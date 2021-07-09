РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4844 посетителя онлайн
Новости
2 711 35

Большинство украинцев испытывает негативные эмоции в оценке ситуации в государстве и действий власти, - опрос "СОЦИСа". ИНФОГРАФИКА

Большинство украинцев испытывает негативные эмоции в оценке ситуации в государстве и действий власти, - опрос

62,4% граждан Украины считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "СОЦИСа", передает Цензор.НЕТ.

Согласно опросу, 62,4% респондентов считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, 26,4% - в правильном. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Более 52% украинцев негативно оценивают деятельность Зеленского, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Отвечая, на вопрос, какие эмоции или чувства вы преимущественно ощущаете сейчас к действующей власти, респонденты ответили: 

42,3% - разочарование

22,3% - надежду

16,7% - тревогу

9,3% - равнодушие

8,8% - отчаяние

7,6% - оптимизм.

В общем, 88,6% граждан заявили, что ощущают к нынешней власти негативные эмоции.

Кроме того, 58,8% респондентов считают, что при президенте Зеленском уровень жизни ухудшился, 32,2% - не изменился, 7,2% - улучшился. 52,2% респондентов считают, что при президенте Зеленском ситуация в экономике страны ухудшилась, 35,8% - не изменилась, 9% - улучшилась.

Большинство украинцев испытывает негативные эмоции в оценке ситуации в государстве и действий власти, - опрос СОЦИСа 01
Большинство украинцев испытывает негативные эмоции в оценке ситуации в государстве и действий власти, - опрос СОЦИСа 02
Большинство украинцев испытывает негативные эмоции в оценке ситуации в государстве и действий власти, - опрос СОЦИСа 03

Сроки проведения исследования: 25 - 30 июня 2021 года. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город / село) и разделения на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. В общем, были опрошены 2000 респондентов. Метод исследования: телефонный опрос Сати (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал с вероятностью 0.95): +/- 2.4% для показателей близких к 50%, +/- 2.1% для показателей, близких к 25%, погрешность +/- 1.5% - для показателей близких к 10% и +/- 1.1% - для показателей, близких к 5%. Средняя продолжительность одного интервью составила 11 минут.

Автор: 

Зеленский Владимир (20505) опрос (2836) СОЦИС (71)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+15
Большинство украинцев испытывает негативные эмоции в оценке ситуации в государстве и действий власти, - опрос "СОЦИСа" - Цензор.НЕТ 7735
показать весь комментарий
09.07.2021 11:09
+14
Большинство украинцев испытывает негативные эмоции в оценке ситуации в государстве и действий власти, - опрос "СОЦИСа" - Цензор.НЕТ 8730
показать весь комментарий
09.07.2021 11:19
+11
попрошу еще учесть тот факт, что многие от этого позорища изначально ничего хорошего не ждали, так что и разочаровываться не пришлось. ну это для корректировки цифр.
показать весь комментарий
09.07.2021 11:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Большинство украинцев испытывает негативные эмоции в оценке ситуации в государстве и действий власти, - опрос "СОЦИСа" - Цензор.НЕТ 7735
показать весь комментарий
09.07.2021 11:09 Ответить
попрошу еще учесть тот факт, что многие от этого позорища изначально ничего хорошего не ждали, так что и разочаровываться не пришлось. ну это для корректировки цифр.
показать весь комментарий
09.07.2021 11:11 Ответить
https://socis.kiev.ua/ua/2021-07-09/ Відповідно до сьогодні опублікованого результатів опитування Центру соціальних та маркетингових досліджень SOCIS (на замовлення, видать, однієї із зацікавлених осіб) В.Зеленський та П.Порошенко лідирують у президентському рейтингу.
Якби вибори відбувалися найближчої неділі, то за Зеленського проголосували 28,8 тих, хто визначився і піде голосувати, за Порошенка - відповідно 18,4%. Інші кандидати: І.Смешко - 10,3%, Ю.Тимошенко - 8,5%, Ю.Бойко - 7,9%, В.Гройсман - 4,2%, Д.Разумков - 4,1%, Є.Мураєв - 3,9%, В.Медведчук - 3,4%, О.Ляшко - 1,9%, В.Кличко - 1,9%, О.Тягнибок - 1,2%, К.Рудик - 0,7%.
У другому турі за Зеленського готові проголосувати 60%, за Порошенка - 40%. Як відомо, у другому турі президентських виборів у 2019 році за Володимира Зеленського проголосували 73,22%, за Петра Порошенка 24,45%.
У рейтингу політичних партій лідирують "Слуга народу" (24,8% від тих, хто визначився і готовий голосувати) та "Європейська Солідарність" (18,1%). За ОПЖЗ готові голосувати 13,3%, ВО "Батьківщина" 10,8%, "Сила і честь" 8,3%, "Українська стратегія Гройсмана" 4,9%, ВО "Свобода" 3,6%, Партія Шарія 2,9%, "Голос" 2,9%, "Наші" 2,1%, "Радикальна партія Олега Ляшка" 2,0%, "За майбутнє" 1,6%, "Опозиційний блок" 1,5%, ПроПозиція 0,7%.
Партію "Європейська Солідарність" вважають реальною опозицією до влади 29,5%. 24,8% назвали опозицією партію ОПЗЖ, "Батьківщину" - 13,7%, "Голос" - 4,5%. Опитування проведене 25 -30 червня 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне опитування САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing). Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.
показать весь комментарий
09.07.2021 11:12 Ответить
То, что вiслючье шобло полностью оправдало все ожидания "тех самых" 25%, это очевидно.
показать весь комментарий
09.07.2021 11:13 Ответить
А як корелюються негативне відношення до ЗЕй команди з рейтинами вище! Знову в перших рядах з відривом?
показать весь комментарий
09.07.2021 12:15 Ответить
А что, ещё остались те, кто испытывает положительные эмоции?
показать весь комментарий
09.07.2021 11:13 Ответить
зелешобло видать...замаранные одним говном )))))
показать весь комментарий
09.07.2021 11:19 Ответить
Велике цехове братство українських клоунів, елітних кухарок, стилістів і імпессаріо.
показать весь комментарий
09.07.2021 11:46 Ответить
А ********* думає, що вони обожнґвані народом видатні політичні діячі.
Он навіть прес-секретутка мемуари публікує.
показать весь комментарий
09.07.2021 11:13 Ответить
Косоворотько обосрался.
показать весь комментарий
09.07.2021 11:15 Ответить
разочарование слишком размытое слово , злоба и ненависть больше подойдёт
показать весь комментарий
09.07.2021 11:16 Ответить
Большинство украинцев испытывает негативные эмоции в оценке ситуации в государстве и действий власти, - опрос "СОЦИСа" - Цензор.НЕТ 8730
показать весь комментарий
09.07.2021 11:19 Ответить
7,6% - оптимизм ...7,6% клінічних ідіотів у країні .!! Жах .. .
показать весь комментарий
09.07.2021 11:17 Ответить
нет.
это те "порохо-боты", которые боялись, что под правлением Зе-наркомана, Украина не просуществует и года.
вот теперь есть слабый оптимизм дотянуть до смены власти.
показать весь комментарий
09.07.2021 11:31 Ответить
Ні, це клоуни, візажисти, імпресаріо клоунів і елітні кухарки. А також численні корабельні сосни і китаєзнавці. Загалом - не так багато.
показать весь комментарий
09.07.2021 11:48 Ответить


Большинство украинцев испытывает негативные эмоции в оценке ситуации в государстве и действий власти, - опрос "СОЦИСа" - Цензор.НЕТ 1435
показать весь комментарий
09.07.2021 11:17 Ответить
дуже повільно до людей доходить.
показать весь комментарий
09.07.2021 11:17 Ответить
зебилоиды разочарованы? не хочу зебилов огорчать, хотя и придется: вы еще не знаете, что такое настоящее разочарование. Но осенью и вам это станет известно. Войдем в Новый год без зебилов
показать весь комментарий
09.07.2021 11:18 Ответить
тю а социологи Разумкова совсем другое ********* ))) счего бы это???
показать весь комментарий
09.07.2021 11:18 Ответить
через кількість та $якість замовлень.
показать весь комментарий
09.07.2021 11:20 Ответить
Кто платит тот и заказывает музыку...
показать весь комментарий
09.07.2021 14:54 Ответить
а дать по *балу ой как хочется...
показать весь комментарий
09.07.2021 11:18 Ответить
Похоже, ты из числа испытывающих негативные эмоции...
показать весь комментарий
09.07.2021 14:58 Ответить
Неприкасаемый ложил с прибором на все ваши опросы.
показать весь комментарий
09.07.2021 11:19 Ответить
"неприкосаемый" не имеет хороших смыслов -это или прокаженный ,или "Катя" у параши...
показать весь комментарий
09.07.2021 11:25 Ответить
спитайте за кого вони голосували і хто вінават в цьому
показать весь комментарий
09.07.2021 11:20 Ответить
)))))это да...
показать весь комментарий
09.07.2021 11:22 Ответить
Есть один "барыга" который "вавсём винават"...
показать весь комментарий
09.07.2021 15:01 Ответить
И именно из-за разочарования, Зе-нарику и "Слугам" рисуют РЕКОРДНЫЕ РЕЙТИНГИ?!
показать весь комментарий
09.07.2021 11:22 Ответить
Зелену владу обрало 73%. Звідки взялось 63% порохоботів? Странна, аднака.
показать весь комментарий
09.07.2021 11:23 Ответить
7,6% - оптимизм.

---------
Это те "порохо-боты", которые боялись, что Клоун сдаст Украину в первый же год своего правления.
Теперь у них появилась слабая надежда, что Украина сможет дожить до смены власти.
показать весь комментарий
09.07.2021 11:26 Ответить
42,3% - разочарование

-----------
ну, разочарование могут испытывать только зе-тыпилы, что голосовали за Зе-нарика в надежде, что оно "закончит войну" и "весной сажать будем".
показать весь комментарий
09.07.2021 11:28 Ответить
Очень интересная статистика и логика украинцев. Большинство украинцев испытывает негативные эмоции в оценке ситуации в государстве и действий власти. То есть вроде украинцы желают что-то изменить и не хотят так жить, но большинство все равно поддерживает существующую власть. Но существующая власть не может управлять по-другому, может только так и будет и дальше вызывать негативные эмоции от своего управления. Тогда зачем поддерживать эту власть, может следует поменять эту власть.
показать весь комментарий
09.07.2021 11:34 Ответить
ДАААА, вати у нас ще, хоть греблю гати.
показать весь комментарий
09.07.2021 11:52 Ответить
Удивительно но 25% ни в чем и ни в ком не разочаровывались.. трудно найти черную кошку в темной комнате..также и в клоуне который сам по себе есть ничтожество..
показать весь комментарий
09.07.2021 12:55 Ответить
 
 