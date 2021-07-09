Трое детей на Ивано-Франковщине попали в реанимацию из-за укусов змей, все они в тяжелом состоянии, - ОГА
В Ивано-Франковской области трое детей госпитализированы в результате укусов змей. Все они находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-службу Ивано-Франковской ОГА.
Так, согласно данным, 8 июля поступило сообщение от дежурного врача Коломыйской детской больницы о том, что в больницу был доставлен подросток 2005 г.р., житель с. Казанив Коршивськой ТГ Коломыйского р-на с диагнозом "анафилактический шок вследствие укуса змеи". Пострадавший находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.
Также в 20:40 в больницу поступила девочка 2009 г.р., жительница г. Кривой Рог Днепропетровской области, которую в с. Осмолода Перегинской ТГ укусила змея за правую руку. Пострадавшая находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.
В 22:10 в ГСЧС от дежурного приемного отделения КНС "ОДКБ" поступило сообщение, что в с. Кинчаки Дубовецкой ТГ Ивано-Франковского р-на на детской площадке укусила змея жителя с. Кинчаки, 2005 г.р.. Пострадавший находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.
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В Одесской области проще...гадюки аж на севере...все остальное ужи
гадюка
гадюка