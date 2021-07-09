В ВСК по делу "вагнеровцев" хотят заслушать руководителей ведомств 2018 года, но возможный срыв же был в 2020, - нардеп "Голоса" Костенко

ВСК по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины не приняла никакого решения, чтобы пригласить тех, кого обвиняют в срыве спецоперации "вагнеровцев" из Офиса Президента.

Об этом рассказал представитель фракции "Голос" Роман Костенко в материале Цензор.НЕТ "Дело "вагнеровцев": Сможет ли ВСК назвать виновных в срыве спецоперации?".

Парламентарий рассказал, что как только появилась информация о возможном срыве спецоперации, было зарегистрировано постановление о создании ВСК. Туда вошли "Голос", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина". Тогда же попросили "Слугу народа" подать своих представителей. Однак позже фракция монобольшинства зарегистрировала собственное постановление о создании ВСК, которое позже проголосовали.

"Потом началось самое интересное. Они говорят: Присоединяйтесь, мы обещаем, что "вагнеровцев" рассмотрим первыми. Мы согласились при условии того, что это будет прописано в изменениях к постановлению. Согласовали. Наши три фракции предоставили своих депутатов. Затем они нам говорят: Людей мы берем, а изменения в постановление не будем вносить. Поэтому мы и вышли. Но продолжаем контролировать процесс", - добавил Костенко.

"Кроме того, начали с того, что давайте пригласим Порошенко, потому что он в 2018 году был Верховным Главнокомандующим ВСУ, Полторака (министр обороны 2014-2019 гг.. - Ред.) и Грицака (глава СБУ 2015-2019 гг. - Ред.). Я предлагаю: Я могу предоставить тех, кто был непосредственным участником тех событий. Комиссия говорит: Нам сначала надо определить, была ли вообще эта спецоперация. Я говорю: Да даже президент об этом сказал! Ответ: Предоставьте доказательства этому. Это уже какой-то детский сад. Не хочу называть фамилии, чтобы это не звучало, как защита кого-то, но все время звучит: Будем расследовать "вагнеровцев" с позиции измены пятого президента", - продолжил нардеп "Голоса".

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Нардеп не верит в том, что комиссия будет объективной.

"Потому что хотят заслушать, как я сказал, не участников событий, а руководителей ведомств 2018 года, но измена была в 2020-м! ВСК не приняла никакого решения, чтобы пригласить тех, кого обвиняют в срыве спецоперации из Офиса Президента. Мы же все знаем поименно тех, кто был на том печально известном совещании (24 июля 2020 в ОП. - Ред.). В конце концов позвали только одного Порошенко. Вообще ВСК может назвать виновных (в срыве спецоперации. - Ред.). Вопрос в том, будут ли это именно те люди", - подытожил Костенко.

Подробнее о работе ВСК Рады по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины читайте в материале Цензор.НЕТ здесь.

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