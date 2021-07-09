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Штрафа в 325 млн грн для "Новой почты" не будет, он не адекватен нарушению, - глава Госпродпотребслужбы Магалецкая

Штрафа в 325 млн грн для

Глава Государственной продовольственной потребительской службы Владислава Магалецкая утверждает, что наложенный сотрудниками Госпродпотребслужбы в Харьковской области на "Новую почту" штраф в свыше 325 млн грн будет отменен.

Об этом она сообщила в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Никогда не делаю преждевременных заявлений, пока детально не разберусь в ситуации. Знаю об общественном резонансе вокруг многомиллионного штрафа, который сотрудники Госпродпотребслужбы в Харьковской области наложили на "Новую почту. Вчера целый день занималась этим вопросом: проводила внутреннее расследование, ознакомилась с видеофиксацией, консультировалась с юристами. Разобрала ситуацию, как говорится, на молекулы. Теперь по результату: такого штрафа не будет. Потому что он не адекватен нарушению", - отметила Магалецкая.

Она также добавила, что юристы уже готовят соответствующее решение.

Глава Госпродпотребслужбы также отметила, что сегодня проведет встречу с представителями "Новой почты" и бизнес-сообщества.

"Необходимо срочно менять законодательство. Иначе такие случаи могут повториться из-за исполнителей на местах", подчеркивает она.

"С "виновниками" скандала в Харьковской области разбираемся. Меня лично интересуют мотивы такого решения. Подчеркиваю: в ГППС никто не будет "рвать" бизнес, пока я возглавляю эту структуру", - уверяет глава Госпродпотребслужбы.

Отметим, что ранее стало известно, что Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области наложило два штрафа на общую сумму 326 млн грн по заявлениям граждан о повреждении посылки и о том, что в отделении клиента обсчитали.

В свою очередь "Новая Пошта" подала в суд на Государственную потребительскую службу в Харьковской области из-за наложения необоснованно большого штрафа после проведения проверки по жалобе клиента из-за повреждение посылки на 500 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минэкономики о штрафе 326 млн грн "Новой почте": Это не способствует развитию частного бизнеса в Украине, будет проведена служебная проверка

Автор: 

Харьковщина (5577) Госпродпотребслужба (258) Новая почта (62) штраф (1286)


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Топ комментарии
+8
Почтальоны с зарплатой 1000 баксов под конкурента копают...😀
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09.07.2021 11:21
+7
Наехали - занесли - откатились (пока).
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09.07.2021 11:20
+7
А что будет с теми кто налижил такие неадекватные штрафы? Здесь же явно наезд и попытка рейдерства с целью обанкротить НП или заставить ее повысить тарифы чтобы она была неконкурентоспособная.
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09.07.2021 11:25
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Наехали - занесли - откатились (пока).
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09.07.2021 11:20 Ответить
Почтальоны с зарплатой 1000 баксов под конкурента копают...😀
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09.07.2021 11:21 Ответить
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09.07.2021 11:35 Ответить
А что будет с теми кто налижил такие неадекватные штрафы? Здесь же явно наезд и попытка рейдерства с целью обанкротить НП или заставить ее повысить тарифы чтобы она была неконкурентоспособная.
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09.07.2021 11:25 Ответить
нічого ім не буде, може навіть в конверті щось добавлять за вдалий наїзд.
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09.07.2021 11:30 Ответить
Или обанкротить ИЛИ ЗАРАБОТАТЬ СЕБЕ В КАРМАН ЗА РЕШАЛОВО
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09.07.2021 11:46 Ответить
от і порішали все мирно.
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09.07.2021 11:29 Ответить
Будуть знати як без інвестняні працювати))
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09.07.2021 11:29 Ответить
Укрпошта , как пережиток совковского сервиса, уверенно умирает, единственный выход - монополия, чтоб и дальше посылки шли неделю в соседний город, чтоб при этом надо было выстоять в огромной очереди на отправку ,а потом на получение, а в очереди перегрызтся со всеми пенсионерами с квитанциями и быть отматеренным старушкой от укрпошты , которая как баран часами смотрит в монитор , непонимая что она делает.
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09.07.2021 11:31 Ответить
100%. Ето как после национализации Прихватбанка теперь чтобы получить перевод или обналичить нужно выстоять 2-3-х часовую очередь из пенсионеров которые получают пенсии или платят комуналку. Ага, еще после национализации Прихватбанка поставили грабительские проценты курса обмена валют.
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09.07.2021 11:35 Ответить
Пенси стоять в чергах до 15-00, тому що є знижка на обслуговування при оплаті комунальних послуг.
Після 15-00 немає ні черг, ні пенсів.
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09.07.2021 11:45 Ответить
Останній рік посилки отримую тільки через Укрпошту, дешевше ніж через НП і нормально по термінах доставки. НП тільки тоді, коли відправник ставить таку умову.
Укрпошта подовжила робочий день до 20-00, після 15-00 пенсів немає, як і черг.
Але штаф для НП дійсно брєдовий.
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09.07.2021 11:43 Ответить
Ждала заказное письмо из министерства . Оно оттуда ушло , а мне пришлось нетели три приезжать из-за города в квартиру и ходить на почту
Прошу - дайте телефон , чтобы узнавать и не ездить . Телефона нет.
Серед интернет тоже ничего узнать нереально . Отделение зашмыганное ( Печерск!!!)
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09.07.2021 11:51 Ответить
Багато залежить від начальника відділення.
Як і будь-де в інших компаніях.
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09.07.2021 12:00 Ответить
Штрафа в 325 млн грн для "Новой почты" не будет, он не адекватен нарушению, - глава Госпродпотребслужбы Магалецкая - Цензор.НЕТ 8949
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09.07.2021 11:52 Ответить
Коммент https://www.facebook.com/profile.php?id=100006165974723&__tn__=-UC*F Сергей Снегирёв
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2933975983484572&set=a.1542978929250958&__cft__[0]=AZWFJBsVRJ0PW1SUiFT6KOtWMHAh34DW-**********************************************************************************************************************************************************************************-t03N&__tn__=EH-y-R#
- Головний поштар України! Ген.директор державної Укрпошти! Прізвище - https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9?__eep__=6&__tn__=*NK*F #Смілянський , Ігор Юхимович. Має дружину американку, у Нью-Йорку, двох синів, годинника за 7 тисяч доларів, і громадянство США.
Знаєте скільки йому зарплати наша державна https://www.facebook.com/hashtag/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B0?__eep__=6&__tn__=*NK*F #Укрпошта платить кожного божого місяця? Мільйон 300 тисяч, з преміями-****! За шо премії?
Зайдіть у будь-яке відділення української Пошти і подивіться у очі робітникам! Усі вони, як в СеРеСеРі - стандартно щасливі!)
Діти його навчаються в американській школі, і він платить кожного року 35 тисяч доларів за їх навчання! Це все в ел.декларації в нього написано.
Яка від нього користь нашій державі? По морді видно -він **** у Америку, а ви? ©
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09.07.2021 11:55 Ответить
_Тупо по-бандитски, по беспределу напали и попытались ограбить на 300 млн! Инвесторы, ау! Ходите сюда, вас ждут няни...
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09.07.2021 11:37 Ответить
Туда НАБУ пора запустить - ТАМ ТАКАЯ КЛОАКА !!!
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09.07.2021 11:44 Ответить
Вместо Государственной продовольственной потребительской службы необходимо создать Министерство защиты прав потребителя и, одновременно Министерство защиты бизнеса... Недавно посол Украины в Германии, - или в Польше, - предложил создать Министерство у справах громадян України за кордоном... А как же еще догнать и перегнать..."Как догнать соседние страны по уровню заработных плат" чиновников https://zn.ua/finances/kak-dohnat-sosednie-strany-po-urovnju-zarabotnykh-plat.html
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09.07.2021 11:38 Ответить
Сталкивалась с работниками этого ведомства - наглость невероятная . Вваливаются в офис и сразу придумывают штрафы , а когда поехали разбираться на Крещатик в их ведомство , их начальница сидела за письменным столом , заставленным цветущими орхидеями из-за которых ее видно не было , и при этом наглюче селя вела , прямо по хамски.

Рабочий стол государственного чиновника завален горшками с орхидеями - у этих тёток от вседозволенности крыша едет !!!!
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09.07.2021 11:43 Ответить
Ха- ха вот это поворот нет что бы бюджет пополнять она на сорону НП стала ... а посылочка Новой Почтой 20 грам весом и 60 гривен доставка это для народа пустяки да?...
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09.07.2021 11:45 Ответить
Ты привезёшь за тридцатку? Или знаешь кто привезёт? Пеши сюда, народ обрадуй.
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09.07.2021 12:17 Ответить
посылочка и на 5кг будет стоить 60гр. Дело таки в затраченном времени , а не в весе посылки. Сэкономив пару дней на доставке и 1 час на получении и заплатив при этом на 1 доллар больше - явно получаешь выигрышь. Время - деньги! Или в США сейчас уже по -другому?
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09.07.2021 12:39 Ответить
Есть нарушение плати штраф согласно закона а в Украине изберательное законодательство для своих и народа ...Чиновник такого уровня вдруг решил что закон для Новой Почты должен быть отдельный!
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09.07.2021 12:47 Ответить
Cогласен! Если применить тот самый критерий наказания по каждому аналогичному случаю в Укрпоште , то штрафов набежало б на сотни миллиардов пожалуй. А так - одним штрафы, другим - ничего
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09.07.2021 12:54 Ответить
Перетерли и порешали.
Это к вопросу - "А пачиму мы ни в НАТО?"
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09.07.2021 11:45 Ответить
Хотелось бы список уволенных увидеть за такой беспредел
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09.07.2021 11:45 Ответить
А вот "рагулей" нужно увольнять по статье превышение служебных полномочий. Зачем нам бараны на другой работе?
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09.07.2021 12:07 Ответить
Апофиоз беззакония, безнаказоности,аморальностм и корупции с государственым бандитизмом. И там еще разбираются с этим случаем... Тут только психиатор нам поможет
Умом нашу владу не понять.
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09.07.2021 12:57 Ответить
"Умом нашу владу не понять."
_Недоумение! К власти рвутся чтобы "прибарахлится", и, дорвавшись, занимаются именно этим. Что в этой элементарной мотивации непонятно умом?
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09.07.2021 13:31 Ответить
Хм...
*ться
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09.07.2021 16:48 Ответить
Эта барышня явно не своем месте ее место на Почте так что давай досвидос Магулецкая!
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09.07.2021 12:58 Ответить
Хотели откат 100%
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09.07.2021 15:24 Ответить
 
 