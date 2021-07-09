ВСК по делу "вагнеровцев", как и ее глава, полностью управляются Офисом Президента, - Арьев
Нардепам "Слуги народа", находящимся в ВСК по делу "вагнеровцев" дают указания из Офиса Президента.
Об этом заявил нардеп "ЕС" Владимир Арьев, говорится в материале Цензор.НЕТ "Дело "вагнеровцев": Сможет ли ВСК назвать виновных в срыве спецоперации?".
По словам парламентария, он не принимал участия в заседании ВСК-за того, что вопрос "вагнеровцев" не внесли в предмет ведения комиссии.
"Мы об этом договаривались. Но они ("слуги народа". - Ред.) потом просто "съехали" с этой истории. Тогда мы отозвали своих представителей. Потому что если в предмете ведения комиссии четко не зафиксирована определенная тематика, то она не обязана потом по этому поводу отчитываться. ВСК может просто рассматривать вопрос. А если бы фиксация состоялась, тогда комиссия просто не может избежать такого отчета. Если большинство в ВСК составляют "слуги народа", то все же понятно. Почему они так действуют? Я считаю, им дают соответствующие указания по Офиса Президента", - объяснил Арьев.
Кроме того, нардеп считает логичным заявление Петра Порошенко о том, что Зеленский также должен прийти на комиссию и дать показания.
"Президент сохраняет за собой статус пожизненно (если нет другого соответствующего решения суда). Порошенко так же, как и Зеленский, имеет статус президента. Просто Зеленский - действующий президент. Но, повторюсь, этот статус у обоих. Кстати, Зеленский обещал, что больше не будет неприкосновенности, но нарушил это свое обещание. Однако обращаю внимание: неприкосновенность не означает вседозволенность. Поэтому президент обязан действовать согласно законам Украины. Если его вызвать, он должен прийти. Если не придет, значит, выразит неуважение к парламенту в целом, а не только к ВСК. Мне трудно сейчас сказать, как будет работать комиссия. ВСК, как и ее глава, полностью управляемы Офисом Президента. Как и фракция "Слуга народа". Если они отказались вносить в предмет ведения дело "вагнеровцев", значит либо вообще не будут этой темы касаться, либо будут делать все, чтобы скрыть реальное положение вещей", - подытожил Арьев.
О работе ВСК Рады по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины читайте в материале Цензор.НЕТ здесь.
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зеленский кто слил вагнеров.
Ну а мудрый нарид - кто насрал ему на голову.
"Кот Васька слушает, да ест..."
Я даже не уверен, будут ли в Украине следующие выборы демократическими (а не фейковыми), во все ветви власти...
Слуга кремля ... резидент ЗЕбіл -капітулянт на всіх парах мчить в свою
улюблену паРашу. Щоб приєднається до такого ж точно як і він
"легітимного" продажного кривавого ЗЕКа янука Юди, який втік ще раніше.