Из-за наличия представителей ОПЗЖ в ВСК по "вагнеровцам" возможна утечка информации, - нардеп "Батькивищины" Евтушок

Сегодня временная следственная комиссия состоит из двух фракций - "Слуга народа" и ОПЗЖ.

Об этом заявил нардеп "Батькивщины" Сергей Евтушок, говорится в материале Цензор.НЕТ "Дело "вагнеровцев": Сможет ли ВСК назвать виновных в срыве спецоперации?".

"Здесь есть два интересных момента. Первое, ОПЗЖ - это пророссийская сила, которая в этой истории играет важную роль. Ведь именно Путин забрал "вагнеровцев", которые на протяжении многих лет совершали военные преступления не только в Украине. Второе, комиссия имеет доступ к государственной тайне. Учитывая то, что их представитель (нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин. - Ред.) является заместителем председателя ВСК, это, по моему мнению, гипотетически может способствовать утечке информации", - отметил парламентарий.

По словам Евтушко, "слуги" пакуют специальные и следственные комиссии своим большинством и не допускают проведения настоящих расследований.

"У меня нет иллюзий относительно работы и этой комиссии. Ведь в руководстве ВСК и в ее большинстве должны быть незаангажированные люди. Здесь не так. Кроме того, есть много вопросов: была ли спецоперация, кто в ней участвовал, кто - нет, есть ли утечка информации из Офиса Президента, а также относительно интервью Зеленского. Он тоже должен принять участие в заседании комиссии и дать показания. Потому что согласно его заявлениям, он считает, что операция была. Хотя он очень интересно объясняет, как именно - мол, Украины туда втянули. Но самое главное в этой ситуации, чтобы не было преследований и не пострадали люди, владеющие информацией и готовые свидетельствовать. Возможно, кто-то думает, что вопрос "вагнеровцев" можно "заговорить". Но речь идет об очень резонансных обвинениях. Если те преступления имели место, то у них нет срока давности. Сегодня, завтра или послезавтра в любом случае такое расследование будет", - подчеркнул нардеп.

Подробнее читайте в материале Цензор.НЕТ "Дело "вагнеровцев": Сможет ли ВСК назвать виновных в срыве спецоперации?"..

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