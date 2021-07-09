Штрафа в 325 млн грн для "Новой почты" не будет, он не адекватен нарушению, - глава Госпродпотребслужбы Магалецкая
Глава Государственной продовольственной потребительской службы Владислава Магалецкая утверждает, что наложенный сотрудниками Госпродпотребслужбы в Харьковской области на "Новую почту" штраф в свыше 325 млн грн будет отменен.
Об этом она сообщила в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Никогда не делаю преждевременных заявлений, пока детально не разберусь в ситуации. Знаю об общественном резонансе вокруг многомиллионного штрафа, который сотрудники Госпродпотребслужбы в Харьковской области наложили на "Новую почту. Вчера целый день занималась этим вопросом: проводила внутреннее расследование, ознакомилась с видеофиксацией, консультировалась с юристами. Разобрала ситуацию, как говорится, на молекулы. Теперь по результату: такого штрафа не будет. Потому что он не адекватен нарушению", - отметила Магалецкая.
Она также добавила, что юристы уже готовят соответствующее решение.
Глава Госпродпотребслужбы также отметила, что сегодня проведет встречу с представителями "Новой почты" и бизнес-сообщества.
"Необходимо срочно менять законодательство. Иначе такие случаи могут повториться из-за исполнителей на местах", подчеркивает она.
"С "виновниками" скандала в Харьковской области разбираемся. Меня лично интересуют мотивы такого решения. Подчеркиваю: в ГППС никто не будет "рвать" бизнес, пока я возглавляю эту структуру", - уверяет глава Госпродпотребслужбы.
Отметим, что ранее стало известно, что Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области наложило два штрафа на общую сумму 326 млн грн по заявлениям граждан о повреждении посылки и о том, что в отделении клиента обсчитали.
В свою очередь "Новая Пошта" подала в суд на Государственную потребительскую службу в Харьковской области из-за наложения необоснованно большого штрафа после проведения проверки по жалобе клиента из-за повреждение посылки на 500 грн.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Після 15-00 немає ні черг, ні пенсів.
Укрпошта подовжила робочий день до 20-00, після 15-00 пенсів немає, як і черг.
Але штаф для НП дійсно брєдовий.
Прошу - дайте телефон , чтобы узнавать и не ездить . Телефона нет.
Серед интернет тоже ничего узнать нереально . Отделение зашмыганное ( Печерск!!!)
Як і будь-де в інших компаніях.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2933975983484572&set=a.1542978929250958&__cft__[0]=AZWFJBsVRJ0PW1SUiFT6KOtWMHAh34DW-**********************************************************************************************************************************************************************************-t03N&__tn__=EH-y-R#
- Головний поштар України! Ген.директор державної Укрпошти! Прізвище - https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9?__eep__=6&__tn__=*NK*F #Смілянський , Ігор Юхимович. Має дружину американку, у Нью-Йорку, двох синів, годинника за 7 тисяч доларів, і громадянство США.
Знаєте скільки йому зарплати наша державна https://www.facebook.com/hashtag/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B0?__eep__=6&__tn__=*NK*F #Укрпошта платить кожного божого місяця? Мільйон 300 тисяч, з преміями-****! За шо премії?
Зайдіть у будь-яке відділення української Пошти і подивіться у очі робітникам! Усі вони, як в СеРеСеРі - стандартно щасливі!)
Діти його навчаються в американській школі, і він платить кожного року 35 тисяч доларів за їх навчання! Це все в ел.декларації в нього написано.
Яка від нього користь нашій державі? По морді видно -він **** у Америку, а ви? ©
Рабочий стол государственного чиновника завален горшками с орхидеями - у этих тёток от вседозволенности крыша едет !!!!
Это к вопросу - "А пачиму мы ни в НАТО?"
Умом нашу владу не понять.
_Недоумение! К власти рвутся чтобы "прибарахлится", и, дорвавшись, занимаются именно этим. Что в этой элементарной мотивации непонятно умом?
*ться