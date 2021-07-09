ВОЗ отслеживает выявленный в РФ вариант коронавируса, чтобы собрать полную информацию о нем
Всемирная организация здравоохранения включила в список мониторинга новый штамм коронавируса, который был обнаружен в РФ. Организация планирует собрать полную информацию о нем.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.
"Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала отслеживать вариант коронавируса, который был впервые обнаружен в России в январе 2021 года",- говорится в сообщении.
Отмечено, что штамм не будут называть "русским", так как ВОЗ с начала июня использует для маркировки буквы греческого алфавита, чтобы не подвергать дискриминации страны, где эти штаммы впервые были обнаружены.
Если выясняется, что он особенно заразен, его внесут в группы штаммов которые "вызывают опасения".
Такими пока считаются четыре штамма COVID-19 - "альфа", "бета", "гамма" и "дельта". Сейчас в большинстве стран мира особенно распространен последний вариант.
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До речі - другу дозу, вже корейської Астрозенеки, взагалі не відчув!
Теперь можно ожидать, что будет старческая деменция.
они так долго выращивали свой русоштам, подкармливая его скотсткой вакциной от хренпоймичего... а его так и не назовут руцкий? )))) от унизили засраху))))