов змей, все они в тяжелом состоянии, - ОГА

В Ивано-Франковской области трое детей госпитализированы в результате укусов змей. Все они находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-службу Ивано-Франковской ОГА.

Так, согласно данным, 8 июля поступило сообщение от дежурного врача Коломыйской детской больницы о том, что в больницу был доставлен подросток 2005 г.р., житель с. Казанив Коршивськой ТГ Коломыйского р-на с диагнозом "анафилактический шок вследствие укуса змеи". Пострадавший находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.

Также в 20:40 в больницу поступила девочка 2009 г.р., жительница г. Кривой Рог Днепропетровской области, которую в с. Осмолода Перегинской ТГ укусила змея за правую руку. Пострадавшая находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.

В 22:10 в ГСЧС от дежурного приемного отделения КНС "ОДКБ" поступило сообщение, что в с. Кинчаки Дубовецкой ТГ Ивано-Франковского р-на на детской площадке укусила змея жителя с. Кинчаки, 2005 г.р.. Пострадавший находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 9-летний мальчик попал в реанимацию из-за укуса змеи на Львовщине, - ГСЧС

дети (6523) змеи (20) несчастный_случай (314) Ивано-Франковская область (923)


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Топ комментарии
+5
Видимо, сыворотки в местных медучереждениях попросту НЕТ!
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09.07.2021 11:11
+2
в этом году как никогда... просто кубла гадючьи (12 штук за раз)
Трое детей на Ивано-Франковщине попали в реанимацию из-за укусов змей, все они в тяжелом состоянии, - ОГА - Цензор.НЕТ 1496

Днепр на Днепре... Набережная (р-н Нового моста)
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09.07.2021 11:14
+1
Трое детей на Ивано-Франковщине попали в реанимацию из-за укусов змей, все они в тяжелом состоянии, - ОГА - Цензор.НЕТ 8975
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09.07.2021 11:11
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Правила форума Совет форумчан
Видимо, сыворотки в местных медучереждениях попросту НЕТ!
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09.07.2021 11:11 Ответить
Спросите в своей поликлинике
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09.07.2021 12:11 Ответить
я покинул страну в августе 2013-го, предупредив знакомых, близких и родных о грядущей войне оккупации Крыма и Донбасса паРашкой /никто не поверил/
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09.07.2021 12:36 Ответить
Лучше скажи что в той Украине есть.
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09.07.2021 14:50 Ответить
Трое детей на Ивано-Франковщине попали в реанимацию из-за укусов змей, все они в тяжелом состоянии, - ОГА - Цензор.НЕТ 8975
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09.07.2021 11:11 Ответить
в этом году как никогда... просто кубла гадючьи (12 штук за раз)
Трое детей на Ивано-Франковщине попали в реанимацию из-за укусов змей, все они в тяжелом состоянии, - ОГА - Цензор.НЕТ 1496

Днепр на Днепре... Набережная (р-н Нового моста)
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09.07.2021 11:14 Ответить
пруф где??cылку на цензор
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09.07.2021 12:02 Ответить
https://dp.informator.ua/2021/04/22/v-dnepre-na-territoriyu-kafe-na-naberezhnoj-zapolzli-12-zmej/

https://opentv.media/za-produktami-v-dnepre-vozle-supermarketa-pojmali-zmeyu

https://dp.vgorode.ua/news/sobytyia/a1167404-smotrite-pod-nohi-v-dnepre-na-detskoj-ploshchadke-zametili-zmeju
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09.07.2021 12:44 Ответить
http://artkavun.kherson.ua/ne_bojtes_jeto_uzh.htm Как отличить ужа от гадюки
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09.07.2021 11:14 Ответить
Не обязательно их отличать - лучше держаться подальше от любой змеи.
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09.07.2021 11:23 Ответить
Не получится...они под ногами ползают...и в сети попадают...
В Одесской области проще...гадюки аж на севере...все остальное ужи
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09.07.2021 11:25 Ответить
Трое детей на Ивано-Франковщине попали в реанимацию из-за укусов змей, все они в тяжелом состоянии, - ОГА - Цензор.НЕТ 8990 Уж

Трое детей на Ивано-Франковщине попали в реанимацию из-за укусов змей, все они в тяжелом состоянии, - ОГА - Цензор.НЕТ 6589 гадюка
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09.07.2021 11:15 Ответить
На сколько я знаю в западных регионах Украины единственная ядовитая змея это гадюка и в летний период сывороткой должны быть обеспечены даже сельские амбулатории.
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09.07.2021 11:16 Ответить
P.S.В такую жару все гады прячутся возле жилых помещений и даже заползают в дома.Только у нас в селе почти ежедневно слышу что кто-то обнаружил в доме змею правда как правило не ядовитых ужей и полозов.
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09.07.2021 11:19 Ответить
кстати о полозе...он жрет гадость и укус чреват инфекционным заражением...причем довольно серьезным
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09.07.2021 11:27 Ответить
Гады кусают все даже ужи,да вот только укус укусу рознь.Полоз никогда первым не бросится даже если на него наступишь в отличии от гадюки.
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09.07.2021 11:31 Ответить
мне приходилось как-то перед войной работать в детском летнем лагере в Украине, в местах большого скопления змей /инциндеты со змеями были чуть ли не ежедневно, не говоря, что азовское море ими просто кишит/, я точно знаю, что сыворотки не было как в самом медпунке лагеря, так и ближайших медучреждениях /меня это, мягко говоря, "удивило"/!
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09.07.2021 11:57 Ответить
про море только в этом году услышал..прикол...змеи редкость это ужи....медянки в воде...
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09.07.2021 12:00 Ответить
все змеи умеют плавать, но как правило в воде они не аргессивны /кроме морских, полностью живущих в морен/, характерных желтых пятен у змей плавающих в азовсклм море нет, поэтому нет времени раздирать, что это: морской уж или гадюка
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09.07.2021 12:46 Ответить
я думал шутка какие в море змеи ахахах ты на приколе))
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09.07.2021 22:11 Ответить
нет не шутка, два лета провел на поборежье азовского море и на змей в море и незапные грязевые вулканы /вытотой от 50 до 75 м/ наспотрелся вдоволь, и какая-то "рыбеха" меня "бортанула", что отлетел я на метр /в воде/, а я крупного телосложения, расказал местным, они не удивились и сказали, что пару лет до этого там выловили белуга весом полтонны!
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10.07.2021 10:26 Ответить
какая белуга) в луже там кроме бычка не че нет ..пеленгас фон фейковый выловили в лимане вроде...грязевые вулканы в море со змеями..ты шо куришь))
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10.07.2021 12:37 Ответить
Незнаю,незнаю.В сельськой местности обыватели на подсознательном уровне смотрят под ноги а вот городские из-за не ведания или ради интереса сами напрашиваются на неприятности.И меня просто удивляет что при прогнозе синоптиков о жаре никто не предупреждает народ об активации змей возле жилых домов и водоемов,а также о первой помощи при укусе змей.Так что уже тут говорить об сыворотках когда они возможно и есть но до них часами добираться и то если они есть.
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09.07.2021 13:30 Ответить
P.S.Где-то читал что на пляже восточной Украины уже обнаружили и скорпиона что нетипично для нашего климатического пояса.
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09.07.2021 13:33 Ответить
Трое детей на Ивано-Франковщине попали в реанимацию из-за укусов змей, все они в тяжелом состоянии, - ОГА - Цензор.НЕТ 7030 Уж

Трое детей на Ивано-Франковщине попали в реанимацию из-за укусов змей, все они в тяжелом состоянии, - ОГА - Цензор.НЕТ 6289 гадюка
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09.07.2021 11:17 Ответить
вопрос тока от куда там змеи там всегда снег дождьи холод и леса..похоже на выдумки..змеи тут итут редкость а там откуда на западе..хз
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09.07.2021 11:59 Ответить
Ложь. В любом лиственном лесу полно.
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09.07.2021 14:20 Ответить
В Карпатах гадюк полно. Я тут живу, знаю и вижу иногда.
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09.07.2021 14:54 Ответить
так там не степь и не днепр а вечный снег
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09.07.2021 22:12 Ответить
Протиотрути від гадюки(місцевої) нема. Використовується загальна терапія.
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09.07.2021 12:05 Ответить
А чего фото черной гадюки обыкновенной, она тонкая и до метра длиной. Самая ядовитая гадюка у нас.
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09.07.2021 12:18 Ответить
Сыворотка стоит дорого....
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09.07.2021 13:05 Ответить
А сколько человек может выплатить налогов если останется жив?У нас все сводится к деньгам но не здоровье и безопасности человека.
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09.07.2021 13:35 Ответить
У нас ни от змей ни о каракуртов сывороток нет. Надо спички с собой носить.
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09.07.2021 14:19 Ответить
Последние гораздо опаснее и встречаются уже даже севернее Днепра.
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09.07.2021 14:21 Ответить
 
 