Большинство украинцев испытывает негативные эмоции в оценке ситуации в государстве и действий власти, - опрос "СОЦИСа". ИНФОГРАФИКА

62,4% граждан Украины считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "СОЦИСа", передает Цензор.НЕТ.

Согласно опросу, 62,4% респондентов считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, 26,4% - в правильном.

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Отвечая, на вопрос, какие эмоции или чувства вы преимущественно ощущаете сейчас к действующей власти, респонденты ответили:

42,3% - разочарование

22,3% - надежду

16,7% - тревогу

9,3% - равнодушие

8,8% - отчаяние

7,6% - оптимизм.

В общем, 88,6% граждан заявили, что ощущают к нынешней власти негативные эмоции.

Кроме того, 58,8% респондентов считают, что при президенте Зеленском уровень жизни ухудшился, 32,2% - не изменился, 7,2% - улучшился. 52,2% респондентов считают, что при президенте Зеленском ситуация в экономике страны ухудшилась, 35,8% - не изменилась, 9% - улучшилась.







Сроки проведения исследования: 25 - 30 июня 2021 года. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город / село) и разделения на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. В общем, были опрошены 2000 респондентов. Метод исследования: телефонный опрос Сати (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал с вероятностью 0.95): +/- 2.4% для показателей близких к 50%, +/- 2.1% для показателей, близких к 25%, погрешность +/- 1.5% - для показателей близких к 10% и +/- 1.1% - для показателей, близких к 5%. Средняя продолжительность одного интервью составила 11 минут.