Пьяные террористы дважды безуспешно пытались убить "коллегу" Радика, инсценируя самоубийство, - ОТУ "Північ"

По данным разведки стало известно, что 9 июля вблизи населенного пункта Хрустальный (Красный Луч), находящегося на временно оккупированной территории, во время длительного употребления алкогольных напитков, наемники российско-оккупационных войск решили лишить жизни своего "коллегу" по прозвищу Радик выстрелом в голову, инсценируя самоубийство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТУ "Північ".

"Но их алкогольное состояние не позволило наемникам осуществить попытку с первого раза, поэтому попыток было две. Вторая попытка оказалась также не слишком удачной - Радик выжил", - следует из сообщения.

При этом подчеркивается, что командование российско-оккупационных войск, не обращая внимания на низкий уровень дисциплины и систематическое употребление водки наемниками НЗФ, пытается скрыть данный случай и осуществляет меры по предотвращению распространения указанной информации.

"Вооруженные силы Украины продолжают вести борьбу за территориальную целостность и независимость Украины, приближая Победу. Слава Украине!!!", - добавили в ОТУ "Північ".

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