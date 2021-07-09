Штрафа в 325 млн грн для "Новой почты" не будет, он не адекватен нарушению, - глава Госпродпотребслужбы Магалецкая

Глава Государственной продовольственной потребительской службы Владислава Магалецкая утверждает, что наложенный сотрудниками Госпродпотребслужбы в Харьковской области на "Новую почту" штраф в свыше 325 млн грн будет отменен.

Об этом она сообщила в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Никогда не делаю преждевременных заявлений, пока детально не разберусь в ситуации. Знаю об общественном резонансе вокруг многомиллионного штрафа, который сотрудники Госпродпотребслужбы в Харьковской области наложили на "Новую почту. Вчера целый день занималась этим вопросом: проводила внутреннее расследование, ознакомилась с видеофиксацией, консультировалась с юристами. Разобрала ситуацию, как говорится, на молекулы. Теперь по результату: такого штрафа не будет. Потому что он не адекватен нарушению", - отметила Магалецкая.

Она также добавила, что юристы уже готовят соответствующее решение.

Глава Госпродпотребслужбы также отметила, что сегодня проведет встречу с представителями "Новой почты" и бизнес-сообщества.

"Необходимо срочно менять законодательство. Иначе такие случаи могут повториться из-за исполнителей на местах", подчеркивает она.

"С "виновниками" скандала в Харьковской области разбираемся. Меня лично интересуют мотивы такого решения. Подчеркиваю: в ГППС никто не будет "рвать" бизнес, пока я возглавляю эту структуру", - уверяет глава Госпродпотребслужбы.

Отметим, что ранее стало известно, что Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области наложило два штрафа на общую сумму 326 млн грн по заявлениям граждан о повреждении посылки и о том, что в отделении клиента обсчитали.

В свою очередь "Новая Пошта" подала в суд на Государственную потребительскую службу в Харьковской области из-за наложения необоснованно большого штрафа после проведения проверки по жалобе клиента из-за повреждение посылки на 500 грн.

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