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ВСК по делу "вагнеровцев", как и ее глава, полностью управляются Офисом Президента, - Арьев

ВСК по делу

Нардепам "Слуги народа", находящимся в ВСК по делу "вагнеровцев" дают указания из Офиса Президента.

Об этом заявил нардеп "ЕС" Владимир Арьев, говорится в материале Цензор.НЕТ "Дело "вагнеровцев": Сможет ли ВСК назвать виновных в срыве спецоперации?".

По словам парламентария, он не принимал участия в заседании ВСК-за того, что вопрос "вагнеровцев" не внесли в предмет ведения комиссии.

"Мы об этом договаривались. Но они ("слуги народа". - Ред.) потом просто "съехали" с этой истории. Тогда мы отозвали своих представителей. Потому что если в предмете ведения комиссии четко не зафиксирована определенная тематика, то она не обязана потом по этому поводу отчитываться. ВСК может просто рассматривать вопрос. А если бы фиксация состоялась, тогда комиссия просто не может избежать такого отчета. Если большинство в ВСК составляют "слуги народа", то все же понятно. Почему они так действуют? Я считаю, им дают соответствующие указания по Офиса Президента", - объяснил Арьев.

Кроме того, нардеп считает логичным заявление Петра Порошенко о том, что Зеленский также должен прийти на комиссию и дать показания.

"Президент сохраняет за собой статус пожизненно (если нет другого соответствующего решения суда). Порошенко так же, как и Зеленский, имеет статус президента. Просто Зеленский - действующий президент. Но, повторюсь, этот статус у обоих. Кстати, Зеленский обещал, что больше не будет неприкосновенности, но нарушил это свое обещание. Однако обращаю внимание: неприкосновенность не означает вседозволенность. Поэтому президент обязан действовать согласно законам Украины. Если его вызвать, он должен прийти. Если не придет, значит, выразит неуважение к парламенту в целом, а не только к ВСК. Мне трудно сейчас сказать, как будет работать комиссия. ВСК, как и ее глава, полностью управляемы Офисом Президента. Как и фракция "Слуга народа". Если они отказались вносить в предмет ведения дело "вагнеровцев", значит либо вообще не будут этой темы касаться, либо будут делать все, чтобы скрыть реальное положение вещей", - подытожил Арьев.

О работе ВСК Рады по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины читайте в материале Цензор.НЕТ здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ВСК по делу "вагнеровцев" хотят заслушать руководителей ведомств 2018 года, но возможный срыв же был в 2020, - нардеп "Голоса" Костенко

Автор: 

Арьев Владимир (660) ВСК (458) ЧВК Вагнер (1332) Офис Президента (1799)


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Топ комментарии
+10
мечта любого жулика - самому себя "расследовать".
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09.07.2021 11:50
+7
наверняка устроят как всегда дешевое шоу, для адептов 95 квартала, только следующая проукраинская власть займется серьезно расследованием, судами и посадками.
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09.07.2021 11:56
+6
Ненавиджу цю потвору, але воно почало рити під Зелю...
ВСК по делу "вагнеровцев", как и ее глава, полностью управляются Офисом Президента, - Арьев - Цензор.НЕТ 4552
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09.07.2021 12:01
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Правила форума Совет форумчан
ВР -друга нарівні преза гілка влади, комісії з розслідування - це спосіб опозиції в ВР контролювати владу... А ці сучі імітатори демократії йдуть до методів Китаю дуже швидко...
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09.07.2021 11:49 Ответить
й що дивно, те що у Єрмака з головним рашофашистом на умі - у бібізянки Арахамії на язиці...
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09.07.2021 11:51 Ответить
ВСК по делу "вагнеровцев", как и ее глава, полностью управляются Офисом Президента, - Арьев - Цензор.НЕТ 8920
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09.07.2021 11:49 Ответить
Игорь Валерич расследует кто обокрал Приват,
зеленский кто слил вагнеров.
Ну а мудрый нарид - кто насрал ему на голову.
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09.07.2021 11:59 Ответить
мечта любого жулика - самому себя "расследовать".
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09.07.2021 11:50 Ответить
подозреваю что всякими комиссиями, судами, разоблачениями в СМИ "слуг" во главе с Зеленским уже не испугаешь.... и из власти не выковыряешь.

"Кот Васька слушает, да ест..."

Я даже не уверен, будут ли в Украине следующие выборы демократическими (а не фейковыми), во все ветви власти...
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09.07.2021 11:53 Ответить
Ар"єв вчора це казав на ПРЯМОМУ. Хто ж буде розслідувати сам себе? Чудак-чілавєк.
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09.07.2021 11:54 Ответить
наверняка устроят как всегда дешевое шоу, для адептов 95 квартала, только следующая проукраинская власть займется серьезно расследованием, судами и посадками.
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09.07.2021 11:56 Ответить
ТСК у справі "вагнерівців", як і її глава, повністю управляються Офісом Президента, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 3651
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09.07.2021 13:27 Ответить
В цьому нема жодного сумніву.
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09.07.2021 11:56 Ответить
Ненавиджу цю потвору, але воно почало рити під Зелю...
ВСК по делу "вагнеровцев", как и ее глава, полностью управляются Офисом Президента, - Арьев - Цензор.НЕТ 4552
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09.07.2021 12:01 Ответить
потвора є потворою. Хоч проти кого би не рила.
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09.07.2021 12:46 Ответить
Вестимо
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09.07.2021 12:13 Ответить
От тільки не Ар'єву про це *******. Я вже не кажу, що воно разом з Порошенком забуло про Конституцію. Хоча, про її дотримання давно не здогадувались.
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09.07.2021 12:31 Ответить
ТСК у справі "вагнерівців", як і її глава, повністю управляються Офісом Президента, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 9859
Слуга кремля ... резидент ЗЕбіл -капітулянт на всіх парах мчить в свою
улюблену паРашу. Щоб приєднається до такого ж точно як і він
"легітимного" продажного кривавого ЗЕКа янука Юди, який втік ще раніше.
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09.07.2021 13:12 Ответить
 
 