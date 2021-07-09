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За Зеленского готовы проголосовать 28,8% украинцев, за Порошенко - 18,4%, за Смешко - 10,3%, - опрос "СОЦИСа". ИНФОГРАФИКА

За Зеленского готовы проголосовать 28,8% украинцев, за Порошенко - 18,4%, за Смешко - 10,3%, - опрос

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то во второй тур прошли бы действующий глава государства Владимир Зеленский (28,8% среди определившихся и готовых участвовать в голосовании) и пятый Президент Украины Петр Порошенко (18,4%).

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра SOCIS, передает Цензор.НЕТ.

По данным исследования, если бы выборы президента прошли в ближайшее воскресенье, то за Владимира Зеленского проголосовали 22,2% среди всех опрошенных респондентов, или 28,8% - среди определившихся и готовых участвовать в голосовании, за Петра Порошенко - 14,2% или 18,4%, за Игоря Смешко - 7,9% или 10,3%, за Юлию Тимошенко - 6,5% или 8,5%, за Юрия Бойко - 6,1% или 7,9%.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Рейтинг партий: "СН" - 24,8%, "ЕС" - 18,1%, ОПЗЖ - 13,3%, "Батькивщина" - 10,8%, "Сила и честь" - 8,3%, - опрос "СОЦИСа". ИНФОГРАФИКА

Если во второй тур выходят Зеленский и Порошенко, то за Зеленского проголосовали бы 60% среди определившихся и готовых участвовать в голосовании респондентов, за Порошенко - 40%. В паре Зеленский-Бойко, за Зеленского проголосовали бы 76% среди определившихся и готовых участвовать в голосовании респондентов, за Бойко - 24%. В паре Порошенко-Бойко, за Порошенко проголосовали бы 60% среди определившихся и готовых участвовать в голосовании респондентов, за Бойко - 40%.

За Зеленского готовы проголосовать 28,8% украинцев, за Порошенко - 18,4%, за Смешко - 10,3%, - опрос СОЦИСа 01
За Зеленского готовы проголосовать 28,8% украинцев, за Порошенко - 18,4%, за Смешко - 10,3%, - опрос СОЦИСа 02
За Зеленского готовы проголосовать 28,8% украинцев, за Порошенко - 18,4%, за Смешко - 10,3%, - опрос СОЦИСа 03

Сроки проведения исследования: 25 - 30 июня 2021 года. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город / село) и разделения на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. В общем, были опрошены 2000 респондентов. Метод исследования: телефонный опрос Сати (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал с вероятностью 0.95): +/- 2.4% для показателей близких к 50%, +/- 2.1% для показателей, близких к 25%, погрешность +/- 1.5% - для показателей близких к 10% и +/- 1.1% - для показателей, близких к 5%. Средняя продолжительность одного интервью составила 11 минут.

Автор: 

Зеленский Владимир (20505) Порошенко Петр (19607) рейтинг (1639) Смешко Игорь (91) СОЦИС (71)


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Топ комментарии
+27
Это новый Пальчевский, спаситель отечества. Еще не забыли такого.
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09.07.2021 12:07
+26
Опять началась лапша. Напомню, что по данным таких вот служб у Овоща перед самым бегством оного в Ростов рейтинг зашкаливал. А Пальчевский с его "Перемогой" вообще всех громил.
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09.07.2021 12:05
+19
Смєшко це той, якого канали Ахметова ведуть до виборів - він як " над схваткай дебілов" у всіх шоу менторствує )
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09.07.2021 12:07
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Після виборів в 2019 р. мене не здивує якщо "мудрий нарід" знову обере блазня.Який народ,така і влада
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09.07.2021 16:24 Ответить
Чекист смешко отравил Ющенко.
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09.07.2021 16:32 Ответить
Странно,что свободный дописувач путает вояк с конторскими- или то и то страшно?
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09.07.2021 20:26 Ответить
Смешко никогда чекистом не был. Уже все кроме вас знают, что Ющенка отравили кто-то из его же окружения. Понабирал всяких дряней. Отравили как раз те, кто затем уничтожили его как политика. Двухходовая спецоперация против Ющенка.
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10.07.2021 00:10 Ответить
разработчик по управлению боевыми ракетами,, и небыл в кгб? Самому не смешно писать такую ахинею?
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10.07.2021 06:46 Ответить
Сложно говорить с людьми которые не понимают элементарных тонкостей. Смешко умнейший человек и доктор наук. Именно поэтому он был разработчиком управления боевых ракет. Конечно на всех таких предприятиях был 1-й отдел от кгб, который проверял всех - нет ли на них компромата (нет ли родственников за границей и т.п.). Но это не связь с кгб. С кгб были связаны те кто раздерибанил украинские предприятия. В том числе конфетные фабрики. Именно таким дали раздерибанить.
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10.07.2021 09:48 Ответить
В совке невозможно било бить преподом в военном вузе не будучи агентом кгб или гру. Ющенко отравили по заданию кремля за месяц до виборов, он сам сказал что слег после ужина с главой сбу смешко.
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10.07.2021 09:51 Ответить
Проти Ющенко треба було організовувати якісь спецопераціі - ви серьойзно?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ю. Єхануров (який у 2006 р. був прем'єр-міністром)
розповідав восени 2007 року, що в 2006 році з самого початку був націлений на
коаліцію з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 «Партією регіонів» і вів про це переговори - за
дорученням президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В. Ющенка :

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2006
.....
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10.07.2021 13:36 Ответить
Вот умеет же Социс веселить своими опросами. Прям вспоминаются времена януковоща, когда ему рисовали под 40% парочку таких же карманных социсов.
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09.07.2021 16:36 Ответить
дада, 28 %, это что за отбитые утырки такие? неужели за это тупое поносное дно кто-то будет голосовать
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09.07.2021 16:37 Ответить
еще пару лет власти слуг и рейтинг их будет ниже плинтуса. жаль только, что за это время они понаберут кредитов, за которые расплачиваться будут не только 73%, а ВСЕ украинцы.
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09.07.2021 16:49 Ответить
уже за них расплачиваемся и без кредитов(та же зелёная энергия Ахметова)
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10.07.2021 08:02 Ответить
бред зеленой кобылы. Не верю.
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09.07.2021 17:20 Ответить
Дегенераты не истребимы.....а костяк его "электората" это те-же что и у винника, полу климаксичные тетки бальзаковского возраста для которых это малоПИД,,,роское, бенино, нарко-Ничтожество просто бубочка....
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09.07.2021 17:26 Ответить
зайди в группу "верю вазелину" на фейсе и посмотри участников их коменты и сразу все поймешь где климакс а где андропауза, где хоть какие то мозг , а где ржавая "селедка".....
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10.07.2021 10:47 Ответить
Я Українець і люблю Україну, але коли читаєшь ці рейтинги то розумієшь, що прейдеться все життя жити з долбойобами.
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09.07.2021 17:26 Ответить
Все опросы носят манипулятивный характер. Охмыряемому или опрашиваевому, зачитывают спмсок из пятнадцати малознакомых фамилий. В первой пятерке гундявый, воровка и другие смешки. Порошенко как правило в этом перечне не последней позиции. У человека просто нет времени слушать эту лабуду и он называет первую попавшую знакомую фамилию,как правило из первой пятерки
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09.07.2021 18:24 Ответить
можливо ви праві )))
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10.07.2021 00:09 Ответить
таколижвонипорозумнішаютьабоповиздихають!? Утім, питання - риторичне...
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09.07.2021 18:35 Ответить
П...да алексондровна,хоть какуето пользу дала.Мы приблизительно знаем,сколько радикалов,патриотов,ваты,прорашенских.А теперь мы точно знаем,что пи.....ватых-28,8%.
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09.07.2021 18:41 Ответить
Вы и здесь уже ложь пишите, какие 28%, как максимум - 18% и не более. За два года, какие обещания он выполнил, ну-ка - перечислите? Да ни одно обещание он не выполнил, брехло он самое настоящее, такого брехливого президента мир даже не видел. И вы ещё думаете, что за него 28% будут голосовать, да хренушки он этого дождётся!
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09.07.2021 18:52 Ответить
Да. скоріш за все щоб відволікти від брехливого рейтинга клоуна помістили ще більш брехливий за Смєшка
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10.07.2021 00:08 Ответить
Действительно брехливый про Смешко. В моем городе в центре, за Смешко сейчас собираются голосовать около 30%. И количество таких все время растет. Народ ненавидит всех тех кто сейчас в парламенте.
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10.07.2021 00:15 Ответить
Я не розумію одного - нашо цю х.ню під кальку пісати майже щодня? Такого не памятаю при жодному президенті. Напевно нехіло грошей вкидують за такі опитування і статті, краще б в диттбудинки віддали.
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09.07.2021 19:12 Ответить
смешко ,бойко, юля и зе все что нужно знать о быдле живущее на територии Украины
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09.07.2021 19:17 Ответить
Смешко 10,3%???
Это какой то развод
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09.07.2021 19:35 Ответить
Да, это развод насчет Смешко. В моем городе в центре Украины за него собираются голосовать около 30%. И количество все время растет. Эти всякие социсы уже не могут писать ему 5%, так как это была бы совсем очевидная брехня.
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10.07.2021 00:20 Ответить
Анекдот дня.
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10.07.2021 07:57 Ответить
Так он Кремлевская подстилка.
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10.07.2021 19:38 Ответить
Кто такой Смешко? Это что за опросы такие? Политик,бл*ть, великий! А потом удивляются почему страна в глубокой жопе.
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09.07.2021 20:02 Ответить
Скурвлення продовжується - любий прогноз за ващі грощі.
Зе клоун здох як політик, як порядна людина, як популярна людина, він просто став зомбі.
За зомбі не голосують на виборах, це так до слова
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09.07.2021 20:10 Ответить
А если пара Смешко-Порошенко ,то кто победит?
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09.07.2021 20:29 Ответить
Кто такой Смешко? Это не тот Смешко ,которого подозревали в отравлении будущего президента Ющенко? Других "подвигов" за ним я не знаю, кроме того,что его поддерживает такая одиозная "личность", как Гордон, тот который грозится своим врагам кадык вырвать.
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09.07.2021 21:09 Ответить
Смешко - старий , перевірений московітами КГБіст , який не тільки травив Ющенко , а і наразі являється ФСБшним агентом РФ!!
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10.07.2021 00:07 Ответить
Не врите так нагло. Смешко никогда в кгб-ссср не был. При ссср он был военным и доктором технических наук - разработчик по управлению боевыми ракетами. И все уже знают кроме вас, что Ющенка отравили люди из ближайшего окружения Ющенка. Это те кто потом уничтожили его как политика. Двухходовая спецоперация против него. Что здесь не ясно.
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10.07.2021 00:27 Ответить
Кожному третьому до душі гасло: ,,какая разница". В кінці темного тунелю продовження темного тунелю.
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09.07.2021 21:28 Ответить
За Зеленського готові проголосувати 28,8% українців, за Порошенка - 18,4%, за Смешка - 10,3%, - опитування СОЦИСу - Цензор.НЕТ 6159
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09.07.2021 21:48 Ответить
В прибалтике вата не может голосовать впринципе.
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10.07.2021 13:47 Ответить
СПАСИБО ЗРИТЕЛЯМ "КВАРТАЛА" ...

«спасибо» зрителям «квартала» за то, что вата правит балом,
за то, что быдло нынче в тренде,
за то, что книгу пишет Мендель,
за то, что сепары кругом, а в экономике - дурдом,
за Арахамию-китайца,
за то, что Кива чешет яйца,
и за Андрюшу дЕрьмака,
что за 4 пятака кацапам продал Украину и был за то вознагражден ЗЕленым клоуном потом
высокой должностью в ОПУ, на радость "вате" и ху@лу...
«спасибо» за ЗЕленый кал, который "вагнеровцев" сдал ху@лу кремлевскому-ублюдку,
а это, братцы вам не шутка - пред Украиной преступленье! Вердикт - башки усекновенье ... Перед народом, на Майдане, чтобы отвадить быдло впредь о все, что свято украинцам, копыта грязные тереть…
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09.07.2021 22:10 Ответить
Просто диву даюсь! Сколько расследований о НЕБЛАГОНАДЕЖНОСТИ нынешних "керманычей", а рейтинг стабильный! Жара уничтожила у украинцев мыслительную способность?
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09.07.2021 23:05 Ответить
"Як побачиш наркомана - бий його, як таракана"... 😀😂🤣
Знамениту пісню «Наркомани на городі» групи «Брати Гадюкіни» можуть заборонити в Україні.
Бо вона містить заклики до повалення чинної влади ЗЕлених наркоманів 🧐🤪
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10.07.2021 00:03 Ответить
Вибачте за каламбур але
рейтинг Смєшка смєшон
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10.07.2021 00:05 Ответить
Это не до смеху. В моем городе, в центре Украины за Смешко собираются голосовать около 30% избирателей. И количество таких все время растет. В такой ситуации всякие социсы уже не могут продолжать писать ему 5%, так как это была бы вообще очевидное вранье.
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10.07.2021 00:33 Ответить
нова професія - смешкогандонбот
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10.07.2021 06:57 Ответить
Як вже остогидли порохогандонботи. Вони піарять людину, чия фракція разом з фракцією клоуна, проголосувала за антиукраїнську аферу дерибана землі.
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10.07.2021 07:39 Ответить
В твоем городе костроме? Смешко никто и зовут его никак. А то что кацапы двигают и покупают рейтинги для своих кгбешников неудивительно
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10.07.2021 07:34 Ответить
Не бреши порохобот. Смешко никогда не был в кгб. При ссср он был военнослущащим и доктором технических наук в области разработок управления боевыми ракетами. А кем был твой порох. Недоучка номенклатурщик, связаный с кгб. Твой порох точно был связан с кгб.. Если бы он не был связан, то при при дерибане народной собственности, ему бы не отдали все эти конфетные фабрики и другие предприятия. Дерибан проводили только для людей номенклатуры, которые все были связаны с кгб.
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10.07.2021 07:52 Ответить
Разработчиу управления боевых ракет и не связан с ,,органами,,? Видно сразу,что про сесесер только по дедушкиным сказкам знаете.
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10.07.2021 11:27 Ответить
10 % но только 1- за БОТ СМЕШКА.
СМЕШНО.
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10.07.2021 19:40 Ответить
Все больше людей понимают, что Смешко единственный кто может вытащить эту страну из пропасти. Он военный и доктор технических наук по управлению боевыми ракетами, недавно написал небольшую книгу по истории Украины. Довольно умная и интернсная книга. Я читал. Умный и патриотичный человек когда за что-то берется (даже не по своей специальности) он делает очень качественно. Все кто сейчас в парламенте они все дерьмо. И с страной он разберется хорошо.
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10.07.2021 00:40 Ответить
А чому "единственного кто может" Смешка піарять ахметівськи канали, чому він там сидить?
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10.07.2021 04:40 Ответить
Тот канал в оличие от Г+Г, 5-го и подобных, дает слово разным политикам. А те каналы которые дают слово только угодным хозяну политикам должны быть закрыты вообще.
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10.07.2021 07:33 Ответить
Главное с сулимой неподеритесь,он свою воровливую бабулю считает тоже ,,единственной спасительницей,,. Если сегодня исчезнут и смешко и жулька,то никто этого даже незаметит. Бесполезные твари оба.
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10.07.2021 07:37 Ответить
Не только бесполезные но крайне вредные твари это Зе и твой Порох. Их скотскость прекрасно проявилась когда их фракции рроголосовали за дерибан земли. Они между собой ничем кроме лозунгов не отличаются. Если они исчезнут, то люди хорошо заметят. Очень обрадуются. И не надо ставить рядом Смешко и жульку. Это абсолютно разное. Жулька рядом с Зе и твоим порохом.
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10.07.2021 07:58 Ответить
Таварищ,прекращайте такую тупую агитацию. Недоразумение,за которое вы жопу тут откровенно рвете нахер не нужен никому. А судя по тому,как ему дуют рейтинг в него просто вкладывают деньги как в проект с определенными целями. Вам то лично что он сделал хорошего,что так прям полюбился?
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10.07.2021 11:33 Ответить
сподіваються у Пороха відірвати електорат
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11.07.2021 23:46 Ответить
И Смешко категорически против дерибана Земли в отличие от всех этих барыг, в том числе и от того за которого вы ратуете.
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10.07.2021 00:50 Ответить
Вы как то бы похитрее лизали смешко.. Потоньше немного.
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10.07.2021 07:41 Ответить
Вы обратите лучше внимание как вы совсем нехитро лижете хитрого и крайне вредного барыгу пороха. Такого же вредного как Зе. Оба дружно и подло проголосовали за дерибан украинской земли.
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10.07.2021 08:04 Ответить
Просто все эти мутнорылые мудаки с дутыми купленными рейтингами,типа смешко,не сделали для Украины и тысячной доли того,что сделал Порошенко.
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10.07.2021 11:36 Ответить
Ну за останню версію закону про ринок землі де зняли ВСІ обмеження ЄС не голосував.
Але було вже пізно
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11.07.2021 23:43 Ответить
це добре, це значить, що обвал економіки і вимирання населення продовжиться! ТАК ТРИМАТИ!
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10.07.2021 01:12 Ответить
скоко членомграй заплатил за этот рейтинг ?
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10.07.2021 03:07 Ответить
Розцінки в подібних фірмах залежать від зовнішніх сприятливих або несприятливих умов для замовника. Коли десятки тисяч $, а коли й кілька сотень тисяч
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10.07.2021 04:00 Ответить
Конечно платят. Но эти рейтинги пишут не совсем по системе "кто больше заплатил - тому больше процентов". Я думаю, что все эти фирмы по рейтингам являтся структурами олигархических мафий и не во всех берут деньги.
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10.07.2021 07:28 Ответить
клоун может набрать в пределах 3-5 %, не более,
но на деньги охметова рейтинги покупает
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10.07.2021 03:11 Ответить
ПреЗЕдент призначив своїм прессекретарем ведучого з телеканалу олігарха Ріната Ахметова "Україна 24" - Сергія Никифорова

Водночас тільки зараз преЗЕдент своїм указом звільнив із посади прессекретаря Юлію Мендель. Вона залишиться працювати в Офісі президента, скоріше за все, на посаді радника.

За Зеленського готові проголосувати 28,8% українців, за Порошенка - 18,4%, за Смешка - 10,3%, - опитування СОЦИСу - Цензор.НЕТ 5212
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10.07.2021 03:55 Ответить
...как жалок шут на трон взошедший, как ГЛУП народ его избравши...
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10.07.2021 06:10 Ответить
Це ще не "вечір". Побачимо які будуть результати в кінці року (якщо рискнуть проводити опитування).
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10.07.2021 08:01 Ответить
Зе и Порох это самые вредные стране и народу. Они по сути (кроме лозунгов) ничем не отличаются. Фракции обоих проголосовали за аферу - дерибан украинской земли.
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10.07.2021 08:11 Ответить
Порох это не оппозиция к Зе, а конкурент. Ни за одного из них нельзя голосовать.
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10.07.2021 08:20 Ответить
Вот это тебя прет!!! Столько платят???
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10.07.2021 08:39 Ответить
Соціс і Кміс заробляють на цих опитуваннях і займаються бруднуватими політтехнологіями. Нехай порахують рейтинги Партії регіонів і КПУ.
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10.07.2021 12:31 Ответить
Помітили,що всі рейтинги від Соціса починаються високою підтримкою зе брехуна якого майже наздоганяють агенти російських спецслужб Порошенко,Бойко і Смешко?
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10.07.2021 13:43 Ответить
Куда не плюнь одни и те же морды за которых НЕ ХОЧЕТСЯ голосовать от слова ,совсем. Почему Зеленого и Пороха постоянно сравнивают,более авторитетных людей в политике больше нет??!У нас вообще есть люди которые достойны быть,а не удостоены??Почему именно руководители партеек на час ,а моральные авторитеты к примеру??Или общественные независимые деятели??
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11.07.2021 10:02 Ответить
За Пороха ,ребята,люди не будут голосовать,даже если рейтинг зеленского обнулится и перейдет в минус энное численно,состояние.
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11.07.2021 10:05 Ответить
И кстати хорошее о зеленском,а то вы только сретесь из за него.А надо видеть то ,что нужно! Посмотрите как он наплевав на т. называемые законы .,кстати -написанные для нищего большинства, обделывает свои делишки.Вот примерно таким и должен быть будущий реформатор,но только не гешефта ,а стимула к развитиюУкраины. Где надо перешагнуть и не боятся.К примеру закон о гражданстве,коллаборантах,ворах чиновниках и т.д.....!
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11.07.2021 10:12 Ответить
Хорошее о Зеленском?
О нем можно много рассказать. Но самое главное о нем уже сказал Блинкен. Потери Украины от коррупции 40 млрд $ в год.
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11.07.2021 16:51 Ответить
Ты не понял о чем мой пост.
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11.07.2021 17:48 Ответить
https://youtu.be/yqIikrM-WRs
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11.07.2021 16:52 Ответить
Я не буду повторно голосовать за любого из наших политиков,даже если он Трумен,Черчиль и Де ГОЛЬ в одном лице. В наших реалиях ,это чревато.Кучмовщиной, Юльковщиной,Овощиной, и т.д. Так как у нас нет партийной ответственности. И нет партии как таковой. Только вождистские клановые сценарии. Мы страна пуганых лохов.
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11.07.2021 17:47 Ответить
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