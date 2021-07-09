За Зеленского готовы проголосовать 28,8% украинцев, за Порошенко - 18,4%, за Смешко - 10,3%, - опрос "СОЦИСа". ИНФОГРАФИКА

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то во второй тур прошли бы действующий глава государства Владимир Зеленский (28,8% среди определившихся и готовых участвовать в голосовании) и пятый Президент Украины Петр Порошенко (18,4%).

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра SOCIS, передает Цензор.НЕТ.

По данным исследования, если бы выборы президента прошли в ближайшее воскресенье, то за Владимира Зеленского проголосовали 22,2% среди всех опрошенных респондентов, или 28,8% - среди определившихся и готовых участвовать в голосовании, за Петра Порошенко - 14,2% или 18,4%, за Игоря Смешко - 7,9% или 10,3%, за Юлию Тимошенко - 6,5% или 8,5%, за Юрия Бойко - 6,1% или 7,9%.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Рейтинг партий: "СН" - 24,8%, "ЕС" - 18,1%, ОПЗЖ - 13,3%, "Батькивщина" - 10,8%, "Сила и честь" - 8,3%, - опрос "СОЦИСа". ИНФОГРАФИКА

Если во второй тур выходят Зеленский и Порошенко, то за Зеленского проголосовали бы 60% среди определившихся и готовых участвовать в голосовании респондентов, за Порошенко - 40%. В паре Зеленский-Бойко, за Зеленского проголосовали бы 76% среди определившихся и готовых участвовать в голосовании респондентов, за Бойко - 24%. В паре Порошенко-Бойко, за Порошенко проголосовали бы 60% среди определившихся и готовых участвовать в голосовании респондентов, за Бойко - 40%.







Сроки проведения исследования: 25 - 30 июня 2021 года. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город / село) и разделения на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. В общем, были опрошены 2000 респондентов. Метод исследования: телефонный опрос Сати (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал с вероятностью 0.95): +/- 2.4% для показателей близких к 50%, +/- 2.1% для показателей, близких к 25%, погрешность +/- 1.5% - для показателей близких к 10% и +/- 1.1% - для показателей, близких к 5%. Средняя продолжительность одного интервью составила 11 минут.