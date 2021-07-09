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Новости Агрессия России против Украины
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Пьяные террористы дважды безуспешно пытались убить "коллегу" Радика, инсценируя самоубийство, - ОТУ "Північ"

Пьяные террористы дважды безуспешно пытались убить

По данным разведки стало известно, что 9 июля вблизи населенного пункта Хрустальный (Красный Луч), находящегося на временно оккупированной территории, во время длительного употребления алкогольных напитков, наемники российско-оккупационных войск решили лишить жизни своего "коллегу" по прозвищу Радик выстрелом в голову, инсценируя самоубийство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТУ "Північ".

"Но их алкогольное состояние не позволило наемникам осуществить попытку с первого раза, поэтому попыток было две. Вторая попытка оказалась также не слишком удачной - Радик выжил", - следует из сообщения.

При этом подчеркивается, что командование российско-оккупационных войск, не обращая внимания на низкий уровень дисциплины и систематическое употребление водки наемниками НЗФ, пытается скрыть данный случай и осуществляет меры по предотвращению распространения указанной информации.

"Вооруженные силы Украины продолжают вести борьбу за территориальную целостность и независимость Украины, приближая Победу. Слава Украине!!!", - добавили в ОТУ "Північ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГУР об убийстве 5 российских наемников под Голубовским: Россия усиливает информационные атаки против Украины накануне саммита Байдена-Путина. ВИДЕО

Автор: 

агрессия (1704) боевик (16779) пьянство (867) терроризм (18691)


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Топ комментарии
+14
Да что же вы такие бестолковые. Пробуйте еще. Попытка не пытка
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09.07.2021 11:38
+10
Задеть мозг представляется невозможным ввиду отсутствия такового.
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09.07.2021 11:41
+4
А генерал Ю. Кравченко за другою спробою таки застрелився
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09.07.2021 11:43
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Да что же вы такие бестолковые. Пробуйте еще. Попытка не пытка
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09.07.2021 11:38 Ответить
Мозг не задели
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09.07.2021 11:39 Ответить
Задеть мозг представляется невозможным ввиду отсутствия такового.
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09.07.2021 11:41 Ответить
Та нехай видадуть його Україні, Зелнський його швидко амінстує і відпустить. І на волю з чистою совістю, ділов то.
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09.07.2021 11:42 Ответить
и назначит командующим!
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09.07.2021 11:46 Ответить
А генерал Ю. Кравченко за другою спробою таки застрелився
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09.07.2021 11:43 Ответить
Могу привести реальные примеры из официальных заключений судмедэкспертиз.Кирпа застрелился двумя выстрелами в затылок при первом неудачном.Ректор УЖНУ п.Сливка покончил жизнь самобийством пятьмя ударами ножом себе в спину.
Это не юмор а вполне реальные и официальные заявления наших ментов.
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09.07.2021 13:51 Ответить
Это просто передел влияния в бандах,нечто похожее творится и в офисе Перезидента Украины.
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09.07.2021 11:49 Ответить
Герасим, за что?
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09.07.2021 11:55 Ответить
Не треба зупинятись.
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09.07.2021 12:05 Ответить
Пожелаем им удачи
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09.07.2021 12:17 Ответить
насколько упырь выжил? с возвратом в ряды террористов и оккупантов? или в инвалидную коляску?
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09.07.2021 12:18 Ответить
В голову стрелять бесполезно ,там мозга нет
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09.07.2021 14:28 Ответить
 
 