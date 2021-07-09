Большинство украинцев испытывает негативные эмоции в оценке ситуации в государстве и действий власти, - опрос "СОЦИСа". ИНФОГРАФИКА
62,4% граждан Украины считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении.
Об этом свидетельствуют результаты опроса "СОЦИСа", передает Цензор.НЕТ.
Согласно опросу, 62,4% респондентов считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, 26,4% - в правильном.
Отвечая, на вопрос, какие эмоции или чувства вы преимущественно ощущаете сейчас к действующей власти, респонденты ответили:
42,3% - разочарование
22,3% - надежду
16,7% - тревогу
9,3% - равнодушие
8,8% - отчаяние
7,6% - оптимизм.
В общем, 88,6% граждан заявили, что ощущают к нынешней власти негативные эмоции.
Кроме того, 58,8% респондентов считают, что при президенте Зеленском уровень жизни ухудшился, 32,2% - не изменился, 7,2% - улучшился. 52,2% респондентов считают, что при президенте Зеленском ситуация в экономике страны ухудшилась, 35,8% - не изменилась, 9% - улучшилась.
Сроки проведения исследования: 25 - 30 июня 2021 года. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город / село) и разделения на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. В общем, были опрошены 2000 респондентов. Метод исследования: телефонный опрос Сати (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал с вероятностью 0.95): +/- 2.4% для показателей близких к 50%, +/- 2.1% для показателей, близких к 25%, погрешность +/- 1.5% - для показателей близких к 10% и +/- 1.1% - для показателей, близких к 5%. Средняя продолжительность одного интервью составила 11 минут.
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Якби вибори відбувалися найближчої неділі, то за Зеленського проголосували 28,8 тих, хто визначився і піде голосувати, за Порошенка - відповідно 18,4%. Інші кандидати: І.Смешко - 10,3%, Ю.Тимошенко - 8,5%, Ю.Бойко - 7,9%, В.Гройсман - 4,2%, Д.Разумков - 4,1%, Є.Мураєв - 3,9%, В.Медведчук - 3,4%, О.Ляшко - 1,9%, В.Кличко - 1,9%, О.Тягнибок - 1,2%, К.Рудик - 0,7%.
У другому турі за Зеленського готові проголосувати 60%, за Порошенка - 40%. Як відомо, у другому турі президентських виборів у 2019 році за Володимира Зеленського проголосували 73,22%, за Петра Порошенка 24,45%.
У рейтингу політичних партій лідирують "Слуга народу" (24,8% від тих, хто визначився і готовий голосувати) та "Європейська Солідарність" (18,1%). За ОПЖЗ готові голосувати 13,3%, ВО "Батьківщина" 10,8%, "Сила і честь" 8,3%, "Українська стратегія Гройсмана" 4,9%, ВО "Свобода" 3,6%, Партія Шарія 2,9%, "Голос" 2,9%, "Наші" 2,1%, "Радикальна партія Олега Ляшка" 2,0%, "За майбутнє" 1,6%, "Опозиційний блок" 1,5%, ПроПозиція 0,7%.
Партію "Європейська Солідарність" вважають реальною опозицією до влади 29,5%. 24,8% назвали опозицією партію ОПЗЖ, "Батьківщину" - 13,7%, "Голос" - 4,5%. Опитування проведене 25 -30 червня 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне опитування САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing). Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.
Он навіть прес-секретутка мемуари публікує.
это те "порохо-боты", которые боялись, что под правлением Зе-наркомана, Украина не просуществует и года.
вот теперь есть слабый оптимизм дотянуть до смены власти.
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Это те "порохо-боты", которые боялись, что Клоун сдаст Украину в первый же год своего правления.
Теперь у них появилась слабая надежда, что Украина сможет дожить до смены власти.
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ну, разочарование могут испытывать только зе-тыпилы, что голосовали за Зе-нарика в надежде, что оно "закончит войну" и "весной сажать будем".