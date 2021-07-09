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Из-за наличия представителей ОПЗЖ в ВСК по "вагнеровцам" возможна утечка информации, - нардеп "Батькивищины" Евтушок

Из-за наличия представителей ОПЗЖ в ВСК по

Сегодня временная следственная комиссия состоит из двух фракций - "Слуга народа" и ОПЗЖ.

Об этом заявил нардеп "Батькивщины" Сергей Евтушок, говорится в материале Цензор.НЕТ "Дело "вагнеровцев": Сможет ли ВСК назвать виновных в срыве спецоперации?".

"Здесь есть два интересных момента. Первое, ОПЗЖ - это пророссийская сила, которая в этой истории играет важную роль. Ведь именно Путин забрал "вагнеровцев", которые на протяжении многих лет совершали военные преступления не только в Украине. Второе, комиссия имеет доступ к государственной тайне. Учитывая то, что их представитель (нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин. - Ред.) является заместителем председателя ВСК, это, по моему мнению, гипотетически может способствовать утечке информации", - отметил парламентарий.

По словам Евтушко, "слуги" пакуют специальные и следственные комиссии своим большинством и не допускают проведения настоящих расследований.

"У меня нет иллюзий относительно работы и этой комиссии. Ведь в руководстве ВСК и в ее большинстве должны быть незаангажированные люди. Здесь не так. Кроме того, есть много вопросов: была ли спецоперация, кто в ней участвовал, кто - нет, есть ли утечка информации из Офиса Президента, а также относительно интервью Зеленского. Он тоже должен принять участие в заседании комиссии и дать показания. Потому что согласно его заявлениям, он считает, что операция была. Хотя он очень интересно объясняет, как именно - мол, Украины туда втянули. Но самое главное в этой ситуации, чтобы не было преследований и не пострадали люди, владеющие информацией и готовые свидетельствовать. Возможно, кто-то думает, что вопрос "вагнеровцев" можно "заговорить". Но речь идет об очень резонансных обвинениях. Если те преступления имели место, то у них нет срока давности. Сегодня, завтра или послезавтра в любом случае такое расследование будет", - подчеркнул нардеп.

Подробнее читайте в материале Цензор.НЕТ "Дело "вагнеровцев": Сможет ли ВСК назвать виновных в срыве спецоперации?"..

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВСК по делу "вагнеровцев", как и ее глава, полностью управляются Офисом Президента, - Арьев

Автор: 

ВСК (458) Кузьмин Ренат (582) Евтушок Сергей (18) ЧВК Вагнер (1332) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+7
всех предателей и украинофобов мудрый нарид там собрал ...
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09.07.2021 12:19
+7
Смишно... было бы, не будь так печально. Утечка прямо в первом кресле сидит!
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09.07.2021 12:20
+6
Мудрий нарід наобирав у владу ворогів.
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09.07.2021 12:18
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утєчкі утєчьонного бояцца нє стоіт
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09.07.2021 12:16 Ответить
в Україні міністром оборони був громадянин рашист - вова шуруєна майдан вєрним путьом!
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09.07.2021 12:18 Ответить
ВЖЕ ДАВНО ВСЬО УТЄКЛО В РФ, ПІЗНО ПИТЬ БОРЖОМІ.
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09.07.2021 12:52 Ответить
Мудрий нарід наобирав у владу ворогів.
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09.07.2021 12:18 Ответить
А ТИ МАБУТЬ ІЗ БАРИЖНОГО НАРІДУ, ВСЕ ДО КОРИТА ХОЧЕШ ДОДЕРТИСЬ, ЖРАТЬ ХОЧЕШ ЗА РАХУНОК НАРІДА, ГОЛОДНЕ ЛІНИВЕ БАРИЖНЕ МУРЛО.
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09.07.2021 12:56 Ответить
А Зе-нарик тут еще вопросики задает "пАтчиму мы еще не в НАТО"?
Потому, что мы ПО УШИ В КАЦАПСКИХ АГЕНТАХ!!!
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09.07.2021 12:18 Ответить
насмешил ... тече с самого верха , хоть там кпсс будет сидеть - хуже уже не будет
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09.07.2021 12:19 Ответить
ВСК по делу "вагнеровцев", как и ее глава, полностью управляются Офисом Президента

https://censor.net/ru/n3276081
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09.07.2021 12:29 Ответить
всех предателей и украинофобов мудрый нарид там собрал ...
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09.07.2021 12:19 Ответить
Смишно... было бы, не будь так печально. Утечка прямо в первом кресле сидит!
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09.07.2021 12:20 Ответить
так-так як точно - він не зрадник, він прикриття головної діри у креслі преза...;
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09.07.2021 12:23 Ответить
действительно смешно, кацапским политтехнологам из банковой и так все известно.
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09.07.2021 12:23 Ответить
Информация и так изо всех дыр утекает. И через опзж и просто через оп.
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09.07.2021 12:24 Ответить
А от Ермака и его окружения нет утечки? А от ЗЕ, который слил вагнеровцев "бацьке"?
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09.07.2021 12:25 Ответить
жесть просто..., напомните мне, пожалуйста, почему мы еще не в НАТО...
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09.07.2021 12:28 Ответить
Как вроде от косатой твари не может быть утечек.
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09.07.2021 12:30 Ответить
Вагнеровцев Зеленскому подбросил Порошенко. Дело закрыто, расходимся
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09.07.2021 12:33 Ответить
а от батькивщины типа не будет?)) они и опзж близнецы
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09.07.2021 12:39 Ответить
Так там і "Слуги урода" ,який і злив цю операцію ,є,то інформація і без опезежопніків буде зливатись .
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09.07.2021 12:39 Ответить
Ой, да ладно. Вы там все одним миром мазаны.
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09.07.2021 12:41 Ответить
Цікаво, а хто не допустив участі "Батьківщини" в ТСК?
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09.07.2021 13:01 Ответить
Возможно?да вы батенька беспросветный дебил, хотя вы там все такие(
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09.07.2021 14:21 Ответить
Ну як там Слуги є,то продадуть всі секрети.
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09.07.2021 17:37 Ответить
 
 