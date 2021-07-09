За Зеленского готовы проголосовать 28,8% украинцев, за Порошенко - 18,4%, за Смешко - 10,3%, - опрос "СОЦИСа". ИНФОГРАФИКА
Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то во второй тур прошли бы действующий глава государства Владимир Зеленский (28,8% среди определившихся и готовых участвовать в голосовании) и пятый Президент Украины Петр Порошенко (18,4%).
Об этом свидетельствуют данные опроса Центра SOCIS, передает Цензор.НЕТ.
По данным исследования, если бы выборы президента прошли в ближайшее воскресенье, то за Владимира Зеленского проголосовали 22,2% среди всех опрошенных респондентов, или 28,8% - среди определившихся и готовых участвовать в голосовании, за Петра Порошенко - 14,2% или 18,4%, за Игоря Смешко - 7,9% или 10,3%, за Юлию Тимошенко - 6,5% или 8,5%, за Юрия Бойко - 6,1% или 7,9%.
Если во второй тур выходят Зеленский и Порошенко, то за Зеленского проголосовали бы 60% среди определившихся и готовых участвовать в голосовании респондентов, за Порошенко - 40%. В паре Зеленский-Бойко, за Зеленского проголосовали бы 76% среди определившихся и готовых участвовать в голосовании респондентов, за Бойко - 24%. В паре Порошенко-Бойко, за Порошенко проголосовали бы 60% среди определившихся и готовых участвовать в голосовании респондентов, за Бойко - 40%.
Сроки проведения исследования: 25 - 30 июня 2021 года. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город / село) и разделения на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. В общем, были опрошены 2000 респондентов. Метод исследования: телефонный опрос Сати (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал с вероятностью 0.95): +/- 2.4% для показателей близких к 50%, +/- 2.1% для показателей, близких к 25%, погрешность +/- 1.5% - для показателей близких к 10% и +/- 1.1% - для показателей, близких к 5%. Средняя продолжительность одного интервью составила 11 минут.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ю. Єхануров (який у 2006 р. був прем'єр-міністром)
розповідав восени 2007 року, що в 2006 році з самого початку був націлений на
коаліцію з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 «Партією регіонів» і вів про це переговори - за
дорученням президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В. Ющенка :
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2006
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Это какой то развод
Зе клоун здох як політик, як порядна людина, як популярна людина, він просто став зомбі.
За зомбі не голосують на виборах, це так до слова
«спасибо» зрителям «квартала» за то, что вата правит балом,
за то, что быдло нынче в тренде,
за то, что книгу пишет Мендель,
за то, что сепары кругом, а в экономике - дурдом,
за Арахамию-китайца,
за то, что Кива чешет яйца,
и за Андрюшу дЕрьмака,
что за 4 пятака кацапам продал Украину и был за то вознагражден ЗЕленым клоуном потом
высокой должностью в ОПУ, на радость "вате" и ху@лу...
«спасибо» за ЗЕленый кал, который "вагнеровцев" сдал ху@лу кремлевскому-ублюдку,
а это, братцы вам не шутка - пред Украиной преступленье! Вердикт - башки усекновенье ... Перед народом, на Майдане, чтобы отвадить быдло впредь о все, что свято украинцам, копыта грязные тереть…
Знамениту пісню «Наркомани на городі» групи «Брати Гадюкіни» можуть заборонити в Україні.
Бо вона містить заклики до повалення чинної влади ЗЕлених наркоманів 🧐🤪
рейтинг Смєшка смєшон
СМЕШНО.
Але було вже пізно
но на деньги охметова рейтинги покупает
Водночас тільки зараз преЗЕдент своїм указом звільнив із посади прессекретаря Юлію Мендель. Вона залишиться працювати в Офісі президента, скоріше за все, на посаді радника.
О нем можно много рассказать. Но самое главное о нем уже сказал Блинкен. Потери Украины от коррупции 40 млрд $ в год.