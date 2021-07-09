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Рейтинг партий: "СН" - 24,8%, "ЕС" - 18,1%, ОПЗЖ - 13,3%, "Батькивщина" - 10,8%, "Сила и честь" - 8,3%, - опрос "СОЦИСа". ИНФОГРАФИКА

Рейтинг партий:

Если бы в ближайшее время состоялись выборы в Верховную Раду, то проходной барьер смогли бы преодолеть пять партий.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра SOCIS, передает Цензор.НЕТ.

По данным исследования, если бы выборы в Верховную Раду прошли в ближайшее воскресенье, то за партию "Слуга народа" проголосовали 18,9% среди всех опрошенных респондентов, или 24,8% - среди определившихся и готовых участвовать в голосовании, за "Европейскую Солидарность" - 13,8% или 18,1%, за ОПЗЖ - 10,1% или 13,3%, за "Батькивщину" - 8,3% или 10,8%, за партию "Сила и честь" - 6,3% или 8,3%, за "Украинскую стратегию Гройсмана" - 3,7% или 4,9%, за "Свободу" - 2,8% или 3,6%, за "Партию Шария" - 2,2% или 2,9%, за "Голос" - 2,2% или 2,9%.

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Рейтинг партий: СН - 24,8%, ЕС - 18,1%, ОПЗЖ - 13,3%, Батькивщина - 10,8%, Сила и честь - 8,3%, - опрос СОЦИСа 01

Сроки проведения исследования: 25 - 30 июня 2021 года. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город / село) и разделения на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. В общем, были опрошены 2000 респондентов. Метод исследования: телефонный опрос Сати (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал с вероятностью 0.95): +/- 2.4% для показателей близких к 50%, +/- 2.1% для показателей, близких к 25%, погрешность +/- 1.5% - для показателей близких к 10% и +/- 1.1% - для показателей, близких к 5%. Средняя продолжительность одного интервью составила 11 минут.

Автор: 

партия (565) рейтинг (1639) СОЦИС (71) Батькивщина (2013) Слуга народа (2632) Сила и Честь (36) Европейская Солидарность (1055) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+13
Такой партии нигде в мире нет...и никогда не было...
Даже сраная кпсс...в который люди платили взносы ...интересы народа не отражала..
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09.07.2021 11:27
+10
Єдине що радує, що "Голос" нарешні здувся і не відтягуватиме голоси в ЕС. Але Коломойський, Ахметов і Пінчук до виборів можуть ще багато таких проектів розкрутити.
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09.07.2021 11:23
+10
Да дураки и враги в Украине ещё не перевелись - 24,8 + 13,3
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09.07.2021 11:27
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Єдине що радує, що "Голос" нарешні здувся і не відтягуватиме голоси в ЕС. Але Коломойський, Ахметов і Пінчук до виборів можуть ще багато таких проектів розкрутити.
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09.07.2021 11:23 Ответить
Голос і не особливо відтягував проценти в ЄС (окрім виборів 2019-го року, коли ще виборці не розібралися) - бо в них різна електоральна база. Голос скоріше, відтягує в слуг уродів, а також в самодрочі, Удару, Пропозиції, стратегії Гройсмана...
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09.07.2021 11:30 Ответить
Як у них може бути різна електоральна база, коли повністю проукраїнських проевропейських партій зараз тільки дві?
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09.07.2021 11:37 Ответить
більше, куди більше. Щоправда, на правоцентриській консервативній ниві лише одна потужна (саме "Європейська Солідарність"); а от на центриській ліберальній - куди більше (я їх назвав вище). Ще проблему становить те, що на ліберально-демократичну стезю доволі успішно для себе забігають популісти-брехуни ті ж самі слуги уродів, матьківщина, замайбах, тощо. Оскільки ці названі вміють краще брехати - їхні результати кращі....
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09.07.2021 12:58 Ответить
ни одной партии , отражающей интересы народа , в этом списке - нет , пока люди не начнут сами финансировать свою партию , платить взносы и понимать зачем они это делают , ни чего в этой стране не измениться
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09.07.2021 11:23 Ответить
Такой партии нигде в мире нет...и никогда не было...
Даже сраная кпсс...в который люди платили взносы ...интересы народа не отражала..
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09.07.2021 11:27 Ответить
класс кпсс ... серьёзно , погуглите , поинтересуйтесь как финансируется та же ХДС в Германии
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09.07.2021 11:38 Ответить
А не имеет значения как она финансируется...ни какого..так что и гуглить не имеет смысла...ни какого...
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09.07.2021 11:40 Ответить
Ну і що? Виборці ХДС, думаєте, сильно за північний потік? Чи може консервативні християнські демократи за легалізацію одностатевих шлюбів, що їх протягнув Християнсько-демократичний союз?
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09.07.2021 12:02 Ответить
мы сейчас о финансировании говорим , чи взагали про вподобання
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09.07.2021 12:07 Ответить
Я про те, що фінансування виборцями ХДС не сприяє відображенню інтересів цих самих виборців!
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09.07.2021 12:12 Ответить
А какая партия отражает ваши интересы?просто интересно...
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09.07.2021 11:28 Ответить
Всі наші партії створюються під одну особу і відображають інтереси перших у списку. Я б це і партіями не назвав, може проектом, якось так. І цілі - це дорватись до корита. На жаль.
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09.07.2021 11:37 Ответить
зебіла видно по тупим коментам..
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09.07.2021 11:42 Ответить
Спочатку треба сформулювати які саме інтереси у народу треба відображати.
У мене інтереси такі: Українізація, мілітаризація, євроатлантична інтеграція. На ці запроси повністю відповідає ЄС, яку я і підтримую.
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09.07.2021 14:06 Ответить
Да дураки и враги в Украине ещё не перевелись - 24,8 + 13,3
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09.07.2021 11:27 Ответить
Не будемо себе обманювати, 82% можна в цю категорію записати
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09.07.2021 12:17 Ответить
+10% Юлькавщина.
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09.07.2021 14:27 Ответить
Прошу звернути увагу, що в цьому опитуванні опозиційними партіями в %-ному відношенні вважають більше опитаних, ніж тих, хто готовий голосувати за слуг уродів.
А це означає, рейтинги ЄС і опзжа занижені; вони, можливо, так і становлять, відповідно 29,5% та 24,8%... Тобто, слуги уродів - нижче з процентами, ніж вищеназвані..
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09.07.2021 11:27 Ответить
Кількість ідійотів в суспільстві незмінна.
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09.07.2021 11:28 Ответить
Хто такий Смішко та чого у нього такий рейтинг ?
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09.07.2021 11:33 Ответить
Смешко - одна із креатур рижої мразі (з трк уркаїна), відповідно, має "належне" фінансування...
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09.07.2021 11:35 Ответить
Радує, що від між ЄС та СН скорочується.
Нічого, з осені підвищиться комуналка на 40-50% та курс долара, і зовсім рейтинги зрівняються
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09.07.2021 11:33 Ответить
Аби ж так. Але, скоріш за все, зросте рейтинг ОПЗЖ і Смешків з Шарієм.
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09.07.2021 11:38 Ответить
Ну, так --- тільки не Порох!
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09.07.2021 11:41 Ответить
ближе к выборам, кацапские политтехнологи создадут еще 100500 партий.
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09.07.2021 11:37 Ответить
на про украинском крыле
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09.07.2021 12:16 Ответить
Зеле-ватна пліяснява не знищувана..
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09.07.2021 11:40 Ответить
"Сила і честь" --- это сколько же в Украине полицаев, СБУшников и отставников всех мастей, которые ждут -- не дождутся в стране лагерного режима содержания, и чтобы они этот лагерь охраняли, ну, и само-собой --- участвовали в расстрельных командах...
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09.07.2021 11:40 Ответить
ну так последние годы на финансирование армии забили болт, зато палицаев вооружают по полной.
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09.07.2021 11:42 Ответить
Вот и не по полной! Стратегических бомберов Аваков еще не закупил!
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09.07.2021 11:52 Ответить
Сулима, твій вихід)))
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09.07.2021 11:42 Ответить
А чому партії нашого "бойового ховрашка" навіть у списку нема??
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09.07.2021 11:49 Ответить
Падение уровня жизни не у всех благоприятно сказываеться на умственной деятельности.
Очевидно из-за отсутствия такой вообще.
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09.07.2021 11:54 Ответить
"СН" - 24,8% - может быть
"ЕС" - 18,1% - не верю, за счет чего вырос не понятно! лишних 5-6 пунктов явно!
ОПЗЖ - 13,3% - странно долго держится, но может быть
"Батькивщина" - 10,8% - явно занижен, пиар на земельном вопросе должен добавить как минимум пару пунктов
"Сила и честь" - 8,3%, - полный хлам и непонятно что. каждый раз они считают эту якобы партию чисто по приколу. ни на одних выборах они не набрали даже минимум, хотя участвовали почти во всех
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09.07.2021 11:57 Ответить
Наступною новиною про це намальоване опитування буде інформація про Смєшка попереду Тимошенко у президентському рейтингу.
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09.07.2021 12:07 Ответить
З "номерними" (тими, у кого в ніку набір випадкових літер і цифр) краще взагалі не спілкуватись. Це одноразові ослабити, в т.ч.і під українськими прапорами. Просто в спам - і все
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09.07.2021 12:55 Ответить
* одноразові рашаботи
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09.07.2021 12:57 Ответить
Ти хворий?
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09.07.2021 13:47 Ответить
Процент зебилов в стране не меняется... Наверное в любой стране мира есть такой процент даунов, но в воюющей стране это нож в спину ее независимого существования.
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09.07.2021 12:00 Ответить
Майдан наближається??? Чесно вони вибори не зроблять- а по- котлєтськи не получиться...
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09.07.2021 12:00 Ответить
Сила и честь проект гордона тянуть тянуть нияк не вытянуть старого пердуна смешка хочуть зробыть молодым новым облыччям
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09.07.2021 12:09 Ответить
Если выбора нету, то все должны не идти на выборы. Выбирать из тех, кто будет тебя грабить - это глупо! Нужно всех менять! И самое главное надо принять закон, как у Платона читал или у Аристотеля, что нельзя дольше одного срока политиков держать у власти, потому что они начнут грабить и т.п. Потому нужно не идти на выборы вообще! Нужно сделать систему, чтобы люди выбирали во власть реальных своих представителей от своего района, чтобы человек был знаком и ему доверяли на районе, чтобы были благие намеренья. А если мы крутимся в этом бесконечном кругу ада и выбирают из представителей олигархов, то нах такая власть надо??? так и живем говено с такой властью. В США люди выбирают людей с района, кому все доверяют и так должно быть в Украине. Украине нужно присоединиться к США, как Техас, который по размерам с Украину и тоже вошли в состав США, как страна независимая. Нам тоже надо вступить и чтобы органы США - ФБР и т.д. под свою юрисдикцию взяли Украину и пересадили всех коррупционеров и прочую наволочь! Нужно референдум провести о присоединении к США! Нах тот ЕС, США лучше!
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09.07.2021 12:12 Ответить
"Опрос "СОЦИСа" ... Рейтинг партий: "СН" - 24,8%, после признания в госизмене язЕлоха??? Кому вы лапшу вешаете??? Мы не лишнехромосомы! Блин, адин нарот...

PS: А где "зЕрейтинг", "Центр зЕзумкова" и т. л.?
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09.07.2021 12:19 Ответить
Проукраїнська опозиція впевнено лідирує - 37,2%
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09.07.2021 14:13 Ответить
Дурень думкою багатіє. В під'їзді мого дому 15 квартир, мешканці 14 голосували за ЗЕ і думка їх не змінилась
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09.07.2021 14:48 Ответить
Хто малює відсотки мертвячуківському смішку і його "безсиллю та безчестю"?
При всій неповазі до Тимошенко, важко повірити, що невідомо хто невідомо чому її випередив.
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09.07.2021 14:44 Ответить
заплатять, наприклад, за Богю з його "доміком" - і він стане вище за ОПЗЖ...
Але проблема рижої мразі в тому, що він не може за всіх зразу заплатити...
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09.07.2021 15:03 Ответить
 
 