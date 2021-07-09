За сутки в Киеве выявили 203 новых случая заболевания COVID-19, летальных случаев нет, - Кличко. КАРТА

В Киеве за минувшие сутки выявлено 203 больных коронавирусом. Летальных случаев от вируса не зарегистрировано.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"203 подтвержденных случая заболевания коронавирус (всего 215423). Из них 116 женщин в возрасте от 19 до 80 лет, 75 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет, 6 девочек от 4 до 13 лет и 6 мальчиков от 1 до 15 лет", - написал он.

Вместе с тем, Кличко отметил, что летальних случаев не зарегистрировано.

За сутки были госпитализированы 19 больных коронавирусом и 23 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

202 человека преодолели коронавирус (всего 206368).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в следующих районах: Дарницком (51), Днепровском (31) и в Соломенском (25).

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