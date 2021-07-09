Рейтинг партий: "СН" - 24,8%, "ЕС" - 18,1%, ОПЗЖ - 13,3%, "Батькивщина" - 10,8%, "Сила и честь" - 8,3%, - опрос "СОЦИСа". ИНФОГРАФИКА
Если бы в ближайшее время состоялись выборы в Верховную Раду, то проходной барьер смогли бы преодолеть пять партий.
Об этом свидетельствуют данные опроса Центра SOCIS, передает Цензор.НЕТ.
По данным исследования, если бы выборы в Верховную Раду прошли в ближайшее воскресенье, то за партию "Слуга народа" проголосовали 18,9% среди всех опрошенных респондентов, или 24,8% - среди определившихся и готовых участвовать в голосовании, за "Европейскую Солидарность" - 13,8% или 18,1%, за ОПЗЖ - 10,1% или 13,3%, за "Батькивщину" - 8,3% или 10,8%, за партию "Сила и честь" - 6,3% или 8,3%, за "Украинскую стратегию Гройсмана" - 3,7% или 4,9%, за "Свободу" - 2,8% или 3,6%, за "Партию Шария" - 2,2% или 2,9%, за "Голос" - 2,2% или 2,9%.
Сроки проведения исследования: 25 - 30 июня 2021 года. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город / село) и разделения на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. В общем, были опрошены 2000 респондентов. Метод исследования: телефонный опрос Сати (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал с вероятностью 0.95): +/- 2.4% для показателей близких к 50%, +/- 2.1% для показателей, близких к 25%, погрешность +/- 1.5% - для показателей близких к 10% и +/- 1.1% - для показателей, близких к 5%. Средняя продолжительность одного интервью составила 11 минут.
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Даже сраная кпсс...в который люди платили взносы ...интересы народа не отражала..
У мене інтереси такі: Українізація, мілітаризація, євроатлантична інтеграція. На ці запроси повністю відповідає ЄС, яку я і підтримую.
А це означає, рейтинги ЄС і опзжа занижені; вони, можливо, так і становлять, відповідно 29,5% та 24,8%... Тобто, слуги уродів - нижче з процентами, ніж вищеназвані..
Нічого, з осені підвищиться комуналка на 40-50% та курс долара, і зовсім рейтинги зрівняються
Очевидно из-за отсутствия такой вообще.
"ЕС" - 18,1% - не верю, за счет чего вырос не понятно! лишних 5-6 пунктов явно!
ОПЗЖ - 13,3% - странно долго держится, но может быть
"Батькивщина" - 10,8% - явно занижен, пиар на земельном вопросе должен добавить как минимум пару пунктов
"Сила и честь" - 8,3%, - полный хлам и непонятно что. каждый раз они считают эту якобы партию чисто по приколу. ни на одних выборах они не набрали даже минимум, хотя участвовали почти во всех
PS: А где "зЕрейтинг", "Центр зЕзумкова" и т. л.?
При всій неповазі до Тимошенко, важко повірити, що невідомо хто невідомо чому її випередив.
Але проблема рижої мразі в тому, що він не може за всіх зразу заплатити...