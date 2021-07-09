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Новости Коронавирус и карантин
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ВОЗ отслеживает выявленный в РФ вариант коронавируса, чтобы собрать полную информацию о нем

ВОЗ отслеживает выявленный в РФ вариант коронавируса, чтобы собрать полную информацию о нем

Всемирная организация здравоохранения включила в список мониторинга новый штамм коронавируса, который был обнаружен в РФ. Организация планирует собрать полную информацию о нем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

"Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала отслеживать вариант коронавируса, который был впервые обнаружен в России в январе 2021 года",- говорится в сообщении.

Отмечено, что штамм не будут называть "русским", так как ВОЗ с начала июня использует для маркировки буквы греческого алфавита, чтобы не подвергать дискриминации страны, где эти штаммы впервые были обнаружены.

Если выясняется, что он особенно заразен, его внесут в группы штаммов которые "вызывают опасения".

Такими пока считаются четыре штамма COVID-19 - "альфа", "бета", "гамма" и "дельта". Сейчас в большинстве стран мира особенно распространен последний вариант.

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Автор: 

ВОЗ (777) карантин (16729) россия (95687) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Кацаповирус.
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09.07.2021 12:14
+3
"соображать стала туговато"

Теперь можно ожидать, что будет старческая деменция.
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09.07.2021 12:21
+3
Прав був Юрій Швець коли в минулому році говорив, що в Новосибірську кулібіни щось витворяли разом з тією кетайською дурою по кликусі "кажаниха" нцу і штам виповз за двері і вигризає лишню хромосому.
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09.07.2021 12:48
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Кацаповирус.
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09.07.2021 12:14 Ответить
вот кацапского штамма нам как раз и не хватало .. это точно будет самый зверский вирус !
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09.07.2021 12:15 Ответить
ну если закрыть срочно границы чтоб уменьшить поток русскогомира ... то пусть он там.. на месте нахождения-рождения и свирепствует
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09.07.2021 12:58 Ответить
Отмечено, что штамм не будут называть "русским", так как ВОЗ с начала июня использует для маркировки буквы греческого алфавита, чтобы не подвергать дискриминации страны, где эти штаммы впервые были обнаружены.Источник: https://censor.net/ru/n3276095 - зря, люди должны ориентироваться, откуда к ним прет разная зараза...
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09.07.2021 12:15 Ответить
мутации, вызванные применением кацапошмурдяка Вектор и Спутник.....У меня бабушка в Крыму после этого ширева перестала ходить, соображать стала туговато - в принципе типичный избиратель **********
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09.07.2021 12:17 Ответить
из Приморского поселка до Феодосии добиралась сама, чтоб ширнуться, обратно тоже - через неделю и в магазин в доме выйти не может - колитесь болтухой!
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09.07.2021 12:20 Ответить
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09.07.2021 12:34 Ответить
Ну я скажу, що в мене після першої дози індійського Ковішилду після 5 днів субфебрильної температури (до 37,6) вона опустилась до 35, 4, і була така слабкість, що не хотілось нічого робити, і будь-куди виходити. Лікувався тим, що заставляв себе ходити багато і швидко, до 20 тис. кроків, і пульсу 120-130. Це меня 54 - уявляю собі, що діється у людей, яким за 70.
До речі - другу дозу, вже корейської Астрозенеки, взагалі не відчув!
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09.07.2021 16:51 Ответить
"соображать стала туговато"

Теперь можно ожидать, что будет старческая деменция.
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09.07.2021 12:21 Ответить
Нашему министерству здравохранения нужно не понты гонять о рекордах в 100 тыс. прививок в день, а прививать в 5 раз больше - по 500 тыс. Тогда может ситуация будет к осени не такая катастрофическая, как предполагают.
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09.07.2021 12:18 Ответить
Прав був Юрій Швець коли в минулому році говорив, що в Новосибірську кулібіни щось витворяли разом з тією кетайською дурою по кликусі "кажаниха" нцу і штам виповз за двері і вигризає лишню хромосому.
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09.07.2021 12:48 Ответить
опять русофобия какая-то??? ))))))))))
они так долго выращивали свой русоштам, подкармливая его скотсткой вакциной от хренпоймичего... а его так и не назовут руцкий? )))) от унизили засраху))))
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09.07.2021 12:56 Ответить
Он окажестся с лишней хромосомой!
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09.07.2021 13:45 Ответить
COVIDus-Vatnikus
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09.07.2021 14:22 Ответить
Хочеться вірити, що цей штам пристає лише до ватників, отже для людей він безпечний!
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09.07.2021 16:54 Ответить
 
 