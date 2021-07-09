Жителей оккупированных территорий с российскими паспортами заставят голосовать за "Единую Россию" на выборах в Госдуму через платформу "Дистанционное электронное голосование", – правозащитник Лисянский

Учителей местных школ в оккупированной российскими террористами Горловке вызывают из отпусков для оформления документов в свете подготовки к предстоящим выборам в российскую Госдуму.

Об этом сообщил правозащитник, основатель "Восточной правозащитной группы" Павел Лисянский, информирует Цензор.НЕТ.

Он утверждает, что задачей сотрудников школ является оказание помощи т.н. "миграционным центрам НВФ "ДНР" в сборе и подготовке документов для оформления Страхового Номера Индивидуального Лицевого Счета (СНИЛС) для жителей ОРДЛО, которые получили паспорта РФ. СНИЛС необходим, для того, чтобы зарегистрироваться на портале "Государственные услуги". Далее учетная запись, созданная на портале "Государственные услуги", будет использоваться на платформе "Дистанционное электронное голосование". В РФ и ОРДЛО даже проводили всероссийскую тренировку голосования, т.е. тестировали данную систему.

По его словам, несколько месяцев российские кураторы в ОРДЛО решали, каким образом обеспечить процесс голосования в ОРДЛО. Важным моментом было совмещение двух целей – не открывать официального избирательного участка на оккупированном Донбассе, чтобы не навлечь на себя дополнительные санкции со стороны Запада, и обеспечить массовость "голосования". Лисянский поясняет, что в итоге была выбрана гибридная модель, при которой будут созданы временные офлайн центры для оказания помощи в голосовании, чтобы люди, особенно преклонного возраста, приходили в определенные места, например, школы или миграционные центры, а им помогали проголосовать через официальную российскую платформу "Дистанционное электронное голосование".

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Также подобные "избирательные участки" будут открыты во множестве других городов ОРДЛО, например, в отделе "МВД" Первомайска, находящего на оккупированной РФ части Луганской области.

По состоянию на начало июля 2021 года в ОРДЛО раздали 705 тыс. российских паспортов, из которых 304 тыс. паспортов в НВФ "ЛНР" и 401 тыс. роспаспортов в НВФ "ДНР". По оценке экспертов "Восточной правозащитной группы" на оккупированной территории Донбасса проживает около 2,7 млн. чел., но Кремль ставит перед собой цель раздать около 4 млн. паспортов России с учетом областей Украины, контролируемых Киевом. Очередь на получение российского паспорта расписана до 2025 года.

"В ОРДЛО запустят интернет-голосование через созданные офлайн центры, для обеспечения бесперебойной работы избирательного процесса и дня голосования. Кремлевские кураторы создают модель, которая в дальнейшем может быть опробована и на остальной части Украины. Поэтому к этим новостям нельзя относиться халатно и недооценивать такие методы", – уверен Лисянский.

Он добавляет, что провластная партия "Единая Россия" получила монополию на проведение "избирательной кампании" в НВФ "ЛНР" и "ДНР", оттеснив все остальные партии и пропагандистов из других политических сил. Так, например, член центрального совета партии "Справедливая Россия", писатель и публицист Николай Стариков, ранее неоднократно посещавший оккупированный Донбасс с пропагандистскими акциями, был отодвинут в аннексированный Крым, где и возглавил список этой прокремлевской организации.

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"Задача, которую ставят российские кураторы в ОРДЛО такова – 90% голосовавших в ОРДЛО должны отдать свои голоса "Единой России". Тем самым подкрепить тезис о "легальной победе" партии власти в РФ. Даже, если по факту проголосуют только 100 тыс. из 700 тыс. розданных паспортов – никто в подробности вдаваться не будут. Этот процесс демонстрирует, что ползущая аннексия украинских территорий со стороны Кремля не замедляется, а набирает обороты", – завершает Лисянский.